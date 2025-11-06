Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 07 Novembre 2025
06/11/2025 22:58 1 commento
ATP 250 Athens – Indoor Hard
SF Korda – Musetti Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Metz – indoor hard
SF Norrie – Sonego Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
CH Helsinki – Indoor Hard
QF Travaglia – Nardi Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
QF Gueymard Wayenburg – Zeppieri 2° inc. ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
QF Kypson – Giustino Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Redazione.
Metz: Sonego÷Norrie
e poi sotto
Sonego=Altmaier ? 😉