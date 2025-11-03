Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Victoria Mboko al n.18 del mondo
03/11/2025 08:26 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (03-11-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9870
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8195
Punti
20
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6563
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5887
Punti
22
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5183
Punti
22
Tornei
6
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
4350
Punti
22
Tornei
7
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4335
Punti
21
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
9
Best: 9
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4319
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3375
Punti
27
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3168
Punti
23
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2770
Punti
23
Tornei
13
Best: 13
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2641
Punti
25
Tornei
14
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2595
Punti
20
Tornei
15
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2487
Punti
20
Tornei
17
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2209
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
▲
3
Victoria Mboko
CAN, 0
2157
Punti
24
Tornei
19
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
1996
Punti
17
Tornei
20
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1969
Punti
23
Tornei
21
Best: 21
▼
-3
Diana Shnaider
RUS, 0
1866
Punti
26
Tornei
22
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1821
Punti
27
Tornei
23
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1800
Punti
21
Tornei
24
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1728
Punti
15
Tornei
25
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1676
Punti
18
Tornei
26
Best: 16
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1659
Punti
20
Tornei
27
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1604
Punti
24
Tornei
28
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1589
Punti
26
Tornei
29
Best: 29
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1563
Punti
22
Tornei
30
Best: 9
--
0
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1558
Punti
23
Tornei
31
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1558
Punti
26
Tornei
32
Best: 32
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1539
Punti
31
Tornei
33
Best: 11
▲
2
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1461
Punti
23
Tornei
34
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1445
Punti
15
Tornei
35
Best: 35
▲
1
Iva Jovic
USA, 0
1389
Punti
20
Tornei
36
Best: 36
▲
1
Lois Boisson
FRA, 0
1351
Punti
21
Tornei
37
Best: 8
▲
1
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1334
Punti
23
Tornei
38
Best: 33
▼
-5
Ann Li
USA, 26-06-2000
1334
Punti
27
Tornei
39
Best: 39
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
26
Tornei
40
Best: 40
▲
4
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1291
Punti
23
Tornei
41
Best: 36
▲
2
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1277
Punti
35
Tornei
42
Best: 42
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1262
Punti
24
Tornei
43
Best: 24
▼
-2
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1260
Punti
23
Tornei
44
Best: 21
▲
1
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1243
Punti
23
Tornei
45
Best: 29
▲
1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1229
Punti
24
Tornei
46
Best: 27
▼
-6
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1214
Punti
21
Tornei
47
Best: 11
▲
1
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1184
Punti
19
Tornei
48
Best: 46
▼
-1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1178
Punti
31
Tornei
49
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1172
Punti
25
Tornei
50
Best: 50
▲
1
Alexandra Eala
PHI, 0
1143
Punti
30
Tornei
51
Best: 21
▼
-1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1131
Punti
21
Tornei
52
Best: 3
--
0
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1116
Punti
27
Tornei
53
Best: 53
▲
29
Janice Tjen
INA, 0
1106
Punti
25
Tornei
54
Best: 54
▲
14
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1098
Punti
28
Tornei
55
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1089
Punti
25
Tornei
56
Best: 56
▼
-1
Tereza Valentova
CZE, 0
1072
Punti
18
Tornei
57
Best: 32
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1056
Punti
25
Tornei
58
Best: 10
--
0
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1052
Punti
25
Tornei
59
Best: 22
--
0
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1051
Punti
25
Tornei
60
Best: 56
▼
-4
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1044
Punti
33
Tornei
61
Best: 40
▲
4
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1027
Punti
33
Tornei
62
Best: 47
▼
-2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1023
Punti
25
Tornei
63
Best: 34
▲
32
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
1018
Punti
29
Tornei
64
Best: 28
▼
-2
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1013
Punti
21
Tornei
65
Best: 7
▼
-2
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
18
Tornei
66
Best: 2
▼
-2
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
989
Punti
12
Tornei
67
Best: 64
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
966
Punti
22
Tornei
68
Best: 32
▲
2
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
957
Punti
22
Tornei
69
Best: 35
▼
-16
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
953
Punti
23
Tornei
70
Best: 70
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
949
Punti
27
Tornei
71
Best: 44
▼
-5
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
937
Punti
19
Tornei
72
Best: 17
▲
6
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
935
Punti
23
Tornei
73
Best: 20
▲
2
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
924
Punti
28
Tornei
74
Best: 33
▼
-13
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
914
Punti
27
Tornei
75
Best: 75
▲
9
Sara Bejlek
CZE, 0
912
Punti
24
Tornei
76
Best: 71
▼
-5
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
912
Punti
24
Tornei
77
Best: 50
▼
-3
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
900
Punti
29
Tornei
78
Best: 2
▼
-2
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
79
Best: 39
▼
-2
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
887
Punti
26
Tornei
80
Best: 33
--
0
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
874
Punti
24
Tornei
81
Best: 54
▲
2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
864
Punti
26
Tornei
82
Best: 51
▼
-1
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
851
Punti
29
Tornei
83
Best: 32
▲
3
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
844
Punti
26
Tornei
84
Best: 29
▲
5
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
85
Best: 85
▲
5
Ella Seidel
GER, 0
833
Punti
27
Tornei
86
Best: 57
▼
-1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
825
Punti
31
Tornei
87
Best: 39
▲
1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
825
Punti
27
Tornei
88
Best: 54
▼
-16
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
822
Punti
28
Tornei
89
Best: 56
▲
2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
810
Punti
27
Tornei
90
Best: 47
▲
2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
808
Punti
30
Tornei
91
Best: 54
▲
2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
808
Punti
32
Tornei
92
Best: 87
▼
-5
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
803
Punti
36
Tornei
93
Best: 88
▲
1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
801
Punti
27
Tornei
94
Best: 60
▲
23
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
800
Punti
30
Tornei
95
Best: 79
▲
1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
795
Punti
27
Tornei
96
Best: 96
▲
1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
783
Punti
23
Tornei
97
Best: 58
▲
5
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
770
Punti
21
Tornei
98
Best: 98
--
0
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
760
Punti
26
Tornei
99
Best: 51
▲
1
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
757
Punti
20
Tornei
100
Best: 23
▼
-21
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
744
Punti
24
Tornei
101
Best: 79
▼
-2
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
741
Punti
33
Tornei
102
Best: 22
▲
5
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
738
Punti
17
Tornei
103
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
737
Punti
30
Tornei
104
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
731
Punti
28
Tornei
105
Best: 76
▲
3
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
731
Punti
33
Tornei
106
Best: 94
▼
-5
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
720
Punti
25
Tornei
107
Best: 107
▲
22
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
709
Punti
34
Tornei
108
Best: 91
▼
-4
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
706
Punti
33
Tornei
109
Best: 109
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
697
Punti
30
Tornei
110
Best: 60
▼
-4
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
692
Punti
32
Tornei
111
Best: 29
--
0
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
685
Punti
25
Tornei
112
Best: 41
--
0
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
684
Punti
25
Tornei
113
Best: 69
▼
-40
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
680
Punti
27
Tornei
114
Best: 114
--
0
Aoi Ito
JPN, 0
677
Punti
25
Tornei
115
Best: 63
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
671
Punti
30
Tornei
116
Best: 116
--
0
Petra Marcinko
CRO, 0
671
Punti
23
Tornei
117
Best: 62
▲
1
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
24
Tornei
118
Best: 46
▲
1
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
652
Punti
14
Tornei
119
Best: 36
▲
1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
648
Punti
17
Tornei
120
Best: 120
▲
12
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
648
Punti
25
Tornei
121
Best: 59
▲
1
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
644
Punti
22
Tornei
122
Best: 122
▲
1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
643
Punti
28
Tornei
123
Best: 21
▼
-13
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
637
Punti
21
Tornei
124
Best: 22
--
0
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
634
Punti
14
Tornei
125
Best: 112
▲
1
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
630
Punti
29
Tornei
126
Best: 126
▲
2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
627
Punti
31
Tornei
127
Best: 48
▲
4
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
615
Punti
23
Tornei
128
Best: 71
▼
-1
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
604
Punti
30
Tornei
129
Best: 36
▼
-16
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
585
Punti
25
Tornei
130
Best: 130
▲
3
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
20
Tornei
131
Best: 131
▼
-1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
576
Punti
33
Tornei
132
Best: 132
▲
3
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
575
Punti
26
Tornei
133
Best: 133
▲
18
Dominika Salkova
CZE, 0
573
Punti
25
Tornei
134
Best: 121
▼
-9
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
571
Punti
22
Tornei
135
Best: 46
▲
2
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
557
Punti
26
Tornei
136
Best: 1
▲
2
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
137
Best: 137
▼
-3
Talia Gibson
AUS, 0
555
Punti
31
Tornei
138
Best: 138
▲
1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
553
Punti
25
Tornei
139
Best: 105
▲
2
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
541
Punti
31
Tornei
140
Best: 41
▼
-4
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
532
Punti
33
Tornei
141
Best: 140
▲
1
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
529
Punti
14
Tornei
142
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
143
Best: 143
▲
28
Lanlana Tararudee
THA, 0
523
Punti
27
Tornei
144
Best: 144
▼
-23
Anca Todoni
ROU, 0
522
Punti
20
Tornei
145
Best: 145
▼
-2
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
518
Punti
26
Tornei
146
Best: 146
▼
-1
Lola Radivojevic
SRB, 0
517
Punti
28
Tornei
147
Best: 38
▼
-1
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
514
Punti
22
Tornei
148
Best: 148
▼
-1
Linda Klimovicova
POL, 0
514
Punti
19
Tornei
149
Best: 93
▼
-5
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
513
Punti
28
Tornei
150
Best: 105
▲
15
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
508
Punti
25
Tornei
151
Best: 114
▲
18
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
499
Punti
21
Tornei
152
Best: 152
--
0
Sofia Costoulas
BEL, 0
495
Punti
28
Tornei
153
Best: 150
▼
-3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
491
Punti
25
Tornei
154
Best: 84
▼
-5
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
489
Punti
30
Tornei
155
Best: 71
▲
4
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
485
Punti
30
Tornei
156
Best: 156
▲
79
Lilli Tagger
AUT, 0
472
Punti
16
Tornei
157
Best: 19
▼
-3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
468
Punti
37
Tornei
158
Best: 154
▼
-2
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
466
Punti
25
Tornei
159
Best: 25
▼
-2
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
462
Punti
16
Tornei
160
Best: 27
▼
-12
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
459
Punti
22
Tornei
161
Best: 85
--
0
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
456
Punti
28
Tornei
162
Best: 142
--
0
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
451
Punti
31
Tornei
163
Best: 20
--
0
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
164
Best: 22
▼
-6
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
445
Punti
23
Tornei
165
Best: 165
▲
16
Polina Iatcenko
RUS, 0
439
Punti
23
Tornei
166
Best: 31
▲
4
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
429
Punti
17
Tornei
167
Best: 58
▼
-14
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
421
Punti
32
Tornei
168
Best: 162
--
0
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
420
Punti
24
Tornei
169
Best: 169
▲
10
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
415
Punti
23
Tornei
170
Best: 170
▲
4
Clervie Ngounoue
USA, 0
414
Punti
23
Tornei
171
Best: 164
▲
28
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
407
Punti
29
Tornei
172
Best: 104
▼
-6
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
406
Punti
26
Tornei
173
Best: 173
▲
7
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
406
Punti
26
Tornei
174
Best: 174
▼
-2
Tatiana Prozorova
RUS, 0
405
Punti
24
Tornei
175
Best: 49
▼
-8
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
404
Punti
19
Tornei
176
Best: 45
▼
-1
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
404
Punti
22
Tornei
177
Best: 112
▲
9
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
401
Punti
27
Tornei
178
Best: 70
▲
46
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
399
Punti
23
Tornei
179
Best: 125
▼
-2
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
398
Punti
22
Tornei
180
Best: 174
▲
2
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
390
Punti
29
Tornei
181
Best: 172
▼
-3
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
389
Punti
21
Tornei
182
Best: 182
▲
1
Cadence Brace
CAN, 0
389
Punti
23
Tornei
183
Best: 93
▲
1
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
387
Punti
23
Tornei
184
Best: 56
▼
-11
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
386
Punti
27
Tornei
185
Best: 185
--
0
Gabriela Knutson
CZE, 0
386
Punti
31
Tornei
186
Best: 164
▲
42
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
386
Punti
26
Tornei
187
Best: 45
--
0
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
384
Punti
23
Tornei
188
Best: 81
▼
-24
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
383
Punti
17
Tornei
189
Best: 189
▼
-29
Emerson Jones
AUS, 0
383
Punti
16
Tornei
190
Best: 190
▼
-2
Teodora Kostovic
SRB, 0
382
Punti
16
Tornei
191
Best: 108
▼
-2
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
381
Punti
30
Tornei
192
Best: 192
▼
-2
Robin Montgomery
USA, 0
373
Punti
12
Tornei
193
Best: 100
▼
-2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
373
Punti
33
Tornei
194
Best: 176
▼
-2
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
373
Punti
28
Tornei
195
Best: 116
▼
-2
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
370
Punti
25
Tornei
196
Best: 173
▼
-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
370
Punti
29
Tornei
197
Best: 197
▼
-42
Alina Korneeva
RUS, 0
370
Punti
18
Tornei
198
Best: 97
▼
-3
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
369
Punti
19
Tornei
199
Best: 196
▼
-3
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
25
Tornei
200
Best: 143
▼
-3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
368
Punti
34
Tornei
201
Best: 201
▲
4
Elena Pridankina
RUS, 0
365
Punti
25
Tornei
202
Best: 97
▲
13
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
361
Punti
25
Tornei
203
Best: 168
▲
37
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
358
Punti
31
Tornei
204
Best: 121
▼
-4
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
358
Punti
23
Tornei
205
Best: 170
▼
-4
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
358
Punti
25
Tornei
206
Best: 203
▼
-3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
356
Punti
30
Tornei
207
Best: 167
▲
6
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
354
Punti
26
Tornei
208
Best: 97
▲
42
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
353
Punti
27
Tornei
209
Best: 176
▼
-3
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
352
Punti
26
Tornei
210
Best: 11
▼
-2
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
351
Punti
12
Tornei
211
Best: 211
▼
-2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
349
Punti
19
Tornei
212
Best: 14
▼
-2
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
348
Punti
14
Tornei
213
Best: 147
▼
-9
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
347
Punti
19
Tornei
214
Best: 214
▲
2
Carol Young Suh Lee
USA, 0
347
Punti
24
Tornei
215
Best: 201
▼
-3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
344
Punti
21
Tornei
216
Best: 83
▼
-2
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
343
Punti
27
Tornei
217
Best: 217
▲
30
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
342
Punti
25
Tornei
218
Best: 153
▲
3
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
338
Punti
34
Tornei
219
Best: 219
▼
-17
Celine Naef
SUI, 0
338
Punti
23
Tornei
220
Best: 100
▼
-44
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
332
Punti
14
Tornei
221
Best: 52
▲
1
Claire Liu
USA, 25-05-2000
329
Punti
19
Tornei
222
Best: 196
▼
-3
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
328
Punti
32
Tornei
223
Best: 168
--
0
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
327
Punti
31
Tornei
224
Best: 114
▼
-17
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
322
Punti
23
Tornei
225
Best: 225
▲
1
Wakana Sonobe
JPN, 0
322
Punti
15
Tornei
226
Best: 177
▲
12
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
322
Punti
26
Tornei
227
Best: 43
▼
-9
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
321
Punti
27
Tornei
228
Best: 228
▼
-17
Barbora Palicova
CZE, 0
320
Punti
29
Tornei
229
Best: 4
▼
-2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
319
Punti
13
Tornei
230
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
316
Punti
26
Tornei
231
Best: 209
▼
-6
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
316
Punti
24
Tornei
232
Best: 23
▼
-34
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
314
Punti
22
Tornei
233
Best: 230
▼
-3
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
314
Punti
33
Tornei
234
Best: 88
▼
-2
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
311
Punti
27
Tornei
235
Best: 153
▲
14
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
307
Punti
36
Tornei
236
Best: 236
▼
-16
Tara Wuerth
CRO, 0
307
Punti
21
Tornei
237
Best: 220
▼
-3
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
307
Punti
24
Tornei
238
Best: 178
▼
-7
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
305
Punti
30
Tornei
239
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
304
Punti
23
Tornei
240
Best: 165
▲
1
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
302
Punti
29
Tornei
241
Best: 90
▲
2
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
301
Punti
28
Tornei
242
Best: 242
▼
-25
Taylah Preston
AUS, 0
299
Punti
25
Tornei
243
Best: 243
▲
2
Laura Samson
CZE, 0
299
Punti
20
Tornei
244
Best: 61
▲
4
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
22
Tornei
245
Best: 245
▼
-3
Amarissa Toth
HUN, 0
294
Punti
20
Tornei
246
Best: 152
▼
-10
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
293
Punti
31
Tornei
247
Best: 207
▼
-14
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
293
Punti
33
Tornei
248
Best: 96
▼
-4
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
290
Punti
33
Tornei
249
Best: 249
▲
36
Fiona Crawley
USA, 0
287
Punti
18
Tornei
250
Best: 250
▼
-13
Kayla Cross
CAN, 0
287
Punti
31
Tornei
251
Best: 251
▼
-5
Hina Inoue
USA, 0
284
Punti
28
Tornei
252
Best: 213
▼
-1
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
284
Punti
30
Tornei
253
Best: 135
▲
7
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
283
Punti
28
Tornei
254
Best: 254
▼
-2
Ayana Akli
USA, 0
279
Punti
26
Tornei
255
Best: 212
▼
-2
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
279
Punti
28
Tornei
256
Best: 132
▼
-2
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
275
Punti
26
Tornei
257
Best: 169
▼
-2
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
273
Punti
33
Tornei
258
Best: 258
▲
11
Mingge Xu
GBR, 0
273
Punti
17
Tornei
259
Best: 222
▲
12
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
273
Punti
22
Tornei
260
Best: 254
▲
19
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
272
Punti
35
Tornei
261
Best: 105
▼
-5
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
271
Punti
28
Tornei
262
Best: 26
▼
-5
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
269
Punti
16
Tornei
263
Best: 84
▼
-4
Kayla Day
USA, 28-09-1999
269
Punti
17
Tornei
264
Best: 105
▼
-6
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
268
Punti
29
Tornei
265
Best: 151
▼
-4
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
266
Punti
20
Tornei
266
Best: 139
▼
-4
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
265
Punti
26
Tornei
267
Best: 267
▼
-4
Erika Andreeva
RUS, 0
264
Punti
20
Tornei
268
Best: 38
▼
-4
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
264
Punti
18
Tornei
269
Best: 136
▲
6
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
263
Punti
27
Tornei
270
Best: 189
▼
-5
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
263
Punti
17
Tornei
271
Best: 214
▼
-5
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
260
Punti
32
Tornei
272
Best: 272
▼
-5
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
258
Punti
31
Tornei
273
Best: 213
▼
-5
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
258
Punti
24
Tornei
274
Best: 274
▼
-4
Mia Ristic
SRB, 0
257
Punti
29
Tornei
275
Best: 275
▼
-2
Renata Jamrichova
SVK, 0
252
Punti
20
Tornei
276
Best: 47
▲
22
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
251
Punti
12
Tornei
277
Best: 277
▲
25
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
250
Punti
21
Tornei
278
Best: 278
▼
-2
Sara Saito
JPN, 0
249
Punti
27
Tornei
279
Best: 279
▼
-2
Luisina Giovannini
ARG, 0
248
Punti
18
Tornei
280
Best: 280
▲
25
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
245
Punti
20
Tornei
281
Best: 236
--
0
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
242
Punti
18
Tornei
282
Best: 266
▲
5
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
240
Punti
27
Tornei
283
Best: 110
▲
1
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
239
Punti
24
Tornei
284
Best: 151
▼
-12
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
238
Punti
32
Tornei
285
Best: 237
▲
24
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
237
Punti
24
Tornei
286
Best: 286
▲
6
Julia Avdeeva
RUS, 0
237
Punti
22
Tornei
287
Best: 287
▼
-7
Priska Nugroho
INA, 0
236
Punti
23
Tornei
288
Best: 168
▼
-6
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
235
Punti
26
Tornei
289
Best: 289
▼
-3
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
290
Best: 204
▼
-1
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
231
Punti
19
Tornei
291
Best: 131
▼
-8
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
229
Punti
27
Tornei
292
Best: 233
▼
-18
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
228
Punti
24
Tornei
293
Best: 293
▲
21
Lia Karatancheva
BUL, 0
228
Punti
34
Tornei
294
Best: 136
▼
-1
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
227
Punti
21
Tornei
295
Best: 221
▼
-4
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
226
Punti
20
Tornei
296
Best: 296
--
0
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
226
Punti
25
Tornei
297
Best: 297
--
0
Kristina Dmitruk
BLR, 0
224
Punti
16
Tornei
298
Best: 298
▲
9
Amarni Banks
GBR, 0
224
Punti
23
Tornei
299
Best: 226
▲
20
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
223
Punti
21
Tornei
300
Best: 300
▼
-12
Nastasja Schunk
GER, 0
223
Punti
22
Tornei
301
Best: 301
▲
12
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
222
Punti
21
Tornei
302
Best: 82
▼
-3
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
220
Punti
22
Tornei
303
Best: 31
▼
-3
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
220
Punti
21
Tornei
304
Best: 299
▼
-1
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
219
Punti
19
Tornei
305
Best: 305
▲
37
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
218
Punti
19
Tornei
306
Best: 280
▼
-5
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
217
Punti
22
Tornei
307
Best: 154
▲
1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
214
Punti
30
Tornei
308
Best: 69
▼
-4
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
214
Punti
34
Tornei
309
Best: 56
▼
-3
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
213
Punti
21
Tornei
310
Best: 310
▲
34
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
212
Punti
23
Tornei
311
Best: 4
--
0
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
10
Tornei
312
Best: 312
▲
3
Noma Noha Akugue
GER, 0
209
Punti
29
Tornei
313
Best: 60
▼
-19
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
206
Punti
25
Tornei
314
Best: 250
▼
-19
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
205
Punti
30
Tornei
315
Best: 266
▲
1
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
205
Punti
16
Tornei
316
Best: 316
▲
1
Veronika Podrez
UKR, 0
205
Punti
19
Tornei
317
Best: 293
▲
1
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
204
Punti
20
Tornei
318
Best: 158
▼
-8
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
202
Punti
27
Tornei
319
Best: 118
▲
38
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
201
Punti
13
Tornei
320
Best: 320
--
0
Laura Hietaranta
FIN, 0
201
Punti
21
Tornei
321
Best: 321
▲
1
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
200
Punti
20
Tornei
322
Best: 322
▲
18
Aliona Falei
BLR, 0
199
Punti
23
Tornei
323
Best: 149
--
0
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
198
Punti
11
Tornei
324
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
24
Tornei
325
Best: 299
--
0
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
198
Punti
22
Tornei
326
Best: 326
▲
36
Giorgia Pedone
ITA, 0
197
Punti
27
Tornei
327
Best: 327
▼
-1
Mary Stoiana
USA, 0
197
Punti
15
Tornei
328
Best: 133
▼
-1
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
196
Punti
24
Tornei
329
Best: 311
▲
1
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
194
Punti
19
Tornei
330
Best: 190
▲
1
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
193
Punti
26
Tornei
331
Best: 32
▼
-53
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
192
Punti
9
Tornei
332
Best: 317
▲
33
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
192
Punti
24
Tornei
333
Best: 333
▲
1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
192
Punti
25
Tornei
334
Best: 334
▲
22
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
192
Punti
20
Tornei
335
Best: 335
▲
1
Ariana Geerlings
ESP, 0
190
Punti
21
Tornei
336
Best: 292
▲
1
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
189
Punti
24
Tornei
337
Best: 211
▲
1
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
188
Punti
29
Tornei
338
Best: 104
▼
-9
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
188
Punti
18
Tornei
339
Best: 144
▼
-49
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
187
Punti
31
Tornei
340
Best: 328
▼
-1
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
22
Tornei
341
Best: 333
▼
-6
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
187
Punti
28
Tornei
342
Best: 340
▲
3
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
184
Punti
18
Tornei
343
Best: 343
▲
3
Vendula Valdmannova
CZE, 0
183
Punti
14
Tornei
344
Best: 344
▲
3
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
183
Punti
28
Tornei
345
Best: 305
▲
3
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
346
Best: 150
▼
-14
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
182
Punti
18
Tornei
347
Best: 347
▲
4
Julieta Pareja
USA, 0
180
Punti
8
Tornei
348
Best: 348
▲
4
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
180
Punti
13
Tornei
349
Best: 221
▲
4
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
180
Punti
20
Tornei
350
Best: 175
▲
4
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
180
Punti
19
Tornei
351
Best: 351
▲
4
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
352
Best: 231
▼
-19
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
178
Punti
31
Tornei
353
Best: 353
▼
-10
Saki Imamura
JPN, 0
178
Punti
21
Tornei
354
Best: 158
▼
-42
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
177
Punti
28
Tornei
355
Best: 322
▲
3
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
22
Tornei
356
Best: 162
▲
3
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
177
Punti
26
Tornei
357
Best: 243
▲
23
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
176
Punti
19
Tornei
358
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
359
Best: 328
▼
-18
Lian Tran
NED, 19-07-2002
175
Punti
29
Tornei
360
Best: 360
▲
21
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
174
Punti
21
Tornei
361
Best: 361
▲
8
Miho Kuramochi
JPN, 0
174
Punti
23
Tornei
362
Best: 320
▼
-13
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
363
Best: 216
▲
15
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
172
Punti
24
Tornei
364
Best: 103
▲
47
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
171
Punti
21
Tornei
365
Best: 365
▲
1
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
167
Punti
27
Tornei
366
Best: 366
▼
-2
Alexis Blokhina
USA, 0
167
Punti
16
Tornei
367
Best: 365
--
0
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
166
Punti
24
Tornei
368
Best: 368
▲
22
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
369
Best: 350
▼
-19
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
165
Punti
17
Tornei
370
Best: 305
▼
-2
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
165
Punti
20
Tornei
371
Best: 371
▼
-8
Samira De Stefano
ITA, 0
165
Punti
21
Tornei
372
Best: 372
▼
-2
Denislava Glushkova
BUL, 0
165
Punti
24
Tornei
373
Best: 347
▼
-1
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
163
Punti
21
Tornei
374
Best: 214
--
0
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
163
Punti
18
Tornei
375
Best: 364
▼
-2
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
163
Punti
11
Tornei
376
Best: 362
▼
-1
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
163
Punti
26
Tornei
377
Best: 377
--
0
Sayaka Ishii
JPN, 0
161
Punti
17
Tornei
378
Best: 203
▼
-50
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
161
Punti
27
Tornei
379
Best: 348
--
0
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
160
Punti
19
Tornei
380
Best: 380
▼
-59
Xinxin Yao
CHN, 0
159
Punti
30
Tornei
381
Best: 381
▲
63
Fangran Tian
CHN, 0
159
Punti
17
Tornei
382
Best: 382
▼
-6
Mayu Crossley
JPN, 0
158
Punti
16
Tornei
383
Best: 300
▲
51
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
157
Punti
17
Tornei
384
Best: 384
▲
36
Carolyn Ansari
USA, 0
157
Punti
22
Tornei
385
Best: 374
▼
-1
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
157
Punti
24
Tornei
386
Best: 361
▼
-15
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
152
Punti
23
Tornei
387
Best: 387
--
0
Martina Okalova
SVK, 0
151
Punti
20
Tornei
388
Best: 280
▼
-3
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
151
Punti
28
Tornei
389
Best: 389
▼
-6
Eryn Cayetano
USA, 0
151
Punti
18
Tornei
390
Best: 291
▲
1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
147
Punti
25
Tornei
391
Best: 314
▼
-9
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
147
Punti
27
Tornei
392
Best: 392
▲
29
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
147
Punti
23
Tornei
393
Best: 393
▼
-7
Natalija Senic
SRB, 0
147
Punti
16
Tornei
394
Best: 143
▲
1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
144
Punti
24
Tornei
395
Best: 395
▲
5
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
143
Punti
20
Tornei
396
Best: 343
▲
124
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
141
Punti
23
Tornei
397
Best: 397
▲
1
Mathilde Lollia
FRA, 0
141
Punti
23
Tornei
398
Best: 398
▲
28
Julie Struplova
CZE, 0
141
Punti
15
Tornei
399
Best: 399
▲
9
Elena Micic
AUS, 0
140
Punti
20
Tornei
400
Best: 400
▼
-40
Han Shi
CHN, 0
140
Punti
26
Tornei
401
Best: 318
▼
-12
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
140
Punti
15
Tornei
402
Best: 402
▼
-6
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
26
Tornei
403
Best: 403
▼
-2
Victoria Hu
USA, 0
139
Punti
28
Tornei
404
Best: 404
▲
27
Vittoria Paganetti
ITA, 0
139
Punti
18
Tornei
405
Best: 405
▲
79
Francesca Pace
ITA, 0
139
Punti
16
Tornei
406
Best: 406
▼
-3
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
24
Tornei
407
Best: 342
▼
-3
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
138
Punti
20
Tornei
408
Best: 331
▼
-11
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
138
Punti
18
Tornei
409
Best: 409
▼
-3
Lucie Havlickova
CZE, 0
138
Punti
8
Tornei
410
Best: 309
▼
-22
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
138
Punti
20
Tornei
411
Best: 411
▲
11
Martha Matoula
GRE, 0
138
Punti
24
Tornei
412
Best: 39
▼
-3
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
413
Best: 413
▼
-21
Karina Miller
USA, 0
137
Punti
13
Tornei
414
Best: 414
▼
-4
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
137
Punti
27
Tornei
415
Best: 379
▼
-3
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
136
Punti
16
Tornei
416
Best: 240
▼
-22
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
136
Punti
18
Tornei
417
Best: 186
▼
-18
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
135
Punti
28
Tornei
418
Best: 418
▲
1
Alina Granwehr
SUI, 0
135
Punti
15
Tornei
419
Best: 419
▲
28
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
135
Punti
9
Tornei
420
Best: 420
▲
17
Amelia Rajecki
GBR, 0
134
Punti
25
Tornei
421
Best: 421
▲
17
Ranah Stoiber
GBR, 0
134
Punti
25
Tornei
422
Best: 422
▲
1
Julia Adams
USA, 0
134
Punti
25
Tornei
423
Best: 200
▲
2
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
133
Punti
28
Tornei
424
Best: 253
▼
-17
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
133
Punti
33
Tornei
425
Best: 425
▼
-10
Kira Pavlova
RUS, 0
133
Punti
19
Tornei
426
Best: 230
▲
1
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
133
Punti
20
Tornei
427
Best: 427
▼
-3
Akasha Urhobo
USA, 0
132
Punti
16
Tornei
428
Best: 296
▲
1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
132
Punti
20
Tornei
429
Best: 199
▲
6
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
132
Punti
18
Tornei
430
Best: 149
▼
-2
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
131
Punti
17
Tornei
431
Best: 317
▼
-38
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
131
Punti
22
Tornei
432
Best: 432
▼
-18
Olivia Lincer
USA, 0
131
Punti
16
Tornei
433
Best: 433
▲
35
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
131
Punti
19
Tornei
434
Best: 430
▲
8
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
131
Punti
20
Tornei
435
Best: 435
▼
-33
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
130
Punti
19
Tornei
436
Best: 226
▲
34
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
130
Punti
17
Tornei
437
Best: 190
▼
-4
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
128
Punti
12
Tornei
438
Best: 137
▼
-25
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
128
Punti
18
Tornei
439
Best: 439
▼
-7
Elizara Yaneva
BUL, 0
127
Punti
10
Tornei
440
Best: 39
▲
1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
124
Punti
10
Tornei
441
Best: 438
▲
4
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
124
Punti
18
Tornei
442
Best: 342
▼
-6
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
124
Punti
21
Tornei
443
Best: 443
▼
-27
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
122
Punti
20
Tornei
444
Best: 296
▲
4
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
122
Punti
23
Tornei
445
Best: 210
▲
10
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
121
Punti
20
Tornei
446
Best: 35
▲
3
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
120
Punti
13
Tornei
447
Best: 447
▲
3
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
120
Punti
19
Tornei
448
Best: 448
▼
-31
Madison Sieg
USA, 0
120
Punti
20
Tornei
449
Best: 434
▲
5
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
120
Punti
23
Tornei
450
Best: 450
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
451
Best: 421
▲
1
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
120
Punti
9
Tornei
452
Best: 219
▲
20
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
119
Punti
8
Tornei
453
Best: 322
▲
44
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
119
Punti
15
Tornei
454
Best: 454
▲
35
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
119
Punti
11
Tornei
455
Best: 455
▲
30
Weronika Ewald
POL, 0
118
Punti
17
Tornei
456
Best: 456
--
0
Hayu Kinoshita
JPN, 0
118
Punti
19
Tornei
457
Best: 457
▲
6
Ana Candiotto
BRA, 0
117
Punti
20
Tornei
458
Best: 458
▼
-18
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
117
Punti
24
Tornei
459
Best: 163
▼
-16
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
116
Punti
30
Tornei
460
Best: 460
▲
199
Mia Pohankova
SVK, 0
116
Punti
5
Tornei
461
Best: 461
▼
-31
Malaika Rapolu
USA, 0
116
Punti
16
Tornei
462
Best: 39
▼
-3
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
115
Punti
12
Tornei
463
Best: 404
▼
-2
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
115
Punti
24
Tornei
464
Best: 304
▼
-6
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
115
Punti
24
Tornei
465
Best: 442
▼
-19
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
115
Punti
22
Tornei
466
Best: 338
▼
-6
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
114
Punti
17
Tornei
467
Best: 352
▼
-2
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
114
Punti
22
Tornei
468
Best: 127
▼
-50
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
469
Best: 442
▼
-2
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
113
Punti
20
Tornei
470
Best: 367
▼
-8
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
113
Punti
25
Tornei
471
Best: 471
--
0
Alexandra Shubladze
RUS, 0
112
Punti
10
Tornei
472
Best: 317
▲
2
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
111
Punti
21
Tornei
473
Best: 380
▲
2
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
111
Punti
22
Tornei
474
Best: 347
▲
2
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
110
Punti
15
Tornei
475
Best: 179
▼
-70
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
110
Punti
20
Tornei
476
Best: 160
▼
-19
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
110
Punti
23
Tornei
477
Best: 410
▼
-4
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
110
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▼
-25
Amandine Monnot
FRA, 0
110
Punti
17
Tornei
479
Best: 46
▼
-2
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
109
Punti
8
Tornei
480
Best: 480
▲
34
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
109
Punti
17
Tornei
481
Best: 481
▲
7
Zongyu Li
CHN, 0
108
Punti
17
Tornei
482
Best: 283
▼
-3
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
108
Punti
7
Tornei
483
Best: 483
▼
-3
Jeline Vandromme
BEL, 0
108
Punti
10
Tornei
484
Best: 484
▲
2
Ella Mcdonald
GBR, 0
105
Punti
21
Tornei
485
Best: 485
▲
2
Yufei Ren
CHN, 0
105
Punti
21
Tornei
486
Best: 296
▼
-47
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
105
Punti
14
Tornei
487
Best: 29
▼
-5
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
105
Punti
20
Tornei
488
Best: 356
▼
-19
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
105
Punti
19
Tornei
489
Best: 489
▼
-11
Carolina Kuhl
GER, 0
105
Punti
14
Tornei
490
Best: 490
▲
15
Anja Stankovic
SRB, 0
103
Punti
18
Tornei
491
Best: 491
▲
17
Josy Daems
GER, 0
103
Punti
18
Tornei
492
Best: 405
▲
62
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
102
Punti
16
Tornei
493
Best: 478
--
0
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
102
Punti
18
Tornei
494
Best: 494
--
0
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
102
Punti
22
Tornei
495
Best: 181
▲
38
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
101
Punti
15
Tornei
496
Best: 496
--
0
Dasha Plekhanova
CAN, 0
101
Punti
11
Tornei
497
Best: 497
▲
44
Kristiana Sidorova
RUS, 0
101
Punti
19
Tornei
498
Best: 200
▼
-34
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
101
Punti
19
Tornei
499
Best: 493
▼
-4
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
101
Punti
21
Tornei
500
Best: 491
▼
-9
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
501
Best: 485
▼
-9
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
101
Punti
16
Tornei
502
Best: 502
▼
-3
Alicia Dudeney
GBR, 0
101
Punti
12
Tornei
503
Best: 503
▲
6
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
101
Punti
19
Tornei
504
Best: 319
▼
-6
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
100
Punti
18
Tornei
505
Best: 114
▲
125
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
99
Punti
7
Tornei
506
Best: 506
▼
-6
Yara Bartashevich
FRA, 0
99
Punti
22
Tornei
507
Best: 507
▼
-6
Angelina Voloshchuk
POR, 0
99
Punti
14
Tornei
508
Best: 508
▼
-5
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
99
Punti
23
Tornei
509
Best: 509
▼
-5
Maria Urrutia
ARG, 0
99
Punti
16
Tornei
510
Best: 456
▲
14
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
99
Punti
13
Tornei
511
Best: 40
▼
-5
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
512
Best: 213
▲
120
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
98
Punti
16
Tornei
513
Best: 513
▼
-6
Radka Zelnickova
SVK, 0
98
Punti
24
Tornei
514
Best: 2
▼
-4
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
515
Best: 73
▲
43
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
97
Punti
10
Tornei
516
Best: 201
▼
-5
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
97
Punti
23
Tornei
517
Best: 517
▼
-5
Alessandra Mazzola
ITA, 0
97
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▼
-35
Rositsa Dencheva
BUL, 0
97
Punti
15
Tornei
519
Best: 71
▼
-4
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
96
Punti
12
Tornei
520
Best: 362
▼
-4
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
96
Punti
18
Tornei
521
Best: 466
▼
-4
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
96
Punti
17
Tornei
522
Best: 489
▼
-4
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
96
Punti
18
Tornei
523
Best: 377
▼
-2
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
95
Punti
20
Tornei
524
Best: 320
▼
-58
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
94
Punti
15
Tornei
525
Best: 525
▼
-2
Rada Zolotareva
RUS, 0
94
Punti
8
Tornei
526
Best: 526
▲
97
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
94
Punti
9
Tornei
527
Best: 254
▲
54
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
94
Punti
11
Tornei
528
Best: 132
▼
-6
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
93
Punti
15
Tornei
529
Best: 317
▼
-2
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
530
Best: 530
▲
7
Sarah Van Emst
NED, 0
93
Punti
19
Tornei
531
Best: 531
▲
8
Jiaqi Wang
CHN, 0
92
Punti
21
Tornei
532
Best: 532
▼
-1
Hibah Shaikh
USA, 0
92
Punti
17
Tornei
533
Best: 533
▲
50
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
92
Punti
18
Tornei
534
Best: 534
▼
-2
Arina Bulatova
RUS, 0
92
Punti
19
Tornei
535
Best: 535
▲
11
Gina Dittmann
GER, 0
91
Punti
16
Tornei
536
Best: 427
▲
2
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
89
Punti
14
Tornei
537
Best: 537
▲
3
Stefania Bojica
ROU, 0
89
Punti
17
Tornei
538
Best: 538
▲
4
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
22
Tornei
539
Best: 332
▲
4
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
88
Punti
15
Tornei
540
Best: 540
▲
4
Jana Kovackova
CZE, 0
88
Punti
10
Tornei
541
Best: 541
▲
7
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
542
Best: 542
▲
8
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
543
Best: 487
▲
9
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
544
Best: 544
▲
9
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
12
Tornei
545
Best: 169
▼
-26
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
87
Punti
22
Tornei
546
Best: 527
▼
-16
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
87
Punti
14
Tornei
547
Best: 348
▲
8
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
87
Punti
14
Tornei
548
Best: 548
▼
-20
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
87
Punti
16
Tornei
549
Best: 487
▲
7
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
87
Punti
18
Tornei
550
Best: 550
▲
1
Alana Subasic
AUS, 0
86
Punti
14
Tornei
551
Best: 551
▼
-22
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
86
Punti
11
Tornei
552
Best: 552
▲
36
Victoria Osuigwe
USA, 0
86
Punti
13
Tornei
553
Best: 449
▼
-6
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
86
Punti
15
Tornei
554
Best: 554
▲
3
Britt Du Pree
NED, 0
86
Punti
17
Tornei
555
Best: 555
▼
-30
Johanne Svendsen
DEN, 0
85
Punti
11
Tornei
556
Best: 556
▼
-22
Camilla Zanolini
ITA, 0
85
Punti
14
Tornei
557
Best: 346
▲
21
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
85
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▲
2
Rinko Matsuda
JPN, 0
84
Punti
22
Tornei
559
Best: 559
▼
-14
Maria Sara Popa
ROU, 0
84
Punti
17
Tornei
560
Best: 560
▲
38
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
561
Best: 561
▲
9
Jana Otzipka
BEL, 0
84
Punti
14
Tornei
562
Best: 562
▼
-1
Varvara Panshina
RUS, 0
84
Punti
14
Tornei
563
Best: 563
▲
59
Ena Koike
JPN, 0
83
Punti
17
Tornei
564
Best: 470
▼
-1
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
83
Punti
15
Tornei
565
Best: 511
▼
-1
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
83
Punti
16
Tornei
566
Best: 566
▼
-53
Nina Vargova
SVK, 0
82
Punti
20
Tornei
567
Best: 567
▼
-2
Ellie Schoppe
USA, 0
82
Punti
18
Tornei
568
Best: 568
▼
-2
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
82
Punti
16
Tornei
569
Best: 569
▼
-2
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
18
Tornei
570
Best: 1
▲
3
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
571
Best: 571
▲
3
Hannah Klugman
GBR, 0
80
Punti
10
Tornei
572
Best: 572
▼
-10
Makenna Jones
USA, 0
80
Punti
18
Tornei
573
Best: 573
▲
2
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
80
Punti
21
Tornei
574
Best: 463
▲
2
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
80
Punti
16
Tornei
575
Best: 575
▲
2
Marie Weckerle
LUX, 0
80
Punti
15
Tornei
576
Best: 576
▼
-27
Bianca Barbulescu
ROU, 0
80
Punti
17
Tornei
577
Best: 566
▲
2
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
80
Punti
22
Tornei
578
Best: 335
▼
-43
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
79
Punti
27
Tornei
579
Best: 579
▲
1
Julie Pastikova
CZE, 0
79
Punti
10
Tornei
580
Best: 205
▲
2
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
79
Punti
16
Tornei
581
Best: 560
▼
-9
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
79
Punti
23
Tornei
582
Best: 20
▲
2
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
78
Punti
21
Tornei
583
Best: 583
▲
2
Lavinia Tanasie
ROU, 0
78
Punti
16
Tornei
584
Best: 584
▲
6
Yuno Kitahara
JPN, 0
78
Punti
16
Tornei
585
Best: 585
▲
6
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
16
Tornei
586
Best: 586
▲
6
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
78
Punti
18
Tornei
587
Best: 587
▲
6
Jenna Defalco
USA, 0
78
Punti
18
Tornei
588
Best: 571
▼
-17
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
78
Punti
22
Tornei
589
Best: 589
▲
5
Marie Vogt
GER, 0
78
Punti
22
Tornei
590
Best: 590
▼
-64
Petra Hule
AUS, 0
77
Punti
15
Tornei
591
Best: 591
▲
5
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
16
Tornei
592
Best: 492
▲
46
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
21
Tornei
593
Best: 440
▲
23
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
77
Punti
19
Tornei
594
Best: 594
▲
15
Loes Ebeling Koning
NED, 0
77
Punti
17
Tornei
595
Best: 595
▲
4
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
596
Best: 596
▲
4
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
76
Punti
17
Tornei
597
Best: 597
▲
4
Sara Dols
ESP, 0
76
Punti
18
Tornei
598
Best: 46
▲
4
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
75
Punti
4
Tornei
599
Best: 599
▼
-2
Nahia Berecoechea
FRA, 0
75
Punti
17
Tornei
600
Best: 445
▲
3
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
75
Punti
17
Tornei
601
Best: 601
▲
4
Kristina Kroitor
RUS, 0
75
Punti
12
Tornei
602
Best: 602
▲
4
Amelia Honer
USA, 0
74
Punti
7
Tornei
603
Best: 603
▲
4
Valentina Steiner
GER, 0
74
Punti
12
Tornei
604
Best: 339
▲
4
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
74
Punti
18
Tornei
605
Best: 605
▲
31
Carla Markus
ARG, 0
74
Punti
15
Tornei
606
Best: 368
▼
-70
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
74
Punti
13
Tornei
607
Best: 607
▲
3
Alyssa Reguer
FRA, 0
74
Punti
21
Tornei
608
Best: 608
▼
-21
Angella Okutoyi
KEN, 0
74
Punti
9
Tornei
609
Best: 352
▲
2
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
74
Punti
14
Tornei
610
Best: 610
▼
-120
Hikaru Sato
JPN, 0
74
Punti
15
Tornei
611
Best: 611
▲
13
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
74
Punti
18
Tornei
612
Best: 612
▲
2
Amelie Van Impe
BEL, 0
73
Punti
17
Tornei
613
Best: 613
▲
2
Alena Kovackova
CZE, 0
72
Punti
9
Tornei
614
Best: 114
▼
-55
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
72
Punti
14
Tornei
615
Best: 222
▼
-47
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
72
Punti
8
Tornei
616
Best: 383
▲
62
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
72
Punti
14
Tornei
617
Best: 617
--
0
Maria Golovina
RUS, 0
72
Punti
13
Tornei
618
Best: 618
▼
-5
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
72
Punti
14
Tornei
619
Best: 555
▼
-7
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
72
Punti
19
Tornei
620
Best: 620
--
0
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
72
Punti
21
Tornei
621
Best: 5
--
0
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
622
Best: 466
▼
-27
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
71
Punti
12
Tornei
623
Best: 263
▼
-4
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
71
Punti
15
Tornei
624
Best: 130
▲
107
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
70
Punti
13
Tornei
625
Best: 515
▲
1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
626
Best: 147
▲
1
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
70
Punti
9
Tornei
627
Best: 190
▼
-23
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
70
Punti
21
Tornei
628
Best: 10
▼
-3
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
69
Punti
7
Tornei
629
Best: 629
▲
12
Melisa Ercan
AUS, 0
69
Punti
15
Tornei
630
Best: 630
▲
1
Adelina Lachinova
LAT, 0
69
Punti
14
Tornei
631
Best: 631
▼
-2
Sarah Iliev
FRA, 0
69
Punti
15
Tornei
632
Best: 150
▲
16
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
69
Punti
20
Tornei
633
Best: 188
--
0
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
68
Punti
8
Tornei
634
Best: 191
▼
-6
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
68
Punti
9
Tornei
635
Best: 579
▼
-17
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
68
Punti
13
Tornei
636
Best: 497
▼
-1
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
68
Punti
13
Tornei
637
Best: 637
▲
69
Tian Jialin
CHN, 0
68
Punti
14
Tornei
638
Best: 638
▼
-1
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
68
Punti
15
Tornei
639
Best: 639
--
0
Luiza Fullana
BRA, 0
67
Punti
18
Tornei
640
Best: 640
▲
16
Luca Udvardy
HUN, 0
67
Punti
12
Tornei
641
Best: 641
▼
-72
Evialina Laskevich
BLR, 0
67
Punti
12
Tornei
642
Best: 461
▼
-2
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
67
Punti
9
Tornei
643
Best: 643
▲
54
Vaishnavi Adkar
IND, 0
66
Punti
14
Tornei
644
Best: 309
▼
-2
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
66
Punti
13
Tornei
645
Best: 284
▼
-143
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
66
Punti
16
Tornei
646
Best: 646
▼
-2
Monika Stankiewicz
POL, 0
66
Punti
14
Tornei
647
Best: 647
▼
-2
Eva Bennemann
GER, 0
66
Punti
8
Tornei
648
Best: 450
▲
6
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
66
Punti
22
Tornei
649
Best: 649
▲
77
Ksenia Efremova
FRA, 0
65
Punti
13
Tornei
650
Best: 603
▲
3
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
65
Punti
17
Tornei
651
Best: 377
▼
-8
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
65
Punti
16
Tornei
652
Best: 652
▲
34
Merna Refaat
EGY, 0
65
Punti
8
Tornei
653
Best: 135
▼
-6
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
65
Punti
14
Tornei
654
Best: 654
▼
-5
Astrid Cirotte
FRA, 0
65
Punti
19
Tornei
655
Best: 42
▼
-4
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
64
Punti
3
Tornei
656
Best: 656
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
64
Punti
12
Tornei
657
Best: 657
▼
-2
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
658
Best: 658
--
0
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
63
Punti
5
Tornei
659
Best: 659
▼
-73
Joy De Zeeuw
NED, 0
63
Punti
17
Tornei
660
Best: 660
▼
-14
Mara Guth
GER, 0
63
Punti
16
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Kayo Nishimura
JPN, 0
63
Punti
19
Tornei
662
Best: 662
▼
-10
Monique Barry
NZL, 0
62
Punti
13
Tornei
663
Best: 604
▼
-3
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
62
Punti
15
Tornei
664
Best: 114
▼
-75
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
62
Punti
13
Tornei
665
Best: 468
▲
8
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
62
Punti
18
Tornei
666
Best: 666
▲
67
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
61
Punti
13
Tornei
667
Best: 398
▼
-6
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
61
Punti
20
Tornei
668
Best: 601
▼
-4
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
60
Punti
17
Tornei
669
Best: 669
▼
-3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
59
Punti
6
Tornei
670
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
59
Punti
13
Tornei
671
Best: 671
▼
-2
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
59
Punti
9
Tornei
672
Best: 180
▼
-2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
59
Punti
12
Tornei
673
Best: 673
▼
-2
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
59
Punti
15
Tornei
674
Best: 674
▼
-2
Mio Mushika
JPN, 0
59
Punti
16
Tornei
675
Best: 675
▲
14
Milana Zhabrailova
RUS, 0
59
Punti
20
Tornei
676
Best: 676
▲
32
Eleejah Inisan
FRA, 0
58
Punti
9
Tornei
677
Best: 504
▼
-3
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
58
Punti
10
Tornei
678
Best: 678
▼
-10
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
58
Punti
12
Tornei
679
Best: 679
▲
1
Victoria Milovanova
RUS, 0
58
Punti
12
Tornei
680
Best: 680
▲
75
Ya Yi Yang
TPE, 0
58
Punti
14
Tornei
681
Best: 497
▼
-5
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
58
Punti
15
Tornei
682
Best: 504
▼
-32
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
58
Punti
22
Tornei
683
Best: 683
▼
-6
Gina Feistel
POL, 0
57
Punti
9
Tornei
684
Best: 675
▼
-9
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
57
Punti
9
Tornei
685
Best: 351
▼
-6
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
57
Punti
11
Tornei
686
Best: 612
▼
-5
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
687
Best: 685
▲
7
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
57
Punti
16
Tornei
688
Best: 688
▲
11
Anna Petkovic
GER, 0
56
Punti
16
Tornei
689
Best: 689
▼
-5
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
56
Punti
13
Tornei
690
Best: 690
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
56
Punti
12
Tornei
691
Best: 691
▼
-4
Berta Bonardi
ARG, 0
56
Punti
12
Tornei
692
Best: 648
▲
13
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
56
Punti
13
Tornei
693
Best: 652
▼
-5
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
56
Punti
14
Tornei
694
Best: 83
--
0
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
55
Punti
2
Tornei
695
Best: 695
▼
-4
Beatrise Zeltina
LAT, 0
55
Punti
9
Tornei
696
Best: 696
▲
57
Gaia Maduzzi
ITA, 0
55
Punti
10
Tornei
697
Best: 269
▼
-34
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
55
Punti
13
Tornei
698
Best: 698
▲
23
Stefani Webb
AUS, 0
55
Punti
14
Tornei
699
Best: 658
▲
15
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
55
Punti
14
Tornei
700
Best: 525
▼
-7
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
55
Punti
14
Tornei
701
Best: 607
▼
-3
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
55
Punti
16
Tornei
702
Best: 278
▼
-12
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
54
Punti
15
Tornei
703
Best: 212
▼
-69
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
54
Punti
8
Tornei
704
Best: 704
▼
-12
Iva Ivanova
BUL, 0
54
Punti
13
Tornei
705
Best: 18
▼
-224
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
53
Punti
9
Tornei
706
Best: 679
▲
115
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
53
Punti
17
Tornei
707
Best: 707
▼
-6
Dimitra Pavlou
GRE, 0
53
Punti
8
Tornei
708
Best: 708
▲
51
Brooke Black
GBR, 0
53
Punti
11
Tornei
709
Best: 709
▼
-6
Candela Vazquez
ARG, 0
53
Punti
7
Tornei
710
Best: 26
▼
-3
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
52
Punti
6
Tornei
711
Best: 411
▼
-2
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
52
Punti
12
Tornei
712
Best: 712
▲
135
Ava Markham
USA, 0
52
Punti
6
Tornei
713
Best: 374
▼
-1
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
52
Punti
8
Tornei
714
Best: 714
▲
1
Junhan Zhang
CHN, 0
52
Punti
13
Tornei
715
Best: 668
▼
-32
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
52
Punti
15
Tornei
716
Best: 716
▲
12
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
51
Punti
10
Tornei
717
Best: 584
--
0
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
51
Punti
21
Tornei
718
Best: 698
▲
31
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
51
Punti
15
Tornei
719
Best: 719
--
0
Kristina Liutova
RUS, 0
51
Punti
7
Tornei
720
Best: 720
--
0
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
721
Best: 721
▲
1
Christasha Mcneil
USA, 0
51
Punti
13
Tornei
722
Best: 722
▲
1
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
51
Punti
13
Tornei
723
Best: 723
▲
1
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
51
Punti
13
Tornei
724
Best: 724
▼
-42
Ziva Falkner
SLO, 0
51
Punti
15
Tornei
725
Best: 433
▼
-9
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
51
Punti
17
Tornei
726
Best: 726
▼
-1
Alyssa Ahn
USA, 0
50
Punti
9
Tornei
727
Best: 199
▼
-9
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
50
Punti
9
Tornei
728
Best: 549
▼
-28
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
50
Punti
23
Tornei
729
Best: 729
▲
99
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
50
Punti
13
Tornei
730
Best: 730
▼
-1
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
731
Best: 731
▲
21
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
732
Best: 523
▼
-28
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
50
Punti
11
Tornei
733
Best: 12
▼
-3
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
734
Best: 23
▼
-7
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
49
Punti
1
Tornei
735
Best: 188
▼
-3
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
736
Best: 736
▼
-1
Ruien Zhang
CHN, 0
48
Punti
11
Tornei
737
Best: 337
▲
109
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
48
Punti
10
Tornei
738
Best: 736
▼
-2
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
48
Punti
19
Tornei
739
Best: 739
▼
-29
Matilde Paoletti
ITA, 0
48
Punti
6
Tornei
740
Best: 740
▼
-3
Gaeul Jang
KOR, 0
48
Punti
10
Tornei
741
Best: 741
▼
-3
Meng-Yi Chen
CHN, 0
48
Punti
14
Tornei
742
Best: 742
▼
-3
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
17
Tornei
743
Best: 743
▼
-30
Patricija Paukstyte
LTU, 0
48
Punti
10
Tornei
744
Best: 626
▼
-4
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
48
Punti
12
Tornei
745
Best: 500
▼
-4
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
48
Punti
15
Tornei
746
Best: 746
▲
1
Yujia Huang
CHN, 0
48
Punti
15
Tornei
747
Best: 546
▼
-13
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
48
Punti
19
Tornei
748
Best: 748
▼
-37
Daria Egorova
RUS, 0
47
Punti
6
Tornei
749
Best: 749
▼
-4
Tamila Gadamauri
BEL, 0
47
Punti
12
Tornei
750
Best: 748
--
0
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
46
Punti
5
Tornei
751
Best: 751
▲
3
Anita Sahdiieva
UKR, 0
46
Punti
13
Tornei
752
Best: 123
▲
4
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
753
Best: 753
▲
4
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
754
Best: 317
▲
15
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
45
Punti
20
Tornei
755
Best: 755
▲
5
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
45
Punti
12
Tornei
756
Best: 756
▲
5
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
757
Best: 757
▲
5
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
758
Best: 758
▲
5
Anamaria Oana
ROU, 0
45
Punti
10
Tornei
759
Best: 759
▲
5
Jiayi Wang
CHN, 0
45
Punti
13
Tornei
760
Best: 619
▼
-18
Demi Tran
NED, 26-11-2000
44
Punti
15
Tornei
761
Best: 761
▼
-17
Onyu Choi
KOR, 0
44
Punti
9
Tornei
762
Best: 762
▲
35
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
13
Tornei
763
Best: 763
▲
28
Yasmin Ezzat
EGY, 0
44
Punti
13
Tornei
764
Best: 628
▲
7
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
44
Punti
14
Tornei
765
Best: 468
▼
-17
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
44
Punti
16
Tornei
766
Best: 708
▲
7
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
44
Punti
19
Tornei
767
Best: 297
--
0
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
43
Punti
10
Tornei
768
Best: 768
▲
2
Julia Stusek
GER, 0
43
Punti
9
Tornei
769
Best: 769
▲
6
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
770
Best: 382
▲
6
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
771
Best: 771
▲
6
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
43
Punti
7
Tornei
772
Best: 772
▲
6
Yiming Dang
CHN, 0
43
Punti
9
Tornei
773
Best: 728
▲
6
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
43
Punti
9
Tornei
774
Best: 774
▲
6
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
775
Best: 775
▲
6
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
43
Punti
10
Tornei
776
Best: 776
▲
6
Daria Zelinskaya
RUS, 0
43
Punti
13
Tornei
777
Best: 777
▲
34
Lan Mi
CHN, 0
43
Punti
14
Tornei
778
Best: 359
▲
15
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
43
Punti
14
Tornei
779
Best: 356
▼
-83
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
43
Punti
16
Tornei
780
Best: 780
▲
3
Mary Lewis
USA, 0
43
Punti
16
Tornei
781
Best: 781
▲
3
Madelief Hageman
NED, 0
43
Punti
19
Tornei
782
Best: 36
▼
-8
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
42
Punti
2
Tornei
783
Best: 286
▲
2
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
42
Punti
16
Tornei
784
Best: 784
▲
2
Irina Balus
SVK, 0
42
Punti
5
Tornei
785
Best: 410
▲
3
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
786
Best: 739
▲
4
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
42
Punti
13
Tornei
787
Best: 787
▲
8
Maria Kalyakina
RUS, 0
42
Punti
18
Tornei
788
Best: 766
▲
26
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
41
Punti
20
Tornei
789
Best: 330
--
0
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
41
Punti
11
Tornei
790
Best: 790
▼
-32
Anastasiia Gureva
RUS, 0
41
Punti
13
Tornei
791
Best: 791
▼
-40
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
41
Punti
7
Tornei
792
Best: 26
▼
-49
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
41
Punti
8
Tornei
793
Best: 793
▲
29
Laquisa Khan
AUS, 0
41
Punti
8
Tornei
794
Best: 794
▲
38
Dune Vaissaud
FRA, 0
41
Punti
9
Tornei
795
Best: 795
▼
-1
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
41
Punti
14
Tornei
796
Best: 380
▼
-28
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
40
Punti
14
Tornei
797
Best: 319
▲
18
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
40
Punti
15
Tornei
798
Best: 375
▼
-6
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
40
Punti
12
Tornei
799
Best: 674
--
0
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
40
Punti
16
Tornei
800
Best: 800
▼
-105
Daria Yesypchuk
UKR, 0
40
Punti
16
Tornei
801
Best: 801
▼
-1
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
39
Punti
6
Tornei
802
Best: 802
--
0
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
39
Punti
15
Tornei
803
Best: 803
▲
6
Yuhan Wang
CHN, 0
39
Punti
11
Tornei
804
Best: 804
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
805
Best: 805
▼
-9
Yujin Kim
KOR, 0
39
Punti
10
Tornei
806
Best: 806
--
0
Mara Gae
ROU, 0
39
Punti
12
Tornei
807
Best: 807
--
0
Suana Tucakovic
BIH, 0
39
Punti
12
Tornei
808
Best: 752
▼
-36
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
809
Best: 196
▼
-11
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
39
Punti
14
Tornei
810
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
811
Best: 811
▼
-6
Vlada Mincheva
RUS, 0
38
Punti
10
Tornei
812
Best: 190
▼
-2
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
38
Punti
11
Tornei
813
Best: 813
▲
74
Reina Goto
JPN, 0
37
Punti
6
Tornei
814
Best: 814
▲
2
Victoria Gomez
ESP, 0
37
Punti
8
Tornei
815
Best: 815
▲
36
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
37
Punti
10
Tornei
816
Best: 548
▲
1
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
37
Punti
10
Tornei
817
Best: 685
▼
-71
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
37
Punti
12
Tornei
818
Best: 627
--
0
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
12
Tornei
819
Best: 819
▲
36
Camilla Gennaro
ITA, 0
37
Punti
14
Tornei
820
Best: 820
▼
-1
Anastasiia Firman
UKR, 0
37
Punti
15
Tornei
821
Best: 5
▼
-1
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
822
Best: 548
▲
5
Ines Murta
POR, 31-05-1997
36
Punti
15
Tornei
823
Best: 823
▲
6
Akanksha Nitture
IND, 0
36
Punti
13
Tornei
824
Best: 590
▼
-1
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
36
Punti
7
Tornei
825
Best: 531
▼
-60
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
36
Punti
13
Tornei
826
Best: 826
▼
-1
Ana Grubor
CAN, 0
36
Punti
15
Tornei
827
Best: 827
▲
3
Sofia Rojas
USA, 0
35
Punti
6
Tornei
828
Best: 151
▲
3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
829
Best: 184
▼
-5
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
35
Punti
6
Tornei
830
Best: 145
▲
3
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
35
Punti
8
Tornei
831
Best: 387
▲
3
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
35
Punti
9
Tornei
832
Best: 832
▲
4
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
833
Best: 658
▲
25
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
35
Punti
16
Tornei
834
Best: 834
▲
3
Sonja Zhenikhova
GER, 0
34
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▲
3
Sae Noguchi
JPN, 0
34
Punti
8
Tornei
836
Best: 175
▼
-10
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
34
Punti
11
Tornei
837
Best: 837
▲
2
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
838
Best: 838
▲
2
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
34
Punti
7
Tornei
839
Best: 839
▼
-52
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
34
Punti
7
Tornei
840
Best: 840
▼
-28
Elena Korokozidi
GRE, 0
34
Punti
13
Tornei
841
Best: 841
▼
-28
Lilian Poling
USA, 0
34
Punti
17
Tornei
842
Best: 842
▲
1
Kristina Penickova
USA, 0
33
Punti
7
Tornei
843
Best: 212
▲
1
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
844
Best: 317
▲
1
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
33
Punti
11
Tornei
845
Best: 845
▲
83
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
33
Punti
4
Tornei
846
Best: 846
▲
2
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
847
Best: 690
▲
2
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
8
Tornei
848
Best: 720
▲
2
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
33
Punti
9
Tornei
849
Best: 849
▲
5
Chelsea Fontenel
SUI, 0
33
Punti
13
Tornei
850
Best: 217
▼
-84
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
32
Punti
12
Tornei
851
Best: 851
▲
5
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
852
Best: 852
▲
174
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
853
Best: 853
▼
-18
Luciana Moyano
ARG, 0
32
Punti
10
Tornei
854
Best: 159
▼
-53
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
31
Punti
11
Tornei
855
Best: 855
▲
5
Petra Konjikusic
SRB, 0
31
Punti
6
Tornei
856
Best: 856
▲
5
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
31
Punti
7
Tornei
857
Best: 857
▼
-16
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
31
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▲
4
Ella Haavisto
FIN, 0
31
Punti
10
Tornei
859
Best: 859
▲
4
Klara Veldman
NED, 0
31
Punti
10
Tornei
860
Best: 330
▲
4
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
31
Punti
11
Tornei
861
Best: 662
▲
4
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
31
Punti
11
Tornei
862
Best: 862
▲
7
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
863
Best: 738
▲
7
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
864
Best: 179
▼
-162
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
30
Punti
5
Tornei
865
Best: 865
▲
122
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
30
Punti
5
Tornei
866
Best: 186
▲
6
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
30
Punti
6
Tornei
867
Best: 430
▲
32
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
30
Punti
8
Tornei
868
Best: 868
▼
-16
Nina Radovanovic
FRA, 0
30
Punti
9
Tornei
869
Best: 869
▲
65
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
30
Punti
9
Tornei
870
Best: 714
▲
4
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
30
Punti
10
Tornei
871
Best: 871
▼
-5
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
30
Punti
11
Tornei
872
Best: 81
▲
5
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
873
Best: 34
▼
-208
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
29
Punti
8
Tornei
874
Best: 874
▲
4
Sylvie Zund
LIE, 0
29
Punti
10
Tornei
875
Best: 875
▲
4
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
876
Best: 876
▲
5
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
877
Best: 877
▲
5
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
878
Best: 878
▲
11
Indianna Spink
GBR, 0
29
Punti
7
Tornei
879
Best: 879
▲
4
Belle Thompson
AUS, 0
29
Punti
8
Tornei
880
Best: 838
▲
4
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
881
Best: 881
▼
-39
Salma Drugdova
SVK, 0
29
Punti
10
Tornei
882
Best: 882
▼
-7
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
29
Punti
13
Tornei
883
Best: 757
▲
2
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
28
Punti
6
Tornei
884
Best: 884
▲
32
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
28
Punti
17
Tornei
885
Best: 885
▲
74
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
28
Punti
13
Tornei
886
Best: 886
--
0
Ophelie Boullay
FRA, 0
28
Punti
4
Tornei
887
Best: 887
▲
77
Laima Vladson
LTU, 0
28
Punti
5
Tornei
888
Best: 888
--
0
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
28
Punti
5
Tornei
889
Best: 889
▲
1
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
890
Best: 890
▲
1
Rinon Okuwaki
JPN, 0
28
Punti
7
Tornei
891
Best: 891
▲
12
Jamilah Snells
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
892
Best: 892
▲
13
Louna Zoppas
FRA, 0
28
Punti
8
Tornei
893
Best: 429
▼
-36
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
28
Punti
10
Tornei
894
Best: 537
▼
-27
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
28
Punti
11
Tornei
895
Best: 424
▼
-1
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
28
Punti
11
Tornei
896
Best: 896
▲
58
Nanari Katsumi
JPN, 0
28
Punti
11
Tornei
897
Best: 897
▼
-1
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
898
Best: 898
▼
-1
Celine Simunyu
IRL, 0
27
Punti
6
Tornei
899
Best: 35
▲
16
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
27
Punti
6
Tornei
900
Best: 900
▼
-2
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
901
Best: 901
▼
-28
Lucie Urbanova
CZE, 0
27
Punti
7
Tornei
902
Best: 902
▼
-2
Nadia Lagaev
CAN, 0
27
Punti
7
Tornei
903
Best: 903
▼
-10
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
27
Punti
7
Tornei
904
Best: 856
▼
-3
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
905
Best: 905
▼
-3
Kate Mansfield
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
906
Best: 368
▼
-2
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
27
Punti
7
Tornei
907
Best: 907
--
0
Abigail Rencheli
USA, 0
27
Punti
10
Tornei
908
Best: 908
--
0
Carolin Raschdorf
GER, 0
27
Punti
10
Tornei
909
Best: 909
▲
147
Valeriia Artemeva
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
910
Best: 693
▼
-57
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
27
Punti
11
Tornei
911
Best: 911
▼
-2
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
27
Punti
11
Tornei
912
Best: 451
▼
-2
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
27
Punti
12
Tornei
913
Best: 913
▼
-18
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
914
Best: 914
▼
-1
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
27
Punti
14
Tornei
915
Best: 915
▼
-39
Noemi Maines
ITA, 0
27
Punti
16
Tornei
916
Best: 916
▼
-2
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
26
Punti
5
Tornei
917
Best: 917
▲
23
Defne Cirpanli
TUR, 0
26
Punti
10
Tornei
918
Best: 918
▲
3
Bella Payne
USA, 0
26
Punti
4
Tornei
919
Best: 278
▲
59
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
26
Punti
7
Tornei
920
Best: 781
▼
-8
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
26
Punti
13
Tornei
921
Best: 24
▼
-2
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
922
Best: 480
▼
-2
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
923
Best: 589
▼
-1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
924
Best: 924
▲
160
Shannon Lam
USA, 0
25
Punti
5
Tornei
925
Best: 925
▲
4
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
926
Best: 318
▼
-3
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
927
Best: 927
▲
40
Beatrice Stagno
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
928
Best: 928
▲
21
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
8
Tornei
929
Best: 346
▲
4
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
25
Punti
9
Tornei
930
Best: 930
▼
-6
Fang An Lin
TPE, 0
25
Punti
9
Tornei
931
Best: 931
▼
-6
Coco Bosman
NED, 0
25
Punti
9
Tornei
932
Best: 932
▼
-5
Irem Kurt
TUR, 0
24
Punti
9
Tornei
933
Best: 933
▲
23
Tegan Bush
GBR, 0
24
Punti
7
Tornei
934
Best: 934
▼
-54
Dj Bennett
USA, 0
24
Punti
4
Tornei
935
Best: 739
▼
-5
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
936
Best: 936
▼
-5
Aspen Schuman
USA, 0
24
Punti
5
Tornei
937
Best: 937
▼
-5
Antonia Stoyanov
NED, 0
24
Punti
5
Tornei
938
Best: 207
▼
-46
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
24
Punti
6
Tornei
939
Best: 939
▼
-4
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
940
Best: 940
▼
-22
Sarah Rokusek
AUS, 0
24
Punti
9
Tornei
941
Best: 941
▼
-30
Paula Cembranos
SUI, 0
24
Punti
12
Tornei
942
Best: 942
▼
-6
Mila Masic
SRB, 0
24
Punti
14
Tornei
943
Best: 943
▼
-6
Ela Milic
SLO, 0
24
Punti
16
Tornei
944
Best: 20
▼
-6
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
945
Best: 945
▼
-6
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
946
Best: 946
▼
-5
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
947
Best: 576
▼
-5
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
948
Best: 948
▼
-5
Elza Tomase
LAT, 0
23
Punti
4
Tornei
949
Best: 949
▼
-5
Jahnie Van Zyl
RSA, 0
23
Punti
4
Tornei
950
Best: 950
▼
-5
Lea Nilsson
SWE, 0
23
Punti
4
Tornei
951
Best: 951
▼
-5
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
952
Best: 464
▼
-5
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
23
Punti
5
Tornei
953
Best: 953
▼
-5
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
954
Best: 945
▼
-4
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
23
Punti
8
Tornei
955
Best: 955
▼
-4
Elizabeth Ionescu
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
956
Best: 654
▼
-4
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
23
Punti
9
Tornei
957
Best: 561
▼
-4
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
958
Best: 958
▼
-3
Liv Hovde
USA, 0
22
Punti
3
Tornei
959
Best: 959
▼
-2
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▼
-2
Elyse Tse
NZL, 0
22
Punti
9
Tornei
961
Best: 961
--
0
Petra Sedlackova
CZE, 0
22
Punti
2
Tornei
962
Best: 962
--
0
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
--
0
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti