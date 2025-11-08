Novak Djokovic piega un magnifico Musetti al termine di un terzo set intenso e conquista il 101° titolo ATP della carriera. Musetti sarà alle Finals: Novak rinuncia
Novak Djokovic ha vinto questa sera il torneo ATP 250 Atene. Nel set decisivo della finale di Atene, il serbo ritrova la feroce lucidità dei giorni migliori e chiude 7-5 dopo oltre tre ore di gioco, mentre Lorenzo Musetti lotta fino all’ultimo scambio ma paga un calo alla battuta e alcuni dettagli fatali nei momenti chiave. Una sconfitta che brucia per il carrarino, passato da un impeccabile 78% di punti vinti con la prima nel primo set a un più modesto 61% nel parziale finale, ma che conferma la sua capacità di competere punto su punto contro una leggenda del tennis mondiale.
Musetti comunque entra come Alternate alle ATP Finals 2025: Djokovic dopo la finale di Atene ha annunciato la decisione di non partecipare al Masters di Torino. Il carrarino quindi sarà per la prima volta alle Finals.
Per Musetti resta una prestazione di enorme valore, un match che conferma le sue capacità tecniche e la sua personalità nei momenti più caldi ma con qualche calo di troppo. Per Djokovic, un’altra dimostrazione che a 38 anni può ancora dominare battaglie di questo livello vincendo il 101 esimo titolo in carriera.
Musetti-Djokovic, finale di Atene: un primo set di livello assoluto. Lorenzo incanta e vola 6-4
Lorenzo Musetti gioca uno dei migliori parziali della sua stagione e si prende con pieno merito il primo set della finale dell’ATP 250 di Atene: 6-4 in 50 minuti contro Novak Djokovic, in un avvio di match ricco di qualità, coraggio e colpi spettacolari.
Il tema tattico appare chiaro sin dai primi scambi: Musetti prova a comandare, varia molto, non concede ritmo e quando serve tira fuori magie da artista puro. Djokovic parte solido, ma soffre la profondità del toscano e soprattutto la sua capacità di anticipare e cambiare direzione.
Sul 1-1 il game chiave: Musetti sale 0-40 grazie a due passanti straordinari – un dritto in corsa e, soprattutto, un clamoroso rovescio di polso – che mandano in visibilio il pubblico. Djokovic cancella la prima palla break con il servizio, ma sulla seconda arriva la risposta del carrarino sulla riga. Nole forza lo scambio, Musetti regge e chiude con un rovescio lungoriga di enorme qualità: 2-1 e break.
Il vantaggio dà fiducia immediata all’azzurro. Nel game successivo un punto superlativo – palla corta, lob di rovescio al volo sulla riga e smash conclusivo – fotografa il livello di varietà e brillantezza del suo tennis. Musetti consolida: 3-1.
Il serbo rialza la testa e salva un set point potenziale ai vantaggi nel game del 3-1 grazie alla prima. Tuttavia, Musetti continua a servire con precisione chirurgica: arrivano ace, prime profonde e soprattutto la capacità di comandare il gioco con il dritto.
Avanti 5-4, il toscano serve per il set. La tensione è palpabile: Djokovic risponde profondo, arriva a 40-40, ma Musetti tira fuori il meglio proprio quando conta. Prima solida e vincente di diritto palla set. Alla seconda occasione Lorenzo rischia la seconda di servizio e trova la chiusura: 6-4.
Secondo set: Djokovic reagisce da campione e trascina Musetti al terzo (6-3)
L’inizio del secondo set è il preludio della svolta. Djokovic tiene la battuta a zero nei primi turni, spinge con decisione in uscita dal servizio e cancella ogni possibilità di scambio prolungato: in pochi minuti, il parziale dice 12-0, poi addirittura 17-0 nei punti giocati sul proprio servizio.
Musetti tiene botta nei suoi turni iniziali, trovando due ace e ottime prime slice, ma non riesce mai a entrare davvero in risposta: i colpi profondi del serbo lo tolgono dalla zona di comfort, mentre la palla corta e lo slice non fanno male come nel primo set.
Sul 4-3 arriva il momento che indirizza il set. Djokovic attacca con continuità e Musetti, costretto a difendersi da lontano, commette un paio di errori di dritto in corsa ed arriva il break.
Nel game conclusivo Musetti tenta ancora una fuga, salendo 30-40 con un rovescio lungoriga meraviglioso che gli regala la prima palla break del set. Djokovic però prima cancella la chance con un’ottima prima, poi va ai vantaggi e chiude il set con un ace centrale per 6 a 3.
Terzo set: Djokovic completa la rimonta, Musetti cede dopo una battaglia di tre ore
L’avvio del set decisivo era stato illusorio per l’azzurro. Musetti era riuscito a cancellare tre palle break consecutive e, con un passante di rovescio in corsa da cineteca, aveva sigillato l’1-0. Sembrava un segnale: il carrarino era ancora vivo e deciso a portare Djokovic oltre i propri limiti. Ma la prima crepa è arrivata nel terzo game, dove il serbo ha trovato la riga in più momenti delicati e si è preso il break per il 2-1, confermato poco dopo grazie a un servizio tornato improvvisamente più incisivo.
Musetti, però, non si è mai arreso. Sul 3-2 ha messo in piedi il game più folle del match: da 40-0 a 40 pari, da ace a doppi falli, da punti persi inspiegabilmente a voleé perfette, fino a un passante di rovescio che ha mandato in delirio il pubblico greco. Vince quel gioco e rimette il set in equilibrio.
La sensazione, tuttavia, era chiara: Djokovic aveva ancora una riserva interna inesauribile. Avanti per 5 a 3 il serbo si fa rimontatare sul 5 pari ma proprio in quel momento ha spinto sull’acceleratore, forzando Musetti a difendersi con seconde non sufficienti per evitare ciò che alla fine è arrivato: il break che lo ha portato a servire per il titolo.
Nel game conclusivo non c’è stata storia. Djokovic ha ritrovato precisione e peso di palla, ha infilato il sesto ace del match e ha chiuso con la freddezza che lo ha reso un’icona del tennis moderno. Musetti, che aveva lottato come un leone, nulla ha potuto negli ultimi tre punti, dominati da un Djokovic nuovamente in trance agonistica.
Il 7-5 finale racconta la verità di un parziale giocato punto a punto, con soli due punti totali di differenza e con un Musetti capace di spingere l’ex numero uno verso il limite fisico e mentale. Ma il serbo, come spesso accade, ha trovato la forza di strappare la partita nel momento decisivo, gettandosi a terra allo scoccare dell’ultimo 15, celebrando il suo trionfo ad Atene e l’ennesimo capitolo di una carriera infinita.
Francesco Paolo Villarico
Che dire, rosico tantissimo. Rosico per quel game soprattutto, 3 a 3, break recuperato, vantaggio evidente … e il crollo. e per quel dritto a campo aperto sul 4-4 40-30 se ricordo bene, ma potrei sbagliare. Comunque tante occasioni buttate, ormai con Lorenzo possiamo dire che non manca il tennis, non manca la parte atletica, c’è da fare questo ultimo step mentale che pare durissimo da superare. Speriamo nel regalo di Nole, Lorenzo ha bisogno di giocare contro i migliori sempre più spesso, deve “rompere” questa tensione che lo attanaglia in certi frangenti, le 3 sfide di Torino gli farebbero bene.
Detto questo, per me bravissimo, mi diverto proprio a vederlo giocare, anche se non vince. Il fatto è che si meriterebbe di vincere, per questo noi tifosi rosichiamo.
Una delle più belle partite di quest’anno, e’ stato un piacere tennistico guardarla. Musetti ha giocato un grande match, l’ha detto chiaro e tondo anche Djokovic.
Il serbo si conferma un fenomeno assoluto, il più anziano vincitore di un torneo ATP, dopo aver fatto tutte le semifinali slam a 38 anni, non ci si rende conto della grandezza di questo qui. Ma lo si vedrà bene nei prossimi anni.
Che partita ai visto? Un primo set bellissimo per entrambi in particolare Musetti, un secondo set mediocre e un terzo set forse il più brutto e falloso del 2025, ok che sei tifoso di Musetti ma un pò di autocritica no?
@ marco65 (#4518183)
Per me Stocka
Io credo che un giorno noi si possa dire di aver visto Nole giocare
INOSSIDABILE ETERNO NOLE
@ Andy (#4518217)
Draper ha dovuto chiudere la stagione subito dopo lo US Open, sennò sarebbe andato lui.
Se Djokovic rinuncia abbiamo un pimpante Aliassime (meritatamente) nel gruppo di Sinner e un stremato Musetti nel gruppo di Alcaraz, è cosi’ o sbaglio ?
Io ho sky,l’hanno detto in studio tutti….djoko non va a Torino, lunedì musetti contro fritz
Ecco,sono proprio i frustrati rosiconi rancorosi come te ,quelli che mi danno le maggiori soddisfazioni….come godo….ex tifosi di nadal come te stanno ancora schiumando rabbia….ah ah ah
Ma visto che i guest e troll possono continuare a scrivere nonostante mille promesse , ma perché io devo continuare a leggere questa robaccia da gente che non capisce nulla e lo fa solo per provocare ed insultare i giocatori ? Ma possibilile non ci possa essere un’opzione di lista nera per ripulire quello che si legge ?
Perdere da uno che non ha movimenti laterali …significa che non vincerà mai niente …mai e spero di non sbagliarmi io a suo posto non andrei a Torino .
A che fare …che dimostro che maestro sono …che ho vinto da anni a questa parte ….poi se va sono contento oggi mi ha fatto vincere bei soldini
Ho visto pure io il sorriso di Lorenzo gli avrà comunicato che andava alle finals
Essì … 😀 😀 😀
Sia Djokovic che Musetti a Torino non potranno essere competitivi viste le energie lasciate ad Atene. Farebbero una bella cosa dare spazio a Bublik a questo punto. Musetti avrebbe pure la Davis e se andasse in semi a Torino non mi sorprenderebbe che rinuciasse a giocare le finali di Davis perchè troppo fuori condizione.
È nono con 5 punti meno di Auger
Mamma mia che persona caritatevole Djokovic…alle Finals non ci ha mai pensato,si è solo divertito ad avere questo enorme potere sugli altri che inseguiva la qualificazione.Musetti alla fine gli conveniva perdere al primo turno con Wawrinka,almeno non ci arrivava con il deambulare a Torino
Il solito pagliaccetto che per un atp 250 si strappa la maglia come un invasato, altro che Nadal e Feder, campioni come tennisti e come uomini
Ragazzi, su, partita ottima da parte di Musetti. Ricordiamoci che eravamo indoor, variazioni e slice erano poco performanti.
Unica pecca, ma davvero unica, quel disgraziato settimo game del terzo set, nel quale secondo me l’errore più grave – più che il dritto fuori a campo aperto – è stato il doppio fallo inspiegabile sul 40-0 (con Djoko che era lì li per mollare il game), di pura deconcentrazione e superficialità.
Ma oltre questo, che gli si vuol dire? Davvero per voi “doveva” vincere contro un Nole motivatissimo, indoor e dopo una semifinale faticosissima?
ONORE AL SERBO, MA GRANDI APPLAUSI AL MUSO!!!!!!!!
Il talento di Musetti non si discute ma manca la forza mentale. Temo che vincerà nella sua carriera poco o niente tipo Fognini. Cobolli alla fine ha lo stesso palma res
Vallo a dire anche a rublev l’ anno scorso (non il primo e nemmeno l’ ultimo).
@ antoniov (#4518198)
ho scritto Sky Sport canale 200 🙂
A prescindere da Nole, Musetti ha proprio un problema con le finali, indipendentemente da chi c’è aldilà della rete.
Talento indubbio ma con questa emotività non vincerà mai nulla
Che partita, pazzesco come Djokovic, a 38 anni e passa riesca ad averne più di un 23enne, é veramente un caso unico, che lottatore!! Bravo anche Musetti, ha dato tutto, ma è innegabile, nelle finali c’è sempre qualche sbavatura di troppo che alla fine gli costa le vittorie.. sta crescendo, anche indoor, manca però ancora una vittoria di un torneo che lo aiuti a sbloccarsi psicologicamente.. ora vediamo se a Torino ci va comunque, sarebbe ugualmente una grande soddisfazione, pur se da ripescato
E non ci metti Davidovich Fokina?
Io avevo ancora qualche dubbio, ma dopo avergli visto fare nel terzo set il controbreak e perdere il servizio nel game successivo da 40-0 contro un Djokovic cotto, posso affermare che Musetti è il più grande cagasotto della storia del tennis.
Poi nessuno si meravigli che non vince un torneo da tre anni.
Posta il link di quanto affermi !
A me ciò non risulta sino a questo momento.
Che poi Djokovic non vada a Torino è molto probabile, ma questo non c’entra niente con quanto precede.
Nole ci teneva a vincere eccome.. a Lorenzo non posso che dire BRAVO… ci ha provato sino alla fine e comunque la sua resta una stagione straordinaria
Vero che anche oggi è mancata la serenità emotiva per giocare meglio i momenti decisivi ma durante l’anno la crescita di Musetti è stata notevolissima. Ora se gioca con un top 20 vedo la solita differenza che vedevo 2 anni fa tra un top 5 e lui. Gli serve chi lo aiuti a gestire i momenti, a selezionare meglio i tornei da fare o non fare durante l’anno e speriamo che Perlas sia la persona giusta, gia’ il fatto che abbia scelto il supercoach nonostante il rapporto fortissimo con Tartarini è un segnale di crescita di consapevolezza. Ognuno ha i propri tempi di maturazione, credo che lui sia prossimo a fare lo step decisivo e che a breve vivra’ piu’ volte la soddisfazione di rivincere tornei anche di massima categoria
La più bella partita dell’anno dopo la finale di Parigi.
Più bella intesa per qualità ed intensità, un Musetti stanco è arrivato al terzo set sul 3 pari e 5 pari con alcuni regali per Djokovic che sono stati fatali.
Per me esce un Musetti altamente competitivo su duro , che se la può giocare con chiunque.
L’accesso diretto alle Finals non l’ha di certo perso in questa partita che sarebbe potuta finire in modo diverso, ma nella sciagurata partita contro Sonego.
Musetti è migliorato in ogni fondamentale, servizio, risposta, nel coprire il campo, emotivamente e può guardare il 2026 con una nuova prospettiva.
Onestamente i 5 punti che lo dividono da Felix sono fondamentali per una questione di regole ATP ma ne esce comunque un giocatore superiore.
Dai, non esagerare. Io direi che starebbe in top ten
In telecronaca è stato detto che l’anno prosismo la race i ferma dopo Parigi, allora perchè fare il torneo di Atene? PErderebbe totalmente il senso di esistere
Ma ancora credete che Nole vada a Torino?!?
Ma per cortesia!!!
L’ errore di Lorenzo è stato partecipare a sto torneo di Atene.
Avrebbe dovuto riposare per giocarsi al meglio le sue (comunque poche) chances.
Ottima scelta di Auger, invece.
@#⚡%&*!☠️@#%$&!
Quando si sono salutati a fine partita , Djokovic ha detto qualcosa e musetti ha riso, che gli abbia anticipato il forfait?
Non le meritava.
E comunque perderà tutte le partite.
Davvero? Ho scritto il mio post senza aver letto questa news. Allora, Musetti andrà alle Finals.
Lancio una votazione ? Chi è il giocatore più psicolabile tra Zverev, Tsitsipas e Musetti ?
Il t9 non esiste da mo…
Un magnifico avrebbe vinto…quindi un pó di obiettività. La finale è stata bella, e nole è sempre nole. Ma qui è quello che passa tea un fuoriclasse e un bravo giocatore
@ Mark (#4518145)
E tu saresti sotto i cagasotto!
è dentro!!!!!!!!!!!!! forfait di djokovic!!!!
Una gran partita da parte di entrambi con gran di colpi grande precisione e soprattutto generosa, pensare che l’ha vinta uno di 38 anni fa capire ancora il livello dei campioni.
Djokovic ci teneva veramente troppo vista l’annata coi primi due del ranking troppo più forti di lui, visto il nuovo torneo di casa per cui era importantissimo essere il primo vincitore, e poi per il nuovo record come vincitore più anziano di sempre.
Ora credo che con la pancia piena non vada alle Finals visto il livello degli altri e l’importanza del tutto relativa del torneo. Anche se parteciparvi è già un altro record di per sè.
Mi dispiace per Musetti. Alla vigilia, sapevo che sarebbe stata dura battere Nole, ma ci credevo lo stesso. Ennesima sconfitta in una finale, questa però è quella più scusabile, in fondo non è la stessa cosa perdere da Djokovic piuttosto che da Tabilo o Cerundolo. Aspettiamo la decisione del serbo, non mi stupirei se decidesse di andare a Torino, Alcaraz a parte, potrebbe battere Fritz e De Minaur.
Suicidio del Muso, che ha tenuto testa a un Djokovic che voleva questo torneo a tutti i costi, ma si è squagliato nei momenti decisivi.
Peccato, ha fatto una grande partita, ma ancora una volta si è fermato sul traguardo
Mmaledetto t9: l’ ha persa più lui
Grazie padre che ci hai donate Jannik Sinner.
Sky Sport conferma il forfait di Nole alle Finals
Un grande Musetti ma contro Djokovic, in finale, sono pochissimi quelli che possono vincere.
Anche se alcuni errori sembrano pesare di più, penso che alla fine il grande Novak avrebbe vinto lo stesso.
Musetti è fuori dalla finals per 5 punti, che gli vuoi dire?
Su sky hanno detto che djoko non va a Torino…musetti contro fritz lunedì
Peccato, ma secondo me Lorenzo la più persa lui che vinta Nole
Musetti e’ il classico giocatore che in una partita decisiva di un mondiale ti tira SEMPRE il rigore sulla luna
terzo set sul 3 pari ha fatto uno dei game piu brutti della storia del tennis con un dritto fuori senza senso che solo lui poteva sbagliare…divorato dalla pressione
Da inizio carriera non e’ mai riuscito a risolvere gli enormi problemi di emotivita e mal gestione della pressione
se ci fosse una Cagasotto Race sarebbe indubbiamente il numero 1 del mondo a pari merito con Fokina