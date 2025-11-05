ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo anche Darderi, Berrettini e Lorenzo Musetti (LIVE)
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Miomir Kecmanovic vs Luciano Darderi
Alexandre Muller vs Tomas Martin Etcheverry
Stan Wawrinka vs Lorenzo Musetti (Non prima 17:00)
Brandon Nakashima vs Marcos Giron
Grandstand – ore 12:00
Romain Arneodo / Nicolas Barrientos vs Alexander Erler / Robert Galloway
Damir Dzumhur / Kamil Majchrzak vs Sander Gille / Sem Verbeek
Yannick Hanfmann vs Vit Kopriva
Dimitris Sakellaridis / Stefanos Sakellaridis vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Santiago Gonzalez / David Pel vs Adam Pavlasek / Ryan Seggerman
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court Central – ore 12:00
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Petr Nouza / Patrik Rikl
Learner Tien vs Moez Echargui (Non prima 15:00)
Hugo Gaston vs Daniel Altmaier
Vitaliy Sachko vs Alexander Bublik (Non prima 19:00)
Aleksandar Vukic vs Matteo Berrettini
Court 1 – ore 12:00
Dan Added vs Kyrian Jacquet
Clement Tabur vs Alexander Blockx
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Dan Added / Tom Paris vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
TAG: ATP 250 Atene, ATP 250 Atene 2025, ATP 250 Metz, ATP 250 Metz 2025
4 commenti
Musetti deve stare molto molto attento.
da fermo lo svizzero ha un gioco pesante ed ha entrambi le diagonali forti.
deve farlo muovere sia in verticale che soprattutto in orizzontale
@ tinapica (#4515731)
Usti! VdZ, in clamorosa rimonta!
Speriamo non faccia sgambetti a Musetti;
sarà difficile che accada, ma sarà anche sempre il caso di non distrarsi, eh Lorenzo…
Botic
Ma Svizzera 2, al primo turno, chi eliminò?