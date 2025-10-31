Il danese si è infortunato a Stoccolma Altro, Copertina, Video

Rune è già tornato in campo (Video)

31/10/2025 10:07 14 commenti
Holger nel video che lo ritrae in campo dopo l'operazione
Holger nel video che lo ritrae in campo dopo l'operazione

“Far diventare la riabilitazione divertente”. Questo messaggio accompagna una clip video postata da Holger Rune, già in campo a colpire palle pochi giorni dopo l’operazione al tendine d’Achille, rotto nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma. Il danese è stato operato al tendine lesionato lo scorso 21 ottobre e dopo una manciata di giorni in ospedale si è subito rimesso a lavorare in palestra con pesi e attrezzi per tenere la sua muscolatura tonica; quindi è già tornato in campo con la gamba sinistra distesa a colpire col diritto palle lanciate a mano.

Chiaro il suo intento: divertirsi un po’ in primis, e non perdere del tutto il contatto con il campo, la sua racchetta e la sensazione dell’impatto con la palla. Un video che agli appassionati un po’ navigati avrà di certo ricordato quello di Thomas Muster, in campo a tirare colpi con la gamba ingessata e distesa su di una panca per i postumi del terribile incidente subito a Miami il 1° aprile 1989, travolto da un ubriaco alla giuda mentre stava riponendo i borsoni nel baule dell’auto.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Holger Vitus Nødskov Rune (@holgerrune)

In quest’altra clip video, Holger mostra i suoi allenamenti in palestra.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Holger Vitus Nødskov Rune (@holgerrune)

È assai presto per ipotizzare una prognosi e addirittura il rientro in campo di Rune. Il minimo per recuperare da un infortunio così grave è sei mesi, ma potrebbe essere necessario anche un periodo i 8-9 mesi, che sposta il possibile ritorno alle competizioni a fine primavera 2026, forse sull’erba prima di Wimbledon. Non resta che augurare allo sfortunatissima danese in bocca al lupo e pronto rientro sul tour.

Mario Cecchi

TAG: ,

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

no Sinner no Party (Guest) 31-10-2025 12:22

Un buon segnale di volontà… forza!!!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Wayne (Guest) 31-10-2025 12:05

Sembra passata una vita dal 2022…ultimi echi del Covid nelle nostre vite, e Rune che batte Nole proprio a Parigi indoor…all’epoca sembrava fosse lui, e non Sinner, “the next big thing”…

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 31-10-2025 11:59

Volendo può usare anche l’altro arto,quindi proprio fermo non dovrà stare.

Oggi poi abbiamo molte più possibilità di ieri in fatto di mantenere attiva la biodinamica dek colpo.

Forza Rune.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 31-10-2025 11:32

Forza Holger

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 31-10-2025 11:27

Appena ho visto la foto ho pensato a Muster

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino (Guest) 31-10-2025 11:21

Scritto da fedder
mi ricordo che lo fece anche Muster quando si ruppe il ginocchio.
Mi domando, però, esattamente che cosa si alleni con questo esercizio.
Il movimento del diritto parte dalle gambe, se lo esegui da seduto, che beneficio ne trai?

Serve a mantenere il contatto con le cose di tutti i giorni, a non cadere in depressione in primo luogo. Poi è sempre bene mantenere il esercizio il braccio.

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, chik67
fedder 31-10-2025 10:58

mi ricordo che lo fece anche Muster quando si ruppe il ginocchio.
Mi domando, però, esattamente che cosa si alleni con questo esercizio.
Il movimento del diritto parte dalle gambe, se lo esegui da seduto, che beneficio ne trai?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Intrepido (Guest) 31-10-2025 10:37

Un grande in bocca al lupo!!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
smiccio (Guest) 31-10-2025 10:33

Penso che potrei perderci anche da cosi… Auguri Holger!

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
Don Budge fathers 31-10-2025 10:31

Forza Monello ti aspettiamo…come prima ed anche più forte.

 5
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Aquila., Paolo Papa, sergioat, Sonj
Silvy__89 (Guest) 31-10-2025 10:23

Buon lavoro e tanti auguri per una veloce ripresa!

 4
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Scolaretto, Aquila., sergioat, Sonj
Paolo Papa 31-10-2025 10:22

Forza Holger, torna presto e più forte di prima!

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Scolaretto, Aquila., sergioat
Nena 31-10-2025 10:17

Forza ragazzo, auguri per una tua pronta ripresa agonistica.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paolo Papa
Nena 31-10-2025 10:17

Forza ragazzo, auguri per una tua pronta ripresa agonistica.

 1
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paolo Papa, Don Budge fathers, Scolaretto, Aquila., sergioat, Sonj