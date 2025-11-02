WTA 125 Tucuman: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md
WTA 125 Tucuman – Tabellone Principale – terra
(1) Solana Sierra vs Miriam Bulgaru
Laura Pigossi vs Qualifier
Jessica Pieri vs Qualifier
Alicia Herrero Linana vs (7) Oleksandra Oliynykova
(4) Panna Udvardy vs Despina Papamichail
Selena Janicijevic vs Tina Smith
(WC) Candela Vazquez vs Jazmin Ortenzi
Ekaterine Gorgodze vs (5) Elina Avanesyan
(6) Maria Lourdes Carle vs (WC) Antonia Vergara Rivera
Lian Tran vs Luisina Giovannini
(WC) Luna Maria Cinalli vs Qualifier
Polona Hercog vs (3) Mayar Sherif
(8) Carole Monnet vs Qualifier
Valeriya Strakhova vs Julia Riera
Paula Ormaechea vs Nicole Fossa Huergo
(WC) Martina Capurro Taborda vs (2) Simona Waltert
WTA 125 Tucuman – Tabellone Qualificazione (turno unico) – terra
(1) Gabriela Ce vs (WC) Carla Markus
(2) Anastasia Zolotareva vs Noelia Zeballos
(3) Gergana Topalova vs (WC) Berta Bonardi
(4) Ana Candiotto vs Maria Urrutia
