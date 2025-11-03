Sinner chiude la stagione regolare con 10.000 punti, ma perderà il numero 1: Zverev entra nella storia senza Slam

Jannik Sinner conclude la sua stagione regolare del 2025 con almeno 10.000 punti ATP, una cifra straordinaria che certifica la sua continuità ad altissimo livello. Il trionfo al Rolex Paris Masters gli ha permesso di riconquistare momentaneamente il numero 1 del mondo, ma la sua permanenza al vertice sarà breve: il tennista azzurro perderà la prima posizione al termine di questa settimana, quando gli verranno sottratti i 1.500 punti conquistati lo scorso anno alle ATP Finals, torneo di cui fu campione imbattuto.

Sul piano economico, Sinner ha vissuto un’annata eccezionale. Il successo a Parigi gli ha fruttato 946.610 euro, portando il montepremi stagionale a 14.043.396 dollari. In carriera, l’altoatesino ha ora superato la soglia dei 51 milioni di dollari (51.561.426$).

Con il titolo di Parigi in tasca e il numero 1 solo momentaneo, Jannik Sinner si prepara ora alle ATP Finals di Torino, dove dovrà difendere i punti conquistati dodici mesi fa. La sfida con Carlos Alcaraz per chiudere l’anno in vetta è appena cominciata, e promette di scrivere un nuovo capitolo nella rivalità che sta ridisegnando il tennis mondiale.

Dominio tecnico e costanza impressionante

Nonostante l’imminente perdita della leadership, i numeri restano di dominio assoluto. Sinner è riuscito a raggiungere i 10.000 punti nonostante tre mesi di stop forzato per la squalifica legata ai controlli antidoping del 2024. Dal 2009, con l’introduzione dell’attuale sistema di punteggio, solo Novak Djokovic era stato capace di firmare due stagioni consecutive oltre quota 10.000, tra il 2011 e il 2016.

Il divario rispetto agli altri giocatori è abissale. Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, dista 5.560 punti da Carlos Alcaraz, ma contemporaneamente ne vanta 5.536 in più del numero 1000 ATP, l’olandese Koeblsl. Una statistica che fotografa perfettamente la realtà di un circuito dominato quasi esclusivamente da Sinner e Alcaraz.

Il paradosso di Zverev: 370 settimane senza Slam

Alexander Zverev continua a scrivere la sua storia personale: con l’inizio di questa settimana, il tedesco raggiunge le 370 settimane nella top-10, diventando il primo tennista nella storia a toccare tale traguardo senza aver mai vinto un titolo del Grande Slam. Supera così le 369 settimane di Tomas Berdych e le 358 di David Ferrer, ma resta l’eterna incompiuta di questa generazione.





Francesco Paolo Villarico