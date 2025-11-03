WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

03/11/2025 15:46 Nessun commento
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
WTA 125 Austin (🇺🇸) – Turno unico qualificazioni / 1° turno main draw – cemento

Center Court – ore 17:00
(1) Claire Liu USA vs Eszter Meri SVK Inizio 17:00
WTA Austin 125
Claire Liu [1]
40
4
Eszter Meri
40
4
(7) Whitney Osuigwe USA vs Anouk Koevermans NED

Il match deve ancora iniziare

Hina Inoue USA vs (3) Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

(6) Arantxa Rus NED vs Anna Rogers USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
(2) Lia Karatancheva BUL vs Mary Lewis USA Inizio 17:00

WTA Austin 125
Lia Karatancheva [2]
0
2
0
Mary Lewis
0
6
2
Louisa Chirico USA vs (5) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare

Mary Stoiana USA vs (8) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
(3) Vivian Wolff USA vs Maria Kozyreva RUS Inizio 17:00

WTA Austin 125
Vivian Wolff [3]
0
6
5
Maria Kozyreva
0
1
1
(4) Emily Appleton GBR vs Christasha McNeil USA

Il match deve ancora iniziare

Alana Smith USA vs Carmen Andreea Herea ROU

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – Turno unico qualificazioni / 1° turno main draw – terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
(1) Gabriela Ce BRA vs Carla Markus ARG Inizio 15:00
WTA Tucuman 125
Gabriela Ce [1]
0
1
0
0
Carla Markus
0
6
6
0
Vincitore: Markus
(4) Ana Candiotto BRA vs Maria Urrutia ARG

WTA Tucuman 125
Ana Candiotto [4]
40
3
5
Maria Urrutia
40
6
3
Polona Hercog SLO vs (3) Mayar Sherif EGY Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Maria Lourdes Carle ARG vs Antonia Vergara Rivera CHI Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Valeriya Strakhova UKR vs Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 15:00
(2) Anastasia Zolotareva RUS vs Noelia Zeballos BOL Inizio 15:00

WTA Tucuman 125
Anastasia Zolotareva [2]
0
6
6
0
Noelia Zeballos
0
4
4
0
Vincitore: Zolotareva
(3) Gergana Topalova BUL vs Berta Bonardi ARG

WTA Tucuman 125
Gergana Topalova [3]
0
5
Berta Bonardi
30
4
Alicia Herrero Linana ESP vs (7) Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

