WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Semifinali di singolare e doppio (Live)

07/11/2025 08:10 1 commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
(6) Su-Wei Hsieh TPE / (6) Jelena Ostapenko LAT vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA Inizio 13:30
(5) Jessica Pegula USA vs (6) Elena Rybakina KAZ Non prima 16:00

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (4) Amanda Anisimova USA

(4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA

1 commento

Silver (Guest) 07-11-2025 09:57

Che grande doppista la Hsieh!

