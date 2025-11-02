Challenger 50 Knoxville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via
Challenger 50 Knoxville – Tabellone Principale – Indoor Hard
(1) James Trotter vs Charles Broom
Mats Rosenkranz vs Inaki Montes-De La Torre
Saba Purtseladze vs Antoine Ghibaudo
(JR) Hoyoung Roh vs (5) Mitchell Krueger
(3) Nicolas Mejia vs Aristotelis Thanos
Matias Soto vs Qualifier
Andre Ilagan vs Oliver Tarvet
Cedrik-Marcel Stebe vs (7) Alex Rybakov
(6) Daniil Glinka vs Qualifier
Alfredo Perez vs (WC) Andrew Fenty
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (4) Johannus Monday
(8) Andres Martin vs Tyler Zink
(WC) Alexander Kotzen vs Darwin Blanch
(Alt) Stefan Kozlov vs (WC) Dominique Rolland
Qualifier vs (2) Jay Clarke
Challenger 50 Knoxville – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard
(Alt) (1) Murphy Cassone vs (PR) Gage Brymer
(WC) Alejandro Moreno vs (11) Pablo Martinez Gomez
(2) Max Wiskandt vs (WC) Benjamin Willwerth
(Alt) Younes Lalami vs (9) Cooper Williams
(3) Leo Borg vs (WC) Spencer Johnson
(WC) Gus Grumet vs (12) Francisco Rocha
(4) Keegan Smith vs (Alt) Andrew Delgado
Tomas Serrano Luis vs (10) Shunsuke Mitsui
(5) Justin Boulais vs (JR) Jack Kennedy
(CO) Peter Makk vs (7) Strong Kirchheimer
(6) Dhakshineswar Suresh vs Luca Pow
Noah Schachter vs (8) Quinn Vandecasteele
TAG: Circuito Challenger
