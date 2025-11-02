Jannik Sinner: “Settimana speciale, ora mi godo il momento. Ma a Torino voglio essere pronto”. Auger-Aliassime: “Orgoglioso della mia settimana, ma contro Sinner non puoi permetterti nulla” (Video della finale)

Una settimana da sogno per Jannik Sinner, che dopo il titolo a Vienna si conferma irresistibile anche a Parigi, conquistando il Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 della stagione. Due trofei consecutivi, un percorso impeccabile senza perdere un set e il ritorno in vetta al ranking mondiale: il n.1 è di nuovo suo. Sorridente e sereno, Jannik si presenta in conferenza stampa con la consapevolezza di chi ha vissuto giorni intensi ma perfetti.

“È stata una partita di altissima qualità,” ha esordito Sinner. “Lui ha servito in modo incredibile, soprattutto nei momenti in cui ho avuto un paio di occasioni di break nel secondo set. Ma è stato un percorso fantastico, tra Vienna e Parigi. Sono super felice e, naturalmente, adesso guardiamo avanti verso Torino. Però voglio anche godermi questo momento: è un giorno davvero speciale.”

Dopo Vienna, qualcuno pensava potesse essere un sogno troppo grande vincere anche a Parigi. Jannik, invece, ha preferito restare con i piedi per terra: “No, onestamente abbiamo semplicemente preso le cose giorno per giorno, cercando di capire come si sentiva il mio corpo e come stava la mia testa. Vienna è stato un torneo enorme. La finale è stata molto dura, ma ti lascia tante sensazioni positive, soprattutto quando vinci una partita del genere. Siamo venuti qui cercando di capire le condizioni del campo e tutto il resto, come si sarebbe evoluto il torneo. Siamo andati avanti giorno per giorno: alcuni giorni mi sono sentito molto, molto bene; altri ho dovuto spingere di più. E avere ora questo titolo con me è davvero speciale.”

Sull’aspetto emotivo, il fuoriclasse altoatesino non nasconde la soddisfazione e il senso di sollievo: “Sono molto felice di condividere questo momento con il mio team e con le persone che ho intorno. Sappiamo quanto lavoro e quanta fatica ci abbiamo messo, e quando arrivano risultati del genere siamo tutti estremamente felici. La stagione non è ancora finita, ma questo non significa che non ci si debba godere momenti come questi — perché non importa quanto grande sia il titolo, è una sensazione fantastica averlo con noi. Ma sì, mi sento anche sollevato: dopo una settimana così intensa sono davvero contento. Mi prenderò qualche giorno di riposo — è molto importante adesso sia per il corpo che per la mente. Poi, naturalmente, cercheremo di prepararci al meglio per Torino.”

Sul significato di questo successo, Sinner ha riflettuto: “Onestamente, ogni titolo è speciale a modo suo. Ognuno arriva in circostanze diverse. A volte ti senti bene per tutta la settimana; altre volte devi lottare un po’ di più, fisicamente o mentalmente. Questa settimana ci sono stati anche scenari diversi fuori dal campo. Sono molto contento di come ho gestito tutta la situazione: non è stato facile. Ma, come ho detto, viviamo giorno per giorno cercando di capire cosa sia meglio per quel giorno preciso. Ero molto concentrato sul gioco, sul giocare un buon tennis, e sono davvero felice per la partita di oggi. Ma, come ho detto, questo è un titolo speciale: dopo aver vinto a Vienna, arrivi qui con pochissimo tempo per recuperare, quindi sono estremamente felice.”

Si dice che i campioni imparino costantemente e Jannik resta concentrato sul suo percorso di crescita: “Beh, di solito si impara di più quando si perde, perché ti fermi a riflettere un po’ di più. Ma credo che anche questa settimana sia stato un processo di apprendimento, soprattutto per capire meglio il mio corpo. Mi ha mostrato che ogni giorno è davvero diverso: può essere buono o cattivo. Ho dovuto spingere in alcune partite, anche se da fuori il punteggio poteva far sembrare che fosse tutto facile. Ma in campo ci sono sempre delle difficoltà, non è mai semplice. Poi, da un giorno all’altro, ti senti molto meglio. Credo che questa sia la lezione più importante che ho imparato in questa settimana.”

Dopo la finale dello US Open, Sinner aveva detto che voleva aggiungere alcune cose al suo gioco, cambiare qualcosa per svilupparlo ulteriormente Alla domanda l’azzurro risponde con lucidità: “Guarda, quando vai a un torneo con cento giocatori, tutti e cento vogliono migliorare. Non ce n’è uno che entri in campo solo per colpire qualche pallina. Quindi non sto facendo nulla di straordinario: sto semplicemente facendo ciò che fanno anche gli altri, ma con grande impegno. Cerco davvero di uscire dalla mia zona di comfort, soprattutto durante gli allenamenti, per capire cosa possa darmi qualcosa in più in futuro. Durante le partite bisogna trovare un buon equilibrio: provare cose nuove ma anche vincere. Non puoi provare sempre, né puoi pensare solo a vincere ogni punto. Ed è quello che intendevo due giorni fa quando ho parlato di “giocare con il punteggio”: se sei avanti di un break puoi provare qualcosa di diverso, essere un po’ più aggressivo. Tutto fa parte del processo che sto vivendo. Tutti i giocatori sono passati da questo percorso. Non c’è alcuna magia: c’è solo tanto lavoro, e basta. Se chiedi a cento giocatori, tutti ti risponderanno la stessa cosa: stiamo cercando di migliorare. Alla fine è questo ciò che conta di più. Ovviamente, se arrivano risultati come questi, hai più fiducia nel fatto che il lavoro che stai facendo sia quello giusto. Ma devi sempre attraversare momenti difficili, sconfitte comprese, per capire qual è la strada corretta da seguire.”

Da lunedì di nuovo numero uno del mondo. Sinner mostra la consueta tranquillità. “Beh, non dipende solo da me, ma naturalmente sono felice. Sapevo dall’inizio della settimana che c’era questa possibilità. Ma, come ho detto prima della finale, prima di ogni torneo o di ogni partita, cerco solo di offrire la miglior prestazione possibile in campo, e poi qualunque cosa arrivi, arriva. È con questo spirito che sono sceso in campo, e farò lo stesso a Torino. Guardo solo al mio lato del campo e cerco di giocare il miglior tennis possibile. Se non accadrà, non accadrà. L’obiettivo di questa settimana era vivere giorno per giorno, cercando di massimizzare il mio potenziale — e credo di averlo fatto. Ora ricaricherò le energie e spero di essere pronto al massimo per Torino, dove ci auguriamo una grande settimana di tennis.”

Un ultimo pensiero, in risposta alla nostra domanda che racchiude la sintesi perfetta della sua vittoria: “È stata una partita ovviamente molto difficile, molto equilibrata e piccoli o pochi punti hanno fatto un po’ la differenza Lui ha servito molto bene nei punti portanti, soprattutto nel secondo set. Nel primo set è bastato un break, poi ho sempre tenuto abbastanza bene i miei game di servizi e il tie break alla fine è stato un punto. Quindi eravamo tutti e due molto vicini, però ovviamente sono contento del livello espresso non solo oggi ma tutta la settimana. Ovviamente oggi è stata la partita più tirata più dura. Però… Sono contento come abbiamo gestito questa settimana”.

Felix Auger-Aliassime ha chiuso un’ottima settimana al Masters 1000 di Parigi-Bercy, fermandosi solo in finale contro un Jannik Sinner semplicemente irresistibile. Il canadese ha lottato, ha avuto le sue occasioni — soprattutto nel secondo set, quando ha servito sul 5-4 — ma alla fine ha dovuto arrendersi per 6-4 7-6.

In conferenza stampa, Felix ha mostrato lucidità e sportività, riconoscendo i meriti dell’italiano ma anche i propri progressi nelle ultime settimane.

“Ci ho provato fino all’ultimo, ma contro Jannik non puoi sbagliare”

Auger-Aliassime ha analizzato con sincerità le fasi decisive della partita:

“È stato difficile da accettare. Quando sei in campo senti che puoi sempre rientrare, anche con match point contro. Ma una volta che la partita finisce, devi solo accettarlo.

Avrei voluto partire meglio, non regalargli quei punti all’inizio. Contro un giocatore come lui non puoi concedere nulla. Ho avuto delle chance per mettere pressione sul suo servizio, ma ha risposto con colpi incredibili ogni volta. Sul 5-4 nel secondo set ho mancato un dritto importante, e quello è stato un momento chiave. Peccato, ma devo guardare gli aspetti positivi.”

“Una settimana di grande tennis, con il pubblico sempre dalla mia parte”

Felix ha voluto ringraziare i tifosi di Parigi, che lo hanno sostenuto per tutta la settimana:

“Non è stato un inizio facile, ma match dopo match ho trovato il ritmo. Oggi è stata una grande partita, anche se il risultato non è andato come volevo.

Ho giocato un tennis di alto livello, con grande pressione e contro avversari difficili. Il pubblico è stato fantastico: si sentiva che volevano un terzo set, volevano più tennis, proprio come me. Mi hanno dato tanta energia in ogni match.”

“Non c’è un grande divario tra me e Sinner: sto avvicinandomi”

A chi gli chiedeva quale fosse la differenza tra lui e l’italiano, Auger-Aliassime ha risposto con fiducia:

“Non credo che ci sia un grande gap. Ogni volta che ci affrontiamo mi sento più vicino. Allo US Open ero riuscito a vincere un set, oggi la partita è stata ancora più equilibrata. La differenza sta nella qualità del suo servizio e del suo gioco in risposta: lì è stato straordinario.

Certo, ci sono momenti in cui potrei giocare meglio, e sono ancora un po’ deluso per alcuni errori, ma il livello c’è. Sto crescendo e lo sento in ogni partita.”

“Indoors siamo entrambi forti, ma lui è solido ovunque”

Infine, un commento sul rendimento al coperto, dove entrambi hanno ottenuto ottimi risultati:

“Sinner è forte ovunque, non solo indoor. Serve benissimo, è equilibrato in ogni zona del campo e ha una difesa eccezionale. Quando le condizioni sono stabili, senza vento e senza variabili, diventa quasi ingiocabile perché mantiene sempre lo stesso livello di concentrazione e potenza.

Io mi sento molto a mio agio al coperto, ma lui riesce a mantenere quel bilanciamento perfetto in ogni situazione.”





Da Parigi il nostro inviato, Enrico Milani