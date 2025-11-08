Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Lyon (Décines-Charpieu): Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

08/11/2025 20:39 4 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
FRA Challenger 75 Lyon (Décines-Charpieu) – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Laslo Djere SRB vs Ugo Blanchet FRA
Benjamin Hassan LBN vs (WC) Tom Paris FRA
(Alt) Gauthier Onclin BEL vs Luca Van Assche FRA
Qualifier vs (8) Billy Harris GBR

(4) Tristan Schoolkate AUS vs Qualifier
(Alt) Luka Pavlovic FRA vs Jan Choinski GBR
Qualifier vs Francesco Passaro ITA
(JR) Jan Kumstat CZE vs (7) Yannick Hanfmann GER

(5) Thiago Agustin Tirante ARG vs (JR) Tomasz Berkieta POL
Alexis Galarneau CAN vs Qualifier
Titouan Droguet FRA vs Kyrian Jacquet FRA
Qualifier vs (3) Shintaro Mochizuki JPN

(6) Jan-Lennard Struff GER vs Qualifier
Mark Lajal EST vs Otto Virtanen FIN
(WC) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Francesco Maestrelli ITA
(WC) Arthur Gea FRA vs (2) Vit Kopriva CZE

FRA Challenger 75 Lyon (Décines-Charpieu) – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Arthur Fery GBR vs (Alt) Robin Bertrand FRA
(Alt) Liam Broady GBR vs (9) Henri Squire GER

(2) George Loffhagen GBR vs (JR) Charlie Robertson GBR
Beibit Zhukayev KAZ vs (10) Edas Butvilas LTU

(3) Dan Added FRA vs (WC) Mae Malige FRA
(Alt) Jakub Paul SUI vs (7) Matej Dodig CRO

(4) Gilles Arnaud Bailly BEL vs Mikhail Kukushkin KAZ
Tom Gentzsch GER vs (12) Marat Sharipov RUS

(5) Arthur Bouquier FRA vs (JR) Thomas Faurel FRA
(WC) Gregoire Barrere FRA vs (8) Geoffrey Blancaneaux FRA

(6) Viktor Durasovic NOR vs (WC) Timothee Lustig FRA
(WC) Matisse Bobichon FRA vs (11) Stefanos Sakellaridis GRE

4 commenti

brizz 08-11-2025 21:45

hanfmann

gueymard

harris
galarneau

blanchet
schoolkate
jacquet
struff

 4
kaishaku 08-11-2025 21:03

VIRTANEN

HANFMANN

DJERE
MOCHIZUKI

VAN ASSCHE
SCHOOLKATE
GALARNEAU
KOPRIVA

 3
miky85 08-11-2025 21:02

Choinski

Galarneau

Van assche
Lajal

Blanchet
Passaro
Droguet
Gueymard

 2
nico 08-11-2025 20:46

Mochizuki

Hanfmann

Hassan
Struff

Harris
Schoolkate
Galarneau
Gueymard

 1
