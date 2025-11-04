Musetti, missione Atene: “Devo vincere per andare alle Finals. È la miglior stagione della mia carriera”
La situazione è chiara per Lorenzo Musetti: per qualificarsi alle ATP Finals di Torino 2025, dovrà vincere il titolo al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, l’ATP 250 di Atene. Solo in questo modo potrà superare Félix Auger-Aliassime, attualmente ottavo nella PIF ATP Live Race to Turin, e strappare l’ultimo posto disponibile per il torneo dei maestri.
“È stata una stagione straordinaria finora. Guardando indietro ai risultati e agli obiettivi che abbiamo raggiunto, posso dire che è la migliore della mia carriera,” ha raccontato Musetti ad ATPTour.com. “Ma c’è ancora un traguardo da conquistare. Vedremo cosa succederà dopo questa settimana: sono qui per provare a prendermi quel posto.”
Il 23enne di Carrara, attuale nono nella Race, non ha mai nascosto il suo sogno di giocare per la prima volta le Finals, ma sa che la pressione può giocare un ruolo importante:
“Non è facile. Cerco di non pensare troppo ai calcoli, ma so che devo vincere il torneo per essere sicuro di andare a Torino. L’obiettivo è sempre quello di vincere, quindi non cambia molto,” ha spiegato.
Musetti, seconda testa di serie ad Atene, ha anche parlato della necessità di trovare il giusto equilibrio tra ambizione e concentrazione:
“Sarà una settimana dura, ci sono molti giocatori forti su questa superficie. Cercherò di pensare un match alla volta, come in ogni altro torneo.”
Il toscano esordirà contro Stan Wawrinka, in un torneo che per lui ha anche un valore speciale.
“È anche una sfida mentale e fisica. A Parigi non è andata bene, ma ho avuto qualche giorno per riposare e ricaricare le batterie. Ora mi sento pronto,” ha detto Musetti.
Lorenzo ha raccontato di aver già giocato in Grecia da junior, ma di non essere mai stato ad Atene:
“Ho provato questa mattina il campo principale, è davvero bello e grande per un 250. La città è splendida, con tanti luoghi storici che spero di visitare se avrò tempo. È un’ottima occasione per noi, anche perché questa sarà l’ultima settimana in cui i punti conteranno per la Race, visto che dal prossimo anno il Masters di Parigi sarà il limite. Cercherò di farla contare al massimo.”
Determinato e consapevole, Musetti sa che il suo sogno di Torino passa solo da una parola: vittoria.
Francesco Paolo Villarico
No, dal 2026 la Race finirà con il Paris Masters. Non includeranno questa settimana del 2025 perché la Race quest’anno si conclude questo sabato.
Bravo Lorenzo,ma a Torino ci andra’ da riserva,con Felix’ci sarà più spettacolo.
Il nome non è Federer da quello che sappiamo 😉
Spero non abbia la possibilità di visitare Atene.
… curiosamente e simpaticamente pleonastica la specifica “non Spagnolo”…
Vincitori spagnoli in strada della Chiesa ne ricordo due.
Escludendo per opportunità chi è perfino più giovane di Musetti (e poi dove troverebbe il tempo? Va be’, si fa per scherzare…), con quella Nazionalità ne resterebbe uno solo che, ammesso gli interessi (magari! Per noi, ma povero Musetti: è proprio inimmaginabile la mole di lavoro a cui verrebbe sottoposto!) con tutti i soldi che ha o lo fa a gratis (beffardo sarebbe che colui che tarpò le ali al più bell’angelo con rovescio ad una mano ne aiuti una altro a spiccare il volo…) o chiede una cifra tale che Musetti resterà indebitato a vita e gli toccherà far da maestro di tennis all'”Accademia” finché campa.
Praticamente uno schiavo.
(si fa sempre per scherzare…)
Se la notizia sarà confermata sarebbe una gran bella notizia.
Spero solo non sia Becker, poi degli altri papabili possono andare bene in molti 🙂
Allego una discussione che ho avuto perchè mi sono inserito in un commento.
Sulla gazzetta.it Binaghi ha detto che ha la conferma che djokovic ci sarà a Torino….
Vince Atene e il giorno dopo a Torino per la prima partita..ho molti dubbi anche perché sarebbe solo un atto di presenza..
Un atto di presenza del valore di 350 mila dollari, oltre al prestigio e visibilità.
Infatti Musetti va ad Atene per una gita.
Chi ha detto poi che non ne potrà vincere una di partita?
Se Novak partecipa Musetti diventa riserva…Aliassime sa benissimo che Musetti difficilmente vincerà Atene, altrimenti avrebbe partecipato al torneo, per chi tifa la davis meglio cosi, alle atp finals sarebbe un pesce fuori dall’acqua, eviterà brutte figure e arriva più fresco per la davis
Felix ha fatto un calcolo razionale, basandosi su un rischio e sulle sue condizioni fisiche e si rispetta, ma le certezze come le ha lei non esistono nello sport, non le hanno le persone intelligenti e non le rispetto.
Caro Kenobi non è una questione di intelligenza o se lo preferisce lo è….la mia è matematica pura Musetti non vince un torneo da tre anni, sappiamo che sotto pressione gioca pure male…..sommando le due tesi sarà difficile che vinca Atene….se riesce a leggere tutte le mie previsioni vedrà che le ho sempre azzeccate, non faccio previsioni a vanvera ma sono basate su base tecniche e matematiche. Chiaramente c’è sempre una possibilità di errore, fatte di variabili del momento che uno non può prevedere
Scusami, con tutto il rispetto, ma la matematica cosa c’entra col fatto che ritieni Musetti non possa vincere Atene? Applicando la tua “tesi matematica”, un tennista che non ha mai vinto un torneo non lo vincerà mai. Oppure mi è sfuggito qualcosa (che invece FAA conosce) nella matematica che non sia un calcolo delle probabilità dato dal numero dei partecipanti corretto, semmai, dalla posizione in classifica e il rendimento negli ultimi 24 mesi su quella superficie. Più o meno, eh.
Secondo te: 22Bet Italia…Sisal Matchpoint…Snai….Eurobet….Betway… come impostano le scommesse….te lo dico io sono calcoli matematici, dove inseriscono lo stato di forma del giocatore, la superfice del campo, la classifica ecc.ecc. poi come ho detto ci sono delle variabili del momento che nessuno può prevedere…. attualmente danno Novak Djokovic · 2.70 Lorenzo Musetti · 4.50
Appunto: se i bookmakers danno Musetti vincitore a 4,50, mi spieghi quali sono le “due tesi che si sommano” (mai vista in matematica la “somma di due tesi”) che darebbero a FAA la sicurezza che Musetti non possa vincere Atene?
Vedo che molti non sanno leggere ho scritto SARA DIFFICILE CHE VINCA ATENE, non ho scritto impossibile che vinca Atene. Se i bookmakers danno a 4.5 la vittoria di Musetti un motivo ci sarà…… Poi le due tesi sono riferite la prima: Musetti non vince da tre anni, un motivo ci sarà? la seconda: Sotto pressione gioca male, aggiungo deve vincere su una superfice che non predilige
IO mi ricordo che dicevi che Sinner sarebbe tornato numero uno non prima della prossima primavera…caro matematico…
Sinceramente auguro a Musetti di vincere Atene, ma non per le Finals o la classifica, mi piacerebbe che potesse chiudere con una vittoria un anno in cui ha dimostrato più volte che tra i grandi può esserci un posto per lui.
Poi vincendo si sbloccherebbe e al morale queste cose fanno sempre bene.
Se non ci riuscisse non cambierebbe nulla di quello che ho già scritto nei giorni scorsi: a Torino come riserva con la possibilità di allenarsi qualche giorno con i migliori dell’anno sulla superficie a lui più ostica.
In chiave Davis sarebbe molto importante arrivarci con una settimana di adattamento su una superficie molto simile a quella di Bologna.
Tanto, mettiamocela (mettetevela) via, Volandri non cambierà idea e Lorenzo sarà il primo singolarista, a meno di rinunce per la paternità imminente.
A rigor di logica, quindi, i punti di questa settimana dovrebbero valere sia per la Race di quest’anno che per quella dell’anno prossimo.
Altrimenti avremmo un anno accorciato
Speravo giocasse oggi che avrei potuto godermela, Stan the Man contro Lorenzo è una sfida d’altri tempi e per nulla semplice per il toscano.
…la scelta migliore per me continuerebbe ad essere quella di Liubicic, ma non mi risulta abbia vinto a Uuimbledon…
Popyrin è già uscito di scena, grazie a Korda.
Intanto vediamo come andrà il debutto contro Wawrinka, una sfida tra due rovesci a una mano ha il suo fascino
Oddio, spero Edberg e non Becher!
C’è anche (escludendo per vari motivi gli altri vincitori degli anni ’80) la possibilità di Ivanisevic, ma al di là delle dichiarazioni su Federer ai tempi della rivalità con Giocovic, che non dimentico e continuano ad irritarmi non appena vi penso, mi pare che il Croato potrebbe aiutare (tanto) Musetti alla battuta (cosa di cui c’è indubbiamente ancora bisogno) ma nulla più.
Invece mi sembra il caso che Musetti percorra lo stesso cammino di Sinner, cercando di migliorare contemporaneamente tutti gli aspetti del suo gioco, a cominciare dalla facilitazione, fisica e psicologica, delle discese a rete per sparigliare il gioco quando la pur notevole solidità ormai acquisita a fondo campo grazie a Barazzutti non fosse sufficiente a prevalere negli scambi con rovesci bimani.
Il che accade ed accadrà spesso.
Si ma non e: così facile vincere il torneo
Wawrinka Etcheverry Popyrin Djokovic
Il probabile cammino
Grazie per il pronto riscontro.
Attendiamo di vedere se sarà vero e che risultati potrà portare.
Temo che contro Giocovic, al chiuso, sul duro, a “casa sua”, dove avrà anche avuta (giustamente, in qualità di organizzatore) l’ultima parola sulla scelta di superficie e palline, speranze di vittoria finale per Musetti non ve ne siano.
Comunque, in bocca al lupo e Forza Lorenzo!
Si è una notizia arrivata anche a noi. Dovrebbe essere un vincitore di Wimbledon ma non spagnolo.
Lorenzo, speriamo che tu non abbia il tempo di visitare Atene perché vincerai una partita dopo l’altra.. Andrai al Partenone un’altra volta!… Forza Loreeeeee!!!
Buongiorno,
prima di tutto un enorme in bocca al lupo!!!
Poi una domanda: avete notizie di questo? (Estratto da un quotidiano sportivo online)
Un top coach per Lorenzo Musetti. L’azzurro, impegnato questa settimana nell’ATP 250 di Atene, ha deciso di affiancare un allenatore di livello internazionale a Simone Tartarini. Una scelta per puntare a un ulteriore salto di qualità, così da competere con continuità in tutti i grandi tornei. L’obiettivo è salire ancor di più, consolidando e migliorando il proprio status di Top 10. Secondo quando raccolto il coach, di grande esperienza nel circuito ATP, dovrebbe essere spagnolo. Nel team sarà sempre presente il preparatore fisico Damiano Fiorucci, che ha lavorato bene in questi anni sul corpo dell’azzurro, migliorandone resistenza e reattività.
Bene Lorenzo, fai jackpot, vittoria torneo e qualificazione alle Finals.