Djokovic vola in finale ad Atene: prima settimana “greca” da incorniciare

07/11/2025 17:44 13 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic chiuderà la sua settimana d’esordio sul suolo greco nel modo più prestigioso possibile: disputando la finale del Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship di Atene. Il serbo, che da quest’anno risiede proprio nella capitale ellenica, ha superato la semifinale contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann con un solido 6-3, 6-4, trascinato dall’energia di un pubblico che ormai lo considera “uno di casa”.

Nonostante un breve passaggio a vuoto nel secondo set – il primo in cui ha ceduto il servizio durante tutto il torneo – Djokovic ha immediatamente ristabilito l’ordine, chiudendo in 79 minuti e mantenendo intatta la sua impressionante statistica stagionale: 30-0 nel 2025 dopo aver vinto il primo set.

Il sette volte campione delle ATP Finals ha inoltre allungato a 3-0 il bilancio dei confronti diretti con Hanfmann, già battuto a Shanghai il mese scorso. La vittoria rappresenta anche un piccolo, significativo spartiacque: Djokovic interrompe infatti una serie di quattro semifinali perse tra Roland Garros, Wimbledon, US Open e Shanghai.
Il serbo, oggi n.4 del mondo nel ranking live, centra così la sua 144ª finale ATP in carriera e la terza della stagione, con un chiaro obiettivo in mente: conquistare il 101° titolo nel circuito maggiore.
Ad attenderlo sabato ci sarà il vincitore della seconda semifinale tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda. Qualunque sia l’avversario, Djokovic arriva all’atto conclusivo forte di un bilancio stagionale di 38-11 per avere 38 anni, e soprattutto con la sensazione di aver trovato nuova linfa nella sua nuova “casa” tennistica.
Per la Grecia, e per Djokovic, una prima settimana insieme che ha già il sapore della storia.

ATP Athens
Novak Djokovic [1]
6
6
Yannick Hanfmann
3
4
Vincitore: Djokovic
Spider 99 (Guest) 07-11-2025 19:40

Nole è un grande ma ha vinto 3 match che erano difficili da perdere. ora speriamo in una bella
finale con musetti. se lorenzo batte nole merita le finals.
se invece perde ce la possibilita che il serbo chiuda la
sua stagione con il titolo 101. ma intanto deve battere korda.

 13
Replica

Luca (Guest) 07-11-2025 19:22

Sì,settimana da incorniciare

ROTFL

Tabellone da challenger

 12
Replica

Giampi 07-11-2025 19:20

Scritto da Onurb

Scritto da Giampi

Scritto da Annie3
Anche oggi, mitico Novak!

Mitico perché batte tre giocatorini giocando maluccio..

Mitico perché vince ancora a 38 anni e mezzo…rosicone

Il numero tre al mondo in un 250 a casa sua..

 11
Replica


Onurb (Guest) 07-11-2025 18:38

Scritto da Giampi

Scritto da Annie3
Anche oggi, mitico Novak!

Mitico perché batte tre giocatorini giocando maluccio..

Mitico perché vince ancora a 38 anni e mezzo…rosicone

 10
Replica


22587 (Guest) 07-11-2025 18:37

Leggendario Nole

 9
Replica

Giampi 07-11-2025 18:34

Scritto da Annie3
Anche oggi, mitico Novak!

Mitico perché batte tre giocatorini giocando maluccio..

 8
Replica


flaubert (Guest) 07-11-2025 18:06

Scritto da Tomax
Ora se musetti vince oggi potrebbe succedere che Nole dica a Lorenzo… Facciamo una sorta di esibizione, mi lasci vincere e io mi ritiro da torino

A questo punto se fossi Musetti giocherei per vincere. Se vinco entro, se perdo entro

 7
Replica


22587 (Guest) 07-11-2025 17:59

@ Tomax (#4517111)

Novak non è italiano, e non si ciba di biscotti. Più di vent’anni che gioca e non avete ancora capito di che pasta è fatto!

 6
Replica

Annie3 07-11-2025 17:59

Anche oggi, mitico Novak!

 5
Replica

Alberto Rossi 07-11-2025 17:57

Scritto da Tomax
Ora se musetti vince oggi potrebbe succedere che Nole dica a Lorenzo… Facciamo una sorta di esibizione, mi lasci vincere e io mi ritiro da torino

Comincio a temere che Nole non si ritiri da Torino, sa bene che non può vincere con Alcaraz e Sinner, ma gli altri sono tutti alla sua portata..

 4
Replica

Alberto Rossi 07-11-2025 17:55

Ma daje, una volta Nole certi tornei li avrebbe vinti anche con gli occhi bendati

 3
Replica

Manu09 07-11-2025 17:50

Mission impossible per le finals

 2
Replica

Tomax (Guest) 07-11-2025 17:50

Ora se musetti vince oggi potrebbe succedere che Nole dica a Lorenzo… Facciamo una sorta di esibizione, mi lasci vincere e io mi ritiro da torino

 1
Replica

