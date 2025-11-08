Novak Djokovic piega un magnifico Musetti al termine di un terzo set intenso e conquista il 101° titolo ATP della carriera. Musetti sarà alle Finals: Novak rinuncia

Novak Djokovic ha vinto questa sera il torneo ATP 250 Atene. Nel set decisivo della finale di Atene, il serbo ritrova la feroce lucidità dei giorni migliori e chiude 7-5 dopo oltre tre ore di gioco, mentre Lorenzo Musetti lotta fino all’ultimo scambio ma paga un calo alla battuta e alcuni dettagli fatali nei momenti chiave. Una sconfitta che brucia per il carrarino, passato da un impeccabile 78% di punti vinti con la prima nel primo set a un più modesto 61% nel parziale finale, ma che conferma la sua capacità di competere punto su punto contro una leggenda del tennis mondiale.

Musetti comunque entra come Alternate alle ATP Finals 2025: Djokovic dopo la finale di Atene ha annunciato la decisione di non partecipare al Masters di Torino. Il carrarino quindi sarà per la prima volta alle Finals.

Per Musetti resta una prestazione di enorme valore, un match che conferma le sue capacità tecniche e la sua personalità nei momenti più caldi ma con qualche calo di troppo. Per Djokovic, un’altra dimostrazione che a 38 anni può ancora dominare battaglie di questo livello vincendo il 101 esimo titolo in carriera.

Musetti-Djokovic, finale di Atene: un primo set di livello assoluto. Lorenzo incanta e vola 6-4

Lorenzo Musetti gioca uno dei migliori parziali della sua stagione e si prende con pieno merito il primo set della finale dell’ATP 250 di Atene: 6-4 in 50 minuti contro Novak Djokovic, in un avvio di match ricco di qualità, coraggio e colpi spettacolari.

Il tema tattico appare chiaro sin dai primi scambi: Musetti prova a comandare, varia molto, non concede ritmo e quando serve tira fuori magie da artista puro. Djokovic parte solido, ma soffre la profondità del toscano e soprattutto la sua capacità di anticipare e cambiare direzione.

Sul 1-1 il game chiave: Musetti sale 0-40 grazie a due passanti straordinari – un dritto in corsa e, soprattutto, un clamoroso rovescio di polso – che mandano in visibilio il pubblico. Djokovic cancella la prima palla break con il servizio, ma sulla seconda arriva la risposta del carrarino sulla riga. Nole forza lo scambio, Musetti regge e chiude con un rovescio lungoriga di enorme qualità: 2-1 e break.

Il vantaggio dà fiducia immediata all’azzurro. Nel game successivo un punto superlativo – palla corta, lob di rovescio al volo sulla riga e smash conclusivo – fotografa il livello di varietà e brillantezza del suo tennis. Musetti consolida: 3-1.

Il serbo rialza la testa e salva un set point potenziale ai vantaggi nel game del 3-1 grazie alla prima. Tuttavia, Musetti continua a servire con precisione chirurgica: arrivano ace, prime profonde e soprattutto la capacità di comandare il gioco con il dritto.

Avanti 5-4, il toscano serve per il set. La tensione è palpabile: Djokovic risponde profondo, arriva a 40-40, ma Musetti tira fuori il meglio proprio quando conta. Prima solida e vincente di diritto palla set. Alla seconda occasione Lorenzo rischia la seconda di servizio e trova la chiusura: 6-4.

Secondo set: Djokovic reagisce da campione e trascina Musetti al terzo (6-3)

L’inizio del secondo set è il preludio della svolta. Djokovic tiene la battuta a zero nei primi turni, spinge con decisione in uscita dal servizio e cancella ogni possibilità di scambio prolungato: in pochi minuti, il parziale dice 12-0, poi addirittura 17-0 nei punti giocati sul proprio servizio.

Musetti tiene botta nei suoi turni iniziali, trovando due ace e ottime prime slice, ma non riesce mai a entrare davvero in risposta: i colpi profondi del serbo lo tolgono dalla zona di comfort, mentre la palla corta e lo slice non fanno male come nel primo set.

Sul 4-3 arriva il momento che indirizza il set. Djokovic attacca con continuità e Musetti, costretto a difendersi da lontano, commette un paio di errori di dritto in corsa ed arriva il break.

Nel game conclusivo Musetti tenta ancora una fuga, salendo 30-40 con un rovescio lungoriga meraviglioso che gli regala la prima palla break del set. Djokovic però prima cancella la chance con un’ottima prima, poi va ai vantaggi e chiude il set con un ace centrale per 6 a 3.

Terzo set: Djokovic completa la rimonta, Musetti cede dopo una battaglia di tre ore

L’avvio del set decisivo era stato illusorio per l’azzurro. Musetti era riuscito a cancellare tre palle break consecutive e, con un passante di rovescio in corsa da cineteca, aveva sigillato l’1-0. Sembrava un segnale: il carrarino era ancora vivo e deciso a portare Djokovic oltre i propri limiti. Ma la prima crepa è arrivata nel terzo game, dove il serbo ha trovato la riga in più momenti delicati e si è preso il break per il 2-1, confermato poco dopo grazie a un servizio tornato improvvisamente più incisivo.

Musetti, però, non si è mai arreso. Sul 3-2 ha messo in piedi il game più folle del match: da 40-0 a 40 pari, da ace a doppi falli, da punti persi inspiegabilmente a voleé perfette, fino a un passante di rovescio che ha mandato in delirio il pubblico greco. Vince quel gioco e rimette il set in equilibrio.

La sensazione, tuttavia, era chiara: Djokovic aveva ancora una riserva interna inesauribile. Avanti per 5 a 3 il serbo si fa rimontatare sul 5 pari ma proprio in quel momento ha spinto sull’acceleratore, forzando Musetti a difendersi con seconde non sufficienti per evitare ciò che alla fine è arrivato: il break che lo ha portato a servire per il titolo.

Nel game conclusivo non c’è stata storia. Djokovic ha ritrovato precisione e peso di palla, ha infilato il sesto ace del match e ha chiuso con la freddezza che lo ha reso un’icona del tennis moderno. Musetti, che aveva lottato come un leone, nulla ha potuto negli ultimi tre punti, dominati da un Djokovic nuovamente in trance agonistica.

Il 7-5 finale racconta la verità di un parziale giocato punto a punto, con soli due punti totali di differenza e con un Musetti capace di spingere l’ex numero uno verso il limite fisico e mentale. Ma il serbo, come spesso accade, ha trovato la forza di strappare la partita nel momento decisivo, gettandosi a terra allo scoccare dell’ultimo 15, celebrando il suo trionfo ad Atene e l’ennesimo capitolo di una carriera infinita.

ATP Athens Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4 6 7 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 3 5 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico