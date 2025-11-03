Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Sascha Gueymard Wayenburg
vs Tom Gentzsch
ATP Helsinki
Sascha Gueymard Wayenburg [1]
0
6
0
Tom Gentzsch [9]•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gueymard Wayenburg
5-3 → 6-3
T. Gentzsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
4-3 → 5-3
S. Gueymard Wayenburg
3-3 → 4-3
T. Gentzsch
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-2 → 3-3
S. Gueymard Wayenburg
2-2 → 3-2
T. Gentzsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
S. Gueymard Wayenburg
0-0 → 1-0
Remy Bertola vs Stuart Parker
Il match deve ancora iniziare
Oskari Paldanius vs Giulio Zeppieri (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Marin Cilic vs Benjamin Hassan
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:30
Geoffrey Blancaneaux vs Norbert Gombos
ATP Helsinki
Geoffrey Blancaneaux [5]
0
6
0
Norbert Gombos [10]•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Blancaneaux
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
N. Gombos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
4-3 → 5-3
G. Blancaneaux
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 3-2
N. Gombos
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
G. Blancaneaux
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Viktor Durasovic vs Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Stefano Napolitano vs Alexis Galarneau (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Nerman Fatic vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:30
Henri Squire vs Edas Butvilas
ATP Helsinki
Henri Squire [6]•
A
4
Edas Butvilas [8]
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
4-4 → 4-5
H. Squire
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Squire
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Squire
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Matej Dodig vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 17:00
Murkel Dellien
vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Tomas Barrios Vera (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Lautaro Midon (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Hady Habib vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Cancha 5 – ore 17:00
Andrea Collarini vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Cancha 6 – ore 17:00
Nicolas Kicker vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 06:00
Michael Vrbensky
vs Michael Zhu
ATP Taipei
Michael Vrbensky [1]
6
6
Michael Zhu [11]
4
3
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zhu
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Vrbensky
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zhu
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
M. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Zhu
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Zhu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-0 → 1-0
Wishaya Trongcharoenchaikul vs S D Prajwal Dev
ATP Taipei
S D Prajwal Dev [3]•
0
1
Wishaya Trongcharoenchaikul [9]
40
3
Vincitore: Trongcharoenchaikul
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Trongcharoenchaikul
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
S. D Prajwal Dev
0-2 → 1-2
W. Trongcharoenchaikul
0-1 → 0-2
S. D Prajwal Dev
0-0 → 0-1
Taisei Ichikawa vs Kristjan Tamm (Non prima 08:00)
ATP Taipei
Taisei Ichikawa [6]
7
6
Kristjan Tamm [10]
6
3
Vincitore: Ichikawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Tamm
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Ichikawa
15-0
30-15
df
30-30
40-30
3-3 → 4-3
K. Tamm
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 3-3
K. Tamm
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Ichikawa
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Tamm
15-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
0-3*
1-3*
2*-3
df
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
df
6*-4
6-6 → 7-6
T. Ichikawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
T. Ichikawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
T. Ichikawa
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
K. Tamm
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
K. Tamm
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-3 → 2-3
T. Ichikawa
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
T. Ichikawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
K. Tamm
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Tsung-Hao Huang vs Evan Zhu (Non prima 10:00)
ATP Taipei
Tsung-Hao Huang
6
6
Evan Zhu
2
1
Vincitore: Huang
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-1 → 4-1
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
E. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
E. Zhu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
James Duckworth vs Taro Daniel
ATP Taipei
James Duckworth [1]
2
7
6
Taro Daniel
6
6
2
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
T. Daniel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
ace
6-6 → 7-6
T. Daniel
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
5-6 → 6-6
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Duckworth
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 5-4
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 2-1
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Daniel
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-5 → 2-6
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
2-4 → 2-5
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-3 → 2-3
J. Duckworth
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
T. Daniel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
0-1 → 0-2
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 06:00
Uisung Park
vs Digvijaypratap Singh
ATP Taipei
Uisung Park [2]
6
6
6
Digvijaypratap Singh
7
0
2
Vincitore: Park
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Singh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
D. Singh
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-0 → 3-1
D. Singh
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
D. Singh
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
df
ace
6-6 → 6-7
U. Park
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
D. Singh
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
U. Park
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
4-5 → 5-5
U. Park
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
JiSung Nam vs Takeru Yuzuki
ATP Taipei
JiSung Nam [4]
7
6
Takeru Yuzuki
6
1
Vincitore: Nam
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
T. Yuzuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Yuzuki
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
J. Nam
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Yuzuki
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
df
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
T. Yuzuki
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 5-6
T. Yuzuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Nam
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Yuzuki
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Leo Vithoontien vs Shinji Hazawa
ATP Taipei
Leo Vithoontien [5]
7
3
4
Shinji Hazawa [7]
5
6
6
Vincitore: Hazawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Vithoontien
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Vithoontien
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
S. Hazawa
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Hazawa
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
L. Vithoontien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Vithoontien
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Vithoontien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Vithoontien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
L. Vithoontien
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
S. Hazawa
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 4-4
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
James McCabe vs Cing-Yang Meng (Non prima 10:00)
ATP Taipei
James McCabe [5]
6
6
7
Cing-Yang Meng
7
4
5
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
6-5 → 7-5
C. Meng
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-5 → 6-5
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Meng
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Meng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
J. McCabe
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
C. Meng
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Meng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-3 → 5-3
C. Meng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
J. McCabe
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
C. Meng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
df
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
J. McCabe
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Meng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Meng
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
C. Meng
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
CENTER COURT – ore 04:00
Shunsuke Nakagawa
vs Yuta Kikuchi
ATP Matsuyama
Yuta Kikuchi [5]
3
5
Shunsuke Nakagawa
6
7
Vincitore: Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Nakagawa
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
Y. Kikuchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-4 → 5-5
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Y. Kikuchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
S. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Y. Kikuchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
S. Nakagawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Y. Kikuchi
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
3-1 → 3-2
S. Nakagawa
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-0 → 3-1
S. Nakagawa
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Marc-Andrea Huesler vs Sho Katayama (Non prima 05:30)
ATP Matsuyama
Marc-Andrea Huesler
6
7
Sho Katayama
4
6
Vincitore: Huesler
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
ace
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
M. Huesler
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
5-6 → 6-6
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
M. Huesler
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Katayama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Katayama
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Huesler
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
S. Katayama
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-2 → 4-2
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
S. Katayama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
S. Katayama
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Henrique Rocha vs Kokoro Isomura
ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
5
6
6
Kokoro Isomura
7
4
1
Vincitore: Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
H. Rocha
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
5-3 → 5-4
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
K. Isomura
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-1 → 4-1
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
H. Rocha
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
H. Rocha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
K. Isomura
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 3-5
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
H. Rocha
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-3 → 1-4
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
COURT 6 – ore 04:00
Ryuki Matsuda vs Saki Tange
ATP Matsuyama
Ryuki Matsuda [4]
6
6
Saki Tange
2
3
Vincitore: Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Tange
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Tange
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
S. Tange
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-0 → 1-1
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tange
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Tange
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
3-2 → 4-2
S. Tange
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Oliver Crawford vs Hynek Barton (Non prima 05:30)
ATP Matsuyama
Oliver Crawford [3]
7
1
7
Hynek Barton
6
6
6
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
df
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
H. Barton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Barton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-4 → 1-5
H. Barton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
H. Barton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
ace
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
H. Barton
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Barton
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Yuki Mochizuki / Ryotaro Taguchi vs Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
ATP Matsuyama
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
4
3
Yuki Mochizuki / Ryotaro Taguchi
6
6
Vincitore: Mochizuki / Taguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Mochizuki / Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Y. Mochizuki / Taguchi
3-3 → 3-4
Y. Kusuhara / Nakagawa
2-3 → 3-3
Y. Mochizuki / Taguchi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Y. Kusuhara / Nakagawa
1-2 → 2-2
Y. Mochizuki / Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
1-1 → 1-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-1 → 1-1
Y. Mochizuki / Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Y. Mochizuki / Taguchi
4-4 → 4-5
Y. Kusuhara / Nakagawa
3-4 → 4-4
Y. Mochizuki / Taguchi
3-3 → 3-4
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Y. Mochizuki / Taguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Y. Kusuhara / Nakagawa
1-2 → 2-2
Y. Mochizuki / Taguchi
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-1 → 1-1
Y. Mochizuki / Taguchi
0-0 → 0-1
Maximus Jones vs Garrett Johns
ATP Matsuyama
Maximus Jones
4
6
1
Garrett Johns
6
4
6
Vincitore: Johns
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
M. Jones
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-4 → 1-4
M. Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Johns
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
G. Johns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Johns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Johns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
G. Johns
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 2-3
G. Johns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Jones
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
COURT 8 – ore 04:00
Takuya Kumasaka vs Hayato Matsuoka
ATP Matsuyama
Takuya Kumasaka [2]
5
6
7
Hayato Matsuoka [7]
7
1
6
Vincitore: Kumasaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 3-1
H. Matsuoka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Kumasaka
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
T. Kumasaka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Max Basing vs Naoya Honda
ATP Matsuyama
Max Basing [1]
6
6
Naoya Honda [9]
0
1
Vincitore: Basing
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
N. Honda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-1 → 5-1
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
N. Honda
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
N. Honda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Honda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
M. Basing
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
N. Honda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
COURT 4 – ore 04:00
Yuki Mochizuki vs James Watt
ATP Matsuyama
Yuki Mochizuki [3]
3
6
7
James Watt [8]
6
3
6
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Watt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Y. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Watt
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Y. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Watt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Y. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Y. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
J. Watt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Y. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Watt
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Watt
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Watt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Watt
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-3 → 1-4
Y. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Koki Matsuda vs Taiyo Yamanaka
ATP Matsuyama
Koki Matsuda [6]
6
6
6
Taiyo Yamanaka [11]
3
7
3
Vincitore: Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-3 → 6-3
K. Matsuda
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-2 → 5-2
K. Matsuda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
K. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
ace
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
T. Yamanaka
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
K. Matsuda
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
T. Yamanaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
K. Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Yamanaka
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Yamanaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Yamanaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
K. Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
T. Yamanaka
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
K. Matsuda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (al coperto)
Court 2 – ore 16:00
Max Wiskandt
vs Cooper Williams
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Alejandro Moreno
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Shunsuke Mitsui
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz vs Inaki Montes-De La Torre (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Andres Martin vs Tyler Zink (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Hoyoung Roh vs Mitchell Krueger
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Dhakshineswar Suresh vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Leo Borg vs Francisco Rocha
Il match deve ancora iniziare
Jack Kennedy vs Peter Makk
Il match deve ancora iniziare
Saba Purtseladze vs Antoine Ghibaudo (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Dominique Rolland
Il match deve ancora iniziare
