Musetti, missione Atene: “Devo vincere per andare alle Finals. È la miglior stagione della mia carriera”

La situazione è chiara per Lorenzo Musetti: per qualificarsi alle ATP Finals di Torino 2025, dovrà vincere il titolo al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, l’ATP 250 di Atene. Solo in questo modo potrà superare Félix Auger-Aliassime, attualmente ottavo nella PIF ATP Live Race to Turin, e strappare l’ultimo posto disponibile per il torneo dei maestri.

“È stata una stagione straordinaria finora. Guardando indietro ai risultati e agli obiettivi che abbiamo raggiunto, posso dire che è la migliore della mia carriera,” ha raccontato Musetti ad ATPTour.com. “Ma c’è ancora un traguardo da conquistare. Vedremo cosa succederà dopo questa settimana: sono qui per provare a prendermi quel posto.”

Il 23enne di Carrara, attuale nono nella Race, non ha mai nascosto il suo sogno di giocare per la prima volta le Finals, ma sa che la pressione può giocare un ruolo importante:

“Non è facile. Cerco di non pensare troppo ai calcoli, ma so che devo vincere il torneo per essere sicuro di andare a Torino. L’obiettivo è sempre quello di vincere, quindi non cambia molto,” ha spiegato.

Musetti, seconda testa di serie ad Atene, ha anche parlato della necessità di trovare il giusto equilibrio tra ambizione e concentrazione:

“Sarà una settimana dura, ci sono molti giocatori forti su questa superficie. Cercherò di pensare un match alla volta, come in ogni altro torneo.”

Il toscano esordirà contro Stan Wawrinka, in un torneo che per lui ha anche un valore speciale.

“È anche una sfida mentale e fisica. A Parigi non è andata bene, ma ho avuto qualche giorno per riposare e ricaricare le batterie. Ora mi sento pronto,” ha detto Musetti.

Lorenzo ha raccontato di aver già giocato in Grecia da junior, ma di non essere mai stato ad Atene:

“Ho provato questa mattina il campo principale, è davvero bello e grande per un 250. La città è splendida, con tanti luoghi storici che spero di visitare se avrò tempo. È un’ottima occasione per noi, anche perché questa sarà l’ultima settimana in cui i punti conteranno per la Race, visto che dal prossimo anno il Masters di Parigi sarà il limite. Cercherò di farla contare al massimo.”

Determinato e consapevole, Musetti sa che il suo sogno di Torino passa solo da una parola: vittoria.





Francesco Paolo Villarico