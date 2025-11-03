Sinner chiude la stagione regolare con 10.000 punti, ma perderà il numero 1: Zverev entra nella storia senza Slam
Jannik Sinner conclude la sua stagione regolare del 2025 con almeno 10.000 punti ATP, una cifra straordinaria che certifica la sua continuità ad altissimo livello. Il trionfo al Rolex Paris Masters gli ha permesso di riconquistare momentaneamente il numero 1 del mondo, ma la sua permanenza al vertice sarà breve: il tennista azzurro perderà la prima posizione al termine di questa settimana, quando gli verranno sottratti i 1.500 punti conquistati lo scorso anno alle ATP Finals, torneo di cui fu campione imbattuto.
Sul piano economico, Sinner ha vissuto un’annata eccezionale. Il successo a Parigi gli ha fruttato 946.610 euro, portando il montepremi stagionale a 14.043.396 dollari. In carriera, l’altoatesino ha ora superato la soglia dei 51 milioni di dollari (51.561.426$).
Con il titolo di Parigi in tasca e il numero 1 solo momentaneo, Jannik Sinner si prepara ora alle ATP Finals di Torino, dove dovrà difendere i punti conquistati dodici mesi fa. La sfida con Carlos Alcaraz per chiudere l’anno in vetta è appena cominciata, e promette di scrivere un nuovo capitolo nella rivalità che sta ridisegnando il tennis mondiale.
Dominio tecnico e costanza impressionante
Nonostante l’imminente perdita della leadership, i numeri restano di dominio assoluto. Sinner è riuscito a raggiungere i 10.000 punti nonostante tre mesi di stop forzato per la squalifica legata ai controlli antidoping del 2024. Dal 2009, con l’introduzione dell’attuale sistema di punteggio, solo Novak Djokovic era stato capace di firmare due stagioni consecutive oltre quota 10.000, tra il 2011 e il 2016.
Il divario rispetto agli altri giocatori è abissale. Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, dista 5.560 punti da Carlos Alcaraz, ma contemporaneamente ne vanta 5.536 in più del numero 1000 ATP, l’olandese Koeblsl. Una statistica che fotografa perfettamente la realtà di un circuito dominato quasi esclusivamente da Sinner e Alcaraz.
Il paradosso di Zverev: 370 settimane senza Slam
Alexander Zverev continua a scrivere la sua storia personale: con l’inizio di questa settimana, il tedesco raggiunge le 370 settimane nella top-10, diventando il primo tennista nella storia a toccare tale traguardo senza aver mai vinto un titolo del Grande Slam. Supera così le 369 settimane di Tomas Berdych e le 358 di David Ferrer, ma resta l’eterna incompiuta di questa generazione.
Francesco Paolo Villarico
A Torino non vedo chi possa fermarlo, è il migliore al mondo indoor e avrà tutto il calore del pubblico di casa.
Poi cosa farà Alcaraz non lo so, bisogna capire se viene motivato o se ha già disconnesso la testa.
Le Finals sono un’eccezione alla regola. I punti delle Finals dell’anno prima vengono scalati alla fine della Race (in modo da far coincidere Race e Ranking), quelli delle Finals dell’anno in corso vengono aggiunti alla fine del torneo. Sinner perde i 1.500 punti del 2024 lunedì prossimo, quelli del 2025 verranno aggiunti il 17 novembre.
D’accordo con la prima parte, meno con la seconda, Rune è arrivato al numero 4, ed è ancora più giovane, ma poi non è migliorato, anzi vero il contrario… Quindi purtroppo la giovane età di Lorenzo non è garanzia di successi futuri. Bisogna continuare a lavorare e migliorarsi ulteriormente in particolare su servizio e aggressività in risposta (in parte lo ha fatto già quest’anno). Poi ci vuole anche un po’ di fortuna con qualche tabellone che si apre e con qualche inciampo dei 2 marziani.
Se il suo stato di forma non è migliorato potrebbe perdere anche subito…
In realtà i punti, ufficialmente, non si perdono a inizio torneo ma alla fine quando si conteggiano punti acquisiti meno punti persi. Pertanto Sinner rimane, per quel che vale, n.1 per almeno 2 settimane
Non è lo sbaglio di programmazione (migliorabile, OK) e nemmeno di allenamenti.
Correva l’ anno 2016 e un prodigioso Zverev batteva Federer (Halle, s-finale) l’ anno dopo regolava anche Djokovic, in finale, a Roma.
Il Tennis è super-fantastico già nel 2016 !
E allora ?
E allora siamo sempre li’, che se non c’è la testa gli Slam non li vincerai mai, e la testa per fare l’ ultimo passo proprio latita… Zverev non c’è di testa, non c’è la testa, non ce l’ ha !
A me da sempre l’ impressionen di uno che gioca senza neanche sapere quale è il punteggio.
Saranno 10 anni che penso e scrivo che uno cosi’ uno Slam lo vince mai.
Peccato e magari mi sbagliassi perchè il Tennis di Zverev è super eccellente e il suo diritto comunque è migliore di quello di Edberg… il quale peró la testa ce l’ aveva, tanto per fare un esempio.
Alcaraz come ogni fine annata va in crisi di risultati. Per me Sinner vince facile
Beh uno slam su cemento lo ha già vinto… quindi non è una superficie a lui aliena (lo so che lo sai, ma per chi non se lo ricorda 26 gennaio 2019 Melbourne juniores). Al terzo set TB 14-12 (alla faccia della scarsa forza mentale e del braccino sui decisivi).
Io mi accontenterei di vedergli vincere un 250 entro la fine del 2025 😀 😀 😀
Poi nel 2026 vediamo! Magari un 1000. Per lo slam sarei meno ottimista: deve mettere a posto un po’ di cose sulla strategia e sulla testolina, ma magari il secondo figlio aiuterà, così come il primo ha già fatto.
Ho idea che il 2026 sarà l’anno che ci consegnerà il Fenomeno dei Fenomeni alla Storia del tennis , ho visto palle corte millimetriche e giocate dalle posizioni più incredibili con la palla che gli arrivava forte, ho visto un servizio migliore di Felix.
Se rimarrà numero 1 a fine anno può essere psicologicamente devastante per Carlos o farci gioire ma cambierà poco per il nostro campione.
Zverev invece dovrebbe cambiare programmazione , evitare i 250, far pochi 500 e puntare a vincere un 1000 scegliendolo con cura.
Avrebbe potuto vincere Parigi nel 2022 e contro Thiem , sfortuna e crollo psicologico hanno deciso che probabilmente rimarrà senza Slam, ma nel suo momento migliore è stato veramente forte.
Oggi dovrebbe cambiare qualcosa nel suo tennis , essere più coraggioso e finirla di improntare il match su scambi lunghi e logoranti.
Diversa è la situazione di Musetti, il titolo, il grande titolo , arriverà, è giovanissimo.
Probabilmente molti hanno un pregiudizio che se non vinci prima dei 23 anni allora non vincerai più nulla?
Guardiamo dove è, è topten, chiuderà l’anno tra i migliori , un anno dove ha avuto 2 Stop importanti che lo hanno estromesso sulla terra Sudamericana e sull’erba,ha fatto una stagione fantastica.
Vincerà molto nei prossimi anni e molti cambieranno nick.
Chi va alle Finals ha meritato di esserci.
3 novembre 2025, oggi compio 87 anni! Forse sono il più anziano commentatore di questo forum. Agli amici che mi omaggiano con: posa il fiasco, toglietegli la bottiglia, scrivi scemenze sotto i fumi dell’alcool, hai bisogno di uno bravo, vacci adagio con il barbera ed altre amenità, dico solo che non si arriva alla mia età con ancora tantissimi interessi e particolarmente lucidi nel commentare “futuristicamente” il tennis. Sono un salutista e un pò ipocondriaco. Perchè futuristicamente? Già sei sette anni fa, ho pronosticato che il futuro del tennis sarebbe finito nelle mani callose di picchiatori spietati. Soffriranno sempre più gli esteti e i buongustai, privati del bel tennis di una volta. Ad alto livello si affermerà sempre più il “fisico bestiale”, e 1,85 mt di altezza sta diventano limitativo. Per arrivare in alto ci vorrà almeno 1,90 . Poi, come in tutte le cose, ci potrà essere l’eccezione, ma tale rimarrà enzo
Come Musetti……. A fine carriera si daranno una mano come talenti sprecati: Zverev perchè ha vinto molto ma non uno slam. Musetti perchè avrà vinto solo (forse) un atp mille
io tifo ovviamente Sinner ma vedo Alcaraz favorito… Jannik ha giocato tanto negli ultimi due mesi, Carlos ha fatto vacanza… a Torino non mi aspetto certo l’ombra del campione che tutti conosciamo, Alcaraz si è programmato per arrivare al top a Torino e Bologna… sarebbe un’onta doppia per noi, qundi forza Jannik, Lorenzo, Matteo
Secondo me, Alcaraz una partita può perderla nel RR. Poi bisogna vedere comunque se arriverà secondo
è dieci quindici giorni che non fa che dire che fisicamente non è al top, che è stanco ecc ecc, che ha fatto 10 partite in undici giorni è vero ma io lo vedo in crescendo, mi sbaglierò anche, ma cavolo anche ieri ha servito come un treno, come non l’avevo mai visto servire, e poi solido nei suoi turni non hai mai concesso pb anzi mai nemmeno andati ai vantaggi, vittoria più netta stavolta del punteggio e contro un ottimo faa, e poi i tempi, adesso si prende la rete appena può e con i tempi giusti, non è più in terra di nessuno, magari poi la voleè non è definitiva o magari ancora la sbaglia ma sta padroneggiando anche questa parte del campo, insomma come dice è work in progress, in costante miglioramento ed evoluzione
Dove vedi l’odio?
Io non ci vedo neanche una semplice critica (che sarebbe molto meno). Semplicemente si sottolinea lo strapotere dei primi due, così come la lunga presenza di Ferrer e Berdych in top ten senza mai aver vinto un titolo slam sottolineava lo strapotere dei famosi tre.
Non mi sembra ci sia nulla di personale nei confronti di Zverev!
Chi lo dimentica?
nomi e riscontri, please.
cosa che l’articolo fa.
Lo volevi specificato nel titolo?
Se Sinner non fosse stato fermato per tre mesi avrebbe avuto molti piu’ punti, ma molti lo dimenticano.
Sicuramente Zverev deve cambiare qualcosa sia a livello di gioco sia in termini di programmazione.
Non ha senso giocare tutte le settimane specie con un gioco come il suo molto attendista e propenso agli scambi lunghi.
Secondo me Lorenzo un paio di slam li vincerà in carriera, già ha fatto due semi e deve solo imparare a gestire le sue emozioni, lo so che mi considerate un incompetente ma può vincere su tutte le superfici (non solo terra ed erba, ma anche cemento.. il suo è un blocco psicologico, ma può tranquillamente giocare aggressivo e in campo anche là)… ha 23 anni il ragazzo, è già un top-10 e può solo migliorare
Con un articolo del genere, mi sembra il minimo menzionare i 3 mesi di stop… sennò altro che 10.000 e primo posto in bilico
vero, l’anno scorso infatti è arrivato terzo. Va beh, mi accontento
Giusto ma credo che Alcaraz difficilmente arriverà secondo nel suo gruppo..
Non è odio, obiettivamente Zverev difficilmente avrebbe vinto slam in qualsiasi epoca storica…
Zverev dopo che si sfasciò tutto a Parigi contro Nadal non è stato più lui.
Ormai è uno stakanovista, gioca tutto (tormei esibizioni) in maniera scellerata.
I milioni si accumulano come coriandoli.
L’avvento dei due cannibali xò ha posto una pietra tombale x i sogni di gloria x tutti gli altri del circuito dal 2023 a non si sa quando….
senza 2 articoli a settimana di propaganda d’odio vs Zverev non siete contenti
facciamo che lo batte in semi? Così salviamo capra e cavoli.
Lascio a te decidere quale sia la capra e quale i cavoli tra Numero 1 e battere Alcaraz in uno scontro diretto
La mia speranza è che Sinner vinca le Finals battendo in finale Alcaraz che così ritornerebbe n.1 ..ma chissene frega contano solo i titoli importanti…
Le regole sono queste, ma rimane un controsenso questa detrazione dei punti a inizio settimana.
La prossima è l’unica settimana in cui i punti ATP sono quelli delle 51 settimane precedenti, invece di 52.
Nell’ultimo anno Sinner è quello che ha fatto più punti (compreso Torino 2024), non si capisce perchè debba lasciare il Numero 1.
Speriamo se lo possa riprendere alla fine della prossima settimana.
Ci sono tennisti con rendimento molto costante ma cui manca l’acuto.
Musetti è (per ora) uno di questi. Zverev (a livello più alto, ossia di slam) altrettanto. Non è un paradosso. E’ una possibilità offerta dalle regole con cui si costruisce la classifica ATP. Ed è giusto che sia così. E’ come una matrice a due dimensioni
– Dimensione 1: classifica
– Dimensione 2: titoli
Chi eccelle in entrambe le dimensioni è chiamato fenomeno. Chi eccelle in una delle due dimensioni è “SOLTANTO” (diciamo così) un campione. E Zverev lo è. Così come lo è chi ha vinto molti titoli ma a sprazzi e senza avere continuità (Murray per esempio, e certo la continuità mancata è colpa della sfiga).
Chi non capisce questo concetto e si ostina in modo testardo a considerare solo una delle due dimensioni disprezzando chi è forte solo in una e cianciando di “vero numero uno” oppure di “più scarso numero 3 o 4 o 6 della storia” si deve arrendere all’evidenza di non capirci una beata mazza. E non parlo di capirci di tennis. Parlo di logica.
Alle finals, si sa, classifica atp ufficiale e race coincidono.. ero rimasto sorpreso a leggere che Sinner sarabbe partito da testa di serie n. 1 a Torino… comunque poco o nulla cambia: l’ho già detto e lo ripeto, entrambi sono numeri 1 a parità di merito, i punticini conad li guardano solo i mediocri o gli ultras