Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE)
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Quarti di Finale (Indoor Hard)
Court Central – ore 14:00
Valentin Vacherot vs Felix Auger-Aliassime
Alexander Bublik vs Alex de Minaur
Ben Shelton vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)
Daniil Medvedev vs Alexander Zverev
Court 1 – ore 14:00
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alexander Erler / Robert Galloway
John Peers / JJ Tracy vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Certo a 23 anni e 6 mesi è solo n.8 al mondo, che schifo! Scherzo…
Io corro a comprare popcorn per godermi le assurde ansie a ogni colpo di tosse, toccata di gamba e passo sbilenco che il divino mostrerà alla sua claque durante il match.
Shelton può vincere solo se Jannik sta male, in condizioni normali o quantomeno accettabili, Jannik vince senza se e senza ma.
Sinner potrebbe rischiare solo con Zverev, che ieri sera ho visto molto centrato
Jannik con Ben ci ha perso la prima volta che ci ha giocato contro e poi ha inanellato 6 vittorie consecutive e se non ricordo male, l’americano non è mai stato vicino a vincerne una. Il campo lento dovrebbe favorire più Jan che Ben perché il tennis di Big Ben dipende dal servizio più di quello del Dolomitico. Poi vorrei sapere dov’è la stanchezza dell’azzurro che ieri nel secondo set, appena ha alzato l’intensità, al povero Cerundolo non l’ha fatta più vedere. Ci sta perdere con Shelton, ma per me sarebbe una sorpesa.
non dimentichiamo che Lorenzo dopo il RG ha saltato tutta la stagione su erba per forza maggiore.. il canadese ha cominciato a giocare solo su cemento, prima manco era in top-20… sicuramente Musetti deve ancora migliorare e molto sul veloce, ma è stato più costante e merita… poi vorrei capire il perché oggi 7-8 mesi l’anno si giochi sul cemento e la maggior parte dei tornei su terra, esclusi RG e master, stia sparendo .. voi magari sì, ma io non mi diverto affatto a vedere match solo servizio e risposta…
Non diciamo fesserie, Shelton su qualunque superficie può battere Sinner solo se è “svogliato”… se Jannik ha deciso di saltare la Davis, ed io tuttora non comprendo la sua scelta visto che avrebbe giocato in Italia, con la diretta su Rai1 e almeno 10 milioni di connazionali a seguirlo, vuol dire che a Parigi è venuto per vincere, e con Alcararaz fuori, se anche solo si regge in piedi non vedo chi possa batterlo
Le Finals sono vicine e a Sinner conviene tornare a Montecarlo per arrivarci riposato.
@ antoniov (#4511333)
In bocca al lupo per le tue cose amico, un abbraccio
searriva è perché se lo è meritato…
auguri e fatti qualcuno dei tuoi riti a tuoi favore, ne hai sicuramente più bisogno tu di Jannik…con simpatia 😉
Un grosso in bocca al lupo per tutto.
Un abbraccio virtuale.
@ antoniov (#4511333)
In bocca al lupo
Anch’io…. Però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita
Solo se sta male
Grandi sorprese Vacherot e Bublik che potrebbero incontrarsi in semi..
Il più in forma di la’ pare Shelton probabile vincitore,sembra che Sinner glielo permetta..
@ antoniov (#4511333)
Auguri di tutto cuore.
Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!
Con un Rublev che sta giocando la sua peggior stagione dal 2018..In generale il fondo lento del campo centrale non lo favorisce. Shelton può essere pericoloso 1) se Sinner sta male 2) se arriva al tie-break..
@ antoniov (#4511333)
Ciao carissimo mi spiace per i tuoi problemi spero che starai bene perché ci manchi qui
E’ lapalissiano per chi conosce @Inox che il suo commento è stato ironico, o di “gufata inversa” per come ha meglio precisato Detu, e che era necessario reagire di conseguenza al pollice rosso 🙂
Mi riaffaccio dopo qualche settimana di assenza per motivi molto, ma molto seri che mi riguardano che non credo mi consentiranno di intervenire nel forum come di consueto sin da subito.
Nel frattempo sono successe tante cose, ma quella più detestabile è la reazione di tanti soggetti esogeni ed endogeni a questo forum sulla posizione assunta contro Jannik per il suo diniego a partecipare alla Coppa Davis 2025; non aggiungo altro 😕
Questa è più un tentativo di gufata inversa veramente 😀
Forza Valentin e Jannik!
@ Inox (#4511314)
Qui, mi dispiace ma non capiscono che hai fatto ironia.
Chi te l’ha detto?.
Jannik perderà il prossimo incontro… come sempre
Oggi chiaramente vincerà Shelton ( speriamo di no) in quanto come sanno tutti gli allenatori italiani non insegnano servizio che fanno come semplice rimessa in gioco e il dritto…questo chiaramente a detta di un noto eupeptico.
Ovviamente ogni partita fa storia a se, ma per battere lo Shelton visto ieri Jannik dovrà giocare al 100% del suo potenziale.
Poi, se l’americano non ripete la prestazione di ieri, se ne può parlare!
Dal mio punto di vista il campo è più lento ma non come sembra è solo il teleobiettivo che schiaccia l’immagine riducendo l’immagine in lunghezza, comunque il campo lento non piace neanche a Shelton
Non penso che questa superficie sia adatta ai kick, i giocatori dicono che il rimbalzo è basso e non ho visto nessuno servire a quel modo, semmai cercano il colpo pìatto e piazzato
Apperò !
Medvy e il Perticone si incontrano per la 22ma volta !
14-7 per il “tutto russo”.
Che ha una serie aperta di 5 consecutive e ha vinto 8 delle ultime 9.
Sarà battaglia cruenta ?
Spero di sì 😉
Shelton se non batte Sinner stavolta non lo batte più: la superficie è perfetta per lui che lo avvantaggia sia sui kikkoni al servizio sia perchè gli da il tempo di caricare i colpi nello scambio con questa lentezza del fondo. E aggiungiamoci la stanchezza evidente di Sinner.