WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Semifinali di singolare e doppio (Live)
07/11/2025 08:10 1 commento
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
(6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare
(5) Jessica Pegula vs (6) Elena Rybakina Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Aryna Sabalenka vs (4) Amanda Anisimova
Il match deve ancora iniziare
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
Che grande doppista la Hsieh!