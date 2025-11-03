Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:30
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Tom Gentzsch GER
ATP Helsinki
Sascha Gueymard Wayenburg [1]
0
6
0
Tom Gentzsch [9]
0
3
0


Remy Bertola SUI vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare

Oskari Paldanius FIN vs Giulio Zeppieri ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:30
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Norbert Gombos SVK

ATP Helsinki
Geoffrey Blancaneaux [5]
0
6
0
Norbert Gombos [10]
0
3
0


Viktor Durasovic NOR vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitano ITA vs Alexis Galarneau CAN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Nerman Fatic BIH vs Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:30
Henri Squire GER vs Edas Butvilas LTU

ATP Helsinki
Henri Squire [6]
A
4
Edas Butvilas [8]
40
5


Matej Dodig CRO vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
Murkel Dellien BOL vs Guido Ivan Justo ARG
Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Lautaro Midon ARG (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Hady Habib LBN vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare



Cancha 5 – ore 17:00
Andrea Collarini ARG vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 6 – ore 17:00
Nicolas Kicker ARG vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 06:00
Michael Vrbensky CZE vs Michael Zhu USA
ATP Taipei
Michael Vrbensky [1]
6
6
Michael Zhu [11]
4
3
Vincitore: Vrbensky


Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs S D Prajwal Dev IND

ATP Taipei
S D Prajwal Dev [3]
0
1
Wishaya Trongcharoenchaikul [9]
40
3
Vincitore: Trongcharoenchaikul


Taisei Ichikawa JPN vs Kristjan Tamm EST (Non prima 08:00)

ATP Taipei
Taisei Ichikawa [6]
7
6
Kristjan Tamm [10]
6
3
Vincitore: Ichikawa


Tsung-Hao Huang TPE vs Evan Zhu USA (Non prima 10:00)

ATP Taipei
Tsung-Hao Huang
6
6
Evan Zhu
2
1
Vincitore: Huang


James Duckworth AUS vs Taro Daniel JPN

ATP Taipei
James Duckworth [1]
2
7
6
Taro Daniel
6
6
2
Vincitore: Duckworth




Court 1 – ore 06:00
Uisung Park KOR vs Digvijaypratap Singh IND
ATP Taipei
Uisung Park [2]
6
6
6
Digvijaypratap Singh
7
0
2
Vincitore: Park


JiSung Nam KOR vs Takeru Yuzuki JPN

ATP Taipei
JiSung Nam [4]
7
6
Takeru Yuzuki
6
1
Vincitore: Nam


Leo Vithoontien JPN vs Shinji Hazawa JPN

ATP Taipei
Leo Vithoontien [5]
7
3
4
Shinji Hazawa [7]
5
6
6
Vincitore: Hazawa


James McCabe AUS vs Cing-Yang Meng TPE (Non prima 10:00)

ATP Taipei
James McCabe [5]
6
6
7
Cing-Yang Meng
7
4
5
Vincitore: McCabe






CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CENTER COURT – ore 04:00
Shunsuke Nakagawa JPN vs Yuta Kikuchi JPN
ATP Matsuyama
Yuta Kikuchi [5]
3
5
Shunsuke Nakagawa
6
7
Vincitore: Nakagawa


Marc-Andrea Huesler SUI vs Sho Katayama JPN (Non prima 05:30)

ATP Matsuyama
Marc-Andrea Huesler
6
7
Sho Katayama
4
6
Vincitore: Huesler


Henrique Rocha POR vs Kokoro Isomura JPN

ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
5
6
6
Kokoro Isomura
7
4
1
Vincitore: Rocha




COURT 6 – ore 04:00
Ryuki Matsuda JPN vs Saki Tange JPN

ATP Matsuyama
Ryuki Matsuda [4]
6
6
Saki Tange
2
3
Vincitore: Matsuda


Oliver Crawford GBR vs Hynek Barton CZE (Non prima 05:30)

ATP Matsuyama
Oliver Crawford [3]
7
1
7
Hynek Barton
6
6
6
Vincitore: Crawford


Yuki Mochizuki JPN / Ryotaro Taguchi JPN vs Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Matsuyama
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
4
3
Yuki Mochizuki / Ryotaro Taguchi
6
6
Vincitore: Mochizuki / Taguchi


Maximus Jones THA vs Garrett Johns USA

ATP Matsuyama
Maximus Jones
4
6
1
Garrett Johns
6
4
6
Vincitore: Johns




COURT 8 – ore 04:00
Takuya Kumasaka JPN vs Hayato Matsuoka JPN

ATP Matsuyama
Takuya Kumasaka [2]
5
6
7
Hayato Matsuoka [7]
7
1
6
Vincitore: Kumasaka


Max Basing GBR vs Naoya Honda JPN

ATP Matsuyama
Max Basing [1]
6
6
Naoya Honda [9]
0
1
Vincitore: Basing




COURT 4 – ore 04:00
Yuki Mochizuki JPN vs James Watt NZL

ATP Matsuyama
Yuki Mochizuki [3]
3
6
7
James Watt [8]
6
3
6
Vincitore: Mochizuki


Koki Matsuda JPN vs Taiyo Yamanaka JPN

ATP Matsuyama
Koki Matsuda [6]
6
6
6
Taiyo Yamanaka [11]
3
7
3
Vincitore: Matsuda






CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (al coperto)

Court 2 – ore 16:00
Max Wiskandt GER vs Cooper Williams USA
Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Alejandro Moreno USA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Shunsuke Mitsui JPN

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Inaki Montes-De La Torre ESP (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs Tyler Zink USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Hoyoung Roh KOR vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Dhakshineswar Suresh IND vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Leo Borg SWE vs Francisco Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Jack Kennedy USA vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Saba Purtseladze GEO vs Antoine Ghibaudo FRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Dominique Rolland USA

Il match deve ancora iniziare

