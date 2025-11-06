Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 07 Novembre 2025

06/11/2025 22:58 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

GRE ATP 250 Athens – Indoor Hard
SF Korda USA – Musetti ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



FRA ATP 250 Metz – indoor hard
SF Norrie GBR – Sonego ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare



FIN CH Helsinki – Indoor Hard
QF Travaglia ITA – Nardi ITA Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

QF Gueymard Wayenburg FRA – Zeppieri ITA 2° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare

QF Kypson USA – Giustino ITA Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

pablito 06-11-2025 23:06

Redazione.

Metz: Sonego÷Norrie

e poi sotto
Sonego=Altmaier ? 😉

