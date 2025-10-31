Rune è già tornato in campo (Video)
“Far diventare la riabilitazione divertente”. Questo messaggio accompagna una clip video postata da Holger Rune, già in campo a colpire palle pochi giorni dopo l’operazione al tendine d’Achille, rotto nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma. Il danese è stato operato al tendine lesionato lo scorso 21 ottobre e dopo una manciata di giorni in ospedale si è subito rimesso a lavorare in palestra con pesi e attrezzi per tenere la sua muscolatura tonica; quindi è già tornato in campo con la gamba sinistra distesa a colpire col diritto palle lanciate a mano.
Chiaro il suo intento: divertirsi un po’ in primis, e non perdere del tutto il contatto con il campo, la sua racchetta e la sensazione dell’impatto con la palla. Un video che agli appassionati un po’ navigati avrà di certo ricordato quello di Thomas Muster, in campo a tirare colpi con la gamba ingessata e distesa su di una panca per i postumi del terribile incidente subito a Miami il 1° aprile 1989, travolto da un ubriaco alla giuda mentre stava riponendo i borsoni nel baule dell’auto.
È assai presto per ipotizzare una prognosi e addirittura il rientro in campo di Rune. Il minimo per recuperare da un infortunio così grave è sei mesi, ma potrebbe essere necessario anche un periodo i 8-9 mesi, che sposta il possibile ritorno alle competizioni a fine primavera 2026, forse sull’erba prima di Wimbledon. Non resta che augurare allo sfortunatissima danese in bocca al lupo e pronto rientro sul tour.
Mario Cecchi
Un buon segnale di volontà… forza!!!
Sembra passata una vita dal 2022…ultimi echi del Covid nelle nostre vite, e Rune che batte Nole proprio a Parigi indoor…all’epoca sembrava fosse lui, e non Sinner, “the next big thing”…
Volendo può usare anche l’altro arto,quindi proprio fermo non dovrà stare.
Oggi poi abbiamo molte più possibilità di ieri in fatto di mantenere attiva la biodinamica dek colpo.
Forza Rune.
Forza Holger
Appena ho visto la foto ho pensato a Muster
Serve a mantenere il contatto con le cose di tutti i giorni, a non cadere in depressione in primo luogo. Poi è sempre bene mantenere il esercizio il braccio.
mi ricordo che lo fece anche Muster quando si ruppe il ginocchio.
Mi domando, però, esattamente che cosa si alleni con questo esercizio.
Il movimento del diritto parte dalle gambe, se lo esegui da seduto, che beneficio ne trai?
Un grande in bocca al lupo!!
Penso che potrei perderci anche da cosi… Auguri Holger!
Forza Monello ti aspettiamo…come prima ed anche più forte.
Buon lavoro e tanti auguri per una veloce ripresa!
Forza Holger, torna presto e più forte di prima!
Forza ragazzo, auguri per una tua pronta ripresa agonistica.
