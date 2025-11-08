ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Learner Tien stupisce tutti: è lui il campione dell’ATP Metz 2025 dopo essere stato sotto per 1 a 5 nel tiebreak decisivo

Learner Tien - Foto Getty Images
Learner Tien ha riscritto i pronostici. “L’Apprendista”, a soli 19 anni, conquista il suo primo titolo ATP trionfando all’ATP Metz 2025, al termine di una finale combattutissima contro Cameron Norrie. Lo statunitense, numero 38 del mondo, si è imposto 6-3, 3-6, 7-6(6) dopo 2 ore e 12 minuti, chiudendo alla seconda palla match e confermando una maturità da veterano.
Tien ha iniziato la finale con grande autorità: servizio solido, aggressività controllata e lucidità tattica gli hanno permesso di prendere subito il comando del match. Con un break gestito alla perfezione, il primo set si è chiuso 6-3 in suo favore.
Norrie, però, non è rimasto a guardare. Nel secondo parziale il britannico ha aumentato il ritmo, alzato le percentuali al servizio e trovato maggiore profondità nei colpi, ribaltando l’inerzia per portare la sfida al terzo set con un altro 6-3.
Il parziale decisivo è diventato una battaglia di nervi e resistenza. Tien ha rischiato in più occasioni, ha salvato momenti delicati e ha continuato a spingere nonostante la pressione costante di Norrie e dopo aver perso un vantaggio di 4 a 2, tutto si è deciso al tiebreak, dove il giovane americano ha mostrato una personalità enorme: coraggioso nei colpi, lucido nelle scelte e glaciale nel concretizzare la seconda palla match dopo aver rimontato uno svantaggio di 5 a 1.
Con questo successo, Learner Tien firma il titolo più importante della sua carriera e conferma di essere uno dei giovani più interessanti del circuito. A Metz è nato qualcosa di grande: “L’Apprendista” ora è campione.
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Santiago Gonzalez
/ David Pel
vs Francisco Cabral
/ Lucas Miedler
ATP Athens
Santiago Gonzalez / David Pel [3]
6
3
3
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
4
6
10
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gonzalez / Pel
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-7
2-8
2-9
3-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / Miedler
3-5 → 3-6
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
2-5 → 3-5
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
F. Cabral / Miedler
1-3 → 1-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
F. Cabral / Miedler
1-1 → 1-2
S. Gonzalez / Pel
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-3 → 5-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
F. Cabral / Miedler
4-2 → 4-3
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
3-2 → 4-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
ace
3-1 → 3-2
S. Gonzalez / Pel
2-1 → 3-1
F. Cabral / Miedler
1-1 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 0-1
Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)
ATP Athens
Novak Djokovic [1]
4
6
7
Lorenzo Musetti [2]
6
3
5
Vincitore: Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-5 → 6-5
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
L. Musetti
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-3 → 5-4
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
5-3 → 6-3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
N. Djokovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Finali, cemento (al coperto)
Court Central – ore 14:00
Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard
vs Quentin Halys
/ Pierre-Hugues Herbert
ATP Metz
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
5
3
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
7
6
Vincitore: Halys / Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Q. Halys / Herbert
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
Q. Halys / Herbert
2-3 → 2-4
G. Andreozzi / Guinard
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-3 → 2-3
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-2 → 1-2
Q. Halys / Herbert
0-1 → 0-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys / Herbert
5-6 → 5-7
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Q. Halys / Herbert
5-4 → 5-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Q. Halys / Herbert
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
2-2 → 3-2
Q. Halys / Herbert
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Q. Halys / Herbert
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
0-0 → 1-0
Cameron Norrie vs Learner Tien (Non prima 16:30)
ATP Metz
Cameron Norrie [7]
3
6
6
Learner Tien
6
3
7
Vincitore: Tien
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-4 → 3-4
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
L. Tien
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
L. Tien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-5 → 3-6
L. Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
L. Tien
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Si mi ero sbagliato sui punti attuali, chiedo venia, avevo aggiunto 135 punti invece di 85…
CI SIAMO PERSI UN PARTITONE!!!
Certo che alla luce di questo risultato viene rivalutata anche la prestazione del nostro Berretto nazionale!!!!!
Mia bacheca personale riceve tuo commento. Nole ha un passato fantasmagorico, guadagnato sul campo, come è possibile anche solo pensarle certe banalità da studente che studia per acciuffare il sei copiando?
Ieri ho risposto a Pier: Stai provando quello che provo io quando guardo Musetti, se gioca bene ok ma la tensione c’è sempre, mi aspetto sempre un calo e errori banali …cali di tensione e errori banali che arrivano regolarmente mi innervosisco e gli urlo contro come se fossi nel campo per dargli dei consigli, se capisco che ormai sta perdendo preferisco cambiare canale e rilassarmi. Lo amo ma lo oddio, per fortuna non è il mio preferito…..La cronaca della finale di Atene: Abbiamo visto nel primo set un Musetti stellare, ho detto ha mandato in campo un sosia che gioca al suo posto: Secondo set il sosia di Musetti è uscito e ha incominciato ha giocato il vero Musetti: Terzo set, sul tre pari ho visto una gara di chi giocava più peggio, Djokovic che non stava più in campo per la stanchezza con tanti errori non da lui, Musetti invece di approfittarne ha fatto di tutto per perdere…………..morale, qualcuno ha capito PERCHE’ VINCE POCHISSIMO….sono partite che fanno male soprattutto a lui e non ditemi che ha fatto comunque un’altra finale
Ma come 5° nella race?
Se vince oggi diventa ottavo sia nella race che nella classifica ufficiale, rimanendo dietro al settimo (DeMinaur) per 10 punti.
Ho dei contatti che confermano questa tua teoria…sembra che in una riunione segreta a Ginevra abbiano raggiunto altri accordi epocali: Sabalenka lascerà la vittoria a Rybakina e poi cambierà sesso per competere nell’Atp; Kyrgios prenderà la nazionalità greca per aiutare Tsitsipas a vincere la Davis e poi entrambi si ritireranno; Alcaraz si farà battere da De Miñaur a cambio di un aiuto economico per il club de tenis de Murcia in crisi finanziaria ed infine Sinner, in caso di vittoria alle Finals potrebbe diventare ambasciatore del nuovo Stato indipendente del Sudtirorl (lo proclameranno il 3 dicembre) e gareggerebbe per loro in Gigante a Cortina 2026.
Mi meraviglio che tu possa dar retta a roditori come pioggetta viola. Sono anni che scredita a destra e manca.
Ti rendi conto che accordarsi per il risultato di una partita è reato? Questa fantomatica persona molto vicina al clan Musetti potrebbe essere denunciata per calunnia. E allora chiariamo alcuni punti:
1. Djokovic che si vende una partita è ridicolo;
2. Musetti che se la compra altrettanto;
3. Djokovic non poteva promettere niente a Musetti perché non sapeva se lui sarebbe arrivato in finale e tanto più se ci sarebbe arrivato il nostro giocatore che infatti ha dovuto annullare un match point;
4. “Ripeto x me non è vero niente, se pero Nole si ritira dopo un set o sull’uno pari oppure vince e poi rinuncia alle Finals…” = come gettare fango su due persone senza la minima prova e senza assumersi nessuna responsabilità di ciò che si scrive.
Se fosse veo quello che dici…che gente ha intorno Musetti? Cose di questo tipo non devono sfiorare la mente degli atleti, se si è dei veri campioni.
Lorenzo ha dovuto chiedere una WC per giocare questa settimana, forse l’ha chiesta anche a Metz ma non gliel’hanno data (con tutti gli Ughi e Ugonotti che devono sistemare) o forse l’ha chiesta direttamente ad Atene perché era più facile ottenerla
@ alano91 (#4517646)
@ alano91 (#4517673)
Ma infatti ho scritto che oggi può pagare la battaglia di ieri e quella con Wawrinka, ma in generale sono settimane che sento parlare di un Musetti cotto e a me non sembra.
Forse è arrivato stanco solo a Parigi e in più era, forse e sbagliando, convinto che Sonego non avrebbe dato tutto, ma negli altri tornei non ha perso per stanchezza, ma per la bravura degli avversari (Aliassime e Zverev).
Io penso che lo sia, fisicamente ed anche mentalmente, tra stress e pressione addosso.
Ieri è stato enorme, ma ricordiamoci sempre, che ha sfangato alla grande su quel mp a favore di Korda, piazzando un ace di importanza capitale; magari se lo scambio fosse partito, Lorenzo avrebbe perso il match.
Merito totale a Lorenzo, non fraintendemi, ma quell’ace, quel mp salvato, ha dato una linfa massimale a Lorenzo, continuando a lottare su ogni colpo.
Ha trovato energie positive, malgrado tutto, restando in vita “sull’ orlo del precipizio”.
Con Korda, Wawrinka può bastare tutto questo.
Con il serbo, devi essere fisicamente, mentalmente al top per tutta la durata del match, senza incombere in pause o momenti di down.
E Lorenzo può patire le scorie di questi giorni e non solo.
Fantastico..quindi Musetti se vince o perde va a Torino comunque. Ah no, perché se vince Musetti Nole per ripicca va a Torino..
Se ci fosse un punto da ricordare per portarselo nel 2026 Musetti sceglierebbe quel bellissimo lungolinea di rovescio in risposta al servizio di Korda, se ci fosse un match da ricordare quello non sarebbe una finale di un 1000 ma di un torneo minore , quella di Atene, quello contro un fenomeno assoluto del tennis , Djokovic , entrambi si rispettano e non potrà mancare il farlay.
Sarà un incontro di stili e generazionale , perché è il gioco più bello del mondo ed il più democratico.
Se ci fosse la vittoria più bella dell’anno da portarsi dietro con onore, quella dovrebbe essere contro Djokovic perché spalancherà le porte a Musetti al gotha mondiale del tennis , preso con i denti , con la grinta e la qualità unica.
Lorenzo non fare calcoli , non è più tempo , è ora di dare tutto per mettere la ciliegina sulla torta ad una stagione da incorniciare che segnerà l’inizio della corsa alla top3 ai grandi titoli.
Djokovic nobilita questa finale , a quasi 40 anni parte favorito, ma sa anche lui che la staffetta è vicina , chi meglio di Lorenzo , con il suo tocco, la sua classe e qualità, può rendere la sconfitta meno amara ed un trionfo per il tennis , per un incontro di stili e di età?
Buon tennis!!
Si continua a parlare di Musetti cotto, ma stanotte mi sono visto la partita con Korda e, tolto il livello mentale a cui in tanti hanno fatto riferimento con match-point annullato ecc, a me è sembrato atleticamente a posto e pure più in forma di qualche settimana fa.
Certo, se ieri avesse risparmiato un set sarebbe stato meglio per oggi, ma in generale a me non sembra bollito.
L’unica perplessità è per le Finals, se dovesse arrivarci da titolare avrebbe il morale a mille, ma potrebbe anche essere mentalmente svuotato dalla lunga rincorsa e appagato dall’esserci.
Però fisicamente non fai tre set intensi come con Stan e dopo una partita più “leggera” con Muller (lui si cotto dalle due battaglie precedenti) un’altra partita fisicamente durissima come ieri con Korda.
Oggi potrebbe essere lui il Muller della situazione che paga gli sforzi precedenti, ma a me non sembra cotto.
ma qui nessuno conosce l’orgoglio di Nole?
NON chiederebbe mai nessun favore perchè è/si sente piu forte di Musetti e in grado di vincere senza favori.
Inoltre io fossi Musetti non mi fiderei a regalare un match cosi perche penserà di vincere anche lui senza favori…in piu non sai mai se poi Nole rinuncerebbe davvero a Torino e manterrebbe la parola
@ Silvy__89 (#4517639)
Allora avremo la finale tra due cotti, Lollo cotto (per il troppo stress? Ci vuole il lettino dello psicanalista Perlas) e Nole cotto per l’età. Ma tra i due cotti io vedo meglio il ragazzo di Belgrado, che spero non rinunci ad ammannirci la sua immensa classe in quel di Torino. Ecco come vedo la situazione cotture.
Al di là del valore dell’avversario, oggi Lorenzo dovrebbe compiere una vera ed autentica impresa, perché mi sembra davvero cotto fisicamente, con poche energie in corpo.
Comunque sarà l’esito odierno, ritengo sia stata fondamentale la vittoria di ieri, specie per come sia maturata, dimostrando di saper vincere gettando il cuore oltre gli ostacoli, mostrando resilienza nei momenti complicati.
Aveva totalmente bisogno di conquistare una vittoria del genere.
Una sorta di viatico prezioso su cui concludere la stagione (Davis) e ripartire l’anno venturo.
Io non credo sia vero, però uno molto vicino al clan Musetti va dicendo da alcuni giorni che in cambio della partecipazione al torneo Nole gli avrebbe promesso la vittoria. Ripeto x me non è vero niente, se pero Nole si ritira dopo un set o sull’uno pari oppure vince e poi rinuncia alle Finals…
Speriamo bene per Lorenzo, aldilà delle Finals, dove secondo me non ha speranza di vincere con nessuno anche perché arriverà cotto, sarebbe importante per lui vincere un titolo dopo 3 anni
Come farebbe ad andare al 5° posto della Race?? Se vincesse oggi sarebbe 8° e basta.
Se lm perde da questo nole in gramaglie vuol dire che non è ancora pronto per affacciarsi ai piani alti. Molte cose possono concorrere a perdere un match contro il vecchione serbo, è chiaro, ma se si pensa di essere ad un ad certo livello si lotta ma si batte eccome, senza fare tante chiacchiere.
@ Nena (#4517620)
Dai risultati ottenuti mi pare che la scelta di Atene da parte di Musetti, sia stata più che giusta.
Certo che se dovesse perdere le finals per soli 5 punti sarebbe proprio una beffa atroce per Musetti. Se vincesse oggi andrebbe addirittura al 5° posto nella race, a dimostrazione di quanto questa qualificazione sia meritata a prescindere dalla partita di oggi.
Qualsiasi illazione su possibili combine lascia il tempo che trova. E i motivi sono molteplici. Intanto per il Djoker si tratterebbe, in caso di vittoria, del suo 101mo titolo della carriera, senza contare che lo farebbe praticamente in casa, dato che si è trasferito in Grecia con tutta la famiglia organizzando di fatto questo torneo, inoltre uno sportivo come lui, quale vantaggio trarrebbe visto che parte comunque favorito? E gli scommettitori? Mica si scherza su queste faccende, vi sarebbero indagini con il rischio di sporcare un’intera carriera. E parlo di entrambi. Quindi, sarà partita vera, a prescindere di cosa deciderà Djokovic successivamente, sia che perda sia che vinca. Piuttosto, fossi stato in Musetti avrei scelto di giocarmi la qualificazione a Metz e non ad Atene
Io penso che Lorenzo giochi comunque e meritatamente le Finals. Se vince per punteggio se perde come prima riserva al posto di Djokovic, che trionfando ad Atene, e le sue parole lo fanno capire, non sarà a Torino e secondo me neppure se perde. Io penso che Musetti o contro Jannik o contro Fritz sarà in campo
Ci sono 2 finali ATP 250, sono gli ultimi tornei della stagione, (escludendo ovviamente le “finals”)….. GLI ORGANIZZATORI LE PROPONGONO PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA………
Noto una mancanza di rispetto per i tifosi di questo sport………
i biscotti lasciamoli per la colazione 🙂
Djokovic vincerà e subito dopo rinuncerà alle Finals
e vissero tutti felici e contenti
Torna a seguire il calcio.
Ma poi che logica sarebbe? Si fa un accordo sottobanco se porta vantaggi ad entrambi. Teoria dei giochi
Se Musetti vince, arricchisce il palmares e va alle finals. Se fa un biscotto, non arricchisce il palmares e va alle finals. Se perde rifiutando il biscotto, non arricchisce il palmares ma puó essere che Djokovic rinunci alle finals e ci vada comunque Musetti.
Neanche la sceneggiatura più lozza di un b-movie proporrebbe un Musetti che accetta un biscotto a queste condizioni.
Per non parlare di Djokovic, che se fosse beccato a proporre un biscotto, rovinerebbe la sua immagine, tutto questo per arricchire il suo palmares con… Atene. “Ma l’ha organizzato lui!” Stica. “Ma si vuole trasferire in Grecia”. Stica al quadrato
Ma seriamente pensate che due top 10 facciano un biscotto così insensato? Non è il calcio questo….
Non so cosa conti di più per Lorenzo,se le Finals o il titolo,ma come sempre esiste una programmazione prima e un passo alla volta da fare ora.
Si affronta Djokovic, ovvero uno di quei giocatori contro cui già nello spogliatoio non parti alla pari neppure se si fosse dimenticato le racchette. E se poi sei un ragazzo un po’ fragile,anche per il tipo di tennis espresso,allora è dura.
Mettiamoci anche che la superficie non è la tua e capiamo le difficoltà che ci saranno. E le opportunità.
Oggi Lorenzo può fare un altro step,il risultato conterà ma di più l’atteggiamento,il mostrarsi in certi momenti padrone del campo,a proprio agio sul duro contro un fenomeno che ha fatto della testa e dei miglioramenti tecnici l’arma in più.
Non si tratta,se fosse,di imparare dalle sconfitte, ma di fornire una prestazione che per uno che la top 100 su hard non dovrebbe neppure averla vicino è fondamentale.
Vediamo soprattutto la posizione in campo, l’uscita dal servizio (subirà risposte sui piedi) ed il dritto che dovrà essere insidioso e propositivo.
Ossia: gran sotomayor al canadese 😆
Lollo oserà dove volano le aquile e planerà su Torino.
Vedo favorito il serbo-greco, comunque sarebbe cosa gradita che Lorenzo vincesse questo torneo e che tutti due partecipassero alle Finals. 😉
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino
FORZA MUSO
SEMPRE
DAVAI Lorenzo!!!!
Il nuovo che avanza non si può fermare.
Mi aspetto una bella battaglia, un emozionante testa-coda generazionale.
Forza Lorenzo!