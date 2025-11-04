ATP Finals: Sinner è arrivato ieri sera a Torino (video)

Con l’arrivo del n.1 del mondo Jannik Sinner a Torino, l’edizione 2025 delle ATP Finals inizia a “scaldare i motori”. E proprio a bordo della sua auto, da solo, Sinner è giunto dalla sua casa di Monte Carlo alla città piemontese, diretto all’hotel dove alloggiano i giocatori nel corso della settimana torinese, in centro città. È noto l’amore di Jannik per le auto e la guida, così vista la vicinanza di Monte Carlo con Torino ha scelto di godersi il viaggio in beata solitudine, solo lui e la sua strada. Con in tasca la prima posizione del ranking ATP, ripresa dopo la sconfitta nella finale di US Open, Jannik proverà a difendere il titolo del “masters” vinto lo scorso anno, un’edizione che il nostro campione dominò in modo clamoroso, e chissà che non riesca anche nell’impresa di mantenere il primato in classifica di fine stagione, ma per questo servirà anche una “collaborazione” di Alcaraz. Questa la clip video che ritrae l’arrivo di Sinner a Torino.

Ad attenderlo a Torino c’era Darren Cahill, già arrivato in città direttamente da Parigi. Ovviamente il mondo del tennis e i tantissimi suoi sostenitori attendono con trepidazione notizie relative al futuro del team: l’australiano resterà anche nel 2026? Forse proprio nel corso delle Finals verrà svelata la decisione, sempre che sia già stata presa.

Sono già a Torino anche Taylor Fritz e Ben Shelton, era dal 2006 che due statunitensi non disputavano insieme le Finals. Il Presidente Binaghi ha rivelato che Djokovic quest’anno sarà presente, è atteso in giornata anche l’arrivo di Alcaraz, De Minaur e Zverev. Alla foto di rito, di solito al venerdì, mancherà il serbo – a meno che non perda presto ad Atene ed arrivi subito in Italia – ma anche l’ottavo qualificato, Auger-Aliassime o Musetti. Per rimediare a questo “pasticcio”, dall’anno prossimo dopo il torneo di Parigi indoor la Race si chiuderà, in modo da avere la certezza del lotto dei partecipanti alle Finals già una settimana prima. I campi sono pronti, già da alcuni giorni alla Stampa Sporting ci si allena (vedi Vavassori, che gioca letteralmente in casa). Il count down per la kermesse di fine anno è iniziato…

Marco Mazzoni