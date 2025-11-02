Paolini perde la prima partita Copertina, WTA

Sabalenka domina Paolini: esordio vincente nel gruppo Steffi Graf alle WTA Finals

02/11/2025 16:33 12 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Inizia nel segno della numero uno del mondo la sua avventura alle WTA Finals 2025. Aryna Sabalenka supera con autorità Jasmine Paolini in due set (6-3 6-1) e si porta in vetta al Gruppo Steffi Graf, confermando la propria superiorità fisica e tecnica. Per la tennista italiana un debutto complicato, nonostante qualche buona fase di gioco, soprattutto nella parte centrale del primo set.

Primo set: Sabalenka impone il ritmo
La partita parte subito con un’intensità altissima. Paolini cerca di variare con il rovescio lungolinea e qualche accelerazione di dritto, ma Sabalenka mette subito in chiaro le gerarchie. L’azzurra perde il servizio in apertura (0-2) a causa delle risposte aggressive della bielorussa, che trova subito profondità e potenza.
Jasmine prova a restare aggrappata al match, conquistando un paio di game di servizio puliti (1-3, 2-4), ma Sabalenka continua a dominare con la prima — già sette ace nel primo parziale — e una grande solidità da fondo campo. Sul 4-2, Paolini reagisce e riesce a piazzare il controbreak del 3-4, approfittando di qualche errore di misura della bielorussa. Ma la reazione dura poco: Sabalenka risponde immediatamente con un nuovo break (5-3) e chiude il set al servizio con il settimo ace del match.
Il primo parziale si conclude 6-3 dopo 39 minuti, con Sabalenka che colpisce 18 vincenti a fronte di soli 8 errori gratuiti.

Secondo set: monologo della numero uno
Nel secondo set la bielorussa alza ulteriormente il ritmo, trasformando la partita in un monologo. Subito break in apertura (1-0), parziale di 4 game consecutivi in cui Paolini non riesce a trovare il tempo sulla palla avversaria. Il dritto di Sabalenka è devastante, alterna soluzioni in potenza a stretti incrociati imprendibili, mentre Jasmine fatica a reggere gli scambi lunghi.
Sul 4-0, l’italiana riesce finalmente a sbloccarsi con un turno di servizio solido (1-4), ma la numero uno WTA non concede altro: mantiene la calma, continua a servire con precisione e chiude il match con un dritto incrociato stretto vincente.
Il secondo set termina 6-1 in appena 27 minuti, per un totale di 1 ora e 6 minuti di gioco.

WTA Riyadh
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
3
1
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli



Marco Rossi

TAG: , , , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Mats 02-11-2025 18:32

Scritto da Andreas Seppi
Un abisso tra le due, adesso vincere la prossima

Infatti l’anno scorso – stessa spiaggia e stesso mare – c’era stata partita.
Gli abissi si formano se non sei al massimo. Vedasi Zverev ieri contro jannik

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 02-11-2025 18:28

Se era influenzata non le si poteva chiedere di più.
Speriamo che sia in forma tra due giorni per il secondo turno.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: silvano
MAURO (Guest) 02-11-2025 18:05

Scritto da Squalo_Bianco97
Ammazza che legnata, purtroppo affrontare la Sabalenka al momento e come affrontare Sinner poi non parliamo Indoor, altro Pianeta o altra Galassia. Testa alla prossima Jasmine.

Chissà perché il post di questo legnatore e’ passato, mentre il mio no.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., silvano
-1: brunodalla
non tennista (Guest) 02-11-2025 18:01

Vittoria facile e scontata di Arynona

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: silvano
Taxi Driver 02-11-2025 17:55

Vabbè su dai, Sabalenka gioca in un altra categoria.
Solo la polacca o Rybakina possono disinnescarla.
Le manca un po di testa perchè sennò metterebbe un dominio in Wta, tipo Sinner o Alcaraz.
La Paolini è un miracolo che stia li in mezzo a quelle pertiche…

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: silvano
Grifo999 (Guest) 02-11-2025 17:51

La Paolini ha già fatto una grande impresa qualificandosi.

 7
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., silvano
Squalo_Bianco97 02-11-2025 17:41

Ammazza che legnata, purtroppo affrontare la Sabalenka al momento e come affrontare Sinner poi non parliamo Indoor, altro Pianeta o altra Galassia. Testa alla prossima Jasmine.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 02-11-2025 17:20

Diciamo la verità: la Paolini con certe valkirie difficilmete compete se queste sono pronte ed è li soprattutto per il doppio con Errani.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: silvano
Gino (Guest) 02-11-2025 17:00

Per quattro games quante persone ha spedito la federazione a fare vetrina? Ne ho individuate almeno 3/4 con famiglie al seguito. Bella roba. Forse i soldi degli affiliati potrebbero essere investiti nelle giovani considerando che tra un paio di anni non avremo più mezza tennista e che attualmente la nostra n2 e’ 85 al mondo

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 02-11-2025 16:58

Scritto da Jack
Quest’anno punterei sul doppio. Potrebbe essere l’anno buono, anche perché la Errani non durerà in eterno

infatti… comunque con Gauff e Pegula se la gioca

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 02-11-2025 16:42

Quest’anno punterei sul doppio. Potrebbe essere l’anno buono, anche perché la Errani non durerà in eterno

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 02-11-2025 16:36

Un abisso tra le due, adesso vincere la prossima

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver