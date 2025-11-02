Sabalenka domina Paolini: esordio vincente nel gruppo Steffi Graf alle WTA Finals
Inizia nel segno della numero uno del mondo la sua avventura alle WTA Finals 2025. Aryna Sabalenka supera con autorità Jasmine Paolini in due set (6-3 6-1) e si porta in vetta al Gruppo Steffi Graf, confermando la propria superiorità fisica e tecnica. Per la tennista italiana un debutto complicato, nonostante qualche buona fase di gioco, soprattutto nella parte centrale del primo set.
Primo set: Sabalenka impone il ritmo
La partita parte subito con un’intensità altissima. Paolini cerca di variare con il rovescio lungolinea e qualche accelerazione di dritto, ma Sabalenka mette subito in chiaro le gerarchie. L’azzurra perde il servizio in apertura (0-2) a causa delle risposte aggressive della bielorussa, che trova subito profondità e potenza.
Jasmine prova a restare aggrappata al match, conquistando un paio di game di servizio puliti (1-3, 2-4), ma Sabalenka continua a dominare con la prima — già sette ace nel primo parziale — e una grande solidità da fondo campo. Sul 4-2, Paolini reagisce e riesce a piazzare il controbreak del 3-4, approfittando di qualche errore di misura della bielorussa. Ma la reazione dura poco: Sabalenka risponde immediatamente con un nuovo break (5-3) e chiude il set al servizio con il settimo ace del match.
Il primo parziale si conclude 6-3 dopo 39 minuti, con Sabalenka che colpisce 18 vincenti a fronte di soli 8 errori gratuiti.
Secondo set: monologo della numero uno
Nel secondo set la bielorussa alza ulteriormente il ritmo, trasformando la partita in un monologo. Subito break in apertura (1-0), parziale di 4 game consecutivi in cui Paolini non riesce a trovare il tempo sulla palla avversaria. Il dritto di Sabalenka è devastante, alterna soluzioni in potenza a stretti incrociati imprendibili, mentre Jasmine fatica a reggere gli scambi lunghi.
Sul 4-0, l’italiana riesce finalmente a sbloccarsi con un turno di servizio solido (1-4), ma la numero uno WTA non concede altro: mantiene la calma, continua a servire con precisione e chiude il match con un dritto incrociato stretto vincente.
Il secondo set termina 6-1 in appena 27 minuti, per un totale di 1 ora e 6 minuti di gioco.
Marco Rossi
TAG: Jasmine Paolini, WTA Finals, WTA Finals 2025, WTA Finals Riyadh, WTA Finals Riyadh 2025
Infatti l’anno scorso – stessa spiaggia e stesso mare – c’era stata partita.
Gli abissi si formano se non sei al massimo. Vedasi Zverev ieri contro jannik
Se era influenzata non le si poteva chiedere di più.
Speriamo che sia in forma tra due giorni per il secondo turno.
Chissà perché il post di questo legnatore e’ passato, mentre il mio no.
Vittoria facile e scontata di Arynona
Vabbè su dai, Sabalenka gioca in un altra categoria.
Solo la polacca o Rybakina possono disinnescarla.
Le manca un po di testa perchè sennò metterebbe un dominio in Wta, tipo Sinner o Alcaraz.
La Paolini è un miracolo che stia li in mezzo a quelle pertiche…
La Paolini ha già fatto una grande impresa qualificandosi.
Ammazza che legnata, purtroppo affrontare la Sabalenka al momento e come affrontare Sinner poi non parliamo Indoor, altro Pianeta o altra Galassia. Testa alla prossima Jasmine.
Diciamo la verità: la Paolini con certe valkirie difficilmete compete se queste sono pronte ed è li soprattutto per il doppio con Errani.
Per quattro games quante persone ha spedito la federazione a fare vetrina? Ne ho individuate almeno 3/4 con famiglie al seguito. Bella roba. Forse i soldi degli affiliati potrebbero essere investiti nelle giovani considerando che tra un paio di anni non avremo più mezza tennista e che attualmente la nostra n2 e’ 85 al mondo
infatti… comunque con Gauff e Pegula se la gioca
Quest’anno punterei sul doppio. Potrebbe essere l’anno buono, anche perché la Errani non durerà in eterno
Un abisso tra le due, adesso vincere la prossima