Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE)

31/10/2025 11:22 32 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Quarti di Finale (Indoor Hard)

Court Central – ore 14:00
Valentin Vacherot MON vs Felix Auger-Aliassime CAN
Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

John Peers AUS / JJ Tracy USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

32 commenti. Lasciane uno!

sergioat 31-10-2025 12:24

Scritto da Aquila.

Scritto da Nena
Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!

Anch’io…. Però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Certo a 23 anni e 6 mesi è solo n.8 al mondo, che schifo! Scherzo…

OspiteSgradito (Guest) 31-10-2025 12:18

Io corro a comprare popcorn per godermi le assurde ansie a ogni colpo di tosse, toccata di gamba e passo sbilenco che il divino mostrerà alla sua claque durante il match.

Silvy__89 (Guest) 31-10-2025 11:54

Shelton può vincere solo se Jannik sta male, in condizioni normali o quantomeno accettabili, Jannik vince senza se e senza ma.

italo (Guest) 31-10-2025 11:54

Sinner potrebbe rischiare solo con Zverev, che ieri sera ho visto molto centrato

Roberto Eusebi (Guest) 31-10-2025 11:43

Jannik con Ben ci ha perso la prima volta che ci ha giocato contro e poi ha inanellato 6 vittorie consecutive e se non ricordo male, l’americano non è mai stato vicino a vincerne una. Il campo lento dovrebbe favorire più Jan che Ben perché il tennis di Big Ben dipende dal servizio più di quello del Dolomitico. Poi vorrei sapere dov’è la stanchezza dell’azzurro che ieri nel secondo set, appena ha alzato l’intensità, al povero Cerundolo non l’ha fatta più vedere. Ci sta perdere con Shelton, ma per me sarebbe una sorpesa.

Alberto Rossi 31-10-2025 11:32

Scritto da walden

Scritto da Aquila.

Scritto da Nena
Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!

Anch’io…. Però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

searriva è perché se lo è meritato…

non dimentichiamo che Lorenzo dopo il RG ha saltato tutta la stagione su erba per forza maggiore.. il canadese ha cominciato a giocare solo su cemento, prima manco era in top-20… sicuramente Musetti deve ancora migliorare e molto sul veloce, ma è stato più costante e merita… poi vorrei capire il perché oggi 7-8 mesi l’anno si giochi sul cemento e la maggior parte dei tornei su terra, esclusi RG e master, stia sparendo .. voi magari sì, ma io non mi diverto affatto a vedere match solo servizio e risposta…

Scritto da sasuzzo
Shelton se non batte Sinner stavolta non lo batte più: la superficie è perfetta per lui che lo avvantaggia sia sui kikkoni al servizio sia perchè gli da il tempo di caricare i colpi nello scambio con questa lentezza del fondo. E aggiungiamoci la stanchezza evidente di Sinner.

Non diciamo fesserie, Shelton su qualunque superficie può battere Sinner solo se è “svogliato”… se Jannik ha deciso di saltare la Davis, ed io tuttora non comprendo la sua scelta visto che avrebbe giocato in Italia, con la diretta su Rai1 e almeno 10 milioni di connazionali a seguirlo, vuol dire che a Parigi è venuto per vincere, e con Alcararaz fuori, se anche solo si regge in piedi non vedo chi possa batterlo

Alberto Rossi 31-10-2025 11:19

Scritto da walden

Scritto da Aquila.

Scritto da Nena
Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!

Anch’io…. Però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

searriva è perché se lo è meritato…

non dimentichiamo che Lorenzo dopo il RG ha saltato tutta la stagione su erba per forza maggiore.. il canadese ha cominciato a giocare solo su cemento, prima manco era in top-20… sicuramente Musetti deve ancora migliorare e molto sul veloce, ma è stato più costante e merita… poi vorrei capire il perché oggi 7-8 mesi l’anno si giochi sul cemento e la maggior parte dei tornei su terra, esclusi RG e master, stia sparendo .. voi magari sì, ma io non mi diverto affatto a vedere match solo servizio e risposta…

Markux (Guest) 31-10-2025 11:18

Le Finals sono vicine e a Sinner conviene tornare a Montecarlo per arrivarci riposato.

Detuqueridapresencia 31-10-2025 11:16

@ antoniov (#4511333)

In bocca al lupo per le tue cose amico, un abbraccio

walden 31-10-2025 11:11

Scritto da Aquila.

Scritto da Nena
Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!

Anch’io…. Però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

searriva è perché se lo è meritato…

walden 31-10-2025 11:11

Scritto da antoniov

Scritto da omerjno
@ Inox (#4511314)
Qui, mi dispiace ma non capiscono che hai fatto ironia.

E’ lapalissiano per chi conosce @Inox che il suo commento è stato ironico, o di “gufata inversa” per come ha meglio precisato Detu, e che era necessario reagire di conseguenza al pollice rosso
Mi riaffaccio dopo qualche settimana di assenza per motivi molto, ma molto seri che mi riguardano che non credo mi consentiranno di intervenire nel forum come di consueto sin da subito.
Nel frattempo sono successe tante cose, ma quella più detestabile è la reazione di tanti soggetti esogeni ed endogeni a questo forum sulla posizione assunta contro Jannik per il suo diniego a partecipare alla Coppa Davis 2025; non aggiungo altro

auguri e fatti qualcuno dei tuoi riti a tuoi favore, ne hai sicuramente più bisogno tu di Jannik…con simpatia 😉

Marco M. 31-10-2025 11:08

Scritto da antoniov

Scritto da omerjno
@ Inox (#4511314)
Qui, mi dispiace ma non capiscono che hai fatto ironia.

E’ lapalissiano per chi conosce @Inox che il suo commento è stato ironico, o di “gufata inversa” per come ha meglio precisato Detu, e che era necessario reagire di conseguenza al pollice rosso
Mi riaffaccio dopo qualche settimana di assenza per motivi molto, ma molto seri che mi riguardano che non credo mi consentiranno di intervenire nel forum come di consueto sin da subito.
Nel frattempo sono successe tante cose, ma quella più detestabile è la reazione di tanti soggetti esogeni ed endogeni a questo forum sulla posizione assunta contro Jannik per il suo diniego a partecipare alla Coppa Davis 2025; non aggiungo altro

Un grosso in bocca al lupo per tutto.
Un abbraccio virtuale.

Pikario Furioso 31-10-2025 11:08

@ antoniov (#4511333)

In bocca al lupo

Aquila. 31-10-2025 10:44

Scritto da Nena
Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!

Anch’io…. Però è brutto che Musetti arrivi attualmente alle finals solo grazie ad aiuti esterni, sarebbe ora che si dia una mossa ha 23 anni e 6 mesi è ora di svegliarsi, spero solo che alle finals se ci arriva, non faccia solo presenza (vedi davis) ma che vinca almeno una partita

Aquila. 31-10-2025 10:31

Scritto da Giampi

Scritto da Cogi53
Ovviamente ogni partita fa storia a se, ma per battere lo Shelton visto ieri Jannik dovrà giocare al 100% del suo potenziale.
Poi, se l’americano non ripete la prestazione di ieri, se ne può parlare!

Con un Rublev che sta giocando la sua peggior stagione dal 2018..In generale il fondo lento del campo centrale non lo favorisce. Shelton può essere pericoloso 1) se Sinner sta male 2) se arriva al tie-break..

Solo se sta male

Silver (Guest) 31-10-2025 10:30

Grandi sorprese Vacherot e Bublik che potrebbero incontrarsi in semi..
Il più in forma di la’ pare Shelton probabile vincitore,sembra che Sinner glielo permetta..

Cogi53 31-10-2025 10:28

@ antoniov (#4511333)

Auguri di tutto cuore.

Nena 31-10-2025 10:14

Non avrei mai pensato di dover tifare Vacherot!

Giampi 31-10-2025 10:10

Scritto da Cogi53
Ovviamente ogni partita fa storia a se, ma per battere lo Shelton visto ieri Jannik dovrà giocare al 100% del suo potenziale.
Poi, se l’americano non ripete la prestazione di ieri, se ne può parlare!

Con un Rublev che sta giocando la sua peggior stagione dal 2018..In generale il fondo lento del campo centrale non lo favorisce. Shelton può essere pericoloso 1) se Sinner sta male 2) se arriva al tie-break..

Inox 31-10-2025 10:06

@ antoniov (#4511333)

Ciao carissimo mi spiace per i tuoi problemi spero che starai bene perché ci manchi qui

antoniov 31-10-2025 09:57

Scritto da omerjno
@ Inox (#4511314)
Qui, mi dispiace ma non capiscono che hai fatto ironia.

E’ lapalissiano per chi conosce @Inox che il suo commento è stato ironico, o di “gufata inversa” per come ha meglio precisato Detu, e che era necessario reagire di conseguenza al pollice rosso 🙂

Mi riaffaccio dopo qualche settimana di assenza per motivi molto, ma molto seri che mi riguardano che non credo mi consentiranno di intervenire nel forum come di consueto sin da subito.

Nel frattempo sono successe tante cose, ma quella più detestabile è la reazione di tanti soggetti esogeni ed endogeni a questo forum sulla posizione assunta contro Jannik per il suo diniego a partecipare alla Coppa Davis 2025; non aggiungo altro 😕

Detuqueridapresencia 31-10-2025 09:54

Scritto da omerjno
@ Inox (#4511314)
Qui, mi dispiace ma non capiscono che hai fatto ironia.

Questa è più un tentativo di gufata inversa veramente 😀

Detuqueridapresencia 31-10-2025 09:52

Forza Valentin e Jannik!

omerjno 31-10-2025 09:38

@ Inox (#4511314)

Qui, mi dispiace ma non capiscono che hai fatto ironia.

mattia saracino 31-10-2025 09:33

Scritto da Inox
Jannik perderà il prossimo incontro… come sempre

Chi te l’ha detto?.

Inox 31-10-2025 09:29

Jannik perderà il prossimo incontro… come sempre

ProVax (Guest) 31-10-2025 09:23

Oggi chiaramente vincerà Shelton ( speriamo di no) in quanto come sanno tutti gli allenatori italiani non insegnano servizio che fanno come semplice rimessa in gioco e il dritto…questo chiaramente a detta di un noto eupeptico.

Cogi53 31-10-2025 09:18

Ovviamente ogni partita fa storia a se, ma per battere lo Shelton visto ieri Jannik dovrà giocare al 100% del suo potenziale.
Poi, se l’americano non ripete la prestazione di ieri, se ne può parlare!

Aquila. 31-10-2025 09:13

Scritto da sasuzzo
Shelton se non batte Sinner stavolta non lo batte più: la superficie è perfetta per lui che lo avvantaggia sia sui kikkoni al servizio sia perchè gli da il tempo di caricare i colpi nello scambio con questa lentezza del fondo. E aggiungiamoci la stanchezza evidente di Sinner.

Dal mio punto di vista il campo è più lento ma non come sembra è solo il teleobiettivo che schiaccia l’immagine riducendo l’immagine in lunghezza, comunque il campo lento non piace neanche a Shelton

Dr Ivo (Guest) 31-10-2025 09:06

Scritto da sasuzzo
Shelton se non batte Sinner stavolta non lo batte più: la superficie è perfetta per lui che lo avvantaggia sia sui kikkoni al servizio sia perchè gli da il tempo di caricare i colpi nello scambio con questa lentezza del fondo. E aggiungiamoci la stanchezza evidente di Sinner.

Non penso che questa superficie sia adatta ai kick, i giocatori dicono che il rimbalzo è basso e non ho visto nessuno servire a quel modo, semmai cercano il colpo pìatto e piazzato

pablito 31-10-2025 08:59

Apperò !

Medvy e il Perticone si incontrano per la 22ma volta !

14-7 per il “tutto russo”.

Che ha una serie aperta di 5 consecutive e ha vinto 8 delle ultime 9.

Sarà battaglia cruenta ?
Spero di sì 😉

sasuzzo 31-10-2025 08:55

Shelton se non batte Sinner stavolta non lo batte più: la superficie è perfetta per lui che lo avvantaggia sia sui kikkoni al servizio sia perchè gli da il tempo di caricare i colpi nello scambio con questa lentezza del fondo. E aggiungiamoci la stanchezza evidente di Sinner.

