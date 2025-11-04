ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 3 azzurri in singolare (LIVE)
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Mackenzie McDonald vs Tomas Martin Etcheverry
Sebastian Korda vs Damir Dzumhur
Novak Djokovic vs Alejandro Tabilo (Non prima 17:00)
Eliot Spizzirri vs Nuno Borges
Grandstand – ore 14:00
Yannick Hanfmann vs Ivan Ivanov
Marcos Giron vs Pedro Martinez
Luciano Darderi / Thiago Agustin Tirante vs John Peers / JJ Tracy
Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)
Court Central – ore 12:00
N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens vs Sander Arends / Luke Johnson
Daniel Altmaier vs Arthur Rinderknech (Non prima 14:00)
Corentin Moutet vs Aleksandar Vukic
Flavio Cobolli vs Lorenzo Sonego (Non prima 18:00)
Arthur Cazaux vs Cameron Norrie
Court 1 – ore 12:00
Kyrian Jacquet vs Luca Van Assche
Francesco Passaro vs Alexander Blockx
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
Rafael Matos / Marcelo Melo vs Ray Ho / Matthew Christopher Romios
TAG: ATP 250 Atene, ATP 250 Atene 2025, ATP 250 Metz, ATP 250 Metz 2025
3 commenti
@ LiveTennis.it Staff (#4514807)
Added, nomen omen
@ Jack (#4514804)
Ciao! si è cancellato ufficialmente ieri pomeriggio dalla Player. Al suo posto è entrato il francese Added. Un abbraccio
Come mai AAF è ancora iscritto agli ottavi a Metz? Non è strano?