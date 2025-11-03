Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +5 per Elisabetta Cocciaretto
03/11/2025 09:26 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (03-11-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
84
Best: 29
▲
5
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
104
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
731
Punti
28
Tornei
142
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
153
Best: 150
▼
-3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
491
Punti
25
Tornei
206
Best: 203
▼
-3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
356
Punti
30
Tornei
211
Best: 211
▼
-2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
349
Punti
19
Tornei
215
Best: 201
▼
-3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
344
Punti
21
Tornei
239
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
304
Punti
23
Tornei
305
Best: 305
▲
37
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
218
Punti
19
Tornei
314
Best: 250
▼
-19
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
205
Punti
30
Tornei
324
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
24
Tornei
326
Best: 326
▲
36
Giorgia Pedone
ITA, 0
197
Punti
27
Tornei
334
Best: 334
▲
22
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
192
Punti
20
Tornei
345
Best: 305
▲
3
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
355
Best: 322
▲
3
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
22
Tornei
358
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
368
Best: 368
▲
22
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
371
Best: 371
▼
-8
Samira De Stefano
ITA, 0
165
Punti
21
Tornei
402
Best: 402
▼
-6
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
26
Tornei
404
Best: 404
▲
27
Vittoria Paganetti
ITA, 0
139
Punti
18
Tornei
405
Best: 405
▲
79
Francesca Pace
ITA, 0
139
Punti
16
Tornei
406
Best: 406
▼
-3
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
24
Tornei
450
Best: 450
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
474
Best: 347
▲
2
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
110
Punti
15
Tornei
500
Best: 491
▼
-9
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
517
Best: 517
▼
-5
Alessandra Mazzola
ITA, 0
97
Punti
18
Tornei
542
Best: 542
▲
8
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
543
Best: 487
▲
9
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
556
Best: 556
▼
-22
Camilla Zanolini
ITA, 0
85
Punti
14
Tornei
585
Best: 585
▲
6
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
16
Tornei
621
Best: 5
--
0
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
625
Best: 515
▲
1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
656
Best: 656
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
64
Punti
12
Tornei
670
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
59
Punti
13
Tornei
690
Best: 690
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
56
Punti
12
Tornei
696
Best: 696
▲
57
Gaia Maduzzi
ITA, 0
55
Punti
10
Tornei
699
Best: 658
▲
15
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
55
Punti
14
Tornei
705
Best: 18
▼
-224
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
53
Punti
9
Tornei
718
Best: 698
▲
31
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
51
Punti
15
Tornei
739
Best: 739
▼
-29
Matilde Paoletti
ITA, 0
48
Punti
6
Tornei
769
Best: 769
▲
6
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
796
Best: 380
▼
-28
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
40
Punti
14
Tornei
804
Best: 804
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
810
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
818
Best: 627
--
0
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
12
Tornei
819
Best: 819
▲
36
Camilla Gennaro
ITA, 0
37
Punti
14
Tornei
832
Best: 832
▲
4
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
913
Best: 913
▼
-18
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
915
Best: 915
▼
-39
Noemi Maines
ITA, 0
27
Punti
16
Tornei
927
Best: 927
▲
40
Beatrice Stagno
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
987
Best: 987
▲
75
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
992
Best: 992
▼
-2
Marta Lombardini
ITA, 0
20
Punti
6
Tornei
996
Best: 988
▼
-3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
997
Best: 660
▼
-2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
20
Punti
9
Tornei
1000
Best: 1000
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
20
Punti
9
Tornei
1099
Best: 1099
▲
6
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
14
Punti
4
Tornei
1109
Best: 1109
▲
6
Giulia Paterno
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1121
Best: 428
▲
6
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1132
Best: 1132
▲
4
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1164
Best: 1164
▼
-2
Barbara Dessolis
ITA, 0
12
Punti
10
Tornei
1180
Best: 1180
▼
-3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1194
Best: 1194
▼
-1
Caterina Odorizzi
ITA, 0
11
Punti
9
Tornei
1217
Best: 1217
▼
-3
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1234
Best: 1234
▲
15
Angelica Sara
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1256
Best: 1229
▲
85
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
9
Punti
5
Tornei
1278
Best: 1278
▼
-3
Marcella Dessolis
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1302
Best: 1302
▼
-6
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1349
Best: 1349
▼
-8
Francesca Gandolfi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1371
Best: 1371
▼
-1
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1371
Best: 1371
▲
41
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1405
Best: 1405
--
0
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1411
Best: 1411
▲
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1443
Best: 1443
▲
2
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1464
Best: 1464
▼
-19
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1464
Best: 1464
--
0
Aurora Urso
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1464
Best: 1464
--
0
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1464
Best: 1464
▲
5
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1 commento
È una Paolina che tiene stretta con i denti la prima posizione nazionale.
Incomiatabile.