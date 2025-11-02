Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 02 Novembre 2025

02/11/2025 09:18 5 commenti
Carlo Alberto Caniato nella foto
POR M25 Sintra 30000 – Final
[1] Gilles Arnaud Bailly BEL vs [6] Carlo Alberto Caniato ITA ore 12:30

Gilles Arnaud Bailly
15
5
1
Carlo Alberto Caniato
0
7
2
ITA W15 Solarino 15000 – Final
[1] Deborah Chiesa ITA vs [2] Federica Di sarra ITA Non prima delle 11:00
Federica Di Sarra
6
1
6
Deborah Chiesa
2
6
1
5 commenti

Vasco90 02-11-2025 13:40

Bella vittoria della di sarra

 5
Pollicino (Guest) 02-11-2025 12:01

Vediamo se Deborah Chiesa riesce a perdere anche questa di finale.
3 tornei itf vinti in carriera tutti nel 2017 e poi una marea di finali perse. Anche dopo il suo rientro.

 4
Comandante (Guest) 02-11-2025 10:09

Oggi bel banco di prova per Caniato se vince entra nella dimensione dei challenger e se lo meriterebbe,pero’ l’avversario e’ forte quindi niente drammi in caso contrario.

 1
