WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali – I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Blinkova e Mboko chiudono l’anno in trionfo: titoli a Jiujiang e Hong Kong

Victoria Mboko - Foto Getty Images
Si è conclusa una settimana intensa nel circuito WTA con due tornei 250 che hanno regalato emozioni, sorprese e conferme. A Jiujiang, la russa Anna Blinkova ha conquistato il titolo battendo in finale la giovane austriaca Lili Tagger, mentre a Hong Kong è stata la canadese Victoria Mboko a festeggiare, imponendosi al termine di una finale combattutissima contro Cristina Bucsa.
Blinkova domina la finale di Jiujiang
Nel WTA 250 di Jiujiang 2025, Anna Blinkova ha mostrato tutto il suo tennis solido e aggressivo per superare Lili Tagger con un netto 6-3 6-3.
Una vittoria mai in discussione, che certifica la crescita costante della russa in questa seconda parte di stagione. Grazie a questo successo, Blinkova guadagna 32 posizioni nel ranking WTA, chiudendo l’anno al numero 63 del mondo.
La vera rivelazione del torneo è però la giovanissima Lili Tagger, appena 17 anni, considerata una delle poche giocatrici del circuito dotate di un elegante rovescio a una mano. La sua corsa fino alla finale le vale un balzo importante in classifica, fino al 155° posto WTA.
Mboko trionfa a Hong Kong e irrompe nella top-20
A Hong Kong, il titolo è andato a Victoria Mboko, protagonista di una finale spettacolare contro Cristina Bucsa. La canadese, classe 2006, ha rimontato uno svantaggio iniziale per imporsi con il punteggio di 5-7 7-6(9) 6-2, al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza.
Mboko, una delle giovani più promettenti del circuito, ha mostrato una notevole maturità tattica e una straordinaria capacità di gestione nei momenti chiave, soprattutto nel tie-break del secondo set, vinto per 11-9. Con questo titolo, sale al numero 18 del mondo, entrando per la prima volta in carriera nel top-20 WTA.
La spagnola Cristina Bucsa, che ha confermato l’ottimo stato di forma delle ultime settimane, esce comunque dal torneo con sensazioni positive e chiude la stagione al 53° posto mondiale.
🇨🇴 WTA 125 Cali – Finale – terra
(3) Panna Udvardy
vs (5) Sinja Kraus 2-6 0-6
WTA 125 Cali
Udvardy
2
0
Kraus
6
6
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
sbagliato commento .. la canadese ha vinto si,, ma 75 67 62 il tb lo ha perso 11 9 non vinto ,quindi tutto il resoconto e’ errato
4 commenti su 7 sono di Gaz: é questo il vero problema del tennis femminile in italia.
Nelle ultime 14 partite prima di Jujiang, ha vinto 3 volte e perso 11. Se qualcuno l’avesse messa vincente avrebbe solo sfruttato un colpo estremamente fortunato senza una base oggettiva.
Successo di non trascurabile importanza quello della canadese.
A Montreal nel 1000 fu un crack nel torneo casalingo,ma una tennista di questa prospettiva quando entra in una bolla può stupire.
Poi però molte giovanissime non si sono più riprese,questo torneo “minore” ma tanto difficile visto il livello espresso dalle avversarie,a poco tempo di distanza, è proprio il certificato delle attitudini mentali che lasciano presuppore lunghi periodi al vertice.
La giovane del 2025 per gli Awards di fine anno.
Il Gaz la introdusse a livettennis ad inizio anno nella pagina ITF italiane,dopo 40 set vinti consecutivamente.
L’ho detto che dopo aver visto gli highlights della Bucsa non ero più così convinto di una vittoria canadese,la Bucsa sta reggendo infatti alla pari, anche da 5 minuti di highlights si può vedere la qualità degli scambi che determinano lo stato di forma e convinzione di una tennista in quel momento.
Blinkova
Me l’avete mezza Bouzkova vincente torneo?Se la risposta è no si possono conoscerne i motivi?
Janice Tjen è quella del circuito che più ricorda,vagamente, Ash Barty.
Oggi la Blinkova vince la sua unica partita contro la Tagger!
Sarei curioso di sapere quanto è alta lili tagger