Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. LIVE Sinner vs Auger Aliassime (LIVE)

02/11/2025 11:39 29 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Finali (Indoor Hard)

Court Central – ore 12:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR
ATP Paris
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
3
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Jannik Sinner ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

29 commenti. Lasciane uno!

John McEnroe (Guest) 02-11-2025 13:38

Oggi Sinner dovrà affrontare un avversario in ottima forma che gli darà più grattacapi di Sasha, anche se la prospettiva di ritornare n°1 sarà determinante per il successo finale…

 29
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 02-11-2025 13:29

Scritto da chase
speriamo in una finale non dico all’altezza di Vienna ma quasi!

Beh Felix è in forma e proverà a far del suo meglio, un po’ più di battaglia rispetto a ieri me la aspetto.

 28
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tutto Dritto 02-11-2025 13:21

Scritto da doc
Se Jannik dovesse perdere sarà accusato di scarso patriottismo per non aver consentito a Musetti di entrare negli otto di Torino.

Veroooo, hai ragione…. Vespa e gli altri ‘esperti’ pseudo giornalisti dell ultima ora sono già pronti:)
Cmq credo che alla fine ci andranno sia FAA che Muso alle Finals ( Djokovic avrà voglia di partecipare?!! Non saprei, Vedremo!!)

 27
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Born in the U.S.A. 02-11-2025 13:12

Scritto da pablito
Qualcuno ha notato che ieri dopo l’incontro con Sascha, Jannik non ha salutato il pubblico ?
(solito applauso mano-racchetta)
Per un perfezionista del dettaglio come lui, non mi sembra normale.
Che sarà ?

Rispetto verso Sascha che non stava al meglio. Lo ha scritto anche sulla telecamera.

 26
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Born in the U.S.A. 02-11-2025 13:12

Scritto da pablito
Qualcuno ha notato che ieri dopo l’incontro con Sascha, Jannik non ha salutato il pubblico ?
(solito applauso mano-racchetta)
Per un perfezionista del dettaglio come lui, non mi sembra normale.
Che sarà ?

Rispetto verso Sascha che non stava al meglio. Lo ha scritto anche sulla telecamera.

 25
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, marcauro
pablito 02-11-2025 13:04

Qualcuno ha notato che ieri dopo l’incontro con Sascha, Jannik non ha salutato il pubblico ?
(solito applauso mano-racchetta)

Per un perfezionista del dettaglio come lui, non mi sembra normale.

Che sarà ? 😉

 24
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
piper 02-11-2025 12:25

@ Alberto Rossi (#4513061)

È ancora gracile ma per questo non si fa a meno di tifarlo.

 23
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Rovescio al tramonto
Alberto Rossi 02-11-2025 12:15

Scritto da chase
speriamo in una finale non dico all’altezza di Vienna ma quasi!

la realtà è che oggi Sinner con Zverev perderebbe solo se ha esaurito il carburante.. ma vi costa tanto riconoscere che l’unico avversario di Sinner oggi è Alcaraz? stiamo vivendo un’epoca storica, quando due fenomeni si sfidano in continuazione, tipo Federer e Nadal, e voi ancora pensate a Zverev, uno che non vincerà uno slam mai

 22
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Squalo_Bianco97 02-11-2025 12:04

Forza Jannik Il Roscio, o meglio il Sanguinario Nipote del Grande Gengis Khan, colui che diceva “Io sono la punizione di Dio. Se non aveste commesso peccati degni di nota, Dio non mi avrebbe mandato a castigarvi.” Jannik è il castigatore dei Tennisti.

 21
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 02-11-2025 12:01

Bando alla scaramanzia, Sinner potrebbe perdere solo se ha problemi fisici o non ha digerito cibo francese, che è pesante, checché ne dicano gli chef .. insomma, insomma tranquilli carota boys, almeno per un paio di settimane Jannik torna numero uno, poi ha da difendere, fra finals e Melbourne, 3500 punti a fronte degli appena 600 di Carlos… se Alcaraz non fa un disastro totale torna numero 1 a breve, e lo dico con la massima obiettività perché io tifo Sinner sin da quando voi lo vedevate troppo gracilino

 18
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
chase (Guest) 02-11-2025 11:37

speriamo in una finale non dico all’altezza di Vienna ma quasi!

 17
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 02-11-2025 11:22

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

A casa mia.

 16
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Caronte
piper 02-11-2025 11:18

Scritto da Silvy__89

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da piper

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

Su Supertennis no che trasmettono Paolini vs Sabalenka ma si può vedere in differita alle 17:00 su TV8.

Esatto. Per vedere Sinner in chiaro bisogna aspettare le Finals. Oggi Sky (o streaming…)

Ma le Finals di Torino saranno trasmesse in Rai?

Si ma non so se 1 match al giorno o più.

 15
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Silvy__89 (Guest) 02-11-2025 10:56

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da piper

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

Su Supertennis no che trasmettono Paolini vs Sabalenka ma si può vedere in differita alle 17:00 su TV8.

Esatto. Per vedere Sinner in chiaro bisogna aspettare le Finals. Oggi Sky (o streaming…)

Ma le Finals di Torino saranno trasmesse in Rai?

 14
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
doc (Guest) 02-11-2025 10:54

Se Jannik dovesse perdere sarà accusato di scarso patriottismo per non aver consentito a Musetti di entrare negli otto di Torino.

 13
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 02-11-2025 10:25

Scritto da il capitano
Oggi ci si gioca tombola e tombolino, la vittoria di un big title e l’appropriamento del nr.1
Domenica carica di tensione per Jannik e i suoi tifosi, ieri Tutti i Santi, oggi, se qualcosa andasse storto, tutti i blasfemi!!

Se poi Jannik farà il suo a Torino la tensione sarà tutta sulle spalle di Alcaraz, vedremo se saprà reggerla.

 12
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
il capitano 02-11-2025 10:12

Oggi ci si gioca tombola e tombolino, la vittoria di un big title e l’appropriamento del nr.1
Domenica carica di tensione per Jannik e i suoi tifosi, ieri Tutti i Santi, oggi, se qualcosa andasse storto, tutti i blasfemi!!

 11
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Scolaretto, pablito, Caronte, MARMAS, Massi, Tutto Dritto, marcauro
piper 02-11-2025 10:11

Scritto da BigEaster
In chiaro ma in differita a risultato acquisito.

2 ore di differita non sono tante, basta non aggiornare i risultati.

 10
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 02-11-2025 09:25

Redazione

Titolo:

“Aguer” 😉

 9
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 02-11-2025 09:20

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da piper

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

Su Supertennis no che trasmettono Paolini vs Sabalenka ma si può vedere in differita alle 17:00 su TV8.

Esatto. Per vedere Sinner in chiaro bisogna aspettare le Finals. Oggi Sky (o streaming…)

Peccato che Sinner e Paolini siano in contemporanea, se voglio vederli entrambi mi tocca guardare 1 dei 2 in differita (Jannik) o in replica (Jas).

 8
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pikario Furioso 02-11-2025 09:17

Scritto da piper

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

Su Supertennis no che trasmettono Paolini vs Sabalenka ma si può vedere in differita alle 17:00 su TV8.

Esatto. Per vedere Sinner in chiaro bisogna aspettare le Finals. Oggi Sky (o streaming…)

 7
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 02-11-2025 09:09

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

Su Supertennis no che trasmettono Paolini vs Sabalenka ma si può vedere in differita alle 17:00 su TV8.

 6
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
BigEaster (Guest) 02-11-2025 09:07

Scritto da Maria VM
@ Pier (#4512973)
Dove?

TV8

 5
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
BigEaster (Guest) 02-11-2025 09:06

In chiaro ma in differita a risultato acquisito.

 4
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maria VM (Guest) 02-11-2025 09:02

@ Pier (#4512973)

Dove?

 3
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier (Guest) 02-11-2025 08:58

Si può vedere anche in chìaro

 2
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 02-11-2025 08:58

Forza Jannik, un ultimo sforzo!

 1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Scolaretto, Squalo_Bianco97