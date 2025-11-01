WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Prima giornata. Esordio buono per Errani e Paolini: battute Muhammad-Schuurs 6-3 6-3

Partenza lanciata per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals: la coppia azzurra ha superato con autorità Asia Muhammad e Demi Schuurs con il punteggio di 6-3 6-3 in appena un’ora e 18 minuti, ottenendo una vittoria importante nel Gruppo Navratilova.

Un successo che pesa non solo in ottica classifica, ma anche per la differenza set e game, fattore potenzialmente decisivo in caso di arrivo a pari punti. Le due italiane hanno mostrato grande solidità, lucidità nei momenti chiave e un’intesa ormai consolidata, confermando la crescita che le ha portate fino al torneo delle otto migliori coppie del mondo.

Primo set: Errani e Paolini partono forte

Fin dai primi scambi, la coppia italiana ha imposto il proprio ritmo, alternando difesa e attacco con equilibrio. Dopo un inizio equilibrato (2-2), Errani e Paolini hanno sfruttato il primo momento di difficoltà delle avversarie, strappando il servizio a Muhammad nel sesto gioco grazie a una serie di risposte profonde e a una maggiore precisione nei colpi a rete.

Le italiane hanno poi confermato il break (5-2) e ampliato il vantaggio con un tennis di grande intensità. Decisivo l’ennesimo errore di volée dell’americana, che ha consegnato il break del 4-2. Da lì in poi, Errani e Paolini hanno controllato con autorità, chiudendo il parziale con un dritto vincente di Jasmine sul 6-3.

Secondo set: gestione impeccabile e chiusura solida

La seconda frazione è iniziata nel segno delle azzurre: immediato break nel primo gioco grazie a un dritto fulminante di Paolini. L’americana e l’olandese hanno tentato una reazione, recuperando fino al 2-2, ma la solidità della coppia italiana è riemersa nel momento decisivo.

Errani e Paolini hanno strappato nuovamente il servizio nel settimo gioco (4-3), sfruttando un paio di errori a rete di Schuurs e la consueta aggressività di Jasmine in risposta. Da lì, le italiane hanno gestito con calma il vantaggio, salendo 5-3 e chiudendo al nono gioco con un punto spettacolare: risposta di Paolini, chiusura di Errani e dritto vincente finale per il 6-3 definitivo.

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 1° Giornata, cemento (al coperto)

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Asia Muhammad / Demi Schuurs [8] • Asia Muhammad / Demi Schuurs [8] 0 3 3 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Sara Errani/ (1) Jasmine Paolinivs (8) Asia Muhammad/ (8) Demi Schuurs

(2) Iga Swiatek vs (7) Madison Keys Non prima 16:00



WTA Riyadh Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 0 Madison Keys [7] Madison Keys [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

(4) Amanda Anisimova vs (6) Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare

(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

🇧🇾 Aryna Sabalenka🇺🇸 Cori Gauff🇺🇸 Jessica Pegula🇮🇹 Jasmine Paolini

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek

🇺🇸 Amanda Anisimova

🇰🇿 Elena Rybakina

🇺🇸 Madison Keys

Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷