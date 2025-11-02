WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md

02/11/2025 21:49 8 commenti
Jessica Pieri nella foto
Jessica Pieri nella foto

ARG WTA 125 Tucuman – Tabellone Principale – terra
(1) Solana Sierra ARG vs Miriam Bulgaru ROU
Laura Pigossi BRA vs Qualifier
Jessica Pieri ITA vs Qualifier
Alicia Herrero Linana ESP vs (7) Oleksandra Oliynykova UKR

(4) Panna Udvardy HUN vs Despina Papamichail GRE
Selena Janicijevic FRA vs Tina Smith AUS
(WC) Candela Vazquez ARG vs Jazmin Ortenzi ARG
Ekaterine Gorgodze GEO vs (5) Elina Avanesyan ARM

(6) Maria Lourdes Carle ARG vs (WC) Antonia Vergara Rivera CHI
Lian Tran NED vs Luisina Giovannini ARG
(WC) Luna Maria Cinalli ARG vs Qualifier
Polona Hercog SLO vs (3) Mayar Sherif EGY

(8) Carole Monnet FRA vs Qualifier
Valeriya Strakhova UKR vs Julia Riera ARG
Paula Ormaechea ARG vs Nicole Fossa Huergo ITA
(WC) Martina Capurro Taborda ARG vs (2) Simona Waltert SUI

ARG WTA 125 Tucuman – Tabellone Qualificazione (turno unico) – terra
(1) Gabriela Ce BRA vs (WC) Carla Markus ARG
(2) Anastasia Zolotareva RUS vs Noelia Zeballos BOL
(3) Gergana Topalova BUL vs (WC) Berta Bonardi ARG
(4) Ana Candiotto BRA vs Maria Urrutia ARG

TAG:

8 commenti

verygabry 03-11-2025 00:20

Avanesyan

Carle

Sierra
Riera

Oliynykova
Udvardy
Sherif
Waltert

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 03-11-2025 00:02

SHERIF

SIERRA

UDVARDY
WALTERT

OLIYNYKOVA
GORGODZE
CARLE
RIERA

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 02-11-2025 23:56

Ormai pronostichiamo per niente, ma tant’è…

Oliynykova

Carle

Ortenzi
Riera

Sierra
Janicijevic
Sherif
Walter

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marklaar 02-11-2025 23:28

avanesyan

sherif

sierra
riera

olynykova
udvardy
carle
waltert

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gbuttit 02-11-2025 23:15

CARLE

AVANESYAN

SIERRA
WALTERT

OLIYNYKOVA
UDVARDY
SHERIF
MONNET

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 02-11-2025 23:05

Carle

Udvardy

Sierra
Waltert

Pieri
Avanesyan
Sherif
Riera

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 02-11-2025 22:17

waltert

oliynkova

avanesyan
sherif

sierra
janicijevic
carle
monnet

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 02-11-2025 22:06

Carle

Sierra

Udvardy
Riera

Pieri
Ortenzi
Q
Ormaechea

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!