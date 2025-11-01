Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 02 Novembre 2025

01/11/2025 23:01 5 commenti
Lorenzo Giustino nella foto
FRA Masters 1000 Paris – Indoor Hard
F Auger-Aliassime CAN – Sinner ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



FRA ATP 250 Metz – Indoor Hard
Q2 Added FRA – Passaro ITA 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare



🇸🇦 Wta Finals Riad – Indoor hard
1G Paolini ITA – Sabalenka BLR ore 15:00
Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – Hard
F Giustino ITA – Brunclik CZE Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



PER CH Lima – terra
F – Cecchinato ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare



FIN CH Helsinki – Indoor Hard
Q1 Dodig CRO – Binda ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

zedarioz 02-11-2025 00:54

Solo applausi a Giustino, gladiatore solitario in giro per il tour da 15 anni

 5
pablito 02-11-2025 00:40

Scritto da Harlan
il ceck con chi?

Navone. 😉

 4
Harlan (Guest) 01-11-2025 23:20

il ceck con chi?

 3
Harlan (Guest) 01-11-2025 23:18

copertina meritata per Just-in

 2
Giuras 01-11-2025 23:10

Andiamoci a prendere tutto

 1
+1: Squalo_Bianco97