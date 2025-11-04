Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 3 azzurri in singolare (LIVE)

04/11/2025 08:41 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Mackenzie McDonald USA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri USA vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 14:00
Yannick Hanfmann GER vs Ivan Ivanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA / Thiago Agustin Tirante ARG vs John Peers AUS / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Pavlos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
N.Sriram Balaji IND / Hendrik Jebens GER vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux FRA vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Kyrian Jacquet FRA vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Ray Ho TPE / Matthew Christopher Romios AUS

Il match deve ancora iniziare

