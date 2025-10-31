Rune è già tornato in campo (Video)

“Far diventare la riabilitazione divertente”. Questo messaggio accompagna una clip video postata da Holger Rune, già in campo a colpire palle pochi giorni dopo l’operazione al tendine d’Achille, rotto nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma. Il danese è stato operato al tendine lesionato lo scorso 21 ottobre e dopo una manciata di giorni in ospedale si è subito rimesso a lavorare in palestra con pesi e attrezzi per tenere la sua muscolatura tonica; quindi è già tornato in campo con la gamba sinistra distesa a colpire col diritto palle lanciate a mano.

Chiaro il suo intento: divertirsi un po’ in primis, e non perdere del tutto il contatto con il campo, la sua racchetta e la sensazione dell’impatto con la palla. Un video che agli appassionati un po’ navigati avrà di certo ricordato quello di Thomas Muster, in campo a tirare colpi con la gamba ingessata e distesa su di una panca per i postumi del terribile incidente subito a Miami il 1° aprile 1989, travolto da un ubriaco alla giuda mentre stava riponendo i borsoni nel baule dell’auto.

In quest'altra clip video, Holger mostra i suoi allenamenti in palestra.

È assai presto per ipotizzare una prognosi e addirittura il rientro in campo di Rune. Il minimo per recuperare da un infortunio così grave è sei mesi, ma potrebbe essere necessario anche un periodo i 8-9 mesi, che sposta il possibile ritorno alle competizioni a fine primavera 2026, forse sull’erba prima di Wimbledon. Non resta che augurare allo sfortunatissima danese in bocca al lupo e pronto rientro sul tour.

Mario Cecchi