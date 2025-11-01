Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 02 Novembre 2025
01/11/2025 23:01 5 commenti
Masters 1000 Paris – Indoor Hard
F Auger-Aliassime – Sinner Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Metz – Indoor Hard
Q2 Added – Passaro 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
🇸🇦 Wta Finals Riad – Indoor hard
1G Paolini – Sabalenka ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH Monastir – Hard
F Giustino – Brunclik Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH Lima – terra
F – Cecchinato Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
CH Helsinki – Indoor Hard
Q1 Dodig – Binda 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Solo applausi a Giustino, gladiatore solitario in giro per il tour da 15 anni
Navone. 😉
il ceck con chi?
copertina meritata per Just-in
Andiamoci a prendere tutto