Sinner demolisce Shelton e centra la prima semifinale al Rolex Paris Masters
Prima semifinale al Rolex Paris Masters per Jannik Sinner, che supera senza esitazioni Ben Shelton con un netto 6-3 6-3 in appena 69 minuti di gioco.
Un successo limpido e costruito con la consueta lucidità, contro uno degli avversari più pericolosi del circuito indoor per potenza e servizio. Era una sfida tra due filosofie di tennis quella andata in scena nei quarti: da una parte Sinner, numero 2 del mondo e in piena corsa verso la vetta del ranking; dall’altra Shelton, 23 anni, numero 7 ATP, il più esplosivo tra i giovani, fin qui impeccabile al servizio nel torneo — nessun break subito e una sola palla break concessa (a Cobolli), cancellata con un ace a 235 km/h.
Era il settimo confronto diretto tra i due: bilancio ora di 6-1 per Sinner, che ha vinto tutti gli ultimi sei incroci dopo la sconfitta iniziale a Shanghai 2023.
L’ultimo scontro risaliva ai quartI di Wimbledon 2025, quando l’altoatesino si impose in quattro set, confermando la sua capacità di leggere il servizio del mancino americano e di neutralizzarlo alla distanza.
A Parigi, Sinner era arrivato dopo due vittorie in crescita contro Zizou Bergs e Francisco Cerundolo, entrambe partite vinte in due set dopo un avvio complicato. Shelton, invece, aveva spazzato via Cobolli e Rublev, mostrando la solita potenza devastante.
Contro un Shelton che viaggia con una prima oltre i 215 km/h e punte di 235, Sinner ha sfoderato una delle sue armi più forti: la risposta. Ha disinnescato il servizio dell’americano con un anticipo perfetto e colpi profondi, trasformando la pressione del servizio avversario in terreno fertile per prendere il comando dello scambio.
Il primo set è stato un monologo: Sinner ha neutralizzato i “missili gialli” di Shelton con risposte profonde e precise, spesso vicino alla riga di fondo.
Appena avviato lo scambio, Jannik ha iniziato a muovere l’avversario a destra e sinistra, sfruttando gli angoli e costringendo Shelton a rincorse disperate, specie dal lato del dritto.
Pur migliorato da fondo, l’americano non è riuscito a reggere la pressione costante: ogni palleggio lungo finiva per logorarlo, fino al punto perso.
Secondo set senza storia. Nel secondo parziale, Sinner ha strappato subito il servizio a Shelton e sembrava lanciato verso la chiusura rapida. Un breve passaggio a vuoto sul 3-1, con tre errori di dritto, ha permesso all’americano di recuperare il break, ma è stato solo un’illusione: l’azzurro ha ripreso immediatamente il controllo, infilando tre giochi consecutivi e chiudendo 6-3 con l’ennesima risposta vincente.
Sinner ha dominato tutti i settori del match: più lucido, più solido, più completo. Shelton, che fin qui non aveva mai ceduto il servizio, è stato costretto due volte al break e non ha mai avuto la sensazione di poter invertire la rotta.
Con questa vittoria, Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy e conferma il suo ottimo momento di forma.
Nel penultimo atto affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev: due avversari di altissimo livello, ma il Sinner visto oggi sembra avere armi e fiducia per battere chiunque.
La cronaca
1. Set Shelton al servizio. Doppio. Ace, prima a 223 km/h, il tono della partita è dato. Servizio e dritto per l’americano 40-15. Ace 1-0. Segue a rete la prima Jannik 15-0. Si scambia Sinner piazza il dritto vincente 30-0. Servizio vincente per Jannik 40-0. Gioco a zero 1-1. A rete Shelton che chiude con la volée 15-0. Risponde profondo il n.2 del mondo 15 pari. Palla corta dell’americano, Sinner non si fa sorprendere 15-30. Doppio fallo 15-40 due palle break per Jannik. Dritto in rete 30-40. Scambio di finezze a rete. Due recuperi di Sinner che mette fuori l’ultimo colpo. Parità. Ancora un errore di dritto, Vantaggio Shelton. Sinner costringe lo statunitense all’errore. Parità. Jannik impreciso con il dritto. Ancora un dritto che finisce in rete Shelton avanti 2-1. Scambio infinito, Shelton tiene il palleggio Sinner mette lungo 0-15. Sinner distribuisce 15 pari. Bene Jannik dietro la prima 30-15. Dritto fuori di Shelton 40-15. Prima vincente 2-2. Doppio fallo 0-15. Prima a 226, 15 pari. Esce il dritto del nativo di Atlanta 15-30. Lavora ai fianchi Sinner 15-40 due palle break. Attacco in contropiede e smash vincente break 2-3. Servizio vincente 15-0. Passante incrociato da applausi 40-0. Ancora un passante perfetto. Break confermato a zero 4-2. Risposta lunga Shelton è lento ad uscire dal servizio 0-15. Ace 15 pari. Prima a 226 Sinner risponde corto, Shelton chiude con il dritto 30-15. Prima ad uscire da sinistra 40-15. Doppio fallo (196 km/h) 40-30. Schiaffo al volo di Jannik 15-0. Il rovescio del vincitore di Wimbledon è ingiocabile 30-0. Ace, gioco a zero, break consolidato 5-3. Da fondo non ce n’è per Shelton 0-15. A rete Jannik 0-30. Esce il rovescio di Shelton 0-40, tre set point. Prima vincente 15-40. Prima al corpo a 221, Sinner risponde, Shelton gioca sull’azzurro che chiude il set 6-3 in 34 minuti e la possibilità di servire per primo.
2. set Jannik distribuisce a destra e sinistra con Shelton che perde terreno. Un pezzettino ad ogni scambio che dopo sei palleggi diventa una palla impossibile da raggiungere. 40-15 e l’unico 15 è stato un passante miracolo di Shelton. Ace e 1-0. Ace di Shelton che serve bene. Gioco a zero e score in parità 1-1. Risposta corta, Sinner dritto vincente 15-0. Stecca il dritto l’americano 30-0. Ace e gioco a zero 2-1. Parte lo scambio, Shelton rovescio in rete 0-15. Ancora una seconda , Braccio di ferro da fondo campo, Shelton tiene, ma a palla di Sinner è troppo pesante 0-30- Ace a 225 km/h, 15-30. Servizio ad uscire e dritto 30 pari. Esce il dritto di Shelton palla break 30-40. L’americano non riesce a tenere la velocità del n.2 del mondo. Break 1-3. Pasticcia Jannik con il dritto 0-15. Dritto fuori 0-30. Perde la misura del dritto Jannik 0-40 tre palle break per Shelton le prime del match. Indeciso l’attacco di Sinner, Shelton lo passa, break 3-2. Esce la risposta di Sinner 15-0. Rovescio vincente dello statunitense 30-0. Affonda il dritto Shelton, ace e gioco a zero 3-3. Servizio vincente per Jannik 15-0. Ottimo dritto 30-0. Rovescio vincente. Sinner si sta ritrovando. Gioco a zero 4-3. La risposta di Sinner non perdona 15-40 due palle break. Shelton annulla con la palla corta 30-40. Dritto a sventaglio ed è break 3-5. A rete Jannik volée perfetta 15 pari. Ace con servizio ad uscire senza forzare 30-15. Risponde bene Shelton Sinner mette il dritto in rete 30 pari. Servizio vincente 40-30. Match point. Jannik chiude a rete con una stop volley degna di Panatta 6-3 in un’ora e nove minuti. Jannik in semifinale.
Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
Match splendido da parte di Jannik contro un ritrovato Shelton. Sotto con la semifinale ora Jannik, forza!
Dici benissimo.
Unica affermazione di Shelton a Shanghai 2023, poi 7 vittorie consecutive di Jannik senza concedergli alcun set.
A dire il vero l’americano in questi 7 KO lo ha trascinato ben 6 volte ai tie-break, ma Jannik non gli ha mai lasciato scampo.
Ormai Ben è un nuovo De Minaur per il Divino.
Vero, Shelton avrebbe fatto 1 – 2 giochi in più.
Sono 7 partire che Shelton non vince un singolo set contro Jannik, sé non sbaglio.
Quella di Sinner, in questa era tennistica, è LA RISPOSTA.
Solo una curiosità a Torino se sinner vince a Parigi giocherà da numero 1 ,nella race primo e Alcaraz,ma al momento delle presentazioni alla partita lo spiker del palazzetto dira entra in campo il numero 1 al mondo giusto,che soddisfazioni sarebbe con 4 mille e un paio di 500 in meno
Magari perché quelli che scrivono gli articoli si guardano le partite e non leggono solo i punteggi.
Ieri il primo set Jannik, contro un avversario molto meno ostico, non aveva brillato veramente
Oggi è stato devastante
@ Francesco Cancellotti (#4511985)
Se si guarda a come ha donato l’esplosività di Shelton , non solo con la tradizionale risposta super, ma il dinamismo sfrenato nel scendere a rete, il tempismo e anticipo stellari, il servizio laser in molte occasioni, bisogna convenire con la tua valutazione. I nuovi elementi su cui si sta’ esercitando gli sono già diventati automatici, questo non si ferma più, senti profumo di grandezza e di numero uno abbastanza stabile nel futuro.
Stai a rispondere al quadrupede perissodattilo…
Ahi Ahi, uomo di poca fede! Jannik è un fuoriclasse, quindi anche se non al meglio della condizione batte chi fuoriclasse non è. Punto.
@ walden (#4512012)
Al terzo lo portano via…
Vediamo che succede te lo dico io il 23esimo trofeo per Sinner. Leggo volentieri i tuoi commenti e di Pier perchè capisco che conoscete bene il tennis soprattutto tecnicamente
Secondo raglio della giornata….
@ MAURO (#4511959)
Per un attimo SOLO PER UN ATTIMO ho avuto la tentazione di metterti un verde
Perché c’è del genio in questa trollata
😆
Perdi sempre un’occasione per tacere.
E digerito.
Sarebbe andata a finire con un punteggio più equilibrato e con almeno un TB giocato.
Sarebbe andata
Ci illumini come secondo te sarebbe andata?siamo tutti in attesa…
@ MAURO (#4511959)
Ahahahah, sei un mito!
Grande capitano.E mi unisco per un abbraccio ad Antoniov.
Completamente d’accordo . Ricordiamocelo la prossima volta che il fenomeno di turno si preparerà a demolire il nostro super campione.
Malgrado mi dispiaccia che sia “solo” il numero due, pensando alla stagione che ha fatto, io lo piazzo nella mia mente al numero 1. Senza lo stop di tre mesi, Carlitos gli sarebbe alle spalle, anche se non nettamente come lo scorso anno.
Forse sarebbe diversamente se avessero giocato sulla luna. Chissà.
Indovinello: cosa rappresenta Sinner.
Jannik Sinner rappresenta la grandezza di un supercampione
Senza dubbio, probabilmente Shelton avrebbe perso 6-0 6-0. Un abbraccio ad Antoniov.
Quoto “cappellino carapace” bellissimo
MAUROOOOO CHE UOMO
@ MAURO (#4511959)
Bisogna tenere anche conto che ormai il proctolyn non è più sufficiente.
Match giocato da Sinner sempre in controllo, si è distratto solo nel break subito nel secondo set.
Comunque si vede che è cotto, continua a vincere in due set e stasera ha brekkato solo 4 volte Shelton, uno a cui si sa che è facile strappare il servizio. Insomma se da cotto gioca cosi che succede se gioca al 100% della forma? vince tutti i match 6-0, 6-0 in 30 minuti?
A parte gli scherzi Shelton che era apparso al servizio quasi ingiocabile nelle due partite precedenti stasera non ha fatto meglio del Cerundolo di ieri sera, tutto per merito di Sinner, in risposta già adesso anche meglio del miglior Djokovic. Impressionante come risponde questo fenomeno italiano.
Solo un enorme grazie Campione
Come sempre tutti gli avversari di Sinner sembrano in grande spolvero…finché non incontrano lui! 😀
Probabile, ma Sinner ha studiato bene la sua strategia, lha messa in pratica alla perfezione e non c’è stato scampo.
Considerata la professionalità del suo team, probabilmente è stato preso in considerazione anche il fattore campo.
Chissà.
Viste le sue difficoltà fisiche di questi giorni, per me, affrontare Shelton in questo modo è stato uno spettacolo.
Una delle più belle partite di Sinner dell’ultimo periodo , non dal punto di vista estetico ma tattico.
Allora si parla di RECORD ITALIANO per la 43° SF di Sinner a livello ATP…
…ma come facciamo a parlare di “record” quando Super-Nicola ha vinto ben 48 titoli in SINGOLARE (lasciamo perdere i doppi ed i doppi-misti altrimenti andiamo a finire nelle TRE cifre)?
Quando mai il “povero” Jannik riuscirà a “qualificarsi” (altro che vincere) delle manifestazioni come:
– Internazionali del Belgio
– Internazionali del Cile
– Sanremo Cup
– Trofeo di Ortisei
– Internazionali di Sicilia
– eccetera eccetera ????
Probabilmente mai!
Vola basso caro nostro Divino, anche se sei nato ad oltre 1000 metri più in alto del grande Nicola…
Prestazione molto incoraggiante di Jannik a spazzare via le nubi che ieri si addensate soprattutto nel primo parziale contro Cerundolo.
Un Sinner in condizioni atletiche decisamente migliori di ieri… Condizioni atletiche che, seppur non certo brillantissime, gli hanno consentito di dominare il n.7 del mondo.
Direi un Sinner in versione fasi finali del torneo e che ci fa respirare aria di weekend.
Fenomenale soprattutto in risposta l’altoatesino… Di fatto priva del servizio uno dei più micidiali battitori del circuito e lo lascia nudo a remare da una parte all’altra del campo.
Ottima anche la gestione dei propri turni di battuta per il Campione altoatesino, come sempre contro i big server… Episodico il controbreak subito nel secondo set, per il resto Jannik ha concesso veramente le briciole sui propri turni di battuta.
Il prossimo avversario dovrebbe essere più impegnativo dal punto di vista fisico ma ormai Jannik vede la riga del traguardo e mi aspetto un ulteriore miglioramento della resa atletica… vediamo che succede.
@ MAURO (#4511959)
Almeno FORSE invece di PROBABILMENTE ci andava.
La tua considerazione comunque non è sbagliata, in alcuni scambi lunghi Shelton ha tenuto, ma la sostanza non cambia Sinner resta uno che soffoca l’avversario e con Shelton non è per nulla semplice.
@ MAURO (#4511959)
Ahahah
@ MAURO (#4511959)
Ahahahah
Wow!!! Grandissimo Jannik.
Questo ragazzo è già una leggenda vivente.Sinner fa meraviglie sempre ,alla faccia di quelli che lo hanno definito anti- Italiano.
S T R E P I T O S O
il nostro mitico Jannik
Bisogna tenere conto che Shelton era alla sua prima partita sul centrale, a differenza di Sinner che era alla terza.
Se avessero giocato sull’ altro campo, su cui Shelton aveva giocato 2 partite e Sinner nessuna, probabilmente sarebbe andata diversamente,
Ieri nonostante il 6-1 a Cerundolo il titolo recitava : “Jannik non brilla”.
Oggi doppio 6-3 a Shelton e Sinner lo demolisce.
Sia ieri che oggi Jannik ha ceduto sempre e solo 6 giochi ai suoi avversari.
C’è qualcosa che non torna…
Demolische e’ gia ‘ detto poco.
Chissa’ cosa ne pensa carletto alvarez vespa ?
Ma veramente nel primo set Shelton ha servito il 77% di prime?
Devo ammetterlo, anche se non l’ho forse scritto ma davo Sinner perdente 7-5 6-2…
Non mi aspettavo che Sinner, visibilmente stanco in diversi frangenti delle ultime 6 partite vincesse contro un Shelton, apparentemente in grande spolvero negli ultimi due incontri.
Ma la prestazione odierna di Sinner è stata a mio avviso straordinaria.
Un capolavoro di tattica e determinazione per annullare ogni arma dell’americano e portarsi a casa la partita nel minor tempo possibile.
Il servizio dell’americano è stato parzialmente spuntato dalla superficie (il resto l’ha fatto la risposta), per il resto era un aggressione asfissiante sul rovescio di Shelton, dopo i 6/7 scambi affondo angolato sul rovescio o sulla prateria del dritto, che senza ritmo era sempre falloso o poco incisivo.
Ottimo servizio e ottime discese a rete.
Senza entrare in altri particolari: spettacolo.
Temevo un po’ questa partita viste le premesse, ma è stato un allenamento per Jannik ( a Wimbledon vinto in 3 non 4 set redazione), davvero impeccabile a parte qualche momento, per fortuna fugace.. la condizione atletica, però, mi sembra sempre sul filo, ma continua a battere tutti e anche in 2 set, per cui, come sempre, “ ha ragione” il rosso, la cui modalità di crociera è off limits per praticamente tutti anche se non a pieni giri, non ne ha bisogno.. ottimo e, come sempre, avanti il prossimo.. ps Forza Antoniov, un abbraccio
Cotto e mangiato
Ha fatto piu’ fatica ieri
Jannik è in trance agonistica! Daje tutta!
Credevo gli potesse dar.piu’ grattacapi ma forse il cappellino carapace serve proprio a ciò. Nessuna storia. Una formalità.