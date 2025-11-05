WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Errani-Paolini una vittoria per le semifinali di doppio (LIVE)

05/11/2025
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 5° Giornata, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs (4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL Inizio 13:00
(6) Elena Rybakina KAZ vs (7) Madison Keys USA Non prima 15:00

(2) Iga Swiatek POL vs (4) Amanda Anisimova USA Non prima 16:30

(6) Su-Wei Hsieh TPE / (6) Jelena Ostapenko LAT vs (8) Asia Muhammad USA / (8) Demi Schuurs NED

Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s
🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s

2 commenti

silvio (Guest) 05-11-2025 08:38

forza azzurre!!

murbi (Guest) 05-11-2025 08:18

Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.

