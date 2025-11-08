Challenger 75 Lyon (Décines-Charpieu): Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md
Challenger 75 Lyon (Décines-Charpieu) – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Laslo Djere vs Ugo Blanchet
Benjamin Hassan vs (WC) Tom Paris
(Alt) Gauthier Onclin vs Luca Van Assche
Qualifier vs (8) Billy Harris
(4) Tristan Schoolkate vs Qualifier
(Alt) Luka Pavlovic vs Jan Choinski
Qualifier vs Francesco Passaro
(JR) Jan Kumstat vs (7) Yannick Hanfmann
(5) Thiago Agustin Tirante vs (JR) Tomasz Berkieta
Alexis Galarneau vs Qualifier
Titouan Droguet vs Kyrian Jacquet
Qualifier vs (3) Shintaro Mochizuki
(6) Jan-Lennard Struff vs Qualifier
Mark Lajal vs Otto Virtanen
(WC) Sascha Gueymard Wayenburg vs Francesco Maestrelli
(WC) Arthur Gea vs (2) Vit Kopriva
Challenger 75 Lyon (Décines-Charpieu) – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Arthur Fery vs (Alt) Robin Bertrand
(Alt) Liam Broady vs (9) Henri Squire
(2) George Loffhagen vs (JR) Charlie Robertson
Beibit Zhukayev vs (10) Edas Butvilas
(3) Dan Added vs (WC) Mae Malige
(Alt) Jakub Paul vs (7) Matej Dodig
(4) Gilles Arnaud Bailly vs Mikhail Kukushkin
Tom Gentzsch vs (12) Marat Sharipov
(5) Arthur Bouquier vs (JR) Thomas Faurel
(WC) Gregoire Barrere vs (8) Geoffrey Blancaneaux
(6) Viktor Durasovic vs (WC) Timothee Lustig
(WC) Matisse Bobichon vs (11) Stefanos Sakellaridis
