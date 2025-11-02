Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. LIVE Sinner vs Auger Aliassime (LIVE)
02/11/2025 11:39 29 commenti
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Finali (Indoor Hard)
Court Central – ore 12:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP Paris
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
3
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-2 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
ace
1-2 → 2-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
30-0
40-0
5-2 → 5-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
0-40
15-40
3-2 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
ace
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
Oggi Sinner dovrà affrontare un avversario in ottima forma che gli darà più grattacapi di Sasha, anche se la prospettiva di ritornare n°1 sarà determinante per il successo finale…
Beh Felix è in forma e proverà a far del suo meglio, un po’ più di battaglia rispetto a ieri me la aspetto.
Veroooo, hai ragione…. Vespa e gli altri ‘esperti’ pseudo giornalisti dell ultima ora sono già pronti:)
Cmq credo che alla fine ci andranno sia FAA che Muso alle Finals ( Djokovic avrà voglia di partecipare?!! Non saprei, Vedremo!!)
Rispetto verso Sascha che non stava al meglio. Lo ha scritto anche sulla telecamera.
Qualcuno ha notato che ieri dopo l’incontro con Sascha, Jannik non ha salutato il pubblico ?
(solito applauso mano-racchetta)
Per un perfezionista del dettaglio come lui, non mi sembra normale.
Che sarà ? 😉
@ Alberto Rossi (#4513061)
È ancora gracile ma per questo non si fa a meno di tifarlo.
la realtà è che oggi Sinner con Zverev perderebbe solo se ha esaurito il carburante.. ma vi costa tanto riconoscere che l’unico avversario di Sinner oggi è Alcaraz? stiamo vivendo un’epoca storica, quando due fenomeni si sfidano in continuazione, tipo Federer e Nadal, e voi ancora pensate a Zverev, uno che non vincerà uno slam mai
Forza Jannik Il Roscio, o meglio il Sanguinario Nipote del Grande Gengis Khan, colui che diceva “Io sono la punizione di Dio. Se non aveste commesso peccati degni di nota, Dio non mi avrebbe mandato a castigarvi.” Jannik è il castigatore dei Tennisti.
Forza Jannik Il Roscio, o meglio il Sanguinario Nipote del Grande Gengis Khan, colui che diceva “Io sono la punizione di Dio. Se non aveste commesso peccati degni di nota, Dio non mi avrebbe mandato a castigarvi.” Jannik è il castigato dei Tennisti.
Bando alla scaramanzia, Sinner potrebbe perdere solo se ha problemi fisici o non ha digerito cibo francese, che è pesante, checché ne dicano gli chef .. insomma, insomma tranquilli carota boys, almeno per un paio di settimane Jannik torna numero uno, poi ha da difendere, fra finals e Melbourne, 3500 punti a fronte degli appena 600 di Carlos… se Alcaraz non fa un disastro totale torna numero 1 a breve, e lo dico con la massima obiettività perché io tifo Sinner sin da quando voi lo vedevate troppo gracilino
speriamo in una finale non dico all’altezza di Vienna ma quasi!
A casa mia.
Si ma non so se 1 match al giorno o più.
Ma le Finals di Torino saranno trasmesse in Rai?
Se Jannik dovesse perdere sarà accusato di scarso patriottismo per non aver consentito a Musetti di entrare negli otto di Torino.
Se poi Jannik farà il suo a Torino la tensione sarà tutta sulle spalle di Alcaraz, vedremo se saprà reggerla.
Oggi ci si gioca tombola e tombolino, la vittoria di un big title e l’appropriamento del nr.1
Domenica carica di tensione per Jannik e i suoi tifosi, ieri Tutti i Santi, oggi, se qualcosa andasse storto, tutti i blasfemi!!
2 ore di differita non sono tante, basta non aggiornare i risultati.
Redazione
Titolo:
“Aguer” 😉
Peccato che Sinner e Paolini siano in contemporanea, se voglio vederli entrambi mi tocca guardare 1 dei 2 in differita (Jannik) o in replica (Jas).
Esatto. Per vedere Sinner in chiaro bisogna aspettare le Finals. Oggi Sky (o streaming…)
Su Supertennis no che trasmettono Paolini vs Sabalenka ma si può vedere in differita alle 17:00 su TV8.
TV8
In chiaro ma in differita a risultato acquisito.
@ Pier (#4512973)
Dove?
Si può vedere anche in chìaro
Forza Jannik, un ultimo sforzo!