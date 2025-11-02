Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Knoxville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

02/11/2025 08:28 6 commenti
Stefan Kozlov nella foto
USA Challenger 50 Knoxville – Tabellone Principale – Indoor Hard
(1) James Trotter JPN vs Charles Broom GBR
Mats Rosenkranz GER vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Saba Purtseladze GEO vs Antoine Ghibaudo FRA
(JR) Hoyoung Roh KOR vs (5) Mitchell Krueger USA

(3) Nicolas Mejia COL vs Aristotelis Thanos GRE
Matias Soto CHI vs Qualifier
Andre Ilagan USA vs Oliver Tarvet GBR
Cedrik-Marcel Stebe GER vs (7) Alex Rybakov USA

(6) Daniil Glinka EST vs Qualifier
Alfredo Perez USA vs (WC) Andrew Fenty USA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (4) Johannus Monday GBR

(8) Andres Martin USA vs Tyler Zink USA
(WC) Alexander Kotzen USA vs Darwin Blanch USA
(Alt) Stefan Kozlov USA vs (WC) Dominique Rolland USA
Qualifier vs (2) Jay Clarke GBR

USA Challenger 50 Knoxville – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard
(Alt) (1) Murphy Cassone USA vs (PR) Gage Brymer USA
(WC) Alejandro Moreno USA vs (11) Pablo Martinez Gomez ESP

(2) Max Wiskandt GER vs (WC) Benjamin Willwerth USA
(Alt) Younes Lalami MAR vs (9) Cooper Williams USA

(3) Leo Borg SWE vs (WC) Spencer Johnson USA
(WC) Gus Grumet USA vs (12) Francisco Rocha POR

(4) Keegan Smith USA vs (Alt) Andrew Delgado USA
Tomas Serrano Luis POR vs (10) Shunsuke Mitsui JPN

(5) Justin Boulais CAN vs (JR) Jack Kennedy USA
(CO) Peter Makk HUN vs (7) Strong Kirchheimer USA

(6) Dhakshineswar Suresh IND vs Luca Pow GBR
Noah Schachter USA vs (8) Quinn Vandecasteele USA

6 commenti

verygabry 02-11-2025 13:24

Stebe

Martin

Krueger
Glinka

Trotter
Mejia
Monday
Clarke

 6
brunodalla 02-11-2025 10:59

BLANCH

TROTTER

TARVET
GLINKA

KRUEGER
MEJIA
Q
CLARKE

 5
patrick 02-11-2025 09:55

TROTTER

ZINK

RYBKOV
MONDAY

KRUEGER
MEJIA
GLINKA
CLARKE

 4
akgul num.1 02-11-2025 08:56

Tarvet

Monday

Krueger
Clarke

Rosenkranz
Soto
Glinka
Blanch

 3
brizz 02-11-2025 08:54

Glinka

Rybakov

Rosenkranz
Clarke

Krueger
Mejia
Monday
Blanch

 2
miky85 02-11-2025 08:45

Clarke

Mejia

Krueger
Perez

Montes
Ilagan
Q
Martin

 1
