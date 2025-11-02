Sabalenka domina Paolini: esordio vincente nel gruppo Steffi Graf alle WTA Finals

Inizia nel segno della numero uno del mondo la sua avventura alle WTA Finals 2025. Aryna Sabalenka supera con autorità Jasmine Paolini in due set (6-3 6-1) e si porta in vetta al Gruppo Steffi Graf, confermando la propria superiorità fisica e tecnica. Per la tennista italiana un debutto complicato, nonostante qualche buona fase di gioco, soprattutto nella parte centrale del primo set.

Primo set: Sabalenka impone il ritmo

La partita parte subito con un’intensità altissima. Paolini cerca di variare con il rovescio lungolinea e qualche accelerazione di dritto, ma Sabalenka mette subito in chiaro le gerarchie. L’azzurra perde il servizio in apertura (0-2) a causa delle risposte aggressive della bielorussa, che trova subito profondità e potenza.

Jasmine prova a restare aggrappata al match, conquistando un paio di game di servizio puliti (1-3, 2-4), ma Sabalenka continua a dominare con la prima — già sette ace nel primo parziale — e una grande solidità da fondo campo. Sul 4-2, Paolini reagisce e riesce a piazzare il controbreak del 3-4, approfittando di qualche errore di misura della bielorussa. Ma la reazione dura poco: Sabalenka risponde immediatamente con un nuovo break (5-3) e chiude il set al servizio con il settimo ace del match.

Il primo parziale si conclude 6-3 dopo 39 minuti, con Sabalenka che colpisce 18 vincenti a fronte di soli 8 errori gratuiti.

Secondo set: monologo della numero uno

Nel secondo set la bielorussa alza ulteriormente il ritmo, trasformando la partita in un monologo. Subito break in apertura (1-0), parziale di 4 game consecutivi in cui Paolini non riesce a trovare il tempo sulla palla avversaria. Il dritto di Sabalenka è devastante, alterna soluzioni in potenza a stretti incrociati imprendibili, mentre Jasmine fatica a reggere gli scambi lunghi.

Sul 4-0, l’italiana riesce finalmente a sbloccarsi con un turno di servizio solido (1-4), ma la numero uno WTA non concede altro: mantiene la calma, continua a servire con precisione e chiude il match con un dritto incrociato stretto vincente.

Il secondo set termina 6-1 in appena 27 minuti, per un totale di 1 ora e 6 minuti di gioco.

WTA Riyadh Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Jasmine Paolini [8] • Jasmine Paolini [8] 0 3 1 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi