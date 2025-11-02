Challenger Lima 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Marco Cecchinato
Challenger Lima 3 – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone vs Qualifier
Qualifier vs Juan Carlos Prado Angelo
Hady Habib vs Adolfo Daniel Vallejo
Zdenek Kolar vs (6) Tomas Barrios Vera
(4) Roman Andres Burruchaga vs (Alt) Marco Cecchinato
Federico Agustin Gomez vs (WC) Juan Pablo Varillas
Qualifier vs Qualifier
Alvaro Guillen Meza vs (8) Tristan Boyer
(7) Vilius Gaubas vs Gonzalo Bueno
Qualifier vs Alex Barrena
(Alt) Ivan Gakhov vs (WC) Arklon Huertas Del Pino Cordova
Timofey Skatov vs (WC) (3) Cristian Garin
(5) Ignacio Buse vs (JR) Miguel Tobon
Joao Lucas Reis Da Silva vs Lautaro Midon
Qualifier vs Rodrigo Pacheco Mendez
Genaro Alberto Olivieri vs (2) Carlos Taberner
Challenger Lima 3 – Tabellone Qualificazione – terra
🇧🇴 Murkel Dellien [1] vs 🇦🇷 Santiago De La Fuente [ALT]
🇵🇪 Rodrigo Varillas [WC] vs 🇦🇷 Guido Ivan Justo [9]
🇦🇷 Andrea Collarini [2] vs 🇪🇸 Juan Estevez [ALT]
🇨🇴 David Leon Mantilla [WC] vs 🇦🇷 Juan Bautista Torres [11]
🇪🇨 Andres Andrade [3] vs 🇧🇷 Paulo Andre Saraiva Dos Santos
🇧🇷 Alessandro Rubini [WC] vs 🇦🇷 Mariano Kestelboim [10]
🇦🇷 Nicolas Kicker [4] vs 🇷🇴 Sebastian Gima
🇪🇸 David Jorda Sanchis vs 🇦🇷 Facundo Mena [12]
🇷🇴 Christoph Negritu [5] vs 🇦🇷 Lorenzo Joaquin Rodriguez
🇦🇷 Ignacio Carou [WC] vs 🇦🇷 Franco Roncadelli [8]
🇧🇷 Daniel Dutra da Silva [6] vs 🇦🇷 Juan Manuel La Serna
🇦🇷 Luciano Emanuel Ambrogi vs 🇦🇷 Gonzalo Villanueva [7]
Cancha Central – ore 16:00
Andrea Collarini vs Juan Estevez
Murkel Dellien vs Santiago De La Fuente
Luciano Emanuel Ambrogi vs Gonzalo Villanueva
Alessandro Rubini vs Mariano Kestelboim
Cancha 5 – ore 16:00
Rodrigo Varillas vs Guido Ivan Justo
Nicolas Kicker vs Sebastian Gima
Christoph Negritu vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Daniel Dutra da Silva vs Juan Manuel La Serna
Cancha 6 – ore 16:00
David Leon Mantilla vs Juan Bautista Torres
David Jorda Sanchis vs Facundo Mena
Ignacio Carou vs Franco Roncadelli
Andres Andrade vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
Buse
Navone
Varillas
Garin
Vallejo
Boyer
Bueno
Taberner
BUSE
PRADO
BOYER
BUENO
BARRIOS
VARILLAS
GARIN
PACHECO
BUSE
BURRUCHAGA
BARRIOS
BARRENA
NAVONE
MEZA
GARIN
TABERNER
Navone
Gaubas
Burruchaga
Taberner
Barrios
Guillen
Garin
Buse
Gaubas
Navone
Boyer
Taberner
Kolar
Burruchaga
Garin
Buse
Garin
Burruchaga
Navone
Taberner
Vallejo
Q
Bueno
Midom