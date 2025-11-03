Il caffè del lunedì: i temi della settimana

Dopo la splendida corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi, si entra nell’ultima settimana di calendario regolare, con due ATP 250 decisivi all’assegnazione dell’ultimo posto per le Finals. Ma non mancano anche i temi di interesse già su Torino, dove non solo Djokovic ma anche Zverev potrebbe essere a rischio partecipazione.

Sinner, il n.1 ritrovato – Fantastico iniziare la settimana con Jannik a 11.500 punti, nuovamente leader del ranking ATP. Il disastroso torneo parigino di Alcaraz ha dato una mano al suo ritorno di Sinner sul trono del tennis, ma il primato dell’italiano è strameritato visto che quel che ha dovuto subire nel 2025. Avremo modo di approfondire la cosa in altra sede, intanto il primo sorso di caffè è per brindare alla settimana n.66 di Sinner da numero uno.

Musetti, ricorsa impossibile? – Lorenzo nelle scorse settimane ha confermato che questa corsa alle Finals è difficile, stancante e di grande pressione. Proprio la pressione l’ha sicuramente depotenziato nella brutta rimonta subita da un (ottimo) Sonego a Parigi. Ora per guadagnare un posto a Torino c’è da vincere il torneo di Atene e sperare che Auger-Aliassime non faccia bene a Metz (gira voce che Felix si sia cancellato, ma non c’è al momento alcuna conferma ufficiale). Musetti non vince un torneo da Napoli 2022, tre anni. Auguriamo il meglio al nostro giocatore ma forse, per tutti i fattori in gioco, è più probabile che un posto alle Finals possa arrivare per il forfait di Djokovic, o Zverev. Ed è un vero peccato perché il toscano aveva il destino nelle proprie mani… E Lorenzo poi pagherà questa rincorsa a Bologna?

Djokovic e Zverev, in dubbio per Torino – Oltre i due 250 della settimana, il mondo della racchetta è già ovviamente proiettato alle Finals, dove nei prossimi giorni arriveranno Jannik, Carlos e tutti gli altri. Non c’è alcuna notizia su Novak: dalla Serbia affermano che voglia giocare quest’anno, ma attende per testare ad Atene le proprie condizioni; solo se si sentirà a posto e competitivo, giocherà a Torino, altrimenti salterà il “masters” come l’anno scorso. Non resta che attendere… Zverev è uscito assai malconcio da Parigi, oltre alla fatica anche una caviglia non è a posto. Difficile pensare che getterà la spugna vista l’importanza dell’evento, ma se fosse nelle condizioni della semifinale persa contro Jannik potrebbe non farcela.

Paolini alle WTA Finals – Jasmine ha iniziato le Finals con una secca sconfitta sofferta da una inarrestabile Sabalenka. Ci sta, Aryna può essere ingiocabile, serve cancellare in fretta e pensare alle prossime due partite del girone dedicato a Graf. Non sarà facile battere Gauff e Pegula, soprattutto Jessica che ha sconfitto l’italiana cinque volte in altrettante sfide, ma il cuore di Jas ci ha sorpreso tante volte.

Tanti italiani tra Atene e Metz – Oltre a Musetti in Grecia c’è anche Darderi, mentre a Metz sono in tabellone Cobolli, Sonego, Berrettini e il qualificato Passaro. Cosa chiedere a questa settimana? Punti, per chiudere l’anno il meglio possibile; fiducia personale e anche un ultimo impegno prima delle Final 8 di Davis Cup. Chissà che un grandissimo torneo di Sonego non metta in difficoltà Volandri a livello di convocazioni definitive per Bologna…

Addio al torneo di Metz – Questa sarà l’ultima edizione del torneo francese. Nato nel 2003, è da sempre un piccolo “feudo” per i giocatori di casa, che hanno trionfato in ben 13 edizioni (Tsonga, Simon, Monfils, Pouille tra gli altri). C’è anche Sonego nell’albo d’oro, 2022. La città è meravigliosa e questo piccolo evento è sempre stato organizzato in modo impeccabile. Spesso critichiamo le dinamiche del calendario e questo è uno dei casi. È un peccato che la tendenza voluta dalla dirigenza ATP sia quella di cancellare progressivamente questi tornei piccoli ma di qualità in favore di grandissimi eventi che spesso non riescono a proporre novità e storie interessanti. Molte volte proprio nei 250 “di periferia” assistiamo a partite notevoli e vanno alla ribalta giocatori diversi dai soliti noti.

Marco Mazzoni