Sinner domina uno Zverev svuotato. Jannik è in finale al Masters 1000 Parigi, a un passo dal tornare n.1
“No match”, o “K.O. tecnico”, fa lo stesso. Impossibile per un Sasha Zverev del tutto svuotato di energie dalla durissima battaglia di ieri contro Medvedev fare partita contro Jannik Sinner, tanto che la seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi è un assolo nemmeno così virtuoso e spettacolare dell’italiano, vincitore con un eloquente 6-0 6-1 in 62 minuti su “quel che restava” del tedesco, del tutto incapace di reggere la pressione e ritmo dell’italiano viste le gambe bloccate e pure una giornata totalmente negativa al servizio. Spettacolo oggettivamente deprimente per il pubblico, ma l’unica ottima notizia è la finale raggiunta a La Defense Arena da Sinner, dove trova un Auger-Aliassime solido, lanciatissimo, il più vincente in stagione al coperto. Non sarà una finale qualsiasi: in caso di vittoria Jannik potrà brindare al ritorno sul trono del ranking ATP. E farlo appena prima di sbarcare a Torino, in Italia, alle Finals, sarebbe un eccellente viatico all’ultimo evento del 2025 e anche piccola consolazione di un anno nel quale ha dovuto ingoiare tantissima fiele… Ma vincere non sarà affatto una passeggiata visto quanto il canadese sta giocando bene, davvero centrato, tosto agonisticamente e continuo. “Sono molto contento per Felix” afferma a caldo in campo Jannik, “È una delle migliori persone del tour, la più gentile”. I due si sono affrontati in semifinale a US Open e fu una discreta lotta…
Non c’è molto da commentare sulla semifinale, non si è praticamente giocato. Ogni volta che Sinner ha spinto con intensità e precisione si è preso il punto, in particolare sul diritto di Zverev, colpo quasi impresentabile vista la grave difficoltà del tedesco nel cercare la palla coi piedi, fare spazio e spingere. Solo col rovescio Sasha è riuscito a reggere parzialmente e si è preso qualche punto discreto, ma la velocità, intensità e spinta di Jannik sono state un incubo per il tedesco. E poche sono state le volte nel quale Jannik ha davvero premuto l’acceleratore a manetta, non ce n’era minimamente bisogno per prendersi il punto diretto o provocare l’errore dell’avversario, totalmente in balia, smarrito e depresso.
Visto l’andamento così insolito del match, è difficile commentare la prestazione di Sinner. È stato un allenamento agonistico perché fin dai primi punti è apparso evidente come Zverev fosse rigido e lento, non c’era un singolo colpo a funzionare, nemmeno il servizio che si gioca da fermo. Jannik non ha fatto alcuna fatica e queste energie risparmiate torneranno utilissime in finale (e pure a Torino). Volendo provare a cogliere qualcosa dalla sua prestazione, è piaciuto come l’azzurro abbia trovato precisione e qualità col lungo linea, sia di diritto che di rovescio, una soluzione tecnica che nelle ultime settimane ha provato in modo assiduo con risultati ottimi; ha risposto con sicurezza sulle battute poco incisive del rivale, sbagliando quasi niente; in generale ha gestito la situazione a dir poco particolare con tranquillità e freddezza, provando qualche colpo ma senza esagerare, anche per non infierire sull’avversario. Ha allungato sicuro e quindi ha gestito, senza strafare. Giusto così. Applausi a Zverev per essere rimasto in campo fino al match point, ma l’ha fatto solo per il grande rispetto che nutre per Sinner non essendo in alcun modo competitivo. Sarà la nona finale del 2025 per Sinner (su undici tornei disputati!), terza a livello 1000, entrambe perse contro Alcaraz (Roma e quella di fatto non giocata a Cincinnati). È anche la vittoria n.25 di fila a livello indoor per Sinner.
Il match inizia con Zverev al servizio ma è Sinner a prendersi il primo punto con un bel diritto vincente al termine di una progressione ben condotta. Due seconde palle, due punti foto copia con Jannik a comandare. 15-30. Bravo Sinner, comanda e si prende il punto con una smorzata ottima, dopo la differenza fatta con un eccellente rovescio lungo linea. 15-40, due palle break. Con una prima palla esterna più precisa che potete Zverev salva la prima; sulla seconda invece si scambia, Jannik piedi ben ancorati a terra e un diritto “pesante” provoca l’errore di Zverev. BREAK Sinner, può fare corsa di testa. Molto sicuro il primo turno di servizio dell’italiano, anche un Ace sul 30-15 ma soprattutto la netta sensazione di tranquillità nel gestire lo scambio. 2-0. Sasha è costretto a servire sopra alle sue medie recenti, altrimenti Jannik entra di brutto, come nel terzo game quando fulmina il tedesco con una risposta lungo linea micidiale. Ancora col lungo linea, un diritto improvviso, Sinner porta il terzo game ai vantaggi. La faccia di Zverev mentre vede sfilare la palla è tutto un programma… anche perché quando lo scambio diventa intenso va sotto, sembra in netta difficoltà con le gambe quando deve cercare la palla e spingere. Terribile l’errore del tedesco col diritto, la palla gli esce di due metri e c’è una nuova chance di break per l’italiano. Stavolta si scambia sul rovescio e dal lato sinistro è più sicuro, si salva. Troppo corto il servizio di Zverev, Sinner entra forte in risposta e si prende un nuovo BREAK, con un diritto cross dal centro stretto e velocissimo. 3-0, Dominio del n.2, Zverev sembra in grave difficoltà a reggere. Sasha sembra trascinarsi per il campo, tira alcuni buoni colpi ma appena Jannik alza un minimo il ritmo, ma nemmeno a tutta, il tedesco non regge e sbaglia anche di tanto. Sinner non perdona, con un Ace perfetto al T vola sul 4-0. Il diritto di Sasha proprio non va, altro bruttissimo errore sul 15-0 quando costretto a fare due passi in avanti affossa la traiettoria in rete. Jannik invece è famelico, aggredisce con la risposta la palla di Zverev e gioca al doppio della velocità…. forse anche qualcosa in più. 15-30. Solo con il rovescio il tedesco riesce ad appoggiarsi alla palla dell’italiano e trovare un po’ di angolo e profondità. Pesantissimo Zverev nel correre a destra sul 30 pari, dopo alcuni scambi discreti. 30-40, chance del triplo allungo per JS. L’italiano risponde, colpisce in sicurezza e con profondità, e ancora il diritto tradisce Zverev. 5-0, col terzo break di fila. Zverev si alza dalla sua panchina all’ultimo secondo disponibile, spossato e sportivamente depresso. Ogni lungo linea di Sinner è una punizione, l’altro non ci prova nemmeno o ci arriva malissimo. Sinner concede un paio di sbavature, 15-30, e qua arriva il primo punto che scatena l’applauso dell’Arena, una smorzata, poi lob e tweener, pro Sinner, che poi con l’ennesimo diritto potente si prende il primo Set Point. Ace. 6-0 in 30 minuti. Zverev passa davanti ad un Sinner già seduto muovendosi come un pachiderma e a testa bassa. Out of Energy.
Zverev riparte nel secondo set cercando di prendersi un po’ di vantaggio col servizio e un rovescio incisivo, ma il suo problema è che questo pressing, seppur discreto, fa il solletico alla difesa di Sinner… Mentre Jannik trova il lungo linea ad occhi bendati, Sasha non ci riesce. 30 pari. Troppo corto il tedesco nello scambio, Jannik va sopra e quindi “punisce” il rivale con una smorzata ottima, Sasha nemmeno ci prova. 30-40, ancora palla break. Con una seconda di servizio finalmente di qualità Zverev si apre il campo e l’attacco col rovescio stavolta lo premia. Un Ace esterno, il primo del match, vale la palla game. Eccolo! Esplode la Defense sul buon diritto cross che sorprende Sinner e vale a Zverev un game. Il tedesco chiede l’intervento del medico al prossimo cambio di campo. Sinner intanto amministra senza alcun patema un altro turno di battuta, 1 pari. Nel terzo game anche il rovescio tradisce il tedesco e Sinner vola ancora a palla break sul 30-40. Niente, un banale scambio sulla diagonale di rovescio, nemmeno a grande velocità, termina con l’ennesimo errore di Zverev che subisce il quarto BREAK del match, 2-1 e servizio Sinner. Il medico misura i valori di Sasha (ricordiamo il suo diabete) e gli somministra un farmaco. Ma la musica non cambia: Jannik gestisce con totale agio il suo turno di battuta e poi va a prendersi con un paio di spallate di diritto bestiali (un po’ fortunata l’ultima) un nuovo break, per il 4-1. Sorride amaro il tedesco, oggi va così. Anzi, non va per nulla…
Comunque Jannik sta giocando un tennis irreale…. Certo se si fosse giocato sul campo 3 alle due di notte con pubblico di sole donne sarebbe andata diversamente 🙂
A questo punto possono fare lo sciopero durante l’AO
A questo punto possono fare lo sciopero durante l’AO
Sinner praticamente sempre ha dovuto anche giocare il doppio in Davis, non lo ricordi?
Ma c’è ancora qualcuno che pensa che avrebbe dovuto giocare la Davis dopo le Finals?
A fine stagione un quarto dei giocatori è fuori per infortunio, pochi sono al top, ed è un miracolo che jannik tenga ancora.
È imperativo che dopo Torino si prenda una pausa di recupero, senza tanti rimpianti.
Riunione di emergenza del consiglio giocatori ATP,sembra vogliano esonerare Jannik…perchè è diventato illegale giocarci contro, una vera tragedia,si parla già di sciopero dei giocatori…prima del AO 2026…
Perchè avrebbe meritato di vincerla e perchè oggi non si sarebbe vista una partita vera e non si sarebbe assistito a quello che è stato. Palesemente Zverev rimasto in campo per il pubblico. Ora che te l’ho spiegato il discorso è davvero chiuso, cià!
La Divina Commedia inizia con i versi: “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita”.
“Lasciate ogni speranza voi ch’entrate” è un’iscrizione posta sulla porta dell’Inferno… Che ci sta pure!
Scusa Enzo, ti pare che Zverev non ci abbia provato? Ha fatto quello che ha potuto con le energie che gli erano rimaste, ma Sinner è stato implacabile, nonostante anche lui non stia al 100% sicuramente. Domani vedremo una finale molto più tirata, perché Aliassime sembra in buonissima forma, soprattutto al servizio oggi è stato fenomenale, al tiebreak è stato ingiocabile. Si è tanto discusso dei 1000 in una settimana piuttosto che in 10 giorni. Nei primi si gioca ogni giorno e può succedere più facilmente che si arrivi in finale affaticati, nei secondi c’è una giornata di riposo tra un match e l’altro, però riducono i tempi di riposo tra un torneo e l’altro. Ci sono i pro e i contro. Se oggi ti sei annoiato, mi spiace, io no.
Non proprio.
Dimentica le regole del punteggio Race con i tornei cosiddetti addizionali, cioè i i migliori 6 risultati ottenuti tra ATP 500, ATP 250 e CUP.
Il sesto miglior risultato di Felix verrebbe scartato dal nuovo miglior risultato, così Musetti.
Il sesto miglior risultato di Felix sono 90 punti, ergo deve arrivare almeno in Finale per fare punti RACE, 60.
È vero, le partite come questa deludono, anche se vince un grande come Sinner. Molto meglio la finale di Vienna, o Wimbledon 2025, sei d’accordo?
Indoor è di una supremazia esagerata, non ne ricordo uno così al Coperto che faceva sfracelli. Si Djokovic fortissimo, ma Jannik è nato Indoor azzardo è già il più dominante della suddetta superficie. Tempo di preparazione del colpo, Timing, e poi Arrivano dei missili terra aria, Jannik il Sanguinario con quel Completo.
Super Jan
Gli interventi come il tuo un poco mi disturbano.
1) Sinner indoor è ingiocabile: la scorsa settimana e non un secolo fa Jannik ha vinto una partita con Zverev per il rotto della cuffia, grande indubbiamente visto i problemi che ha avuto, ma poteva anche perderla.
2) Sinner non è stato convocato, aveva detto l’anno scorso HO GIA’ DATO, delusione minima, abbiamo sempre detto (è non è una battuta) che anche senza Sinner la Davis è alla portata della squadra italiane e comunque fino a tre anni fa a nessuno importava una mazza della Davis.
3) in base a quale competenza uno giudica marginale la presenza in Davis, un settimana di riposo in più è il 14% di riposo in più, la partecipazione in Davis non si esaurisce con le partite, ci sono le conferenze stampa e tutto il corollario del raduno e se Sinner avesse dato il consenso l’avrebbe onorata come da suo carattere.
4) lo vogliamo capire o no che Sinner ormai è un fenomeno tennistico globale? ha il diritto di ragionare da Nr.1, due Davis le abbiamo vinte direi di accontentarci.
E perché,la partita ieri l’ha persa.Discorso chiuso.
Peccato …è cambiata la foto…non c’è più la mantide. ..è rimasto l’androide composto
Ho visto che si pungeva il polpastrello quasi a ogni cambio campo e poi continuava ad assumere gel zuccherati. L’iperglicemia dà pochi sintomi, mentre l’ipoglicemia è mal tollerata. Lo sforzo fisico abbassa la glicemia a prescindere dall’insulina, quindi secondo me era in ipo.
Non è ancora stato detto che: “Musetti probabilmente va ad Atene per alzare il livello del torneo in vista di un atto di riconoscenza da parte di Nole…”?
Strano!
Onore a Zverev? Da chi ha visto la partita in poltrona. Chi invece ha pagato carissimo il biglietto, non sarà molto d’accordo. Queste partite stanno diventando noiose e ripetitive enzo
Contro chi non si chiama Alcaraz se sta bene non perde MAI.
Su qualsiasi superfice.
Questo forse non è ancora chiaro a molti
@ Giuseppe (#4512710)
Perché hai ancora dubbi? Nessuna speranza x il canadese
Vi ricordo che Aliassime giocherà a Metz e non ha bisogno di vincere il torneo gli bastano 100 punti….Musetti ormai deve sperare solo su Djokovic che gli faccia il regalo perciò è inutile che vada ad Atene per raggranellare qualche punto per la classifica Atp il suo vero unico obbiettivo.
@ Fi (#4512695)
Perché hai dubbi che Aliassime venga spazzato via ?
“La delusione che CI ha dato” proprio niente, parla per te.
Io sul divano posso stare anche 4 ore senza accusare stanchezza…
Il tuo racconto di una semplice “oretta” di tennis in campo forse è semplice frutto della tua beata ignoranza, probabilmente non hai mai giocato in vita tua!
ma certo che è così. ma c’è anche da parlarne? soltanto uno in malafede non si renderebbe conto della cosa.
Mi sembra che ci sia una nuova INCHIESTA sulla WADA dopo il trattamento di “favore” riservato ai nuotatori cinesi…
Hanno fatto incazzare gli americani, brutta storia!
Credi che per il pubblico sia stato bello vedere gli ultimi game?
Povero Medvedev chissà come si ta mangiando le mani
Onore a Sasha che è stato in campo fino alla fine. Contento per Jannik che ha risparmiato energie per domani. Piccola riflessione. In atp1000 da 2 settimane probabilmente Zverev avrebbe potuto recuperare. Forse non sono così deleteri. Che ne pensate?
Sinner indoor è ingiocabile. non fa neanche fatica. a bologna nei primi 2 match avrebbe affrontato il n. 1 austriaco e il n. 1 di francia o belgio. match da 1 oretta o poco più. anche per questo il suo rifiuto della convocazione ha poco senso. e lasciate stare gli AO che sono dopo 2 mesi e non dopo 20 gg. al netto della
delusione che ci ha dato rimane un fuoriclasse assoluto.
Che domani SINNER tiri remi in barca, allenti la concentrazione e lasci spazio alla vittoria del canadese, mi pare un’ipotesi altamente fantascientifica….
L’ ipoglicemia, le mestruazioni, un po’ di indigestione,… ma va la va laaaaaaa
Musetti come al solito a caccia di punticini per la classifica il suo vero obbiettivo è rimanere nei primi 10 in classifica, se veramente ama la davis dovrebbe rinunciare e prepararsi al meglio all’appuntamento, anche perchè manca la motrice Sinner, non cerchiamo la giustifica che la differenza sono solo 160 punti nel race e deve provarci fino alla fine, vi ricordo che Aliassime giocherà a Metz per fare qualche punto, una garanzia di passaggio……chiaramente domani Aliassime non farà punti, la vittoria salvo imprevisti clamorosi è in mano a Sinner
era veramente l’ipoglicemia? ha detto così? sarebbe strano, visto che di norma si fa addirittura almeno una puntura a partita, come se fosse sempre iperglicemico…. comunque, può capitare, ovviamente
Sconfortato ed amareggiato per l’andamento tragico del match, con un body language da cristiano al Colosseo, pare che Sascha abbia detto al suo angolo, ancora più disperato di lui: ” Ezzere meglio una folta. Mit Big3 ich vinzere ogni tanten. Mit Zinner, ich zolo crandi figuren di cacchen…” Scherzi a parte, Jan quando “non gioca” col punteggio ma fa sul serio dal primo quindici, è una vera iraddidio. Il numero tre al mondo, mica il tremila, spazzato via come foglie secche al vento. Forse Sascha ha accusato le fatiche di ieri con tanto di qualche problemino fisico, ma Dante oggi la Divina Commedia la inizierebbe così:”Lasciate ogni speranza voi ch’intrate in campo con Jan…” Comunque, gli organizzatori dei tornei riuniti in assemblea hanno deliberato che se gli incontri di Jan dureranno troppo poco, rimborseranno il prezzo del biglietto.
Alla fine la finale giusta, anche se Aliassime ha rischiato di uscire con Muller.
Vediamo domani, credo ci sarà battaglia, oggi con Bublik il canadese ha giocato molto bene.
Forza Jannik riprenditi la corona, anche fosse solo per una settimana è molto significativo.
Oggi la partita non può essere presa in considerazione perché Zverev non stava bene.
La finale di domani conta e parecchio anche per dimostrare che Jannik è capace di realizzare cose anche impossibili,in questo caso diventare di nuovo nr.1 prima della primavera 2026.
Vorrei fare una domanda al Signor Marco Mazzoni, che censura 9 miei post su 10, e che forse censurerà anche questo…
Come mai quando Zverev vince con Musetti è “stellare” mentre quando perde con Sinner è “svuotato”? Evviva Livetennis!
Onore a Sasha, un po’ la stanchezza (sono due settimane che gioca quasi ogni giorno) un po’ l’ipoglicemia, non stava in piedi, avrebbe potuto ritirarsi ma per rispetto al pubblico e a Jannik ha proseguito.
Speriamo bene domani con FAA.
In ogni caso penso che lo staff suggerirà riposo assoluto o allenamento molto leggero in vista Finals
E già, Jannik arriva in finale di questo torneo senza brillare. Più che altro, a me sembra che abbia fatto brillare diverse bombe!!
Musetti dovrebbe vincere Atene ma siccome sono 3 anni che non vince un torneo, la vedo difficile
Spiace per Zverev, bravo anche a non ritirarsi ( dovrebbe esser normale, ma ci sono stati casi dove invece è successo l’inverso), però contento per la vittoria del rosso, l’ennesima indoor, per l’ennesima finale, per le poche energie spese oggi ( con una certa dose di cinismo).. bene così, domani c’è da concludere il lavoro, forza Jan
Bella la foto da national geographic: “mantide estende l’arto per catturare la preda”
Se perdesse non delude ugualmente. È umano non un robot
Zverev stanchissimo e match praticamente inesistente.
Però, per quello che si è visto, non mi sembrava una versione di Sinner battibile.
Curioso di vedere domani che succede.
Speriamo davvero che Sinner vinca il torneo! Sarebbe finalmente una vittoria di un 1000 quest’anno e significherebbe riprendersi il vertice dopo soli 2 mesi. In più, aiuterebbe Musetti in ottica Finals.
Madonna che legnata il cammellone!
Grandissimo immenso ,un altro passo e poi Torino da numero 1 , incredibile
-100 punti per riprendersi la vetta ATP dopo che i mafiosi polacchi l’hanno tolta di ufficio all’Italia e Sinner , l’abusivismo terminerà (si spera) domani.
Girl just want to have fun!
Zverev purtroppo è arrivato stremato , il suo gioco da pallettaro premium lo logora ed il diabete non lo aiuta di certo.
Inoltre significherebbe aiutare Musetti dal suicidio contro Sonego che ora dovrà vincere Atene, dato che Djokovic cercherà di onorare il suo torneo ed anche per decenza e correttezza non anticipa la sua decisione.
Son dell’idea che comunque Lorenzo entrerà da titolare ma è giusto che la ottenga sul campo .
Benissimo per Jannik, per quanto il Perticone oggi era da qualche altra parte. Qualsiasi commento significherebbe sparare sulla Croce Rossa!
Non ci deludere per favore continua cosi’!!!!
oggi fortunato, ma fare 9 finali su 11 tornei disputati è tantissima roba
Certo che se Jannik rimanesse numero uno alla fine della stagione sarebbe davvero incredibile.
Un vero e proprio dominio, nonostante l’altro alieno spagnolo.
Vabbè, parlare della partita è inutile perché c’è stato un solo giocatore in campo, in senso letterale. Domani bisogna battere uno solido come aliassime per riprendersi la leadership mondiale e conquistare almeno un 1000 in stagione. Forza Jannik!