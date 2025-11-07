Danielle Collins torna single e approda sulle app di incontri: “Niente ‘short kings’, grazie”

Danielle Collins è ufficialmente single. La tennista statunitense, 31 anni, ha concluso di recente la relazione con Bryan Kipp, vicepresidente di un’azienda biotecnologica conosciuto quasi per caso in una caffetteria di Wimbledon. Una storia nata lontano dai riflettori e finita altrettanto discretamente, lasciando però Collins nuovamente single e pronta a cercare l’amore altrove.

La statunitense ha rivelato su Instagram di essersi iscritta a un’app di incontri, attirando subito l’attenzione dei fan per la descrizione senza mezzi termini del suo profilo. Nel suo bio, Collins ha dichiarato chiaramente che non è interessata a uomini di bassa statura, invitando i cosiddetti “short kings” a non contattarla.

“Al momento tennista professionista, ma un po’ aspirante trad wife. Ho già vissuto la mia fase da ‘boss babe’. Voglio occuparmi delle mie galline, fare progetti in casa, preparare pane fatto in casa, essere una mamma a tempo pieno per il mio cane e, si spera, avere dei bambini presto. Se mentite sulla vostra altezza, lasciatemi in pace. Qui niente short kings”, ha scritto.

Non solo: quando un utente ha provato ad approcciarla con un messaggio audace, Collins ha risposto ironicamente invitando “chiunque abbia il coraggio di scrivere” ad allegare anche l’estratto conto bancario più recente.

La tennista non esclude neppure la possibilità di partecipare a un reality per trovare l’amore, ma solo a un prezzo adeguato. “Ci penserei, ma dipende. Non so se potrebbero permetterselo. Sarebbe intrattenimento di alto livello. Dovrebbero pagare davvero tanto per avermi in programmi come The Bachelorette”, ha scherzato durante The Gay Tennis Podcast.

Collins aveva parlato molto bene del suo ex lo scorso anno a Wimbledon, dove raccontò a Tennis Channel quanto fosse stato piacevole frequentare qualcuno che non sapesse nulla del mondo del tennis: “Non conosceva questo sport, non sapeva che fossi una giocatrice. È stato bello. Amava il golf e disse: ‘Non so molto di tennis’. E io pensai: ‘Fantastico!’”.

Ora la statunitense guarda avanti, tra ironia, sincerità e una selezione molto chiara su chi vuole far entrare nella sua vita. Il prossimo match, però, potrebbe essere quello più difficile da vincere: trovare l’amore fuori dal campo.





Marco Rossi