WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Prima giornata. Swiatek e Rybakina iniziano dominando. Vittorie nette nella prima giornata del gruppo S. Williams. Esordio buono per Errani e Paolini: battute Muhammad-Schuurs 6-3 6-3

La prima giornata del Gruppo S. Williams delle WTA Finals 2025 non ha lasciato spazio a dubbi: Iga Swiatek ed Elena Rybakina si sono imposte con autorità, confermando la loro condizione e candidandosi come principali favorite per il passaggio del turno.

La numero due del mondo ha aperto la competizione con una prestazione impeccabile contro Madison Keys, battuta con un netto 6-1, 6-2 in appena 61 minuti di gioco. Swiatek ha mostrato sin da subito il suo tennis più efficace, preciso e aggressivo, perdendo soltanto otto punti nel primo set e mantenendo sempre il controllo dello scambio. Con questo successo, la polacca si porta in vetta al gruppo, in attesa del risultato dell’altro incontro.

Poco dopo, Elena Rybakina ha risposto da par suo, firmando una vittoria altrettanto convincente contro Amanda Anisimova. La kazaka, numero sei del ranking mondiale, ha impiegato appena 58 minuti per imporsi con un chiaro 6-3, 6-1, dominando dal primo all’ultimo punto. Solo nel primo set, quando ha dovuto salvare una palla del possibile 4-4, Rybakina ha rischiato qualcosa: evitato il break, ha allungato fino al 6-3 e poi ha dilagato nel secondo parziale.

Con questi risultati, Swiatek e Rybakina guidano insieme il gruppo con una vittoria a testa e si affronteranno nel prossimo turno in un match che potrebbe già decidere l’accesso alle semifinali. Keys e Anisimova, invece, cercheranno la prima vittoria per restare in corsa nel torneo di Riad .

Partenza lanciata per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals: la coppia azzurra ha superato con autorità Asia Muhammad e Demi Schuurs con il punteggio di 6-3 6-3 in appena un’ora e 18 minuti, ottenendo una vittoria importante nel Gruppo Navratilova.

Un successo che pesa non solo in ottica classifica, ma anche per la differenza set e game, fattore potenzialmente decisivo in caso di arrivo a pari punti. Le due italiane hanno mostrato grande solidità, lucidità nei momenti chiave e un’intesa ormai consolidata, confermando la crescita che le ha portate fino al torneo delle otto migliori coppie del mondo.

Primo set: Errani e Paolini partono forte

Fin dai primi scambi, la coppia italiana ha imposto il proprio ritmo, alternando difesa e attacco con equilibrio. Dopo un inizio equilibrato (2-2), Errani e Paolini hanno sfruttato il primo momento di difficoltà delle avversarie, strappando il servizio a Muhammad nel sesto gioco grazie a una serie di risposte profonde e a una maggiore precisione nei colpi a rete.

Le italiane hanno poi confermato il break (5-2) e ampliato il vantaggio con un tennis di grande intensità. Decisivo l’ennesimo errore di volée dell’americana, che ha consegnato il break del 4-2. Da lì in poi, Errani e Paolini hanno controllato con autorità, chiudendo il parziale con un dritto vincente di Jasmine sul 6-3.

Secondo set: gestione impeccabile e chiusura solida

La seconda frazione è iniziata nel segno delle azzurre: immediato break nel primo gioco grazie a un dritto fulminante di Paolini. L’americana e l’olandese hanno tentato una reazione, recuperando fino al 2-2, ma la solidità della coppia italiana è riemersa nel momento decisivo.

Errani e Paolini hanno strappato nuovamente il servizio nel settimo gioco (4-3), sfruttando un paio di errori a rete di Schuurs e la consueta aggressività di Jasmine in risposta. Da lì, le italiane hanno gestito con calma il vantaggio, salendo 5-3 e chiudendo al nono gioco con un punto spettacolare: risposta di Paolini, chiusura di Errani e dritto vincente finale per il 6-3 definitivo.

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 1° Giornata, cemento (al coperto)

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Asia Muhammad / Demi Schuurs [8] • Asia Muhammad / Demi Schuurs [8] 0 3 3 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Sara Errani/ (1) Jasmine Paolinivs (8) Asia Muhammad/ (8) Demi Schuurs

(2) Iga Swiatek vs (7) Madison Keys Non prima 16:00



WTA Riyadh Iga Swiatek [2] • Iga Swiatek [2] 0 6 6 0 Madison Keys [7] Madison Keys [7] 0 1 2 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(4) Amanda Anisimova vs (6) Elena Rybakina



WTA Riyadh Amanda Anisimova [4] Amanda Anisimova [4] 0 3 1 0 Elena Rybakina [6] • Elena Rybakina [6] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko



WTA Riyadh Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 6 5 5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6] Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6] 1 7 10 Vincitore: Hsieh / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇧🇾 Aryna Sabalenka🇺🇸 Cori Gauff🇺🇸 Jessica Pegula🇮🇹 Jasmine Paolini

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek

🇺🇸 Amanda Anisimova

🇰🇿 Elena Rybakina

🇺🇸 Madison Keys

Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷