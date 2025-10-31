Sinner in semifinale a Parigi, ma cresce la tensione con il suo box (Video)

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Rolex Paris Masters 2025, confermando ancora una volta la sua solidità e la capacità di imporsi anche nei momenti di difficoltà. La vittoria contro Ben Shelton gli ha permesso di proseguire un torneo finora impeccabile, ma durante il match non sono mancati momenti di tensione, segno della stanchezza fisica e mentale che l’altoatesino sta accumulando dopo una stagione molto intensa.

Nel secondo set, dopo aver conquistato un break importante, le telecamere hanno colto una reazione stizzita di Sinner nei confronti del proprio box. Il tennista si è rivolto al suo team con tono infastidito, dicendo:

“C***o, faccio il break e voi state lì seduti.”

“fuck i make a break and you’re fucking sitting” allora innanzitutto TI CALMI, seconda cosa: puoi permetterti di parlare così solo ad una persona seduta in quella panchina pic.twitter.com/I2BLB72CfW — ☾ sab🇦🇹 (@signofhsa) October 31, 2025

Una frase pronunciata d’istinto, che ha mostrato il suo disappunto per la mancanza di sostegno emotivo in un momento delicato del match. Non si è trattato di un episodio grave, ma di una reazione dettata dalla tensione agonistica e dalla fatica accumulata nelle ultime settimane.

Dopo l’accaduto, Sinner è tornato rapidamente a concentrarsi sulla partita, gestendo con maturità la parte finale dell’incontro e chiudendo in due set contro uno degli avversari più in forma del circuito.

Il numero due del mondo ha poi spiegato di voler continuare a “gestire il corpo e le energie” in vista della semifinale e del prossimo grande appuntamento, le ATP Finals di Torino, dove sarà uno dei protagonisti più attesi.

L’episodio di Parigi riflette più che altro la tensione di fine stagione, comune a molti top player, e la grande pressione con cui Sinner convive da mesi. La stagione 2025, costellata di successi e risultati di alto livello, ha inevitabilmente lasciato il segno sul piano fisico e mentale.

In ogni caso, Sinner ha dimostrato ancora una volta la capacità di reagire, mantenendo alta la concentrazione e continuando il suo cammino nel torneo parigino, dove affronterà un nuovo importante test per chiudere l’anno da protagonista.





Marco Rossi