WTA 125 Austin: il Tabellone Principale e di Qualificazione

03/11/2025 08:25 8 commenti
Iva Jovic nella foto - Foto getty
Iva Jovic nella foto - Foto getty

USA WTA 125 Austin – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Iva Jovic USA vs Anna-Lena Friedsam GER
Cadence Brace CAN vs Anastasia Gasanova RUS
Iryna Shymanovich BLR vs Kayla Cross CAN
Mary Stoiana USA vs (8) Darja Vidmanova CZE

(4) Caroline Dolehide USA vs Marina Stakusic CAN
(WC) Jennifer Jackson USA vs Qualifier
Qualifier vs Varvara Lepchenko USA
Louisa Chirico USA vs (5) Petra Marcinko CRO

(6) Arantxa Rus NED vs Anna Rogers USA
Elizabeth Mandlik USA vs Qualifier
Mai Hontama JPN vs Qualifier
Hina Inoue USA vs (3) Renata Zarazua MEX

(7) Whitney Osuigwe USA vs Anouk Koevermans NED
Alana Smith USA vs (WC) Carmen Andreea Herea ROU
Himeno Sakatsume JPN vs Julie Belgraver FRA
(WC) Malaika Rapolu USA vs (2) Alycia Parks USA

USA WTA 125 Austin – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Claire Liu USA vs Eszter Meri SVK
(2) Lia Karatancheva BUL vs Mary Lewis USA
(3) Vivian Wolff USA vs Maria Kozyreva RUS
(4) Emily Appleton GBR vs (WC) Christasha McNeil USA

8 commenti

miky85 03-11-2025 12:12

Parks

Jovic

Dolehide
Mandlik

Stoiana
Marcinko
Inoue
Smith

 8
8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 03-11-2025 11:25

Marcinko

Zarazua

Jovic
Koevermans

Stoiana
Stakusic
Mandlik
Parks

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nicolapre 03-11-2025 11:04

VIDMANOVA

Parks

Stakusic
Rus

Jovic
Lepchenko
Zarazua
Osuigwe

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 03-11-2025 10:47

JOVIC

PARKS

MARCINKO
ZARAZUA

CROSS
DOLEHIDE
RUS
OSUIGWE

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 03-11-2025 09:36

Jovic

Parks

Lepchenko
Mandlik

Cross
Dolehide
Zarazua
Smith

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sponghi 03-11-2025 09:19

JOVIC

PARKS

DOLEHIDE
MANDLIK

CROSS
MARCINKO
ZARAZUA
OSUIGWE

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 03-11-2025 09:16

Occasione per dire che Marcinko ha vinto l’ultimo torneo da lei giocato,un 125,il terzo torneo vinto negli ultimi 7 ,lascio fuori gli US Open,difficile vincerli.
E la Stakusic ieri ha portato a casa il 100 di Iraputo,l’itf di più alta categoria,6-4 6-0 alla Kalieva.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 03-11-2025 08:32

Zarazua

Jovic

Stakusic
Parks

Vidmanova
Marcinko
Rus
Koevermans

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!