Un solo posto disponibile per le ATP Finals: quattro giocatori in corsa per Torino (race aggiornata in tempo reale – Musetti a +90 da Auger)

31/10/2025 14:58 69 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Patrick Boren
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Patrick Boren

Resta un solo posto libero per le ATP Finals di Torino 2025 e sono quattro i candidati ancora in corsa per conquistarlo. La lotta si preannuncia serrata, con tre di loro ancora in gara al Rolex Paris Masters: Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alexander Bublik, mentre Lorenzo Musetti, attualmente ottavo nella Race, è già stato eliminato dal torneo parigino.

Il canadese è quello che parte con le maggiori possibilità: basterebbe raggiungere la finale di Parigi per superare Musetti e garantirsi la qualificazione a Torino. Ora in semifinale a Parigi Auger-Aliassime avrebbe comunque una seconda opportunità la prossima settimana, partecipando all’ATP 250 di Metz.
Molto più complicata la situazione per Alexander Bublik e Daniil Medvedev, che per rimanere in corsa devono vincere il torneo di Parigi. Solo in quel caso potrebbero ancora sperare di ottenere il pass per Torino, a condizione di confermarsi con una vittoria anche in uno degli ultimi appuntamenti stagionali, l’ATP di Atene o quello di Metz.

Con un solo posto disponibile e più scenari ancora aperti, il finale di stagione si annuncia infuocato: la corsa verso le Finals entra nel suo capitolo decisivo (dipenderà anche dalla scelta di Novak Djokovic che però non potrà dare forfait se non dopo la fine del suo cammino ad Atene).

🏁 ATP Race to Turin – aggiornata al Rolex Paris Masters 🇫🇷 (SF)
1️⃣ 🇪🇸 Alcaraz – 11.050 ✅
2️⃣ 🇮🇹 Sinner – 9.200 (+200 QF) ✅
3️⃣ 🇩🇪 Zverev – 4.760 (+200 QF) ✅
4️⃣ 🇷🇸 Djokovic – 4.580 ✅
5️⃣ 🇺🇸 Shelton – 3.970 (+200 QF) ✅
6️⃣ 🇺🇸 Fritz – 3.935 (+100 R16) ✅
7️⃣ 🇦🇺 De Minaur – 3.935 (+200 QF) ✅
––––––– Punti per la qualif. #ATPFinals: ~3930 🎾 –––––––
8️⃣ 🇮🇹 Musetti – 3.685 (+10 R32)
––––––– In corsa 🔥 –––––––
9️⃣ 🇨🇦 Auger-Aliassime – 3.595 (+400 SF)
10️⃣ 🇬🇧 Draper – 2.990
11️⃣ 🇳🇴 Ruud – 2.835 (+10 R32)
12️⃣ 🇷🇺 Medvedev – 2.760 (+200 QF)
13️⃣ 🇰🇿 Bublik – 2.670 (+200 QF)

📊 Punti per la qualif. alle #ATPFinals: ~3935
📍 In corsa ancora Auger-Aliassime, Medvedev e Bublik per l’ultimo posto verso Torino 🇮🇹



Marco Rossi

Scolaretto 31-10-2025 17:05

Musetti ha chiesto una wild card per Atene, vuole provarci fino in fondo sempreché FAA non vinca a Parigi.

 69


Alex77 (Guest) 31-10-2025 16:36

Scritto da libbio78

Scritto da Alex77
Se Musetti non dovesse andare alle finals é solo per demeriti suoi, non scherziamo.. detto ciò, per me alla fine ci andrà perché Djokovic rinuncerà

Andare perché riunucia qualcuno non è mai una bella cosa.
Spero ci vada per meriti suoi e demeriti degli altri

Certo, l’ha detto correttamente lui stesso che gli piacerebbe qualificarsi per meriti propri,. Dipingevo solo lo scenario per me più probabile

 68


+1: Marco M.
walden 31-10-2025 16:23

Scritto da non tennista
Qualcuno qui aveva scritto che FAA era alla frutta fisicamente… andrà a finire che FAA vincerà il torneo e Musetti andrà a torino come spettatore

FAA si è ritirato al percedente torneo e nei primi tre match di questo ha rischiato tutte e tre le volte di perdere contro dei tennisti decisamente inferiori (Comesana, Muller ed Altamaier). Oggi evidentemente Vacherot ne aveva meno di lui (non ho visto il match).

 67


walden 31-10-2025 16:20

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Silvio
Comunque vada, Felix è veramente forte, soprattutto indoor. A Torino, dovesse andarci, se la giocherà con tutti.

Felix da quello che stiamo vedendo meriterebbe di andarci. Quest’anno non è stato molto continuo, ma ha vinto tre titoli.
Musetti non è ancora fuori, ma è sempre più probabile che la sua unica possibilità sia una rinuncia da parte di Nole.
Quest’ultimo farebbe bene a non andare alle Finals, non ha nessuna chance di vincerle e uno come lui non dovrebbe fare da comparsa.
Atteso quanto sopra, la soluzione che io auspico sarebbe Musetti e Alì tutti e due alle Finals, in un modo o nell’altro. Ozioso anche solo discutere di fattori esterni o meriti propri.

Djokovic farà un po’ quello che gli pare. Lorenzo, che spero riesca ancora ad andarci per meriti, se perderà questo tram sarà perchè:
1. ha perso partite contro avversari (Tabilo, Tien, Mpteshi, Sonego) alla sua portata, ma rispetto ai quali ha denotato i suoi limiti tecnici, dei quali, dopo 4 anni, siamo ancora a parlare;
2. per una programmazione degli eventi giocati sbagliata, praticamente non fermandosi mai dopo gli USO, dove era stato molto valido, ed arrivando stanco e soprattutto poco fiducioso agli appuntamenti importanti (500 di Pechino e Vienna, Masters di Shanghai e Parigi), oltrettutto scegliendo quelli (Pechino e Vienna, anzichè Tokyo e Basilea) più impegnativi. Come peraltro sono sempre stati. Quindi scarsa capacità di fare scelte tattiche.

 66


+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 31-10-2025 16:17

Scritto da libbio78

Scritto da Alex77
Se Musetti non dovesse andare alle finals é solo per demeriti suoi, non scherziamo.. detto ciò, per me alla fine ci andrà perché Djokovic rinuncerà

Andare perché riunucia qualcuno non è mai una bella cosa.
Spero ci vada per meriti suoi e demeriti degli altri

Quindi quando Jannik sostituì Berrettini infortunato fu meno prestigiosa come partecipazione? Memento sbadiglii Medvedevii

 65


+1: Marco M.
non tennista (Guest) 31-10-2025 16:16

Qualcuno qui aveva scritto che FAA era alla frutta fisicamente… andrà a finire che FAA vincerà il torneo e Musetti andrà a torino come spettatore

 64


libbio78 31-10-2025 16:12

Scritto da Alex77
Se Musetti non dovesse andare alle finals é solo per demeriti suoi, non scherziamo.. detto ciò, per me alla fine ci andrà perché Djokovic rinuncerà

Andare perché riunucia qualcuno non è mai una bella cosa.
Spero ci vada per meriti suoi e demeriti degli altri

 63


Dr Ivo (Guest) 31-10-2025 15:47

Scritto da Silvio
Comunque vada, Felix è veramente forte, soprattutto indoor. A Torino, dovesse andarci, se la giocherà con tutti.

Felix da quello che stiamo vedendo meriterebbe di andarci. Quest’anno non è stato molto continuo, ma ha vinto tre titoli.
Musetti non è ancora fuori, ma è sempre più probabile che la sua unica possibilità sia una rinuncia da parte di Nole.
Quest’ultimo farebbe bene a non andare alle Finals, non ha nessuna chance di vincerle e uno come lui non dovrebbe fare da comparsa.
Atteso quanto sopra, la soluzione che io auspico sarebbe Musetti e Alì tutti e due alle Finals, in un modo o nell’altro. Ozioso anche solo discutere di fattori esterni o meriti propri.

 62


Alex77 (Guest) 31-10-2025 15:43

Se Musetti non dovesse andare alle finals é solo per demeriti suoi, non scherziamo.. detto ciò, per me alla fine ci andrà perché Djokovic rinuncerà

 61


Losvizzero 31-10-2025 15:43

Bella lotta, se ci andasse Auger sarei felicissimo anche perchè indoor è il più forte degli altri e avrebbe qualche chance

 60


Silvio (Guest) 31-10-2025 15:06

Comunque vada, Felix è veramente forte, soprattutto indoor. A Torino, dovesse andarci, se la giocherà con tutti.

 59


walden 31-10-2025 14:58

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Sporadico

Scritto da Detuqueridapresencia
Forza Muso: facciamo un ingresso NON-sporadico nei MAESTRI
Poi tutti a celebrare la mediocrità del movimento italiano dietro Sinner. Il vino lo offre Lo Fiasco e sembra pure i funghi. La legna per il barbecue la offre Maurantonio sempreché non sia impegnato a misurare il vuoto ditero Alcaraz.

Ehehehe… mai celebrata la mediocrità del movimento italiano (figurati, mai stati così forti!) e nemmeno di Musetti, che ho sempre ritenuto un giocatore molto forte. Ma, molto prima di voi, quando proprio voi lo celebravate come l’altro Sinner, avevo capito che non sarebbe mai entrato nell’Olimpo degli Dei. Ora, a quasi 24 anni, top ten o no, vi state rendendo conto che Sporadico tre anni or sono aveva visto bene. E questo vi rode da morire. Continuate a citarmi, mi fa piacere… è segno che ho lasciato il segno!

Sì, er se segno de zorro c’hai lasciato, bello de casa!
Avevi detto: un buon giocatore da top 50 non di più: incompetenti quelli che pronosticano il suo ritorno al BR15 che non vedrà mai più.
Difatti è arrivato a BR6, attualmente è #8, è Top 10 fisso da 6 mesi, top 20 fisso da 16 mesi, da quasi due anni è mezzo sta permanentemente sopra i 50.
AHAHAHAHAHAHAHAHHA tre anni fa hai detto una mink…..a GALATTICA altro che visto giusto! ahahahahhahahh

stai ancora a rispondere a quella barzelletta?

 58


+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
JOA20 (Guest) 31-10-2025 14:28

Scritto da walden
e non può scartare i 500…Montepellier sono 50 e non 25, i 25 sono di Marsiglia, già scartati

Scusa, volevo dire Marsiglia. Ammesso che Bublik non possa scartare punti dei 500 , perché scarterebbe quelli e non i 30 di Roma o Miami? Ha ancora un Masters 1000 sostituibile dei 3 a disposizione

 57


compagno di cella di Becker (Guest) 31-10-2025 14:23

si ma i punti

 56


walden 31-10-2025 14:15

Scritto da Aquila.

Scritto da Marco M.

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Se Aliassime lo supera e Nole rinuncia andrà alle Finals grazie a un aiuto esterno, se Vacherot batte Aliassime andrà alle Finals con pieno merito e senza aiuti.
Le sconfitte fanno parte del gioco, quindi Aliassime se perde dovrà fare mea culpa esattamente come Musetti dovrà farla per le sconfitte con Sonego e quella ben più sanguinosa con Tabilo.
Poi quello che penso l’ho scritto nell’altro post.
Ah, gli infortuni del Muso (che per me è solo quello di Baires tornato più volte) non li prendo come alibi, anche Draper sarebbe ben dentro o comunque in corsa senza infortunio.

Per aiuti esterni intendevo non solo di Djokovic ma anche di Rune e Draper rimasti fuori dalla corsa per infortunio

ah perchè lui non si è mai infortunato? ben due volte, altro che aiuti esterni di Rune e Draper…

 55


+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 31-10-2025 14:13

Scritto da walden

Scritto da Gionni
@ greasylake (#4511404)
Ha anche 25 punti da Monaco: scarta quelli.

non può scartare i 500

Perché no? Non è un commitment player avendo finito il 2024 fuori dalla Top30

 54


walden 31-10-2025 14:12

Scritto da JOA20

Scritto da greasylake

Scritto da JOA20

Scritto da greasylake
correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

Non scarterebbe 50 punti ma 25 (ottavi di Marsiglia) quindi supererebbe Musetti di 10 punti

I 25 di Marsiglia sono già nei “non-countable”, scarta i 50 di montpellier

https://www.atptour.com/en/players/alexander-bublik/bk92/rankings-breakdown?matchType=sgl&rankType=race
Al momento Bublik scarta i 10 punti di Indian Wells e Shanghai (in teoria potrebbe rimpiazzare un terzo risultato di Masters, ma penso gli convenga di più sostituire i 25 punti di Montpellier invece dei 30 di Roma o Miami) più i 25 delle quali del 500 di Monaco di Baviera. Non può sostituire le assenze ai Masters di Toronto e Cincinnati, deve tenersi quegli zeri.

e non può scartare i 500…Montepellier sono 50 e non 25, i 25 sono di Marsiglia, già scartati

 53


walden 31-10-2025 14:11

Scritto da Gionni
@ greasylake (#4511404)
Ha anche 25 punti da Monaco: scarta quelli.

non può scartare i 500

 52


Henry (Guest) 31-10-2025 14:04

@ Aquila. (#4511386)
3685 aiuti”interni”dove li lasciamo? 🙄

 51


Henry (Guest) 31-10-2025 14:00

@ Mats (#4511416)

Bella domanda! 😆

 50


andrewthefirst (Guest) 31-10-2025 13:56

Musetti facci sognare!!!

 49


-1: Marco M.
Markux (Guest) 31-10-2025 13:50

Carta canta e Lollo alle Finals ci andrà perché avrà più punti del nono ATP Race, siamo seri.

 48


Tennisforever2 (Guest) 31-10-2025 13:49

Djokovic, salvo infortuni, sa che forse,saranno le sue ultima finals. Per me ci va.

 47


Mozz 22 (Guest) 31-10-2025 13:34

Non vedo particolari problemi. Djokovic dovrebbe dare forfati e quindi al 90% andranno alle Finals sia Musetti che FAA.

 46


Sono io (Guest) 31-10-2025 13:14

Sempre ad aspettare le cortesie degli altri con questo…..

 45


-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 31-10-2025 13:13

Scritto da king_scipion66

Scritto da Detuqueridapresencia
Forza Muso: facciamo un ingresso NON-sporadico nei MAESTRI
Poi tutti a celebrare la mediocrità del movimento italiano dietro Sinner. Il vino lo offre Lo Fiasco e sembra pure i funghi. La legna per il barbecue la offre Maurantonio sempreché non sia impegnato a misurare il vuoto ditero Alcaraz.

impegnato a misurare il vuoto dietro Alvarez…ahahahha….no dai c’è Fokina prossimo vincitore di slam a detta del fenomeno greco..comunque mi hai fatto ridere

😉 Davidovich Braccina, il russo dagli occhi di ghiaccio 😆 😆 😆 😆 😆 😆 e dal braccio che trema

 44


Detuqueridapresencia 31-10-2025 13:12

Scritto da Sporadico

Scritto da Detuqueridapresencia
Forza Muso: facciamo un ingresso NON-sporadico nei MAESTRI
Poi tutti a celebrare la mediocrità del movimento italiano dietro Sinner. Il vino lo offre Lo Fiasco e sembra pure i funghi. La legna per il barbecue la offre Maurantonio sempreché non sia impegnato a misurare il vuoto ditero Alcaraz.

Ehehehe… mai celebrata la mediocrità del movimento italiano (figurati, mai stati così forti!) e nemmeno di Musetti, che ho sempre ritenuto un giocatore molto forte. Ma, molto prima di voi, quando proprio voi lo celebravate come l’altro Sinner, avevo capito che non sarebbe mai entrato nell’Olimpo degli Dei. Ora, a quasi 24 anni, top ten o no, vi state rendendo conto che Sporadico tre anni or sono aveva visto bene. E questo vi rode da morire. Continuate a citarmi, mi fa piacere… è segno che ho lasciato il segno!

Sì, er se segno de zorro c’hai lasciato, bello de casa!

Avevi detto: un buon giocatore da top 50 non di più: incompetenti quelli che pronosticano il suo ritorno al BR15 che non vedrà mai più.

Difatti è arrivato a BR6, attualmente è #8, è Top 10 fisso da 6 mesi, top 20 fisso da 16 mesi, da quasi due anni è mezzo sta permanentemente sopra i 50.

AHAHAHAHAHAHAHAHHA tre anni fa hai detto una mink…..a GALATTICA altro che visto giusto! ahahahahhahahh

 43


+1: Di Passaggio, Marco M.
king_scipion66 31-10-2025 13:08

Scritto da Detuqueridapresencia
Forza Muso: facciamo un ingresso NON-sporadico nei MAESTRI
Poi tutti a celebrare la mediocrità del movimento italiano dietro Sinner. Il vino lo offre Lo Fiasco e sembra pure i funghi. La legna per il barbecue la offre Maurantonio sempreché non sia impegnato a misurare il vuoto ditero Alcaraz.

impegnato a misurare il vuoto dietro Alvarez…ahahahha….no dai c’è Fokina prossimo vincitore di slam a detta del fenomeno greco..comunque mi hai fatto ridere 🙂

 42


+1: Detuqueridapresencia
Viri (Guest) 31-10-2025 12:21

la competizione in queste fasi finali della stagione è comunque oggettivamente bellissima: per dire la Andreeva non si è qualificata per 6 punti – e ne ha beneficiato la nostra Jasmine.
Ma a sua volta Jasmine è dietro alla Keys di soli 10 punti, che ne ha 15 sulla Rybakina.
In 31 punti – poco più di un primo turno di un torneo qualsiasi – ci sono 4 tenniste!

 41


Marco M. 31-10-2025 12:04

Scritto da Aquila.

Scritto da Marco M.

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Se Aliassime lo supera e Nole rinuncia andrà alle Finals grazie a un aiuto esterno, se Vacherot batte Aliassime andrà alle Finals con pieno merito e senza aiuti.
Le sconfitte fanno parte del gioco, quindi Aliassime se perde dovrà fare mea culpa esattamente come Musetti dovrà farla per le sconfitte con Sonego e quella ben più sanguinosa con Tabilo.
Poi quello che penso l’ho scritto nell’altro post.
Ah, gli infortuni del Muso (che per me è solo quello di Baires tornato più volte) non li prendo come alibi, anche Draper sarebbe ben dentro o comunque in corsa senza infortunio.

Per aiuti esterni intendevo non solo di Djokovic ma anche di Rune e Draper rimasti fuori dalla corsa per infortunio

Ripeto che non vorrei usare gli infortuni del Muso come alibi, ma se usiamo quelli degli altri allora è giusto anche ricordare i suoi.
Comunque Rune era già indietro e l’unico che avrebbe potuto essergli davanti è Draper.
Quando Muso era ai box il buon inglese ha fatto i punti che Musetti gli ha ripreso col suo di infortunio.
Io credo che senza infortuni sarebbero entrambi sopra De Minaur e Shelton, ma non abbiamo controprove e gli infortuni di inizio anno valgono come quelli di fine anno.

 40


+1: Detuqueridapresencia, Michibe71
Kenobi 31-10-2025 12:03

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Non esistono aiuti esterni.

I tornei sono aperti a tutti , se non riusciranno a superare a Lorenzo è segno che Lorenzo è riuscito a classificarsi con meriti suoi, gli altri hanno demeritato.

Non è che l’ultimo torneo vale più di un altro 1000 o i punti valgono di più.

 39


+1: Marco M.
Aquila. 31-10-2025 11:59

Scritto da Marco M.

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Se Aliassime lo supera e Nole rinuncia andrà alle Finals grazie a un aiuto esterno, se Vacherot batte Aliassime andrà alle Finals con pieno merito e senza aiuti.
Le sconfitte fanno parte del gioco, quindi Aliassime se perde dovrà fare mea culpa esattamente come Musetti dovrà farla per le sconfitte con Sonego e quella ben più sanguinosa con Tabilo.
Poi quello che penso l’ho scritto nell’altro post.
Ah, gli infortuni del Muso (che per me è solo quello di Baires tornato più volte) non li prendo come alibi, anche Draper sarebbe ben dentro o comunque in corsa senza infortunio.

Per aiuti esterni intendevo non solo di Djokovic ma anche di Rune e Draper rimasti fuori dalla corsa per infortunio

 38


Sporadico (Guest) 31-10-2025 11:58

Scritto da Detuqueridapresencia
Forza Muso: facciamo un ingresso NON-sporadico nei MAESTRI
Poi tutti a celebrare la mediocrità del movimento italiano dietro Sinner. Il vino lo offre Lo Fiasco e sembra pure i funghi. La legna per il barbecue la offre Maurantonio sempreché non sia impegnato a misurare il vuoto ditero Alcaraz.

Ehehehe… mai celebrata la mediocrità del movimento italiano (figurati, mai stati così forti!) e nemmeno di Musetti, che ho sempre ritenuto un giocatore molto forte. Ma, molto prima di voi, quando proprio voi lo celebravate come l’altro Sinner, avevo capito che non sarebbe mai entrato nell’Olimpo degli Dei. Ora, a quasi 24 anni, top ten o no, vi state rendendo conto che Sporadico tre anni or sono aveva visto bene. E questo vi rode da morire. Continuate a citarmi, mi fa piacere… è segno che ho lasciato il segno!

 37


-1: Detuqueridapresencia
pablito 31-10-2025 11:56

Scritto da Mats
Ma perché Djokovic non gioca a Torino?

Sei in contatto con lui ?

Chiediglielo ! 😉

 36


Harlan (Guest) 31-10-2025 11:55

Muso sciagurato …

 35


-1: Michibe71
Aquila. 31-10-2025 11:54

Scritto da Scolaretto

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Come ha perso lui con Sonego FAA può perdere con Vacherot. L’aiuto esterno ritengo sia semmai la rinuncia di Nole.

Per aiuti esterni intendevo non solo di Djokovic ma anche di Rune e Draper rimasti fuori dalla corsa per infortunio

 34


Marco M. 31-10-2025 11:53

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Se Aliassime lo supera e Nole rinuncia andrà alle Finals grazie a un aiuto esterno, se Vacherot batte Aliassime andrà alle Finals con pieno merito e senza aiuti.
Le sconfitte fanno parte del gioco, quindi Aliassime se perde dovrà fare mea culpa esattamente come Musetti dovrà farla per le sconfitte con Sonego e quella ben più sanguinosa con Tabilo.
Poi quello che penso l’ho scritto nell’altro post.

Ah, gli infortuni del Muso (che per me è solo quello di Baires tornato più volte) non li prendo come alibi, anche Draper sarebbe ben dentro o comunque in corsa senza infortunio.

 33


Aquila. 31-10-2025 11:50

Scritto da Marco M.
Sinceramente non so neppure cosa augurare al Muso.
Al momento è dentro solo se Vacherot supera Aliassime oggi (avrei preferito Fritz, ma sono opinioni), in altri casi tutto dipenderà dal turno successivo del canadese e dal 250 prima delle Finals.
Altri pretendenti al momento non vedo, solo Medvedev potrebbe ancora sperare vincendo Parigi e facendo un buon 250.
Dicevo che non so cosa augurargli perché nelle ultime uscite è sembrato scarico e andare alle Finals se da un lato ti da una botta di morale (e soldi) dall’altro se non vinci nemmeno una partita ti si potrebbe ritorcere contro.
A me musettiano piacerebbe andasse al Master per i prossimi 15 anni di fila, ma come primo anno sarebbe meglio andarci da riserva.
Nole col suo atteggiamento “vado non vado” sta tenendo sulle spine sia il Muso che Aliassime e dovrebbe sapere che l’incertezza a volte logora più di una certezza negativa.
Io penso che andrà e in fondo è giusto così.

La situazione peggiore che gli può capitare, arrivare comunque alle finals ma con zero vittorie, poi partecipare alla davis con ………………lascio a voi i commenti se perdiamo, giornali compresi

 32


JOA20 (Guest) 31-10-2025 11:45

Scritto da PN
Ma nella race non si scartano i punti dell’anno precedente…o sbaglio?

Non sbagli, ma c’è un limite al numero di risultati conteggiati: 19 (4 Slam, 8 Masters mandatory, 7 migliori risultati degli altri tornei; è possibile sostitituire fino a 3 risultati dei Masters mandatory), se un giocatore fa punti in più di 19 tornei deve scartare quelli in eccesso

 31


Gionni (Guest) 31-10-2025 11:32

@ greasylake (#4511404)

Ha anche 25 punti da Monaco: scarta quelli.

 30


JOA20 (Guest) 31-10-2025 11:31

Scritto da greasylake

Scritto da JOA20

Scritto da greasylake
correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

Non scarterebbe 50 punti ma 25 (ottavi di Marsiglia) quindi supererebbe Musetti di 10 punti

I 25 di Marsiglia sono già nei “non-countable”, scarta i 50 di montpellier

https://www.atptour.com/en/players/alexander-bublik/bk92/rankings-breakdown?matchType=sgl&rankType=race
Al momento Bublik scarta i 10 punti di Indian Wells e Shanghai (in teoria potrebbe rimpiazzare un terzo risultato di Masters, ma penso gli convenga di più sostituire i 25 punti di Montpellier invece dei 30 di Roma o Miami) più i 25 delle quali del 500 di Monaco di Baviera. Non può sostituire le assenze ai Masters di Toronto e Cincinnati, deve tenersi quegli zeri.

 29


Mats 31-10-2025 11:28

Ma perché Djokovic non gioca a Torino?

 28


Tomax (Guest) 31-10-2025 11:27

@ Aquila. (#4511386)

Quali sarebbero aiuti? Lui é lì perché ha fatto punti… E punti a gennaio contano come a ottobre

 27


Tomax (Guest) 31-10-2025 11:27

@ Aquila. (#4511386)

Quali sarebbero aiuti? Lui é lì perché ha fatto punti… E punti a gennaio contano come a ottobre

 26


Tomax (Guest) 31-10-2025 11:27

@ Aquila. (#4511386)

Quali sarebbero aiuti? Lui é lì perché ha fatto punti… E punti a gennaio contano come a ottobre

 25


-1: Aquila.
walden 31-10-2025 11:20

Scritto da JOA20
Bisogna ancora capire cosa vuole fare Nole, se gioca ad Atene difficilmente andrà a Torino.
Per Musetti la situazione è critica ma non ancora disperata. Auger-Aliassime deve vincere sia oggi sia domani per superarlo, solo vincendo il Masters si garantirebbe la presenza nel Torneo dei Maestri. Credo che il termine ultimo per le Late Entries nei 250 di Atene e Metz sia oggi, vedremo se Medvedev e Musetti ne hanno fatto richiesta o no. Bublik e Félix sono già iscritti a Metz. Comunque dubito che qualcuno giocherà la prossima settimana solo per qualificarsi in Piemonte, rischia di arrivarci stremato.

Secondo me Medvedev, se anche vincesse a Parigi, lascerebbe stare le finals, visto che dovrebbe vincere a Metz o ad Atene, arrivare alle finals con l’ottavo posto, rischiando di prendere tre bastonate. Se vincesse questo Master sarebbe già contento così. L’unico avversario per Musetti è FAA, sempre che Djokovic non si ritiri, ma io penso non lo farà, a meno che ad Atene si manifestino nuovamente problemi fisici.

 24


greasylake 31-10-2025 11:17

Scritto da JOA20

Scritto da greasylake
correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

Non scarterebbe 50 punti ma 25 (ottavi di Marsiglia) quindi supererebbe Musetti di 10 punti

I 25 di Marsiglia sono già nei “non-countable”, scarta i 50 di montpellier

 23


+1: walden
walden 31-10-2025 11:15

Scritto da JOA20

Scritto da greasylake
correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

Non scarterebbe 50 punti ma 25 (ottavi di Marsiglia) quindi supererebbe Musetti di 10 punti

scarta i 50 di montpellier e quindi è sotto di 40

 22


Alberto Rossi 31-10-2025 11:09

Lollo al terzo set con Sonny mi è sembrato davvero cotto, soprattutto a livello mentale (gli haters magari non lo sanno, ma sta giocando da tre mesi tutte le settimane e la moglie aspetta il secondo cucciolo ed è sola)… non credo abbia chances a Torino, ma merita di arrivarci

 21


Scolaretto 31-10-2025 11:07

Scritto da Aquila.
Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Come ha perso lui con Sonego FAA può perdere con Vacherot. L’aiuto esterno ritengo sia semmai la rinuncia di Nole.

 20


Koko (Guest) 31-10-2025 11:07

Scritto da Kenobi
Djokovic ovviamente non si esprime , lo farà a fine torneo o se si mettono in bilico le cose , a fine Atene.
È anche il bello delle qualificazioni alle finals , ma Lorenzo per non farcela oltre a metterci del suo avrebbe una buona dose di sfiga per fare incastrare il tutto ed entrare come titolare.
Non vorrei comunque pregiudicasse la Davis una sua eventuale partecipazione a Atene/Metz.

Beh a lui conviene non pronunciarsi perché magari qualcuno chiede una WC per il suo torneo di Atene!

 19


Marco M. 31-10-2025 11:04

Sinceramente non so neppure cosa augurare al Muso.
Al momento è dentro solo se Vacherot supera Aliassime oggi (avrei preferito Fritz, ma sono opinioni), in altri casi tutto dipenderà dal turno successivo del canadese e dal 250 prima delle Finals.
Altri pretendenti al momento non vedo, solo Medvedev potrebbe ancora sperare vincendo Parigi e facendo un buon 250.

Dicevo che non so cosa augurargli perché nelle ultime uscite è sembrato scarico e andare alle Finals se da un lato ti da una botta di morale (e soldi) dall’altro se non vinci nemmeno una partita ti si potrebbe ritorcere contro.
A me musettiano piacerebbe andasse al Master per i prossimi 15 anni di fila, ma come primo anno sarebbe meglio andarci da riserva.

Nole col suo atteggiamento “vado non vado” sta tenendo sulle spine sia il Muso che Aliassime e dovrebbe sapere che l’incertezza a volte logora più di una certezza negativa.
Io penso che andrà e in fondo è giusto così.

 18


+1: Detuqueridapresencia
Koko (Guest) 31-10-2025 10:59

Secondo me Musetti si è posto male allo sprint facendo trasparire di essere in riserva e motivando gli inseguitori. Già il fatto che gli altri si siano iscritti all’ ultimo torneo e lui no fa capire parecchio sulle sue intenzioni da terraiolo triste. In sostanza è forte tecnicamente ma di testa vincente è assai lontano dai vertici ATP come dimostra la non vittoria triennale di tornei anche piccoli.

 17


PN (Guest) 31-10-2025 10:56

Ma nella race non si scartano i punti dell’anno precedente…o sbaglio?

 16


PN (Guest) 31-10-2025 10:56

Ma nella race non si scartano i punti dell’anno precedente…o sbaglio?

 15


Aquila. 31-10-2025 10:56

Mi unisco al coro, stasera tifo Vacherot, però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

 14


OspiteSgradito (Guest) 31-10-2025 10:49

I posti sono due.
Nole non ci andrà. Palese.

 13


walden 31-10-2025 10:42

Scritto da greasylake
correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

Sembra anche a me, per aggiungere l’eeventuale vittoria a Metz deve escludere Montepellier, quindi 250-50=200+1000=1200 punteggio massimo, con il quale arriverebbe a 3670, quindi dietro a Musetti.

 12


zedarioz 31-10-2025 10:39

Scritto da JOA20
Bisogna ancora capire cosa vuole fare Nole, se gioca ad Atene difficilmente andrà a Torino.
Per Musetti la situazione è critica ma non ancora disperata. Auger-Aliassime deve vincere sia oggi sia domani per superarlo, solo vincendo il Masters si garantirebbe la presenza nel Torneo dei Maestri. Credo che il termine ultimo per le Late Entries nei 250 di Atene e Metz sia oggi, vedremo se Medvedev e Musetti ne hanno fatto richiesta o no. Bublik e Félix sono già iscritti a Metz. Comunque dubito che qualcuno giocherà la prossima settimana solo per qualificarsi in Piemonte, rischia di arrivarci stremato.

Arrivare alle finals sono soldi e visibilità oltre che un bel premio alla stagione. Se possono, ci vanno anche stanchi. Fare la riserva è diverso. Quando erano a Shanghai non ci voleva andare nessuno.

 11


Kenobi 31-10-2025 10:28

Djokovic ovviamente non si esprime , lo farà a fine torneo o se si mettono in bilico le cose , a fine Atene.

È anche il bello delle qualificazioni alle finals , ma Lorenzo per non farcela oltre a metterci del suo avrebbe una buona dose di sfiga per fare incastrare il tutto ed entrare come titolare.

Non vorrei comunque pregiudicasse la Davis una sua eventuale partecipazione a Atene/Metz.

 10


-1: Michibe71
Paolo Papa 31-10-2025 10:24

ma djoko djoka?

 9


LiveTennis.it Staff 31-10-2025 10:24

@ italo (#4511358)

Quanto terminerà il suo torneo ad Atene. Strano che possa dare forfait prima per affaticamento e poi giocare il torneo.

 8


italo (Guest) 31-10-2025 10:20

Cosa vuol dire che djokovic non può dare forfait se non dopo Atene?
quindi prima di sabato 8 ? mi sembra assurdo…
Poi c’è il discorso Wc… Medvedev la Wc deve chiederla entro sabato immagino…e se va in finale e perde poi la ritira??
E Musetti che fa invece?
regolamento da rivedere

 7


JOA20 (Guest) 31-10-2025 10:18

Scritto da greasylake
correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

Non scarterebbe 50 punti ma 25 (ottavi di Marsiglia) quindi supererebbe Musetti di 10 punti

 6


+1: Paolo Papa
PeteBondurant 31-10-2025 10:13

Musetti con un po’ più di garra sarebbe già qualificato

Comunque

Forza Lorenzo!!!!!!

 5


greasylake 31-10-2025 10:10

correggetemi se sbaglio, ma bublik secondo me non può arrivare ottavo, perchè se anche vincesse parigi e metz arriverebbe a 3.670 (1.000 a parigi, 200 a metz, dovendo scartare un 50).

 4


Silvy__89 (Guest) 31-10-2025 10:08

Musetti si è messo veramente in una situazione di incertezza uscendo con Sonego, ma penso che molto probabilmente oggi vinca Vacherot, e per Muso sia fatta.

 3


+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 31-10-2025 09:54

Bisogna ancora capire cosa vuole fare Nole, se gioca ad Atene difficilmente andrà a Torino.
Per Musetti la situazione è critica ma non ancora disperata. Auger-Aliassime deve vincere sia oggi sia domani per superarlo, solo vincendo il Masters si garantirebbe la presenza nel Torneo dei Maestri. Credo che il termine ultimo per le Late Entries nei 250 di Atene e Metz sia oggi, vedremo se Medvedev e Musetti ne hanno fatto richiesta o no. Bublik e Félix sono già iscritti a Metz. Comunque dubito che qualcuno giocherà la prossima settimana solo per qualificarsi in Piemonte, rischia di arrivarci stremato.

 2


Detuqueridapresencia 31-10-2025 09:51

Forza Muso: facciamo un ingresso NON-sporadico nei MAESTRI

Poi tutti a celebrare la mediocrità del movimento italiano dietro Sinner. Il vino lo offre Lo Fiasco e sembra pure i funghi. La legna per il barbecue la offre Maurantonio sempreché non sia impegnato a misurare il vuoto ditero Alcaraz.

 1


+1: GIOTAD, Paolo Papa, Marco M., Massi, king_scipion66, Michibe71, j
-1: Boga88
-1: Boga88