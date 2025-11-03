Race 2025 ATP, Copertina

Auger-Aliassime si ritira ufficialmente da Metz: la sua presenza alle ATP Finals dipende da Musetti (e da Djokovic?)

03/11/2025 16:07 19 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Félix Auger-Aliassime ha ufficializzato la sua assenza dal torneo ATP 250 di Metz a causa di problemi fisici accumulati dopo le intense settimane finali di stagione. Il canadese, reduce da un grande sforzo nelle ultime settimane con la finale raggiunta al Masters 1000 di Parigi, ha deciso di fermarsi per recuperare energie e non rischiare ulteriori complicazioni.
Questo forfait ha però conseguenze dirette nella corsa alle ATP Finals 2025, dove restano ancora da assegnare gli ultimi posti disponibili.

Musetti può ribaltare la situazione
L’assenza di Auger-Aliassime apre la porta a Lorenzo Musetti, impegnato questa settimana nel torneo di Atene. L’italiano ha ancora la possibilità di qualificarsi per il torneo dei maestri, ma serve un solo risultato: vincere il titolo.
Se Musetti dovesse trionfare nella capitale greca, scalzerebbe il canadese dall’ottava posizione della Race ATP e si garantirebbe l’ultimo posto disponibile per Torino. In caso contrario, sarà Auger-Aliassime a completare il gruppo dei migliori otto giocatori dell’anno.

Una decisione prudente
Il ritiro da Metz appare una scelta di prudenza da parte del canadese, che nelle ultime settimane ha mostrato un ottimo livello di gioco ma anche segni di stanchezza. Dopo la grande corsa tra Vienna e Parigi, Auger-Aliassime preferisce concentrarsi sul recupero, nella speranza di poter partecipare alle Finals in buone condizioni fisiche.

Djokovic, scenario in evoluzione
Resta da chiarire anche la situazione di Novak Djokovic, che non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione alle Finals. Il serbo, reduce da una stagione diversa dalle altre e da alcuni problemi fisici nelle ultime settimane, potrebbe decidere di ridurre il proprio impegno o addirittura rinunciare al torneo di Torino per preservarsi in vista del 2026.

Il verdetto definitivo arriverà dunque da Atene, dove Musetti proverà a scrivere una pagina storica per il tennis italiano e a strappare in extremis un posto tra i migliori del 2025.

Race to Turin – aggiornamento dopo Parigi 🇮🇹
1️⃣ ✅ Carlos Alcaraz 🇪🇸 – 11.050 pts
2️⃣ ✅ Jannik Sinner 🇮🇹 – 10.000 pts
3️⃣ ✅ Alexander Zverev 🇩🇪 – 4.960 pts
4️⃣ ✅ Novak Djokovic 🇷🇸 – 4.580 pts (Atene R16 → 4.630 / 4.830)
5️⃣ ✅ Ben Shelton 🇺🇸 – 3.970 pts
6️⃣ ✅ Taylor Fritz 🇺🇸 – 3.935 pts
7️⃣ ✅ Alex De Minaur 🇦🇺 – 3.935 pts
🔹 Linea qualificazione ATP Finals → 3.930 pts
8️⃣ Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 – 3.845 pts (ritirato da Metz)
9️⃣ Lorenzo Musetti 🇮🇹 – 3.685 pts (Atene R16)

👉 Musetti deve vincere ad Atene per superare Auger-Aliassime e qualificarsi alle ATP Finals di Torino 2025.

Md
(LL) Dan Added FRA vs Bye
(LL) Kyrian Jacquet FRA vs (Q) Luca Van Assche FRA
Arthur Cazaux FRA vs Adrian Mannarino FRA
Valentin Royer FRA vs (7) Cameron Norrie GBR

(4) Flavio Cobolli ITA vs Bye
(Q) Jan Choinski GBR vs Lorenzo Sonego ITA
Terence Atmane FRA vs (WC) Hugo Gaston FRA
Daniel Altmaier GER vs (6) Arthur Rinderknech FRA

(Q) Clement Tabur FRA vs Aleksandar Kovacevic USA
(Q) Francesco Passaro ITA vs (NG) Alexander Blockx BEL
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs (LL) Vitaliy Sachko UKR
Bye vs (3) Alexander Bublik KAZ

(8) Corentin Moutet FRA vs Aleksandar Vukic AUS
Matteo Berrettini ITA vs Quentin Halys FRA
(WC) Ugo Blanchet FRA vs Learner Tien USA
Bye vs (LL) Moez Echargui TUN



Marco Rossi

Francesco (Guest) 03-11-2025 17:54

@ pablito (#4514405)

grazie della correzione 🙂

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 03-11-2025 17:40

Scritto da Kenobi

Scritto da Giampi

Scritto da Onurb
Sulla gazzetta.it Binaghi ha detto che ha la conferma che djokovic ci sarà a Torino….

Vince Atene e il giorno dopo a Torino per la prima partita..ho molti dubbi anche perché sarebbe solo un atto di presenza..

Un atto di presenza del valore di 350 mila dollari, oltre al prestigio e visibilità.
Infatti Musetti va ad Atene per una gita.
Chi ha detto poi che non ne potrà vincere una di partita?

Se Novak partecipa Musetti diventa riserva…Aliassime sa benissimo che Musetti non vincerà mai Atene, altrimenti avrebbe partecipato al torneo, per chi tifa la davis meglio cosi, alle atp finals sarebbe un pesce fuori dall’acqua, eviterà brutte figure e arriva più fresco per la davis

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 03-11-2025 17:34

Per quel poco che ho capito di Nole mi pare difficile non partecipare alle Finals

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 03-11-2025 17:14

Scritto da Francesco
@ Tiz (#4514370)
Non ne sono sicuro ma se non ricordo male alcuni tornei 250, per qualche ragione a me ignota, assegnano 150 punti per la finale anziché 165 (così come 90 per la SF anziché 100 e 45 per i QF anziché 50). Forse Atene rientra in questa categoria…oppure hai ragione tu e a Lorenzo basta arrivare in finale.

ricordi male, non c’è nessun torneo atp 250 che assegna 150 punti per la finale.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 03-11-2025 17:11

Scritto da Francesco
@ Tiz (#4514370)
Non ne sono sicuro ma se non ricordo male alcuni tornei 250, per qualche ragione a me ignota, assegnano 150 punti per la finale anziché 165 (così come 90 per la SF anziché 100 e 45 per i QF anziché 50). Forse Atene rientra in questa categoria…oppure hai ragione tu e a Lorenzo basta arrivare in finale.

Athens 165 pt. al finalista (sito ATP). 😉

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 03-11-2025 17:09

Scritto da Kenobi

Scritto da Giampi

Scritto da Onurb
Sulla gazzetta.it Binaghi ha detto che ha la conferma che djokovic ci sarà a Torino….

Vince Atene e il giorno dopo a Torino per la prima partita..ho molti dubbi anche perché sarebbe solo un atto di presenza..

Un atto di presenza del valore di 350 mila dollari, oltre al prestigio e visibilità.
Infatti Musetti va ad Atene per una gita.
Chi ha detto poi che non ne potrà vincere una di partita?

DJ già l’anno scorso ha marcato visita.

Dubito abbia senso l’alletto del PM, che per lui sono pochi spiccioli.

Poi “prestigio e visibilità”, non ne ha certo bisogno, anzi lui lo sa che andrebbe a cozzare nelle maglie fini dei due Tritacarne.

Marcherà visita, dopo aver vinto il #101. 😉

Per Muso è diverso:
il PM può fare gola, e la sola partecipazione sarebbe storica e prestigiosa. 🙂

Uno è a “inizio” carriera e ha tutto da guadagnare.

L’altro non andrà verso una ennesima (v. recenti) quasi certa irrisione. 😉

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-11-2025 17:05

Scritto da Tiz
L’informativa non è del tutto chiara: perché Lorenzo deve vincere per forza il torneo se ha solo 160 punti di svantaggio da Felix? Per il finalista di un 250 sono 165 punti! Forse Lorenzo deve scartare qualche punto? Probabilmente è così ma sarebbe bello avere l’informazione precisa….

Musetti deve scartare i 10 punti di Parigi avendo superato i 19 risultati utili. Arrivando in finale sarebbe comunque dietro al canadese di 5 punti

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Kenobi 03-11-2025 16:57

Scritto da Giampi

Scritto da Onurb
Sulla gazzetta.it Binaghi ha detto che ha la conferma che djokovic ci sarà a Torino….

Vince Atene e il giorno dopo a Torino per la prima partita..ho molti dubbi anche perché sarebbe solo un atto di presenza..

Un atto di presenza del valore di 350 mila dollari, oltre al prestigio e visibilità.
Infatti Musetti va ad Atene per una gita.

Chi ha detto poi che non ne potrà vincere una di partita?

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Intrepido (Guest) 03-11-2025 16:53

E allora, se aspettiamo Musetti, FAA arriverà a Torino in ciabatte! E sono un tifoso di Lorenzo ci mancherebbe!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Francesco (Guest) 03-11-2025 16:52

@ Tiz (#4514370)
Non ne sono sicuro ma se non ricordo male alcuni tornei 250, per qualche ragione a me ignota, assegnano 150 punti per la finale anziché 165 (così come 90 per la SF anziché 100 e 45 per i QF anziché 50). Forse Atene rientra in questa categoria…oppure hai ragione tu e a Lorenzo basta arrivare in finale.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiz (Guest) 03-11-2025 16:40

L’informativa non è del tutto chiara: perché Lorenzo deve vincere per forza il torneo se ha solo 160 punti di svantaggio da Felix? Per il finalista di un 250 sono 165 punti! Forse Lorenzo deve scartare qualche punto? Probabilmente è così ma sarebbe bello avere l’informazione precisa….

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi
pablito 03-11-2025 16:37

DJ ha spostato il “suo” torneo da Beograd ad Atene.

Difficile si esponga a brutte figure, da #1 del seed, e chiaro voglia “rompere la figura” puntando al 101 ! 😉

 8
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Taxi Driver
Giampi 03-11-2025 16:32

Scritto da Onurb
Sulla gazzetta.it Binaghi ha detto che ha la conferma che djokovic ci sarà a Torino….

Vince Atene e il giorno dopo a Torino per la prima partita..ho molti dubbi anche perché sarebbe solo un atto di presenza..

 7
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Taxi Driver
Fi (Guest) 03-11-2025 16:23

Comunque vista la preoccupante condizione fisica dei tennisti in questo punto della stagione, la probabilità che uno si faccia male a torneo in corso c’è. Ovviamente non me lo auguro.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 03-11-2025 16:22

Scritto da Gab193
L’unico modo per Musetti di qualificarsi è vincere il torneo. Questo significa che Aliassime può stare più che tranquillo!!

È proprio il ragionamento (sensato) che ha fatto FAA ! 😉

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 03-11-2025 16:21

Redazione.

Aridàjje
con Parigi-Bercy nel testo… 🙁

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Taxi Driver
Gab193 03-11-2025 16:20

L’unico modo per Musetti di qualificarsi è vincere il torneo. Questo significa che Aliassime può stare più che tranquillo!!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pablito
-1: TKT
Fi (Guest) 03-11-2025 16:15

Ho molti dubbi, ma parlerà il campo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 03-11-2025 16:10

Sulla gazzetta.it Binaghi ha detto che ha la conferma che djokovic ci sarà a Torino….

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Inox