WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Errani-Paolini una vittoria per le semifinali di doppio (LIVE)
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 5° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens Inizio 13:00
(6) Elena Rybakina vs (7) Madison Keys Non prima 15:00
(2) Iga Swiatek vs (4) Amanda Anisimova Non prima 16:30
(6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s
🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s
2 commenti
forza azzurre!!
Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.