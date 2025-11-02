Quinto titolo del 2025 per l'azzurro, inclusi gli Slam di Wimbledon e Melbourne ATP, Copertina

Sinner domina Parigi: battuto Auger-Aliassime, Jannik torna numero 1 del mondo

02/11/2025 17:08 144 commenti
Jannik Sinner (Foto Patrick Boren)
Jannik Sinner (Foto Patrick Boren)

Strepitosa vittoria di Jannik Sinner, che supera Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 7-6(4) e conquista per la prima volta in carriera il Rolex Paris Masters, diventando anche il primo italiano della storia a vincere il Masters 1000 della capitale francese.  Per il 24enne altoatesino si tratta del 23° titolo in carriera, il quinto Masters 1000, ma soprattutto del trionfo che gli consente di riconquistare da lunedì il numero 1 del ranking mondiale e presentarsi alle Finals da leader in classifica.
Una finale perfetta a chiudere un torneo senza macchia, senza cedere un solo set ai rivali. Sinner ha giocato un match impeccabile, senza concedere nemmeno una palla break in un’ora e 52 minuti di grande tennis. Solo una volta Auger-Aliassime è arrivato a 40 sul servizio dell’azzurro, ma nei momenti chiave Jannik ha alzato il livello, imponendo la sua superiore solidità e precisione. L’avvio è stato subito in salita per il canadese: break nel primo gioco e set praticamente indirizzato. Il servizio ha dominato la scena, ma negli scambi prolungati è emersa tutta la consistenza di Sinner, rapidissimo a ribaltare la direzione del palleggio e capace di colpire con geometrie perfette da ogni zona del campo. I colpi di Auger-Aliassime, potenti ma spesso forzati, non hanno scalfito la sicurezza dell’italiano, che con un tennis pulito e verticale ha gestito ogni fase con autorità. È bastato quel break iniziale per chiudere 6-4 un primo set quasi perfetto, in cui Jannik non ha mai concesso più di un quindici a game.

Nel secondo set, il match si è fatto più equilibrato. Sinner ha avuto cinque palle break, tutte cancellate dal canadese con prime vincenti e due ace nei momenti più delicati. Felix ha tenuto botta grazie al servizio, ma da fondo non è mai riuscito a impensierire davvero l’azzurro, che ha continuato a servire con percentuali altissime e a comandare ogni scambio. Il verdetto è arrivato al tie-break, dove Sinner ha imposto la propria superiorità: mini-break subito, due vincenti consecutivi e gestione glaciale fino al 7-4 che ha chiuso l’incontro e scatenato la festa. Il ritorno del numero uno. Con questo successo Sinner firma una pagina di storia del tennis italiano e mondiale: è il primo italiano a vincere il Masters 1000 di Parigi, conquista il 23° titolo ATP, diventa per la seconda volta in carriera numero 1 del mondo, superando di nuovo Carlos Alcaraz. Un trionfo arrivato con la forza del suo tennis: preciso, maturo, dominante. Alla Paris La Défense Arena, Jannik ha dimostrato ancora una volta di essere il punto di riferimento assoluto del circuito.

(Il team Sinner in trionfo a Parigi – Foto Patrick Boren)

 

La cronaca

1.set – Aliassime al servizio. Esce il rovescio di Felix 0-15. Prima vincente 15 pari. Servizio e smash 30-15. Si scambia, Felix sbaglia per primo 30 pari. A rete Sinner 30-40 palla break. Out il dritto del canadese 0-1. Prima vincente 15-0. Risponde profondo Aliassime 15 pari. Ace a 208 piazzamento perfetto 30-15. Dritto di controbalzo del n.2 del mondo 40-15. Ancora una prima, break confermato 2-0. Ace 15-0. Tre palleggi ed Aliassime sbaglia 15 pari. Fuori misura il rovescio del n.10 del mondo 15-30. Esce la risposta di Sinner 30 pari. Due buone prime e Auger-Aliassime smuove lo score 1-2. Scambio terribile, Sinner chiude con il rovescio vincente. Risposta in rete 30-0. Ancora un rovescio in rete, 40-0. Break consolidato a zero 3-1. Cerca il lungolinea Sinner, palla in corridoio 15-0. Pallonetto millimetrico del vincitore di Wimbledon 15 pari. Servizio vincente 30-15. Difesa magnifica di Jannik, Aliassime sbaglia 30 pari. Risponde corto Sinner, 40-30. Out il rovescio, Aliassime resta vicino 2-3. Scambio spettacolare, lob vincente di Sinner 15-0. Bene da fondo Felix 15 pari. Ancora un nastro di Aliassime, Sinner è prontissimo 30-15. Ancora uno scambio a limite Jannik chiude con il dritto a sventaglio. Servizio tenuto a quindici 4-2. Ace. Ancora ace per Felix, gioco a zero 3-4. Palle nuove per Jannik. Prima al corpo 15-0. Palla corta deliziosa di Jannik 40-0. Servizio vincente, Sinner resta avanti di un break 5-3. Schiaffo al volo del canadese 15-0. Non chiude la volée Aliassime Sinner si difende 15 pari. Prima al corpo 30-15. Sbaglia da fondo Sinner 40-30. Esce il passante di Sinner 4-5. Sinner serve per il primo set. Rovescio in rete di Jannik 0-15. Ace 15 pari. Dritto vincente 30-15. Servizio vincente 40-15 due set-point. Palla corta che rimbalza alta, Jannik punisce Aliassime 6-4 in 44 minuti.

2.set – Al servizio Aliassime. Due scambi pesanti, che si risolvono con due vincenti 15 pari. Ottima prima di Felix 30-15. Doppio fallo 30 pari. Esce il dritto di Aliassime 30-40 palla break. Prima vincente a 217, parità. Contropiede millimetrico di Sinner, palla break. Ancora un prima a 215 parità. Scappa il rovescio a Sinner vantaggio Canada. Ace Auger inizia bene il set 1-0. Anche Sinner serve ben 40-15. Aggressivo con il dritto Aliassime, per la prima volta a due punti sul servizio di Sinner 40-30. Servizio e dritto 1-1. Aliassime è cresciuto di livello servizio e dritto 15-0. Ancora un dritto vincente 30-0. Auger domina da fondo 40-0. Ottimo Felix gioco a zero 2-1. Aliassime riesce a rispondere, ma Jannik comanda con il dritto 30-0. Servizio e dritto 40-0. Schiaffo al volo, gioco a zero 2-2. Serve and volley di Aliassime 15-0. Braccio di ferro con tutti colpi piatti che passano ad un millimetro dalla rete Sinner chiude 15 pari. Risposta profonda di Sinner 15-30. Questa volta è Felix che si apre il campo e chiude con un dritto vincente 30 pari. Ace 40-30. Sbaglia la volée Jannik 3-2. Servizio e dritto 15-0. Si ripete Sinner 30-0. Lungolinea vincente di Aliassime che ha ripreso coraggio 30-15. Ancora un dritto vincente per il canadese 30 pari. Jannik risolve con la palla corta 40-30. Il nastro spinge fuori il dritto del canadese 3-3. Pasticcia da fondo il canadese 0-15. Volée in rete 0-30. Dritto a sventaglio di Felix 15-30. Risposta fulminate di Jannik, Auger mette fuori 15-40 due palle break. Esce il passante di Sinner 30-40. Prima vincente parità. Doppio fallo, palla break numero tre del game. Ace, parità. Bene da fondo Felix, che spiazza Janni vantaggio Canada. Ace 4-3. Servizio vincente 15-0. Smash vincente 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero 4-4. Risponde corto Jannik 15-0. Servizio e dritto 30-0. Bene in risposta Sinner 30-15. Fuori il dritto di Felix 30 pari. Prima vincente ad uscire 40-30. Ace, Auger rimane avanti 5-4. Schiaccia il dritto in rete il n.2 del mondo, errore gratuito 0-15. Prima vincente 15-15. Ace 30-15. Smash perfetto 40-15. Rovescio lungo dell’azzurro 40-30. Doppio fallo per la prima volta a parità sul servizio di Sinner. Fuori il rovescio di Felix, vantaggio Sinner. Servizio vincente 5-5. Servizio e dritto per Aliassime, 15-0. Prima vincente 30-0. Ancora un’ottima prima 40-0. Felix è cresciuto al servizio, gioco a zero tie-break assicurato 6-5. Si scambia, dritto vincente di Jannik, 15-0. Palla corta e lob 30-0. Servizio e dritto dall’altra parte 40-0. Ace, 6-6 tie-break.
Inizia Aliassime Bella volée del canadese 1-0. Rovescio in rete di Felix 1-1. Prima vincente 2-1 Sinner. Stecca il dritto Jannik 2-2. Dritto in corridoio di Aliassime, mini-break 3-2 Sinner. Super dritto vincente 4-2. Sinner mette pressione e costringe Aliassime all’errore 5-2 Jannik. Prima a 213 Felix accorcia 3-5. Servizio e dritto Aliassime resta vicino 4-5. Servizio e dritto 6-4 due match-point Sinner. Rovescio vincente e Sinner conquista Parigi 7-6 in un’ora e 52.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

 

Felix Auger-Aliassime CAN vs Jannik Sinner ITA

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
4
6
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

144 commenti.

Annie3 02-11-2025 19:34

E comunque, visto che ormai prevalgono i rissoni sulle considerazioni tennistiche, azzardo che, se Alcaraz rimane quello visto con Norrie, sicuramente Jannik alzerà tutti i trofei da oggi in avanti ma personalmente spero, invece, che si ricostituisca quella bella, stimolante “rivalita’” che creava suspense nei tornei importanti, valorizzava e motivava i diretti interessanti e costituiva, come sempre hanno fatto i binomi celebri dello sport, un motivo aggiunto di appassionante attrattiva

 144
Armonica (Guest) 02-11-2025 19:29

Scritto da Murakami

Scritto da Pier no guest

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Da non tifoso di Sinner sono stupito dal tuo coraggio.Scrivere una serie di stupidaggini simili non è da tutti.

Davvero! Il ragazzo si è impegnato tantissimo. Chissà quanto ha sudato per scrivere questo campionario di idiozie.

La più sensata risposta al suo commento è una pernacchia con rimbombo!

 143
Giuseppe (Guest) 02-11-2025 19:26

Scritto da Manuel
@ Pikario Furioso (#4513563)
Mi sembra che se c’è qualcuno schizzatissimo e che scrive messaggi su messaggi tutto il giorno non sono certo io, evidentemente ho toccato un nervo scoperto. Te il rivoluzionario vile e gli altri invasati.

Scritto da Giuseppe

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Manuel, ma hai riletto bene ciò che hai scritto?! Se sì, hai scritto cose in malafede. Secondo te, Sinner avrebbe raccolto più di ciò che semina?! Questo ragazzo ha subito un’ingiustizia madornale per essere stato sospeso 3 mesi a causa di un’ inconsapevole ed infinitesima contaminazione di una sostanza contenuta in un farmaco e ritenuta illegale, ha vissuto per un anno un vero incubo, che lo ha anche debilitato in alcuni match, che non sto a ricordare. Questo ragazzo è un maniaco del lavoro, si concede pochissime vacanze, è continuamente proteso verso il miglioramento. Semmai è proprio il contrario di ciò che hai scritto! Lui ha ripreso il n.1 saltando ben 4 master mille, grazie a grandi sacrifici e una tenacia sovrumana! Sinner è in debito con la sorte ! Ecco cosa è giusto affermare!

Ti rispondo volentieri ma senza dilungarmi troppo perchè tanto vedo che questo sito è un pò allergico al pensiero altrui.
Sinner per quanto sia bravo e forte ha sempre dalla sua una gran dose di fortuna e scelte sempre azzeccate. Proprio come dici una vicenda come quella del Clostebol che avrebbe dovuto indebolirlo praticamente non l’ha minimamente scalfito, non ha avuto nessun calo e anzi decidendo di non prendere parte alle Olimpiadi gli ha permesso di presentarsi al meglio a UsOpen e approfittare del calo degli altri e vincere. Anche come si è conclusa la vicenda col patteggiamento dei 3 mesi più consoni a lui la dice lunga di come gli vada semre tutto bene.
E poi le scelte che fa, la gestione delle forze, del team dei calendari, va sempre tutto bene.
A Wimbledon sarebbe uscito giustamente da un ottimo Dimitrov ma si è infortunato. A UsOpen ha avuto una serie di ritiri fortunosi nella sua parte di tabellone. Tutte le partite dove ha accusato problemi fisici è riuscito comunque a portarle a casa a parte solo Alcaraz e Griekspoor.
Giocatori di livello con così tanti eventi favorevoli non ci sono mai stati, ma la ruota gira e prima o poi se non è fortunato anche in questo gli presenterà il conto. Non è malafede ma che possa piacere o meno è un dato di fatto. Saluti sperando non censurino.

Da ciò che hai scritto si capisce che Sinner è fortunato perché:
1) il patteggiamento di tre mesi è stata una punizione troppo leggera, doveva essere sospeso per molto più tempo;
2) le Olimpiadi hanno svuotato di energie gli altri suoi avversari e lui ne ha approfittato per vincere l’USO nel 2024;
3) fa spesso le scelte giuste e sa gestire le forze;
4) Dimitrov si è infortunato a Wimbledon;
5) Le partite in cui non era in ottime condizioni è riuscito lo stesso a vincerle, a parte alcune.

Non pretendo di convincerti, però le tue considerazioni sono davvero bislacche e proverò a spiegarti il perché:
1) Sinner non meritava affatto una sospensione, ma la Wada, che voleva a tutti i costi una pena, ha fatto al team di avvocati di Sinner una proposta che poi di è concretizzata nei 3 mesi di stop. In questo caso reputerei Sinner sfortunato, in primis perché ha subito una contaminazione, in secundis perché la Wada si è messa di traverso e ha fatto ricorso contro il giudizio di primo grado dell’Itia, che aveva pienamente assolto Sinner;
2) Sinner non è andato alle Olimpiadi, perché era sotto indagine dell’Itia (secondo me), però formalmente perché ha presentato certificato medico per aver contratto un virus. Ad ogni modo, non si può dire che abbia vinto gli USO 2024 per fortuna, si è conquistato il titolo meritatamente;
3) fare le scelte giuste e saper amministrare le energie è un pregio, una qualità, non è fortuna;
4) Sinner ha beneficiato dello sfortunato ritiro per infortunio di Dimitrov, che gli ha consentito di superare il turno, vero, però la scalata verso la finale e la splendida vittoria su Alcaraz sono stati il risultato della sua bravura e della sua tenacia;
5) vincere partite anche quando si ha qualche problema fisico è segno di resilienza e bravura, non di fortuna.

 142
Di Passaggio 02-11-2025 19:26

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Lorenzo
Speriamo si affrontino lui ed Alcaraz in finale a Torino e Jannik accorci le distanze negli scontri diretti.
Perchè quel bilancio umiliante è poco piacevole.

Carlito a Torino farà fatica a superare il Round Robin.

In realtà Carlos è molto avvantaggiato nel ranking fino alla fine degli AO.

 141
Murakami 02-11-2025 19:25

Scritto da Pier no guest

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Da non tifoso di Sinner sono stupito dal tuo coraggio.Scrivere una serie di stupidaggini simili non è da tutti.

Davvero! Il ragazzo si è impegnato tantissimo. Chissà quanto ha sudato per scrivere questo campionario di idiozie.

 140
Di Passaggio 02-11-2025 19:24

Scritto da Ariel
Vespa cosa dirà..

Alvarez, questa non te la perdono, hai perso la vetta.

 139
Pier no guest 02-11-2025 19:21

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Da non tifoso di Sinner sono stupito dal tuo coraggio.Scrivere una serie di stupidaggini simili non è da tutti.

 138
Spider 99 (Guest) 02-11-2025 19:14

Scritto da Barabba
Jannik Sinner? Il vero n. 1 ATP.
L’anno prossimo, con tre mesi di tornei in più per Sinner e tutte quelle cambiali da scontare per Alcaraz, per il murciano l’obiettivo sarà restare nella top 10 ATP.

top 10? ma
sei serio ? ma perché devi straparlare ? la grandezza di carlos ha portato sinner a migliorarsi e a cercare le contromisure. lo spagnolo in assoluto è più forte di jannik ( vedi scontri diretti e numero di slam) ma il nostro è più costante e’ un robot e non sbaglia mai l’approccio ai match .

 137
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 19:12

Scritto da Lorenzo
Speriamo si affrontino lui ed Alcaraz in finale a Torino e Jannik accorci le distanze negli scontri diretti.
Perchè quel bilancio umiliante è poco piacevole.

Carlito a Torino farà fatica a superare il Round Robin.

 136
Silvio (Guest) 02-11-2025 19:11

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Pier no guest

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!

Roberto Baggio,Valentino Rossi,Paolo Rossi.

Pietro Mennea, Gigi Riva, Giacomo Agostini.

Si, non volevo scatenare classifiche e guerre di religione.
Volevo solo dire che il tennis in Italia ha consociuto picchi enormi di popolarità, con campioni che tutti, a tutte le età e a tutte le latitudini, conoscevano e conoscono.
E poi, le classifiche con la popolarità degli sport si trovano facilmente in rete. Il tennis ha vissuto anni bui a cavallo del cambio di secolo, ma poi l’avvento di fenomeni mediatici globali e qualche campione italiano (soprattutto ragazze) lo ha riportato ai vertici della popolarità.
Non credo sia mai sceso sotto al settimo ottavo posto.
E ci sono stati anni in cui Tomba faceva il 40% di share e interrompeva Sanremo, una gara di Rossi la guardavano milioni di persone. Adesso il tennis è secondo grazie all’effetto Sinner, ne siamo tutti felici, ma non si può e non si deve sputare sul passato e bollare il movimento tennistico precedente come irrilevante.

 135
Rovescio al tramonto 02-11-2025 19:10

Scritto da Manuel
@ Pikario Furioso (#4513563)
Mi sembra che se c’è qualcuno schizzatissimo e che scrive messaggi su messaggi tutto il giorno non sono certo io, evidentemente ho toccato un nervo scoperto. Te il rivoluzionario vile e gli altri invasati.

Scritto da Giuseppe

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Manuel, ma hai riletto bene ciò che hai scritto?! Se sì, hai scritto cose in malafede. Secondo te, Sinner avrebbe raccolto più di ciò che semina?! Questo ragazzo ha subito un’ingiustizia madornale per essere stato sospeso 3 mesi a causa di un’ inconsapevole ed infinitesima contaminazione di una sostanza contenuta in un farmaco e ritenuta illegale, ha vissuto per un anno un vero incubo, che lo ha anche debilitato in alcuni match, che non sto a ricordare. Questo ragazzo è un maniaco del lavoro, si concede pochissime vacanze, è continuamente proteso verso il miglioramento. Semmai è proprio il contrario di ciò che hai scritto! Lui ha ripreso il n.1 saltando ben 4 master mille, grazie a grandi sacrifici e una tenacia sovrumana! Sinner è in debito con la sorte ! Ecco cosa è giusto affermare!

Ti rispondo volentieri ma senza dilungarmi troppo perchè tanto vedo che questo sito è un pò allergico al pensiero altrui.
Sinner per quanto sia bravo e forte ha sempre dalla sua una gran dose di fortuna e scelte sempre azzeccate. Proprio come dici una vicenda come quella del Clostebol che avrebbe dovuto indebolirlo praticamente non l’ha minimamente scalfito, non ha avuto nessun calo e anzi decidendo di non prendere parte alle Olimpiadi gli ha permesso di presentarsi al meglio a UsOpen e approfittare del calo degli altri e vincere. Anche come si è conclusa la vicenda col patteggiamento dei 3 mesi più consoni a lui la dice lunga di come gli vada semre tutto bene.
E poi le scelte che fa, la gestione delle forze, del team dei calendari, va sempre tutto bene.
A Wimbledon sarebbe uscito giustamente da un ottimo Dimitrov ma si è infortunato. A UsOpen ha avuto una serie di ritiri fortunosi nella sua parte di tabellone. Tutte le partite dove ha accusato problemi fisici è riuscito comunque a portarle a casa a parte solo Alcaraz e Griekspoor.
Giocatori di livello con così tanti eventi favorevoli non ci sono mai stati, ma la ruota gira e prima o poi se non è fortunato anche in questo gli presenterà il conto. Non è malafede ma che possa piacere o meno è un dato di fatto. Saluti sperando non censurino.

Non lo so Rick…

 134
Di Passaggio 02-11-2025 19:08

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Pier no guest

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

Roberto Baggio,Valentino Rossi,Paolo Rossi.

Pietro Mennea, Gigi Riva, Giacomo Agostini.

Coppi-Bartali

 133
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 19:08

Scritto da Manuel
@ Pikario Furioso (#4513563)
Mi sembra che se c’è qualcuno schizzatissimo e che scrive messaggi su messaggi tutto il giorno non sono certo io, evidentemente ho toccato un nervo scoperto. Te il rivoluzionario vile e gli altri invasati.

Scritto da Giuseppe

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Manuel, ma hai riletto bene ciò che hai scritto?! Se sì, hai scritto cose in malafede. Secondo te, Sinner avrebbe raccolto più di ciò che semina?! Questo ragazzo ha subito un’ingiustizia madornale per essere stato sospeso 3 mesi a causa di un’ inconsapevole ed infinitesima contaminazione di una sostanza contenuta in un farmaco e ritenuta illegale, ha vissuto per un anno un vero incubo, che lo ha anche debilitato in alcuni match, che non sto a ricordare. Questo ragazzo è un maniaco del lavoro, si concede pochissime vacanze, è continuamente proteso verso il miglioramento. Semmai è proprio il contrario di ciò che hai scritto! Lui ha ripreso il n.1 saltando ben 4 master mille, grazie a grandi sacrifici e una tenacia sovrumana! Sinner è in debito con la sorte ! Ecco cosa è giusto affermare!

Ti rispondo volentieri ma senza dilungarmi troppo perchè tanto vedo che questo sito è un pò allergico al pensiero altrui.
Sinner per quanto sia bravo e forte ha sempre dalla sua una gran dose di fortuna e scelte sempre azzeccate. Proprio come dici una vicenda come quella del Clostebol che avrebbe dovuto indebolirlo praticamente non l’ha minimamente scalfito, non ha avuto nessun calo e anzi decidendo di non prendere parte alle Olimpiadi gli ha permesso di presentarsi al meglio a UsOpen e approfittare del calo degli altri e vincere. Anche come si è conclusa la vicenda col patteggiamento dei 3 mesi più consoni a lui la dice lunga di come gli vada semre tutto bene.
E poi le scelte che fa, la gestione delle forze, del team dei calendari, va sempre tutto bene.
A Wimbledon sarebbe uscito giustamente da un ottimo Dimitrov ma si è infortunato. A UsOpen ha avuto una serie di ritiri fortunosi nella sua parte di tabellone. Tutte le partite dove ha accusato problemi fisici è riuscito comunque a portarle a casa a parte solo Alcaraz e Griekspoor.
Giocatori di livello con così tanti eventi favorevoli non ci sono mai stati, ma la ruota gira e prima o poi se non è fortunato anche in questo gli presenterà il conto. Non è malafede ma che possa piacere o meno è un dato di fatto. Saluti sperando non censurino.

Molto fortunato. Si, come a Cincinnati e al RG. Ma sei serio?

 132
Tony_65 (Guest) 02-11-2025 19:08

@ MAURO (#4513556)

Era doveroso che tu lo sottolineassi…D’altronde dopo aver vinto a Vienna e a Parigi ed essere tornato a scalzare il tuo beniamino dal podio più alto a cosa potresti attaccarti? Rilassati domani inizia una nuova settimana.

 131
Paul440 (Guest) 02-11-2025 19:06

Scritto da Don Budge fathers

Scritto da Giampi
N.1 Sinner, n.2 Jannik, n.3 Semola, n.4 the Fox, n.5 carrot, n.6 il benzinaio, n.7 il barone rosso, n.8 Siglinde, n.9 Hansepeter, n.10 Sexten..n 11. Alvarez…

Mi scusi forse anche il Divino…ci sta.

Io metterei anche il PECCATORE

 130
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 19:02

Scritto da Stonefish
Sarà un bell’osso duro per tutti Felix alle Finals.
Una mina vagante imprevista.

Dipenderà dalla benzina che gli è rimasta. Gioca anche la prox. settimana.

 129
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 18:59

Scritto da Silvio

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

Il fatto che negli anni 2020 l’effetto Sinner, preceduto già dalle vittorie di Berrettini, abbiano fatto fare un salto impressionante ai numeri di tesserati e appassionati, non vuol dire assolutamente che il tennis prima era “poco conosciuto e seguito”. Dai, la storia della Davis del 76 fa pienamente parte della mitologia sportiva, al pari di tante altre imprese di squadre e singoli alteti azzurri.

Si. E poi vogliamo parlare delle 4 Fed Cup e dei titoli RG (Schiavone) e USO (Pennetta)?

 128
piper 02-11-2025 18:58

Mi spiegate dove stanno i 4 mesi? Forse sono io che non sono più capace fare i conti perché avevo ottimo in matematica a scuola.

 127
Cavalier King 02-11-2025 18:58

Avvertite l’australiano di quello che Sinner ha combinato…sicuramente ne sara’ felice..

 126
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 18:56

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da PensiamociBene
Riconquistare il numero 1 non avendo giocato per 4 mesi è notevole. MA questi sono numeri che sono conseguenze del gioco.
Non ha molto senso, dal mio punto di vista guardare il dito che indica la Luna. Meglio guardare la Luna.
E guardando la Luna sono sorpreso di come Sinner sia migliorato nel tocco a rete, nei pallonetti e nelle palle corte. Non si tratta di fare un punto estemporaneo di tocco, ma farlo continuità all’interno di ciascuna partita per più partite consecutive. Una tale consistenza e una tale qualità non me l’aspettavo.
Notevolissimi anche alcuni rovesci incrociati, talmente angolati da sembrare miracolosamente rimasti dentro. Questo Sinner è diverso, non solo perché ha alzato le percentuali della prima di servizio, ma perché ha dimostrato di essere un giocatore completo su tutti i colpi.
Non ho idea se in futuro vedremo sempre un Sinner sempre così completo o ancora più completo. Ma sono ottimista a riguardo perché non sembra mai pago, continua a migliorare.

Ho notato anche io certe giocate con una sensibilità mai vista in Sinner….
Fa ben sperare… non sarà facile assimilare certi colpi e renderli naturali e istintivo….
Servirà ancora un po’ di tempo (2/3 anni), ma questo ragazzo dimostra di poter raggiungere qualsiasi obiettivo.
Non sarà mai Edberg o Federer ma se vuole potrà diventare un giocatore completo, con tutti i colpi che fino a poco tempo fa mancavano nella sua faretra.

Gli basta diventare come Nole, credo.

 125
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 18:55

Scritto da Pier no guest

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

Roberto Baggio,Valentino Rossi,Paolo Rossi.

Pietro Mennea, Gigi Riva, Giacomo Agostini.

 124
piper 02-11-2025 18:54

Scritto da Pier no guest

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

Roberto Baggio,Valentino Rossi,Paolo Rossi.

Solo per citarne 3.

 123
Zorat (Guest) 02-11-2025 18:54

Ci sono degli idioti talmente grandi qui che mettono pollice verso pure a una sacrosanta verità come quella che ho scritto. Ma che razza di mocciosi ci sono?

 122
John McEnroe (Guest) 02-11-2025 18:52

N°1…sopra Jannik nessuno !!!

 121
Pier no guest 02-11-2025 18:50

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

Roberto Baggio,Valentino Rossi,Paolo Rossi.

 120
piper 02-11-2025 18:50

Scritto da Barabba

Scritto da piper

Scritto da Barabba
Jannik Sinner? Il vero n. 1 ATP.
L’anno prossimo, con tre mesi di tornei in più per Sinner e tutte quelle cambiali da scontare per Alcaraz, per il murciano l’obiettivo sarà restare nella top 10 ATP.

No Barabba, Carlitos rimarrà sicuramente in top 2.

Caro amico, ricordati le mie parole. Ci rivediamo tra 365 giorni…

Devo segnarmele perché ho la memoria corta.

 119
Pippolivetennis 02-11-2025 18:50

Scritto da PensiamociBene
Riconquistare il numero 1 non avendo giocato per 4 mesi è notevole. MA questi sono numeri che sono conseguenze del gioco.
Non ha molto senso, dal mio punto di vista guardare il dito che indica la Luna. Meglio guardare la Luna.
E guardando la Luna sono sorpreso di come Sinner sia migliorato nel tocco a rete, nei pallonetti e nelle palle corte. Non si tratta di fare un punto estemporaneo di tocco, ma farlo continuità all’interno di ciascuna partita per più partite consecutive. Una tale consistenza e una tale qualità non me l’aspettavo.
Notevolissimi anche alcuni rovesci incrociati, talmente angolati da sembrare miracolosamente rimasti dentro. Questo Sinner è diverso, non solo perché ha alzato le percentuali della prima di servizio, ma perché ha dimostrato di essere un giocatore completo su tutti i colpi.
Non ho idea se in futuro vedremo sempre un Sinner sempre così completo o ancora più completo. Ma sono ottimista a riguardo perché non sembra mai pago, continua a migliorare.

Ho notato anche io certe giocate con una sensibilità mai vista in Sinner….
Fa ben sperare… non sarà facile assimilare certi colpi e renderli naturali e istintivo….
Servirà ancora un po’ di tempo (2/3 anni), ma questo ragazzo dimostra di poter raggiungere qualsiasi obiettivo.
Non sarà mai Edberg o Federer ma se vuole potrà diventare un giocatore completo, con tutti i colpi che fino a poco tempo fa mancavano nella sua faretra.

 118
MARMAS 02-11-2025 18:49

Oggi avversario molto pericoloso per Sinner.
FAA sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori e quando è così in fiducia in indoor è un tennista veramente difficile da breakkare, disponendo di un binomio servizio – dritto di altissimo livello.
Match duro quindi per Jannik, che peraltro in questa fase deve anche centellinare le energie residue ed evitare di finire in riserva.
L’altoatesino la vince da Campione blindando i propri turni di battuta (Zero break, zero palle break e zero mini break nel tiè break) e capitalizzando il break iniziale e un mini break nel tiè break.
Adesso qualche giorno di riposo e poi l’ultimo sforzo tra le mura amiche.

 117
Leftwing13 02-11-2025 18:48

Scritto da Wayne
A questo punto, per stupirci, può fare soltanto una cosa. E prima o poi ci riuscirà.
Il Grande Slam.

Salvo infortuni e sfighe varie, il 2026 potrebbe essere l’anno buono. Però c’è pur sempre “Alvarez”, il vero numero 2, che è comunque un avversario da rispettare e che è l’unico che può impensierire Jannik. E aggiungo: per fortuna che Alcaraz c’è, altrimenti ci troveremmo di fronte a un dominio senza precedenti nella storia del tennis, che alla lunga toglierebbe anche il gusto della vittoria.

 116
piper 02-11-2025 18:48

Scritto da Detuqueridapresencia
Non ha perso un set
In finale non ha offerto una sola PB e in un solo caso ha perso tre quindici
Lo ha fatto col giocatore più in forma del momento
Ha fatto fare un gioco al numero tre
Ha vinto due tornei in 15 giorni
Ma qualcuno lo vedeva strano, qualcosa non andava, un malessere, malumori con la panchina
MA ANDATE A GUARDARE IL BADMINTON!!!

In verità i 2 tornei li ha vinti in 12 giorni.

 115
Silvio (Guest) 02-11-2025 18:47

@ Manuel (#4513606)

Mauel, rileggiti.
Più della metà, per non dire quasi tutti, degli eventi che citi, per tua stessa ammissione sono legati alla scelte del giocatore e del team o a qualità del giocatore (vincere anche da mezzo infortunato, sopportare la pressione ecc.).

Secondo me se rielabori e togli la parola fortuna, magari sostituendola con resilienza, caparbietà, pensiero positivo, nessuno trova molto da ribattere alle tue tesi.

 114
Massi 02-11-2025 18:45

Noto che c’è un nuovo “pagliaccio” che ci illumina con i suoi pensieri cercando di farli passare per delle verità.

 113
Don Budge fathers 02-11-2025 18:44

Scritto da Giampi
N.1 Sinner, n.2 Jannik, n.3 Semola, n.4 the Fox, n.5 carrot, n.6 il benzinaio, n.7 il barone rosso, n.8 Siglinde, n.9 Hansepeter, n.10 Sexten..n 11. Alvarez…

Mi scusi forse anche il Divino…ci sta.

 112
Barabba (Guest) 02-11-2025 18:44

Scritto da piper

Scritto da Barabba
Jannik Sinner? Il vero n. 1 ATP.
L’anno prossimo, con tre mesi di tornei in più per Sinner e tutte quelle cambiali da scontare per Alcaraz, per il murciano l’obiettivo sarà restare nella top 10 ATP.

No Barabba, Carlitos rimarrà sicuramente in top 2.

Caro amico, ricordati le mie parole. Ci rivediamo tra 365 giorni…

 111
Giampi 02-11-2025 18:42

Scritto da Giampi
E dopo aver lasciato la compagnia di Del Potro, Ivanisevic, Solomon e Dibbs, raggiunge con 23 titoli Courier e Noah..

E visto che ci siamo con 5 mille raggiunge Courier, Roddick, Becker, Kuerten, Safin e Rios…

 110
Silvio (Guest) 02-11-2025 18:40

Scritto da Silvio

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

Il fatto che negli anni 2020 l’effetto Sinner, preceduto già dalle vittorie di Berrettini, abbiano fatto fare un salto impressionante ai numeri di tesserati e appassionati, non vuol dire assolutamente che il tennis prima era “poco conosciuto e seguito”. Dai, la storia della Davis del 76 fa pienamente parte della mitologia sportiva, al pari di tante altre imprese di squadre e singoli alteti azzurri.

 109
Don Budge fathers 02-11-2025 18:39

Scritto da Irlandero
Bravissimo Sinner, un grandissimo!!! …mi sembra però che nel ’77 Il Paris Master l’abbia vinto anche Barazutti, il titolo riporta “Sinner il primo nella storia a vincere….)…Sbaglio io o chi ha scritto l’articolo ?

Bravo,Corrado vinse l’Open di Parigi in finale vs Brian Gottfried, correva l’anno 1977.

 108
Sky (Guest) 02-11-2025 18:34

@ Old sandro (#4513543)

Sfatiamo questa dicería…la Gioconda non fu rubata ma portata in
Francia da Leonardo che la fece per Francesco 1 che la pagó

 107
Stonefish (Guest) 02-11-2025 18:33

Sarà un bell’osso duro per tutti Felix alle Finals.
Una mina vagante imprevista.

 106
Giampi 02-11-2025 18:33

E dopo aver lasciato la compagnia di Del Potro, Ivanisevic, Solomon e Dibbs, raggiunge con 23 titoli Courier e Noah..

 105
Manuel (Guest) 02-11-2025 18:31

@ Pikario Furioso (#4513563)

Mi sembra che se c’è qualcuno schizzatissimo e che scrive messaggi su messaggi tutto il giorno non sono certo io, evidentemente ho toccato un nervo scoperto. Te il rivoluzionario vile e gli altri invasati.

Scritto da Giuseppe

Scritto da Manuel

Scritto da renzopii
ragazzi: siamo proprio fortunati!

Tu e non si sa con chi parli non lo so, di sicuro lui è proprio fortunato, il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal finora. Se gli altri hanno alti e bassi, infortuni e malanni, difficoltà di calendario e stato di forma, complicazioni con allenatori e team, righe controrighe reti…Sinner ne ha decisamente meno, gli va sempre tutto bene e raccoglie molto più di quello che semina. In passato ci sono stati tennisti che avrebbero meritato molto di più ma per forze di causa maggiore non ce l’hanno fatta.

Manuel, ma hai riletto bene ciò che hai scritto?! Se sì, hai scritto cose in malafede. Secondo te, Sinner avrebbe raccolto più di ciò che semina?! Questo ragazzo ha subito un’ingiustizia madornale per essere stato sospeso 3 mesi a causa di un’ inconsapevole ed infinitesima contaminazione di una sostanza contenuta in un farmaco e ritenuta illegale, ha vissuto per un anno un vero incubo, che lo ha anche debilitato in alcuni match, che non sto a ricordare. Questo ragazzo è un maniaco del lavoro, si concede pochissime vacanze, è continuamente proteso verso il miglioramento. Semmai è proprio il contrario di ciò che hai scritto! Lui ha ripreso il n.1 saltando ben 4 master mille, grazie a grandi sacrifici e una tenacia sovrumana! Sinner è in debito con la sorte ! Ecco cosa è giusto affermare!

Ti rispondo volentieri ma senza dilungarmi troppo perchè tanto vedo che questo sito è un pò allergico al pensiero altrui.
Sinner per quanto sia bravo e forte ha sempre dalla sua una gran dose di fortuna e scelte sempre azzeccate. Proprio come dici una vicenda come quella del Clostebol che avrebbe dovuto indebolirlo praticamente non l’ha minimamente scalfito, non ha avuto nessun calo e anzi decidendo di non prendere parte alle Olimpiadi gli ha permesso di presentarsi al meglio a UsOpen e approfittare del calo degli altri e vincere. Anche come si è conclusa la vicenda col patteggiamento dei 3 mesi più consoni a lui la dice lunga di come gli vada semre tutto bene.
E poi le scelte che fa, la gestione delle forze, del team dei calendari, va sempre tutto bene.
A Wimbledon sarebbe uscito giustamente da un ottimo Dimitrov ma si è infortunato. A UsOpen ha avuto una serie di ritiri fortunosi nella sua parte di tabellone. Tutte le partite dove ha accusato problemi fisici è riuscito comunque a portarle a casa a parte solo Alcaraz e Griekspoor.
Giocatori di livello con così tanti eventi favorevoli non ci sono mai stati, ma la ruota gira e prima o poi se non è fortunato anche in questo gli presenterà il conto. Non è malafede ma che possa piacere o meno è un dato di fatto. Saluti sperando non censurino.

 104
FabioR (Guest) 02-11-2025 18:30

@ Manuel (#4513521)

Già uno che esordisce con…il giocatore più fortunato della storia dopo Nadal…fa capire che evidentemente lo sport piu adatto a te è la bestemmia coi rutti, pare ci siano campionati mondiali ogni anno, informati,potresti portare lustro alla nostra bella Italia.

 103
Silvio (Guest) 02-11-2025 18:29

Scritto da Aquila.
uno sport poco conosciuto e seguito prima che arrivasse Sinner.

Ma perché dovete sempre esagerare?
Quali sono le fonti di questa cazzata?
Dimmi uno sportivo italiano più noto di Panatta, uno!
Non è come Tomba, che faceva uno sport praticato solo sulle alpi o al circolo polare.

 102
piper 02-11-2025 18:28

Scritto da Barabba
Jannik Sinner? Il vero n. 1 ATP.
L’anno prossimo, con tre mesi di tornei in più per Sinner e tutte quelle cambiali da scontare per Alcaraz, per il murciano l’obiettivo sarà restare nella top 10 ATP.

No Barabba, Carlitos rimarrà sicuramente in top 2.

 101
