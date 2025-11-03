WTA 125 Austin: il Tabellone Principale e di Qualificazione
WTA 125 Austin – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Iva Jovic vs Anna-Lena Friedsam
Cadence Brace vs Anastasia Gasanova
Iryna Shymanovich vs Kayla Cross
Mary Stoiana vs (8) Darja Vidmanova
(4) Caroline Dolehide vs Marina Stakusic
(WC) Jennifer Jackson vs Qualifier
Qualifier vs Varvara Lepchenko
Louisa Chirico vs (5) Petra Marcinko
(6) Arantxa Rus vs Anna Rogers
Elizabeth Mandlik vs Qualifier
Mai Hontama vs Qualifier
Hina Inoue vs (3) Renata Zarazua
(7) Whitney Osuigwe vs Anouk Koevermans
Alana Smith vs (WC) Carmen Andreea Herea
Himeno Sakatsume vs Julie Belgraver
(WC) Malaika Rapolu vs (2) Alycia Parks
WTA 125 Austin – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Claire Liu vs Eszter Meri
(2) Lia Karatancheva vs Mary Lewis
(3) Vivian Wolff vs Maria Kozyreva
(4) Emily Appleton vs (WC) Christasha McNeil
Occasione per dire che Marcinko ha vinto l’ultimo torneo da lei giocato,un 125,il terzo torneo vinto negli ultimi 7 ,lascio fuori gli US Open,difficile vincerli.
E la Stakusic ieri ha portato a casa il 100 di Iraputo,l’itf di più alta categoria,6-4 6-0 alla Kalieva.
