ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo anche Darderi, Berrettini e Lorenzo Musetti (LIVE)

05/11/2025 10:43 4 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Luciano Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinka SUI vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:00
Romain Arneodo MON / Nicolas Barrientos COL vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH / Kamil Majchrzak POL vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Dimitris Sakellaridis GRE / Stefanos Sakellaridis GRE vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Adam Pavlasek CZE / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE
Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Moez Echargui TUN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Dan Added FRA vs Kyrian Jacquet FRA
Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Tom Paris FRA vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

italo (Guest) 05-11-2025 10:52

Musetti deve stare molto molto attento.
da fermo lo svizzero ha un gioco pesante ed ha entrambi le diagonali forti.
deve farlo muovere sia in verticale che soprattutto in orizzontale

 4
tinapica 05-11-2025 09:14

@ tinapica (#4515731)

Usti! VdZ, in clamorosa rimonta!
Speriamo non faccia sgambetti a Musetti;
sarà difficile che accada, ma sarà anche sempre il caso di non distrarsi, eh Lorenzo…

 3
JOA20 (Guest) 05-11-2025 09:13

Scritto da tinapica
Ma Svizzera 2, al primo turno, chi eliminò?

Botic

 2
tinapica 05-11-2025 09:08

Ma Svizzera 2, al primo turno, chi eliminò?

 1
