ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Learner Tien stupisce tutti: è lui il campione dell’ATP Metz 2025 dopo essere stato sotto per 1 a 5 nel tiebreak decisivo

Learner Tien ha riscritto i pronostici. “L’Apprendista”, a soli 19 anni, conquista il suo primo titolo ATP trionfando all’ATP Metz 2025, al termine di una finale combattutissima contro Cameron Norrie. Lo statunitense, numero 38 del mondo, si è imposto 6-3, 3-6, 7-6(6) dopo 2 ore e 12 minuti, chiudendo alla seconda palla match e confermando una maturità da veterano.

Tien ha iniziato la finale con grande autorità: servizio solido, aggressività controllata e lucidità tattica gli hanno permesso di prendere subito il comando del match. Con un break gestito alla perfezione, il primo set si è chiuso 6-3 in suo favore.

Norrie, però, non è rimasto a guardare. Nel secondo parziale il britannico ha aumentato il ritmo, alzato le percentuali al servizio e trovato maggiore profondità nei colpi, ribaltando l’inerzia per portare la sfida al terzo set con un altro 6-3.

Il parziale decisivo è diventato una battaglia di nervi e resistenza. Tien ha rischiato in più occasioni, ha salvato momenti delicati e ha continuato a spingere nonostante la pressione costante di Norrie e dopo aver perso un vantaggio di 4 a 2, tutto si è deciso al tiebreak, dove il giovane americano ha mostrato una personalità enorme: coraggioso nei colpi, lucido nelle scelte e glaciale nel concretizzare la seconda palla match dopo aver rimontato uno svantaggio di 5 a 1.

Con questo successo, Learner Tien firma il titolo più importante della sua carriera e conferma di essere uno dei giovani più interessanti del circuito. A Metz è nato qualcosa di grande: “L’Apprendista” ora è campione.

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Finali, cemento (al coperto)

ATP Athens Santiago Gonzalez / David Pel [3] Santiago Gonzalez / David Pel [3] 6 3 3 Francisco Cabral / Lucas Miedler [2] Francisco Cabral / Lucas Miedler [2] 4 6 10 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 S. Gonzalez / Pel 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-5 → 3-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 3-2 → 4-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 ace 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Santiago Gonzalez/ David Pelvs Francisco Cabral/ Lucas Miedler

Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)



ATP Athens Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4 6 7 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 3 5 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Metz Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3] Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3] 5 3 Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert 7 6 Vincitore: Halys / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Q. Halys / Herbert 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Andreozzi / Guinard 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-3 → 2-3 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Q. Halys / Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Q. Halys / Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Q. Halys / Herbert 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 0-0 → 1-0

Guido Andreozzi/ Manuel Guinardvs Quentin Halys/ Pierre-Hugues Herbert

Cameron Norrie vs Learner Tien (Non prima 16:30)

