Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

02/11/2025 09:38
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001

CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – 1° turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Otso Martikainen FIN vs Edas Butvilas LTU
ATP Helsinki
Otso Martikainen
2
6
3
Edas Butvilas [8]
6
3
6
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Oskari Eerola FIN

ATP Helsinki
Geoffrey Blancaneaux [5]
6
6
Oskari Eerola
1
3
Vincitore: Blancaneaux
Mostra dettagli

Patrick Kaukovalta FIN vs Marko Topo GER

ATP Helsinki
Patrick Kaukovalta
15
3
2
Marko Topo [7]
40
6
5
Mostra dettagli

Remy Bertola SUI vs Linus Lagerbohm FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Henri Squire GER vs Lilian Marmousez FRA

ATP Helsinki
Henri Squire [6]
6
6
Lilian Marmousez
2
2
Vincitore: Squire
Mostra dettagli

Milos Karol SVK vs Tom Gentzsch GER

ATP Helsinki
Milos Karol
6
6
2
Tom Gentzsch [9]
4
7
6
Vincitore: Gentzsch
Mostra dettagli

Matej Dodig CRO vs Alexandr Binda ITA

ATP Helsinki
Matej Dodig [4]
40
3
Alexandr Binda
30
1
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 10:00
Denis Yevseyev KAZ vs Norbert Gombos SVK

ATP Helsinki
Denis Yevseyev
4
3
Norbert Gombos [10]
6
6
Vincitore: Gombos
Mostra dettagli

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Daniel Masur GER

ATP Helsinki
Sascha Gueymard Wayenburg [1]
6
6
Daniel Masur
4
4
Vincitore: Gueymard Wayenburg
Mostra dettagli

Stuart Parker GBR vs Mikhail Kukushkin KAZ

ATP Helsinki
Stuart Parker
30
6
0
Mikhail Kukushkin [11]
0
2
1
Mostra dettagli

Viktor Durasovic NOR vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Andrea Collarini ARG vs Juan Estevez ARG
Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Alessandro Rubini PER vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 5 – ore 16:00
Rodrigo Varillas PER vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 6 – ore 16:00
David Leon Mantilla PER vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – 1° turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 03:00
Michael Vrbensky CZE vs Chun-Chien Hou TPE
ATP Taipei
Michael Vrbensky [1]
7
6
Chun-Chien Hou
6
4
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli

Digvijaypratap Singh IND vs Grigoriy Lomakin KAZ

ATP Taipei
Digvijaypratap Singh
7
6
Grigoriy Lomakin [12]
6
4
Vincitore: Singh
Mostra dettagli

Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Yan Cheng Chen TPE

ATP Taipei
Yan Cheng Chen
6
3
Wishaya Trongcharoenchaikul [9]
7
6
Vincitore: Trongcharoenchaikul
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND vs Hong-Lin Fu TPE

ATP Taipei
S D Prajwal Dev [3]
6
6
Hong-Lin Fu
2
2
Vincitore: Dev
Mostra dettagli

Leo Vithoontien JPN vs Kai-I Wang TPE

ATP Taipei
Leo Vithoontien [5]
6
6
Kai-I Wang
3
2
Vincitore: Vithoontien
Mostra dettagli

Kuan-Shou Chen TPE vs Kristjan Tamm EST

ATP Taipei
Kuan-Shou Chen
0
6
6
1
Kristjan Tamm [10]
0
7
4
4
Mostra dettagli



Court 1 – ore 03:00
Michael Zhu USA vs Julien De Cuyper FRA

ATP Taipei
Julien De Cuyper
3
6
Michael Zhu [11]
6
7
Vincitore: Zhu
Mostra dettagli

Uisung Park KOR vs Kaito Uesugi JPN

ATP Taipei
Uisung Park [2]
6
6
6
Kaito Uesugi
7
1
2
Vincitore: Park
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR vs Ren Nakamura JPN

ATP Taipei
JiSung Nam [4]
6
6
Ren Nakamura
1
2
Vincitore: Nam
Mostra dettagli

Takeru Yuzuki JPN vs Daisuke Sumizawa JPN

ATP Taipei
Takeru Yuzuki
6
6
Daisuke Sumizawa [8]
4
3
Vincitore: Yuzuki
Mostra dettagli

Nitin Kumar Sinha IND vs Shinji Hazawa JPN

ATP Taipei
Nitin Kumar Sinha
2
2
Shinji Hazawa [7]
6
6
Vincitore: Hazawa
Mostra dettagli

Taisei Ichikawa JPN vs Daiki Yoshimura JPN

ATP Taipei
Taisei Ichikawa [6]
7
6
Daiki Yoshimura
5
2
Vincitore: Ichikawa
Mostra dettagli





CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – 1° turno Qualificazione, cemento

CENTER COURT – ore 02:00
Shunsuke Nakagawa JPN vs Yuta Kawahashi JPN
ATP Matsuyama
Shunsuke Nakagawa
6
6
Yuta Kawahashi [10]
3
1
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli

Taiyo Yamanaka JPN vs Riku Takahata JPN

ATP Matsuyama
Riku Takahata
1
4
Taiyo Yamanaka [11]
6
6
Vincitore: Yamanaka
Mostra dettagli

Saki Tange JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Matsuyama
Saki Tange
6
6
Mitsuki Wei Kang Leong [12]
0
3
Vincitore: Tange
Mostra dettagli



COURT 6 – ore 02:00
Takuya Kumasaka JPN vs Taku Ito JPN
ATP Matsuyama
Takuya Kumasaka [2]
6
6
Taku Ito
2
0
Vincitore: Kumasaka
Mostra dettagli

Yuki Mochizuki JPN vs Kazushi Idogaki JPN

ATP Matsuyama
Yuki Mochizuki [3]
7
4
6
Kazushi Idogaki
6
6
4
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli

Naoya Honda JPN vs Naoki Tajima JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 8 – ore 02:00
Hayato Matsuoka JPN vs Nathan Trouve FRA
ATP Matsuyama
Nathan Trouve
6
3
1
Hayato Matsuoka [7]
1
6
6
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

James Watt NZL vs Ryotaro Taguchi JPN

ATP Matsuyama
Ryotaro Taguchi
4
1
James Watt [8]
6
6
Vincitore: Watt
Mostra dettagli

Koki Matsuda JPN vs Keisuke Saitoh JPN

ATP Matsuyama
Koki Matsuda [6]
15
7
5
0
Keisuke Saitoh
15
5
7
0
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 02:00
Yuta Kikuchi JPN vs Ryo Tabata JPN

ATP Matsuyama
Yuta Kikuchi [5]
6
6
Ryo Tabata
0
4
Vincitore: Kikuchi
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN vs Kosuke Ogura JPN

ATP Matsuyama
Ryuki Matsuda [4]
6
4
6
Kosuke Ogura
4
6
4
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Max Basing GBR vs Taketo Takamisawa JPN

ATP Matsuyama
Max Basing [1]
6
7
Taketo Takamisawa
3
5
Vincitore: Basing
Mostra dettagli





CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – 1° turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court 2 – ore 16:00
Leo Borg SWE vs Spencer Johnson USA
Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moreno USA vs Pablo Martinez Gomez ESP

Il match deve ancora iniziare

Younes Lalami MAR vs Cooper Williams USA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Serrano Luis POR vs Shunsuke Mitsui JPN

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Jack Kennedy USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Gus Grumet USA vs Francisco Rocha POR
Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Luca Pow GBR

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Gage Brymer USA

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Benjamin Willwerth USA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Andrew Delgado USA

Il match deve ancora iniziare

Peter Makk HUN vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

