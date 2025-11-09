Notizie dal mondo ATP, Copertina, Generica

Djokovic rinuncia alle Finals: quando anche i giganti devono fermarsi “Ho avuto problemi alla spalla per tutto il torneo”

09/11/2025 00:29 3 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images
Dopo aver conquistato il titolo all’ATP 250 di Atene, il 101º della sua straordinaria carriera, Novak Djokovic ha rivelato in conferenza stampa i reali motivi che lo costringeranno a saltare le ATP Finals 2025 di Torino. Il serbo, che avrebbe dovuto raggiungere la città piemontese per chiudere la stagione tra i migliori otto del mondo, ha spiegato apertamente la natura del suo problema fisico.

Djokovic: “Ho avuto problemi alla spalla per tutto il torneo”
Durante l’incontro con i media ad Atene, Djokovic ha descritto una situazione fisica molto più complessa del previsto:
“Ho avuto problemi alla spalla durante tutto il torneo. Ho preso degli antidolorifici molto forti per poter giocare la finale. Quando passeranno gli effetti collaterali, non sarà piacevole. Non avrei potuto competere a Torino al livello richiesto, considerando questi problemi.”

Il serbo ha lasciato intendere che la decisione fosse inevitabile, anche alla luce della battaglia durata tre ore contro Lorenzo Musetti, una delle finali più intense della sua stagione.

Il messaggio ai tifosi: “Mi dispiace, volevo essere a Torino”
Poche ore dopo il successo in Grecia, Djokovic ha pubblicato un messaggio sui propri social, confermando ufficialmente il ritiro dalle ATP Finals:
“Avevo molta voglia di competere a Torino e dare il meglio di me, ma dopo la finale di oggi ad Atene, mi rattrista comunicarvi che devo ritirarmi a causa di un infortunio. Mi dispiace molto per i tifosi che aspettavano di vedermi giocare; il vostro supporto significa tantissimo per me. Auguro a tutti i giocatori un torneo fantastico, e spero di tornare presto in campo con voi!”



Marco Rossi

3 commenti

Aaa (Guest) 09-11-2025 01:25

Bel teatrino falsando i gironi , facendo cambiare orari , obbligando un giocatore a stancarsi . Doveva rinunciare 20 giorni fa , evitando prese in giro per il 250 di sua proprietà. Come persona vale zero

Roberto1969 (Guest) 09-11-2025 00:56

Novak Djokovic il più grande giocatore di tennis di tutti i tempi!

Taxi Driver 09-11-2025 00:46

Ergo lo sapeva già da giorni che non sarebbe andato a Torino….
Fa impressione pensare che un quasui 40enne )con 20 anni di battaglie mostruose ovunque), se si escludono i due cannibali, non ha rivali nel circuito!!
Non credo vi siano precedenti nello sport in generale…se si pensa al triste declino di Rossi prima e Hamilton ora, tanto x citare due alieni che hanno pagato dazio all’età

