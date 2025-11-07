Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Finali tra Djokovic vs Musetti ad Atene e Norrie vs Tien a Metz

07/11/2025 20:32 140 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 16:00
Novak Djokovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
ATP Athens
Novak Djokovic [1]
6
6
Yannick Hanfmann
3
4
Vincitore: Djokovic
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 18:00)

ATP Athens
Sebastian Korda
0
7
5
Lorenzo Musetti [2]
6
5
7
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli



Grandstand – ore 14:30
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

ATP Athens
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
7
6
5
Santiago Gonzalez / David Pel [3]
5
7
10
Vincitore: Gonzalez / Pel
Mostra dettagli

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Athens
Sander Gille / Sem Verbeek
6
2
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
7
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Central – ore 13:30
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
ATP Metz
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
6
4
12
Sander Arends / Luke Johnson [2]
2
6
10
Vincitore: Halys / Herbert
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 15:30)

ATP Metz
Cameron Norrie [7]
4
6
6
Lorenzo Sonego
6
2
4
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Vitaliy Sachko UKR vs Learner Tien USA (Non prima 18:00)

ATP Metz
Vitaliy Sachko
1
4
Learner Tien
6
6
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Metz
Petr Nouza / Patrik Rikl
6
6
7
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
7
1
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

TAG: , ,

140 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Volevo la Wip (Guest) 07-11-2025 22:29

Scritto da Lo Scriba

Scritto da f
Beh…il primo vincente del set lo fa sulla palla break…finalmente ha tirato fuori le ….

In realtà ha tirato dentro la palla.

Hai vinto!

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 07-11-2025 22:18

Scritto da Federico Calcineli

Scritto da Fi
Non mi piace criticare i giocatori a partita in corso, ma vedere musetti fa veramente venire il nervoso. Basta che l’avversario alzi un minimo il livello ed è totalmente incapace di resistere. I suoi schemi non vanno bene per il cemento. Serve più varietà tattica.

No, semplicemente non ha la capacità di tirare i colpi quando la partita è incerta. Praticamente con i movimenti così esasperati dei colpi non può competere con chi tira più forte di lui.
E infatti non vince mai un torneo.

Dà dell’incompetente ad un utente e poi ci mostra l’incompetenza palese.

La nomino Re dei troll per un giorno.

 139
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 07-11-2025 21:36

Scritto da Federico Calcineli
Scusate ma l’utente Detequerapresentia che problemi ha oltre a non capire nulla di tennis?

Ha sicuramente meno problemi di te, dai.
Domani potrai gioire perché al 95% Musetti perderà con Nole.
Ma stasera intanto Gaviscon a bomba

 138
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 07-11-2025 21:14

Scritto da Giuliano da Viareggio
LA PRATICA “KORDA” RISCHIA DI ESSERE UNA PARTITA DA 30 MINUTI CON UN PUNTEGGIO DEVASTANTE PER KORDA. ROBA DA ANDARE IN TERAPIA PER IL POVERO AMERICANO…….IL MUSO DAVVERO FORTE!

Ho scritto questo post al termine del primo set!! Poi e’ cambiato tutto……….

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 07-11-2025 21:05

Scritto da Silvy__89

Scritto da Di Passaggio
Due pensieri mi mandano fuori di testa, a questo punto. Che Muso perda l’ennesima finale e che non vada a Torino per 5 punti. Comunque bravo Lorenzo, hai stretto i denti e ti sei guadagnato Nole.

Sarebbe una mazzata per l’autostima perdere l’ennesima finale. Deve vincere!

Non credo. Perdere dal pur bravo Tabilo, quella sì che fu una mazzata.
Ma perdere dal più forte di tutti i tempi sarebbe solo l’ennesima medicina, amara ma digeribile.
E si spera che prima o poi tutte queste medicine facciano effetto!

 136
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
tinapica 07-11-2025 21:00

Scritto da Carlos_TOP
@ tinapica (#4517297)
Io non ho mai visto nessuno in tutto il circuito complimentarsi per i grandi colpi di Lorenzo….quindi?

Quindi, a parte che Lei si sbaglia, se quel che scrive Lei fosse vero significherebbe che una delle piacevoli regole non scritte di questo gioco (“che ci si debba innanzitutto divertire giocando”) non usa più.
Per fortuna la realtà tra i più forti al mondo è ancora ben diversa e migliore di questa ipotesi.
Il problema di Musetti è anche questo: non coglie (più?) il lato ludico di questo lavoro.
Da lì originano molti dei suoi limiti; ma per fortuna sembra sulla strada giusta per allargarli.

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 07-11-2025 20:57

Trolloni, non dimenticate una bella scatola di Maalox sul comodino per stanotte
Prrrrrrrrrrrrr
Ahahahahhahahaha

 134
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Harlan (Guest) 07-11-2025 20:56

Scritto da murbi
Lollo in Finale non avrà uno che si scanserà come Korda.

Una scatola di Maalox e stai senza pensieri

 133
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Lo Scriba 07-11-2025 20:51

Scritto da Federico Calcineli

Scritto da Federico Calcineli
Musetti se perde questo set perde la partita. Come contro Sonego.
Korda se gioca al 100% è più forte di muso a parer mio.

CVD…

Lascia perdere il tennis e le dimostrazioni che non fanno per te.

 132
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Lo Scriba 07-11-2025 20:48

Scritto da f
Beh…il primo vincente del set lo fa sulla palla break…finalmente ha tirato fuori le ….

In realtà ha tirato dentro la palla.

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carlos_TOP (Guest) 07-11-2025 20:47

@ tinapica (#4517297)

Io non ho mai visto nessuno in tutto il circuito complimentarsi per i grandi colpi di Lorenzo….quindi?

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ant (Guest) 07-11-2025 20:46

Tu chiamale se vuoi…emozioni!!!
E poi aggiungici spettacolo,bellezza stilistica,talento… GRAZIE LORENZO!!!

Un abbraccio a chi è felice…per tutti gli altri sono pronte le casse di Maalox ahahahahah

 129
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Manu09, Detuqueridapresencia
Alex77 (Guest) 07-11-2025 20:44

Bravo Musetti per come ne é venuto fuori da un match che, anche grazie a Korda, si stava complicando.. si é regalato un’ultima possibilità per Torino oltre alla chance di rivincer un torneo dopo tanti anni, forza

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 07-11-2025 20:41

Scritto da Federico Calcineli
Scusate ma l’utente Detequerapresentia che problemi ha oltre a non capire nulla di tennis?

Quando uno scrive che causa movimenti ampi non può competere coi chi spinge e difatti non vince una finale sta dicendo che solo i finalisti lo mettono sotto giusto? Cioè fino in semifinali al RG o Wimbledon gli avversari tiravano piano? O al Queens? Ci spieghi questa curiosa teoria. Quanto che Detu non capisca di tennis me lo lasci dire: lei finora non ha brillato,anzi.

 127
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Carlos_TOP (Guest) 07-11-2025 20:41

@ Silvy__89 (<

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 07-11-2025 20:41

Scritto da antoniov

Scritto da Detuqueridapresencia
BREAK
UTIC A CASA MIA
STO QUASI INFARTUATO

E’ stata davvero una sofferta bellissima vittoria di Lorenzo !

Si è sofferto tantissimo….

 125
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
Silvy__89 (Guest) 07-11-2025 20:39

Scritto da Di Passaggio
Due pensieri mi mandano fuori di testa, a questo punto. Che Muso perda l’ennesima finale e che non vada a Torino per 5 punti. Comunque bravo Lorenzo, hai stretto i denti e ti sei guadagnato Nole.

Sarebbe una mazzata per l’autostima perdere l’ennesima finale. Deve vincere!

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 07-11-2025 20:38

Scritto da Detuqueridapresencia
BREAK
UTIC A CASA MIA
STO QUASI INFARTUATO

E’ stata davvero una sofferta bellissima vittoria di Lorenzo !

 123
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, piper
Carlos_TOP (Guest) 07-11-2025 20:38
122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefan Navratil (Guest) 07-11-2025 20:37

E bravo Musetti che tiene di testa e va in finale salvando anche un match point, ma che fatica, che tensione! Il primo a non essere contento della sua prestazione ricca di paura sembra proprio lui, ma domani è un altro giorno e c’è un torneo da vincere e delle qualificazioni da agguantare. Ce la farà? Sarebbe un bel clic mentale!

 121
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 07-11-2025 20:37

Oddio grazie, dai Lorenzo che ti vogliamo a Torino, ma che sofferenza!

 120
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Marco M.
Koko (Guest) 07-11-2025 20:36

Vittoria di carattere ma non sposta i termini del problema: Djokovic pregusta una beffa finale per Binaghi ed uno che stancherà per la Davis non facendolo nemmeno andare titolare nella Finals di casa e che Binaghi voleva magari perdente anche prima per avere un n 1 in assenza di Sinner riposato da subito per l’Insalatiera. Sarebbe infatti strano che Djokovic dimostrasse presenza atletica in Grecia e rinunciasse ad una delle passerelle finali di livello massimo che gli sono rimaste.

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 07-11-2025 20:36

Contento per la vittoria, ma oggi davvero tanta fatica soprattutto nello scambio dal fondo, in cui ha quasi sempre giocato in difesa. Domani con djokovic è la partita più importante dell’anno e della carriera, bisognerà darà il 2000% anche a costo di arrivare cotto a Torino.

 118
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Manu09 07-11-2025 20:36

Maledetti doppi falli consecutivi vs Mpetshi Perricard ad Anversa. Avesse vinto quella partita, avrebbe già superato Aliassime

 117
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Di Passaggio 07-11-2025 20:35

Due pensieri mi mandano fuori di testa, a questo punto. Che Muso perda l’ennesima finale e che non vada a Torino per 5 punti. Comunque bravo Lorenzo, hai stretto i denti e ti sei guadagnato Nole.

 116
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Manu09, antoniov
Carlos_TOP (Guest) 07-11-2025 20:35

Nonostante tutti voi trollonzi qui che godete ad ogni sconfitta di Musetti (davvero fatico a comprendere la vostra stupidità) noto come nessuno abbia notato la reazione carattere da match point contro di Lorenzo che infila 3 ace (sarebbero stati 4 + 1 altro servizio vincente se non fermati dal net)

Una reazione da Campione col colpo meno efficace in teoria cioè il servizio che invece funziona.
Reazione anche dopo il doppio dall’iniziale sul 6-5 e chiude il match meritatamente contro un Korda a tratti ingiocabile.

Io trovo ridicolo come la maggior parte di voi che di tennis capite zero veniate a sparare sentenze su un campione assoluto

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MI.RCO 07-11-2025 20:34

Stavolta ha retto

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 07-11-2025 20:34

@ Manu09 (#4517295)

Calma,ragazzo, Si dia un contegno

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Zoff 07-11-2025 20:33

Grande Lollo!

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nico (Guest) 07-11-2025 20:33

Si si grande Musetti,a Torino ma soprattutto domani sarà fresco come una rosa…questo match andava chiuso 1 ora e mezza in 2 set

 111
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 07-11-2025 20:33

Scritto da PPF

Scritto da Giuliano da Viareggio
LA PRATICA “KORDA” RISCHIA DI ESSERE UNA PARTITA DA 30 MINUTI CON UN PUNTEGGIO DEVASTANTE PER KORDA. ROBA DA ANDARE IN TERAPIA PER IL POVERO AMERICANO…….IL MUSO DAVVERO FORTE!

Sicuro?

Scritto da Kenobi
Primo set fantastico di Lorenzo. I vari troll, gufi e “il non vincerà mai contro Korda, non vincerà mai un titolo ” iniziano a graffiare i vetri.

Ma graffiali tu, e sta preoccupato, che ti sei scelto un tennista dolorosamente impegnativo da tifare.

Auguri.

 110
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Inox 07-11-2025 20:33

…e adesso proprio una finale interessante

 109
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
Scolaretto 07-11-2025 20:33

Ora serve quel qualcosa di speciale che può sovvertire tante delusioni, Nole potrebbe essere la perfetta vittima sacrificale, daje!

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alano91 07-11-2025 20:32

Commovente Lorenzo!

Vittoria con un cuore enorme

Purtroppo non so quante energie avrà in birra domani.

 107
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Alberto Rossi, antoniov
Dancas (Guest) 07-11-2025 20:32

E grandissimo Lorenzo. Bravo, bravo, bravo. Poi dite che non regge la pressione.

 106
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
tinapica 07-11-2025 20:32

Scritto da Zorat
Mai una volta che Musetti si complimenta con l’avversario quando fa grandi colpi. Antipaticissimo.

Purtroppo è vero.

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
merlino 07-11-2025 20:31

Grande!

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
murbi (Guest) 07-11-2025 20:31

Lollo in Finale non avrà uno che si scanserà come Korda.

 103
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: omerjno, Avide, Detuqueridapresencia
Alberto Rossi 07-11-2025 20:31

Magari in finale Lorenzo non vince e arriva alle finals da riserva, ma il ragazzo non ha solo talento, ma un cuore enorme… sono tre mesi che gioca in tutto il mondo in tutti i tornei su cemento, vincendo, perdendo, ma sempre dando tutto quel che può dare.. sappiate, comunque vada, che per me Musetti, che giocherà persino in Davis malgrado sia ormai cotto, è veramente un eroe ❤️

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max (Guest) 07-11-2025 20:31

Bravissimo Lorenzo! Invece secondo me se la gioca domani….

 101
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov
« Commenti più vecchi (100 precedenti)