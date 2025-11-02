ATP Finals 2025: tutte le combinazioni per il numero 1 tra Alcaraz e Sinner

La madre di tutte le battaglie si avvicina: le ATP Finals 2025 di Torino decreteranno non solo il campione dell’anno, ma anche chi chiuderà la stagione in vetta al ranking mondiale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno il trono ATP in un duello che promette scintille, dopo un 2025 vissuto da assoluti protagonisti.

La situazione attuale

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner tornerà ufficialmente numero 1 del mondo lunedì 3 novembre. Tuttavia, la battaglia non è ancora chiusa: l’italiano dovrà difendere i 1.500 punti conquistati lo scorso anno proprio a Torino, quando vinse da imbattuto.

Carlos Alcaraz, invece, ha solo 200 punti da difendere, il che significa che il margine di errore è più ampio. Nella Race ATP (la classifica che somma i punti del solo 2025), lo spagnolo precede Sinner di 1.050 punti, ma tutto si deciderà nell’ultimo torneo dell’anno.

Il sistema di punteggio delle Finals

Alle ATP Finals, i punti vengono assegnati come segue:

200 punti per ogni vittoria nella fase a gironi

400 punti per la vittoria in semifinale

500 punti per la vittoria in finale

Un giocatore imbattuto, quindi, può guadagnare un massimo di 1.500 punti, esattamente come fece Sinner nel 2024.

I possibili scenari per il numero 1

SINNER chiude l’anno da numero 1 se…

Vince il torneo da imbattuto e Alcaraz non arriva in finale né vince tutti e tre i match del girone.

Vince il titolo perdendo un match nel girone e Alcaraz non vince due incontri.

Vince il titolo perdendo due match nel girone e Alcaraz perde tutti i suoi incontri.

ALCARAZ chiude l’anno da numero 1 se…

Sinner non vince il titolo.

Vince tutti e tre i match del girone.

Arriva in finale vincendo uno o due match nella fase a gruppi.

Vince due partite nel girone e Sinner vince il titolo perdendo un match.

Vince una partita nel girone e Sinner vince il titolo perdendo due match.

Solo pochi mesi fa sembrava scontato che Alcaraz avrebbe chiuso la stagione da numero 1, ma la realtà è cambiata rapidamente.

L’assenza a Shanghai e l’eliminazione prematura a Parigi contro Norrie hanno lasciato spazio a un Sinner in stato di grazia, capace di dominare a Vienna e a Parigi perdendo un solo set in tutto.

Ora, i due giovani campioni si ritroveranno a Torino per un duello che vale la vetta del tennis mondiale e il prestigio di chiudere il 2025 come re assoluto del circuito ATP.

La corsa è apertissima: il verdetto passerà dal campo del Pala Alpitour.





Francesco Paolo Villarico