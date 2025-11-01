WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Prima giornata. Swiatek e Rybakina iniziano dominando. Vittorie nette nella prima giornata del gruppo S. Williams. Esordio buono per Errani e Paolini: battute Muhammad-Schuurs 6-3 6-3
La prima giornata del Gruppo S. Williams delle WTA Finals 2025 non ha lasciato spazio a dubbi: Iga Swiatek ed Elena Rybakina si sono imposte con autorità, confermando la loro condizione e candidandosi come principali favorite per il passaggio del turno.
La numero due del mondo ha aperto la competizione con una prestazione impeccabile contro Madison Keys, battuta con un netto 6-1, 6-2 in appena 61 minuti di gioco. Swiatek ha mostrato sin da subito il suo tennis più efficace, preciso e aggressivo, perdendo soltanto otto punti nel primo set e mantenendo sempre il controllo dello scambio. Con questo successo, la polacca si porta in vetta al gruppo, in attesa del risultato dell’altro incontro.
Poco dopo, Elena Rybakina ha risposto da par suo, firmando una vittoria altrettanto convincente contro Amanda Anisimova. La kazaka, numero sei del ranking mondiale, ha impiegato appena 58 minuti per imporsi con un chiaro 6-3, 6-1, dominando dal primo all’ultimo punto. Solo nel primo set, quando ha dovuto salvare una palla del possibile 4-4, Rybakina ha rischiato qualcosa: evitato il break, ha allungato fino al 6-3 e poi ha dilagato nel secondo parziale.
Con questi risultati, Swiatek e Rybakina guidano insieme il gruppo con una vittoria a testa e si affronteranno nel prossimo turno in un match che potrebbe già decidere l’accesso alle semifinali. Keys e Anisimova, invece, cercheranno la prima vittoria per restare in corsa nel torneo di Riad .
Partenza lanciata per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals: la coppia azzurra ha superato con autorità Asia Muhammad e Demi Schuurs con il punteggio di 6-3 6-3 in appena un’ora e 18 minuti, ottenendo una vittoria importante nel Gruppo Navratilova.
Un successo che pesa non solo in ottica classifica, ma anche per la differenza set e game, fattore potenzialmente decisivo in caso di arrivo a pari punti. Le due italiane hanno mostrato grande solidità, lucidità nei momenti chiave e un’intesa ormai consolidata, confermando la crescita che le ha portate fino al torneo delle otto migliori coppie del mondo.
Primo set: Errani e Paolini partono forte
Fin dai primi scambi, la coppia italiana ha imposto il proprio ritmo, alternando difesa e attacco con equilibrio. Dopo un inizio equilibrato (2-2), Errani e Paolini hanno sfruttato il primo momento di difficoltà delle avversarie, strappando il servizio a Muhammad nel sesto gioco grazie a una serie di risposte profonde e a una maggiore precisione nei colpi a rete.
Le italiane hanno poi confermato il break (5-2) e ampliato il vantaggio con un tennis di grande intensità. Decisivo l’ennesimo errore di volée dell’americana, che ha consegnato il break del 4-2. Da lì in poi, Errani e Paolini hanno controllato con autorità, chiudendo il parziale con un dritto vincente di Jasmine sul 6-3.
Secondo set: gestione impeccabile e chiusura solida
La seconda frazione è iniziata nel segno delle azzurre: immediato break nel primo gioco grazie a un dritto fulminante di Paolini. L’americana e l’olandese hanno tentato una reazione, recuperando fino al 2-2, ma la solidità della coppia italiana è riemersa nel momento decisivo.
Errani e Paolini hanno strappato nuovamente il servizio nel settimo gioco (4-3), sfruttando un paio di errori a rete di Schuurs e la consueta aggressività di Jasmine in risposta. Da lì, le italiane hanno gestito con calma il vantaggio, salendo 5-3 e chiudendo al nono gioco con un punto spettacolare: risposta di Paolini, chiusura di Errani e dritto vincente finale per il 6-3 definitivo.
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 1° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs Inizio 13:30
(2) Iga Swiatek vs (7) Madison Keys Non prima 16:00
(4) Amanda Anisimova vs (6) Elena Rybakina
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka
🇺🇸 Cori Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇮🇹 Jasmine Paolini
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek
🇺🇸 Amanda Anisimova
🇰🇿 Elena Rybakina
🇺🇸 Madison Keys
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷
Forse Anisimova ha un po’ mollato mentalmente dopo l’ultimo successo, anche lei ha lasciato trascorrere un po’ di tempo.
Rybakina ha dato forfait nell’ultimo match, altrimenti è in serie prolungata.
Chiude in 1:01 la sua introduzione tra le migliori 8 della stagione Madison Keys,dopo 68 giorni senza match,nella foto è comunque venuta bene.
A tal riguardo ho temuto,stamane,per un paio di ore circa, che a quasta foto locandina di questo evento che è presente in tutti i siti venisse preferita una foto di Errani e Paolini abbracciate.
Ha avuto la febbre in questi giorni
@ Vae victis (#4512510)
Ovviamente la mia era solo una provocazione all’inverso, una pia speranza che so totalmente irrealizzabile…peccato per paolini, in una doppia veste così dovrà aspirare solo all’inutile doppio, in singolo sarà impossibile a priori.
Che spettacolo squallido la Keys a riadh !
In doppio queste 2 possono dominare pure tra 10 anni..io spero Errani non si ritiri perché hanno un vantaggio talmente ampio su tutte che possono fare la storia del doppio femminile
non sia mai parlar male degli arabi, il problema è che a breve si compreranno l’intero circuito, maschile e femminile (già l’anno scorso ci provarono con l’appoggio di Gaudenzi)… a breve si torna ai tornei con le donne in vestaglia e gli uomini rigorosamente in bianco con le muscolature ben coperte, per somma gioia dei mujahidin che sono in netta maggioranza in questo forum…
Jasmine mi sembra raffreddata.
Vabbè senza Sarita centrata sarebbe stata più complicata
Speriamo Molletta vada in crescendo
Chi ben comincia….
Sì, ha proprio l’aria triste… speriamo davvero che non ci siano problemi
concordo, se Jasmine in singolare arriva alle semi sarebbe già un’impresa, ma in doppio con Sara, davvero ha chances di vincere..
speriamo che non ci siano complicazioni, ma mi sbaglio o Jasmine è abbastanza triste. Non vorrei non stesse bene
speriamo che non ci siano complicazioni, ma mi sbaglio o Jasmine è abbastanza triste. Non vorrei non stesse bene
Paolini ha molte probabilità di vincere le Finals in doppio, molto più che in singolare dove la vedo impresa quasi impossibile.
Con il denaro puoi comperarti una buona parte di quel che ricade sotto "i classici" cinque sensi, ma non, ad esempio, l'IDEA DI LAICISMO, LIBERTÀ E DEMOCRAZIA che "noi occidentali" possiamo continuare a coltivare, e la cui realizzazione possiamo continuare ad inseguire
Con il denaro puoi comperarti una buona parte di quel che ricade sotto “i classici” cinque sensi, ma non, ad esempio, l’IDEA DI LAICISMO, LIBERTÀ E DEMOCRAZIA che “noi occidentali” possiamo continuare a coltivare, e la cui realizzazione possiamo continuare ad inseguire
Sabalenka n.1 anche nella foto
@ ilpallettaro (#4512310)
Bisogna dirle le cose come stanno,senza troppi peli sul naso.
Quando ho iniziato a seguire si giocava al mitico Madison Square Garden,che soddisfazione quando la Reggi portò la prima volta anche l’Italia, credo si qualificò con il sedicesimo ed ultimo
posto.
Bellissime!
Dall’alto verso il basso:
Pegula, Paolini,Keys, Swiatek, Anisimova, Sabalenka, Rybakina,Gauff.
La Paolini è la più arabaggiante di tutte
In un’intervista rilasciata a Supertennis, Sara Errani ha detto che Jasmine non stava molto bene… incrociamo le dita
Bella Jasmine