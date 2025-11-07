Le NextGen ATP Finals dal 2026 non si giocheranno più a Jeddah

Masters 1000 che viene, NextGen ATP Finals che… va. Porte girevoli in Arabia Saudita per il grande tennis. Le “Finals Under 20”, format inaugurato in Italia a Milano nel 2017, quest’anno si disputeranno regolarmente a Jeddah ma sarà l’ultima edizione in terra saudita, nonostante vi fosse un accordo dal 2023 al 2027 incluso. Lo riporta il quotidiano mediorientale The National, che cita fonti della federazione tennis saudita, quindi assai autorevoli. Secondo l’articolo che annuncia la notizia, l’ATP sarebbe già in cerca di una nuova sede per l’evento, senza al momento alcuna indiscrezione su dove si sposterà.

Nate con l’intento di dare una boccata d’aria fresca al tour, che nel decennio 2010 era effettivamente un po’ bloccato sui soliti nomi e con le nuove leve che stentavano a farsi largo ed avere visibilità, le NextGen Finals divennero un caso non solo perché vetrina di nuovi talenti ma soprattutto per aver sperimentato novità regolamentari rivoluzionarie, come l’abolizione dei vantaggi e i set corti ai 4 game, con uno shot clock assai preciso per la ripresa del gioco, questo poi introdotto anche a livello di tour Pro. Per le NextGen sono passati campioni come Sinner, Alcaraz, Tsitsipas, e lo scorso anno Fonseca, in quel di Jeddah.

Dopo l’annuncio della nascita di un Masters 1000 in Arabia Saudita nel 2028, molto probabilmente nel mese di febbraio con tabellone da 56 giocatori (e non mandatory), ecco l’addio delle finali under 20. Sicuramente la scelta di ospitare l’evento giovanile rappresentò ai tempi un test, una sorta di prova generale per qualcosa di più sostanzioso. Per anni si è parlato della volontà dei sauditi di accaparrarsi le ATP Finals, ma l’Italia ha resistito all’assalto mostrando affidabilità e capacità organizzativa, tanto da essere riuscita a prolungare il primo quinquennio sino al 2030.

Marco Mazzoni