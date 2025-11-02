Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Lima 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Marco Cecchinato

02/11/2025 08:24 6 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

PER Challenger Lima 3 – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone ARG vs Qualifier
Qualifier vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Hady Habib LBN vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Zdenek Kolar CZE vs (6) Tomas Barrios Vera CHI

(4) Roman Andres Burruchaga ARG vs (Alt) Marco Cecchinato ITA
Federico Agustin Gomez ARG vs (WC) Juan Pablo Varillas PER
Qualifier vs Qualifier
Alvaro Guillen Meza ECU vs (8) Tristan Boyer USA

(7) Vilius Gaubas LTU vs Gonzalo Bueno PER
Qualifier vs Alex Barrena ARG
(Alt) Ivan Gakhov RUS vs (WC) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER
Timofey Skatov KAZ vs (WC) (3) Cristian Garin CHI

(5) Ignacio Buse PER vs (JR) Miguel Tobon COL
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Lautaro Midon ARG
Qualifier vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Genaro Alberto Olivieri ARG vs (2) Carlos Taberner ESP

PER Challenger Lima 3 – Tabellone Qualificazione – terra
🇧🇴 Murkel Dellien [1] vs 🇦🇷 Santiago De La Fuente [ALT]
🇵🇪 Rodrigo Varillas [WC] vs 🇦🇷 Guido Ivan Justo [9]

🇦🇷 Andrea Collarini [2] vs 🇪🇸 Juan Estevez [ALT]
🇨🇴 David Leon Mantilla [WC] vs 🇦🇷 Juan Bautista Torres [11]

🇪🇨 Andres Andrade [3] vs 🇧🇷 Paulo Andre Saraiva Dos Santos
🇧🇷 Alessandro Rubini [WC] vs 🇦🇷 Mariano Kestelboim [10]

🇦🇷 Nicolas Kicker [4] vs 🇷🇴 Sebastian Gima
🇪🇸 David Jorda Sanchis vs 🇦🇷 Facundo Mena [12]

🇷🇴 Christoph Negritu [5] vs 🇦🇷 Lorenzo Joaquin Rodriguez
🇦🇷 Ignacio Carou [WC] vs 🇦🇷 Franco Roncadelli [8]

🇧🇷 Daniel Dutra da Silva [6] vs 🇦🇷 Juan Manuel La Serna
🇦🇷 Luciano Emanuel Ambrogi vs 🇦🇷 Gonzalo Villanueva [7]

Cancha Central – ore 16:00
Andrea Collarini ARG vs Juan Estevez ARG
Murkel Dellien BOL vs Santiago De La Fuente ARG
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Gonzalo Villanueva ARG
Alessandro Rubini PER vs Mariano Kestelboim ARG

Cancha 5 – ore 16:00
Rodrigo Varillas PER vs Guido Ivan Justo ARG
Nicolas Kicker ARG vs Sebastian Gima ROU
Christoph Negritu GER vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG
Daniel Dutra da Silva BRA vs Juan Manuel La Serna ARG

Cancha 6 – ore 16:00
David Leon Mantilla PER vs Juan Bautista Torres ARG
David Jorda Sanchis ESP vs Facundo Mena ARG
Ignacio Carou URU vs Franco Roncadelli URU
Andres Andrade ECU vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

TAG:

6 commenti

verygabry 02-11-2025 13:19

Buse

Navone

Varillas
Garin

Vallejo
Boyer
Bueno
Taberner

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 02-11-2025 10:53

BUSE

PRADO

BOYER
BUENO

BARRIOS
VARILLAS
GARIN
PACHECO

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 02-11-2025 09:58

BUSE

BURRUCHAGA

BARRIOS
BARRENA

NAVONE
MEZA
GARIN
TABERNER

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 02-11-2025 08:59

Navone

Gaubas

Burruchaga
Taberner

Barrios
Guillen
Garin
Buse

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 02-11-2025 08:58

Gaubas

Navone

Boyer
Taberner

Kolar
Burruchaga
Garin
Buse

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 02-11-2025 08:48

Garin

Burruchaga

Navone
Taberner

Vallejo
Q
Bueno
Midom

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!