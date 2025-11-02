WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali – I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Blinkova e Mboko chiudono l’anno in trionfo: titoli a Jiujiang e Hong Kong

Si è conclusa una settimana intensa nel circuito WTA con due tornei 250 che hanno regalato emozioni, sorprese e conferme. A Jiujiang, la russa Anna Blinkova ha conquistato il titolo battendo in finale la giovane austriaca Lili Tagger, mentre a Hong Kong è stata la canadese Victoria Mboko a festeggiare, imponendosi al termine di una finale combattutissima contro Cristina Bucsa.

Blinkova domina la finale di Jiujiang

Nel WTA 250 di Jiujiang 2025, Anna Blinkova ha mostrato tutto il suo tennis solido e aggressivo per superare Lili Tagger con un netto 6-3 6-3.

Una vittoria mai in discussione, che certifica la crescita costante della russa in questa seconda parte di stagione. Grazie a questo successo, Blinkova guadagna 32 posizioni nel ranking WTA, chiudendo l’anno al numero 63 del mondo.

La vera rivelazione del torneo è però la giovanissima Lili Tagger, appena 17 anni, considerata una delle poche giocatrici del circuito dotate di un elegante rovescio a una mano. La sua corsa fino alla finale le vale un balzo importante in classifica, fino al 155° posto WTA.

Mboko trionfa a Hong Kong e irrompe nella top-20

A Hong Kong, il titolo è andato a Victoria Mboko, protagonista di una finale spettacolare contro Cristina Bucsa. La canadese, classe 2006, ha rimontato uno svantaggio iniziale per imporsi con il punteggio di 5-7 7-6(9) 6-2, al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza.

Mboko, una delle giovani più promettenti del circuito, ha mostrato una notevole maturità tattica e una straordinaria capacità di gestione nei momenti chiave, soprattutto nel tie-break del secondo set, vinto per 11-9. Con questo titolo, sale al numero 18 del mondo, entrando per la prima volta in carriera nel top-20 WTA.

La spagnola Cristina Bucsa, che ha confermato l’ottimo stato di forma delle ultime settimane, esce comunque dal torneo con sensazioni positive e chiude la stagione al 53° posto mondiale.

WTA Hong Kong Xinyu Jiang / Yafan Wang • Xinyu Jiang / Yafan Wang 0 6 6 0 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0 4 2 0 Vincitore: Jiang / Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Jiang / Yafan Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Xinyu Jiang / Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Xinyu Jiang / Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Xinyu Jiang / Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Jiang / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Xinyu Jiang / Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Xinyu Jiang / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Xinyu Jiang / Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Xinyu Jiang/ Yafan Wangvs Momoko Kobori/ Peangtarn Plipuech

Cristina Bucsa vs (3) Victoria Mboko



WTA Hong Kong Cristina Bucsa Cristina Bucsa 5 7 2 Victoria Mboko [3] Victoria Mboko [3] 7 6 6 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 8-8* 9-8* 9*-9 10*-9 6-6 → 7-6 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Jiujiang Quinn Gleason / Elena Pridankina [3] Quinn Gleason / Elena Pridankina [3] 6 2 10 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 4 6 6 Vincitore: Gleason / Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Quinn Gleason / Elena Pridankina 1-0 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(3) Quinn Gleason/ (3) Elena Pridankinavs Ekaterina Ovcharenko/ Emily Webley-Smith

Anna Blinkova vs Lilli Tagger Non prima 08:30



WTA Jiujiang Anna Blinkova Anna Blinkova 0 6 6 0 Lilli Tagger Lilli Tagger 0 3 3 0 Vincitore: Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

🇮🇳 WTA 250 Chennai – Finali, cemento

WTA Chennai Janice Tjen [4] • Janice Tjen [4] 40 2 Kimberly Birrell [7] Kimberly Birrell [7] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(4) Janice Tjenvs (7) Kimberly Birrell

(1) Storm Hunter / (1) Monica Niculescu vs (2) Aldila Sutjiadi / (2) Janice Tjen



Il match deve ancora iniziare

🇨🇴 WTA 125 Cali – Finale – terra

WTA 125 Cali Udvardy Udvardy 2 0 Kraus Kraus 6 6 Vincitore: Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

(3) Panna Udvardyvs (5) Sinja Kraus