Un solo posto disponibile per le ATP Finals: quattro giocatori in corsa per Torino

Resta un solo posto libero per le ATP Finals di Torino 2025 e sono quattro i candidati ancora in corsa per conquistarlo. La lotta si preannuncia serrata, con tre di loro ancora in gara al Rolex Paris Masters: Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alexander Bublik, mentre Lorenzo Musetti, attualmente ottavo nella Race, è già stato eliminato dal torneo parigino.

Il canadese è quello che parte con le maggiori possibilità: basterebbe raggiungere la finale di Parigi per superare Musetti e garantirsi la qualificazione a Torino. In caso di sconfitta nei quarti di finale contro Valentin Vacherot, invece, sarebbe automaticamente fuori dalla corsa. Se nessuna di queste due situazioni dovesse verificarsi, Auger-Aliassime avrebbe comunque una seconda opportunità la prossima settimana, partecipando all’ATP 250 di Metz.

Molto più complicata la situazione per Alexander Bublik e Daniil Medvedev, che per rimanere in corsa devono vincere il torneo di Parigi. Solo in quel caso potrebbero ancora sperare di ottenere il pass per Torino, a condizione di confermarsi con una vittoria anche in uno degli ultimi appuntamenti stagionali, l’ATP di Atene o quello di Metz.

Con un solo posto disponibile e più scenari ancora aperti, il finale di stagione si annuncia infuocato: la corsa verso le Finals entra nel suo capitolo decisivo (dipenderà anche dalla scelta di Novak Djokovic che però non potrà dare forfait se non dopo la fine del suo cammino ad Atene).

🏁 ATP Race to Turin – aggiornata al Rolex Paris Masters 🇫🇷 (QF)

1️⃣ 🇪🇸 Alcaraz – 11.050 ✅

2️⃣ 🇮🇹 Sinner – 9.200 (+200 QF) ✅

3️⃣ 🇩🇪 Zverev – 4.760 (+200 QF) ✅

4️⃣ 🇷🇸 Djokovic – 4.580 ✅

5️⃣ 🇺🇸 Shelton – 3.970 (+200 QF) ✅

6️⃣ 🇺🇸 Fritz – 3.935 (+100 R16) ✅

7️⃣ 🇦🇺 De Minaur – 3.935 (+200 QF) ✅

––––––– Qualificati per le ATPFinals 🎾 –––––––

8️⃣ 🇮🇹 Musetti – 3.685 (+10 R32)

––––––– In corsa 🔥 –––––––

9️⃣ 🇨🇦 Auger-Aliassime – 3.395 (+200 QF)

10️⃣ 🇬🇧 Draper – 2.990

11️⃣ 🇳🇴 Ruud – 2.835 (+10 R32)

12️⃣ 🇷🇺 Medvedev – 2.760 (+200 QF)

13️⃣ 🇰🇿 Bublik – 2.670 (+200 QF)

📊 Punti per la qualif. alle #ATPFinals: ~3935

📍 In corsa ancora Auger-Aliassime, Medvedev e Bublik per l’ultimo posto verso Torino 🇮🇹





Marco Rossi