ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Finali tra Djokovic vs Musetti ad Atene e Norrie vs Tien a Metz

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 16:00
Novak Djokovic
vs Yannick Hanfmann
ATP Athens
Novak Djokovic [1]
6
6
Yannick Hanfmann
3
4
Vincitore: Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-3 → 6-3
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
Y. Hanfmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Djokovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Sebastian Korda vs Lorenzo Musetti (Non prima 18:00)
ATP Athens
Sebastian Korda
0
7
5
Lorenzo Musetti [2]
6
5
7
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Musetti
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
S. Korda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Korda
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
S. Korda
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
S. Korda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Korda
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Korda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
S. Korda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
S. Korda
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-5 → 0-6
S. Korda
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-2 → 0-3
L. Musetti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Grandstand – ore 14:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Santiago Gonzalez / David Pel
ATP Athens
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
7
6
5
Santiago Gonzalez / David Pel [3]
5
7
10
Vincitore: Gonzalez / Pel
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gonzalez / Pel
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
6-4
7-4
7-5
ace
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
S. Doumbia / Reboul
5-6 → 6-6
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Doumbia / Reboul
4-5 → 5-5
S. Gonzalez / Pel
4-4 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
S. Gonzalez / Pel
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-1 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
6-5 → 7-5
S. Gonzalez / Pel
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
S. Doumbia / Reboul
4-5 → 5-5
S. Gonzalez / Pel
4-4 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
3-4 → 4-4
S. Gonzalez / Pel
3-3 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-3 → 3-3
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Gonzalez / Pel
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
0-0 → 0-1
Sander Gille / Sem Verbeek vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP Athens
Sander Gille / Sem Verbeek
6
2
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
7
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / Miedler
2-5 → 2-6
S. Gille / Verbeek
2-4 → 2-5
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
S. Gille / Verbeek
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
1-2 → 1-3
S. Gille / Verbeek
1-1 → 1-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
S. Gille / Verbeek
5-6 → 6-6
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
S. Gille / Verbeek
4-5 → 5-5
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
ace
3-4 → 4-4
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Cabral / Miedler
2-2 → 2-3
S. Gille / Verbeek
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-2 → 2-2
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Gille / Verbeek
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court Central – ore 13:30
Quentin Halys
/ Pierre-Hugues Herbert
vs Sander Arends
/ Luke Johnson
ATP Metz
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
6
4
12
Sander Arends / Luke Johnson [2]
2
6
10
Vincitore: Halys / Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Q. Halys / Herbert
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
ace
5-6
6-6
6-7
6-8
7-8
8-8
8-9
9-9
9-10
10-10
11-10
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys / Herbert
4-5 → 4-6
S. Arends / Johnson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
S. Arends / Johnson
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Q. Halys / Herbert
1-2 → 2-2
S. Arends / Johnson
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Q. Halys / Herbert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
S. Arends / Johnson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys / Herbert
5-2 → 6-2
S. Arends / Johnson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Q. Halys / Herbert
3-2 → 4-2
S. Arends / Johnson
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Q. Halys / Herbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Arends / Johnson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Q. Halys / Herbert
0-1 → 1-1
S. Arends / Johnson
0-0 → 0-1
Cameron Norrie vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:30)
ATP Metz
Cameron Norrie [7]
4
6
6
Lorenzo Sonego
6
2
4
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Norrie
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
L. Sonego
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
L. Sonego
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sonego
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Norrie
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
L. Sonego
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 1-2
Vitaliy Sachko vs Learner Tien (Non prima 18:00)
ATP Metz
Vitaliy Sachko
1
4
Learner Tien
6
6
Vincitore: Tien
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tien
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-5 → 1-5
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP Metz
Petr Nouza / Patrik Rikl
6
6
7
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
7
1
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
1-0
ace
1-1
1-2
2-2
3-2
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
8-6
9-6
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
G. Andreozzi / Guinard
4-4 → 4-5
G. Andreozzi / Guinard
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Hai vinto!
Dà dell’incompetente ad un utente e poi ci mostra l’incompetenza palese.
La nomino Re dei troll per un giorno.
Ha sicuramente meno problemi di te, dai.
Domani potrai gioire perché al 95% Musetti perderà con Nole.
Ma stasera intanto Gaviscon a bomba
Ho scritto questo post al termine del primo set!! Poi e’ cambiato tutto……….
Non credo. Perdere dal pur bravo Tabilo, quella sì che fu una mazzata.
Ma perdere dal più forte di tutti i tempi sarebbe solo l’ennesima medicina, amara ma digeribile.
E si spera che prima o poi tutte queste medicine facciano effetto!
Quindi, a parte che Lei si sbaglia, se quel che scrive Lei fosse vero significherebbe che una delle piacevoli regole non scritte di questo gioco (“che ci si debba innanzitutto divertire giocando”) non usa più.
Per fortuna la realtà tra i più forti al mondo è ancora ben diversa e migliore di questa ipotesi.
Il problema di Musetti è anche questo: non coglie (più?) il lato ludico di questo lavoro.
Da lì originano molti dei suoi limiti; ma per fortuna sembra sulla strada giusta per allargarli.
Trolloni, non dimenticate una bella scatola di Maalox sul comodino per stanotte
Prrrrrrrrrrrrr
Ahahahahhahahaha
Una scatola di Maalox e stai senza pensieri
Lascia perdere il tennis e le dimostrazioni che non fanno per te.
In realtà ha tirato dentro la palla.
@ tinapica (#4517297)
Io non ho mai visto nessuno in tutto il circuito complimentarsi per i grandi colpi di Lorenzo….quindi?
Tu chiamale se vuoi…emozioni!!!
E poi aggiungici spettacolo,bellezza stilistica,talento… GRAZIE LORENZO!!!
Un abbraccio a chi è felice…per tutti gli altri sono pronte le casse di Maalox ahahahahah
Bravo Musetti per come ne é venuto fuori da un match che, anche grazie a Korda, si stava complicando.. si é regalato un’ultima possibilità per Torino oltre alla chance di rivincer un torneo dopo tanti anni, forza
Quando uno scrive che causa movimenti ampi non può competere coi chi spinge e difatti non vince una finale sta dicendo che solo i finalisti lo mettono sotto giusto? Cioè fino in semifinali al RG o Wimbledon gli avversari tiravano piano? O al Queens? Ci spieghi questa curiosa teoria. Quanto che Detu non capisca di tennis me lo lasci dire: lei finora non ha brillato,anzi.
@ Silvy__89 (<
Si è sofferto tantissimo….
Sarebbe una mazzata per l’autostima perdere l’ennesima finale. Deve vincere!
E’ stata davvero una sofferta bellissima vittoria di Lorenzo !
E bravo Musetti che tiene di testa e va in finale salvando anche un match point, ma che fatica, che tensione! Il primo a non essere contento della sua prestazione ricca di paura sembra proprio lui, ma domani è un altro giorno e c’è un torneo da vincere e delle qualificazioni da agguantare. Ce la farà? Sarebbe un bel clic mentale!
Oddio grazie, dai Lorenzo che ti vogliamo a Torino, ma che sofferenza!
Vittoria di carattere ma non sposta i termini del problema: Djokovic pregusta una beffa finale per Binaghi ed uno che stancherà per la Davis non facendolo nemmeno andare titolare nella Finals di casa e che Binaghi voleva magari perdente anche prima per avere un n 1 in assenza di Sinner riposato da subito per l’Insalatiera. Sarebbe infatti strano che Djokovic dimostrasse presenza atletica in Grecia e rinunciasse ad una delle passerelle finali di livello massimo che gli sono rimaste.
Contento per la vittoria, ma oggi davvero tanta fatica soprattutto nello scambio dal fondo, in cui ha quasi sempre giocato in difesa. Domani con djokovic è la partita più importante dell’anno e della carriera, bisognerà darà il 2000% anche a costo di arrivare cotto a Torino.
Maledetti doppi falli consecutivi vs Mpetshi Perricard ad Anversa. Avesse vinto quella partita, avrebbe già superato Aliassime
Due pensieri mi mandano fuori di testa, a questo punto. Che Muso perda l’ennesima finale e che non vada a Torino per 5 punti. Comunque bravo Lorenzo, hai stretto i denti e ti sei guadagnato Nole.
Nonostante tutti voi trollonzi qui che godete ad ogni sconfitta di Musetti (davvero fatico a comprendere la vostra stupidità) noto come nessuno abbia notato la reazione carattere da match point contro di Lorenzo che infila 3 ace (sarebbero stati 4 + 1 altro servizio vincente se non fermati dal net)
Una reazione da Campione col colpo meno efficace in teoria cioè il servizio che invece funziona.
Reazione anche dopo il doppio dall’iniziale sul 6-5 e chiude il match meritatamente contro un Korda a tratti ingiocabile.
Io trovo ridicolo come la maggior parte di voi che di tennis capite zero veniate a sparare sentenze su un campione assoluto
Stavolta ha retto
@ Manu09 (#4517295)
Calma,ragazzo, Si dia un contegno
Grande Lollo!
Si si grande Musetti,a Torino ma soprattutto domani sarà fresco come una rosa…questo match andava chiuso 1 ora e mezza in 2 set
Auguri.
…e adesso proprio una finale interessante
Ora serve quel qualcosa di speciale che può sovvertire tante delusioni, Nole potrebbe essere la perfetta vittima sacrificale, daje!
Commovente Lorenzo!
Vittoria con un cuore enorme
Purtroppo non so quante energie avrà in birra domani.
E grandissimo Lorenzo. Bravo, bravo, bravo. Poi dite che non regge la pressione.
Purtroppo è vero.
Grande!
Lollo in Finale non avrà uno che si scanserà come Korda.
Magari in finale Lorenzo non vince e arriva alle finals da riserva, ma il ragazzo non ha solo talento, ma un cuore enorme… sono tre mesi che gioca in tutto il mondo in tutti i tornei su cemento, vincendo, perdendo, ma sempre dando tutto quel che può dare.. sappiate, comunque vada, che per me Musetti, che giocherà persino in Davis malgrado sia ormai cotto, è veramente un eroe ❤️
Bravissimo Lorenzo! Invece secondo me se la gioca domani….