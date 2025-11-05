Berrettini: “Felice per la vittoria, ma servirà di più contro Tien”

Dopo il successo su Aleksandar Vukic che gli è valso l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 250 di Metz, Matteo Berrettini ha commentato con lucidità la sua prestazione e ha parlato del prossimo impegno contro il giovane americano Learner Tien, tra le rivelazioni del circuito.

“Vukic è molto migliorato rispetto all’ultima volta che lo avevo incontrato — ha dichiarato Berrettini —. Sono contento di come sono stato in campo oggi: non ho espresso il mio miglior tennis, ma nei momenti importanti è andata bene. Ho cercato di restare sempre concentrato, sono stato un po’ fortunato nel primo set con il nastro a favore nel tie-break, poi ho tenuto con i nervi e sono riuscito a portare a casa il match.”

Una prova di maturità per l’azzurro, che dopo un periodo complicato sembra ritrovare continuità e fiducia nei propri mezzi, specialmente nei momenti chiave.

Sguardo già rivolto al prossimo avversario, il giovane Learner Tien, classe 2005 e considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis statunitense:

“Domani con Tien sarà difficile: è uno dei migliori giovani talenti del circuito, ha già battuto diversi top ten. Io al momento non lo sono più… l’ho visto giocare e lo fa molto bene. Sarà il nostro primo incontro, spero che il pubblico si diverta.”

Berrettini ha poi voluto ringraziare il pubblico di Metz, molto presente e caloroso durante il match:

“Abbiamo visto molto pubblico oggi, grazie per essere venuti a vederci. A domani!”





Marco Rossi