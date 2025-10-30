Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Vacherot vola nei quarti a Parigi e entra per la prima volta nella top 30 ATP. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

30/10/2025 13:00
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Valentin Vacherot conferma che quanto fatto a Shanghai non è stato un caso. Il monegasco raggiunge i quarti di finale al Rolex Paris Masters 2025, superando Cameron Norrie per 7-6(4), 6-4, e si affaccia così nella top 30 del ranking ATP. Un risultato che consolida la sua crescita e lo proietta verso la sfida contro Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Ottavi di Finale (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Cameron Norrie GBR vs Valentin Vacherot MON
ATP Paris
Cameron Norrie
6
4
Valentin Vacherot
7
6
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
30
3
6
4
Daniel Altmaier
0
6
3
2
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs John Peers AUS / JJ Tracy USA

ATP Paris
Joe Salisbury / Neal Skupski [6]
7
1
9
John Peers / JJ Tracy
6
6
11
Vincitore: Peers / Tracy
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Paris
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
1
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Andrey Rublev RUS (Non prima 14:30)

ATP Paris
Ben Shelton [5]
30
5
Andrey Rublev [12]
40
4
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Paris
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
4
7
10
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

ATP Paris
Francisco Cabral / Lucas Miedler
7
6
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4]
5
3
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli

Yuki Bhambri IND / Adam Pavlasek CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Paris
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek
0
4
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
0
5
Mostra dettagli

Il GUEst 30-10-2025 15:15

Scritto da Silvio

Scritto da Gio
@ Muddy Waters (#4510654)
Non esageriamo…va di lusso se entrerà nei 15/20…il prox a rientrare in top 10 sarà il russo e poi forse anche fonseca arriverà in top. Poi nei 15 tornerà anche il greco mentre vedo sempre meno nei 10/15 ruud…anche shelton durerà nei 10? Dubito

Sono perplesso. Perché mai un giocatore d 23 anni, con i mezzi di Shelton, che arriva nei dieci non certo per due risultati inaspettati, ma con un crescendo di risultati duarto tre anni in cui ha alternato sempre più buone cose e sempre meno sciocchezze, dovrebbe uscirne rapidamente come fosse una meteora qualsiasi. Invece Tsitsipas, tennista nato vecchio, per di più in involuzione continua, dovrebbe a 27 anni diventare un tennista moderno e tornare competitivo?

Io personalmente credo sia più facile che Shelton diventi un top 5 stabile piuttosto che esca dai 10 (ovviamente infortuni esclusi)

 65
Manu09 30-10-2025 15:14

Scritto da Tonino
Ma se Musetti deve andare a Torino solo grazie ai ritiri o alle sconfitte degli altri, mi dite che senso ha? Preferirei lo meritasse da solo sul campo…

Non ti sembra che Musetti abbia vinto abbastanza di già a differenza di aliassime che si è svegliato a us open?

 64
Silvio (Guest) 30-10-2025 15:12

Scritto da Maxiclimb
Per le Finals, tutto sommato forse sarebbe quasi meglio che non ci vada.

Guarda, il massimo sarebbe andarci da riserva, subentrare e vincere una partita o comunque fare una bella figura, senza nessuna responsabilità.
Sarebbe di buon auspicio (vi ricorda qualcuno?).
Unica cosa, ma importante: il parallelo deve fermarsi qui, che quel qualcuno subentrò ad un connazionale.

 63
Tonino (Guest) 30-10-2025 15:12

Ma se Musetti deve andare a Torino solo grazie ai ritiri o alle sconfitte degli altri, mi dite che senso ha? Preferirei lo meritasse da solo sul campo…

 62
Il GUEst 30-10-2025 15:11

Scritto da Kb24

Scritto da Il GUEst

Scritto da Manu09
Grazie anche ad altmaier

Siamo nelle mani di Vacherot

No, non lo siamo. Nole non ha nessuna voglia di farsi il master. Quindi aia muso che auguri entreranno facili

Te l’ha detto lui che non ha nessuna voglia di fare il master? Io finché non leggo una sua dichiarazione a riguardo o un comunicato in cui viene annunciato il suo forfait lo do per partecipante

 61
Silvio (Guest) 30-10-2025 15:04

Scritto da Gio
@ Muddy Waters (#4510654)
Non esageriamo…va di lusso se entrerà nei 15/20…il prox a rientrare in top 10 sarà il russo e poi forse anche fonseca arriverà in top. Poi nei 15 tornerà anche il greco mentre vedo sempre meno nei 10/15 ruud…anche shelton durerà nei 10? Dubito

Sono perplesso. Perché mai un giocatore d 23 anni, con i mezzi di Shelton, che arriva nei dieci non certo per due risultati inaspettati, ma con un crescendo di risultati duarto tre anni in cui ha alternato sempre più buone cose e sempre meno sciocchezze, dovrebbe uscirne rapidamente come fosse una meteora qualsiasi. Invece Tsitsipas, tennista nato vecchio, per di più in involuzione continua, dovrebbe a 27 anni diventare un tennista moderno e tornare competitivo?

 60
Manu09 30-10-2025 15:04

Quante partite in rimonta vuole vincere?

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kb24 30-10-2025 15:02

Scritto da Il GUEst

Scritto da Manu09
Grazie anche ad altmaier

Siamo nelle mani di Vacherot

No, non lo siamo. Nole non ha nessuna voglia di farsi il master. Quindi aia muso che auguri entreranno facili

 58
Manu09 30-10-2025 14:57

Scritto da Il GUEst

Scritto da Manu09
Grazie anche ad altmaier

Siamo nelle mani di Vacherot

E questa cosa non mi fa stare tranquillo

 57
Il GUEst 30-10-2025 14:54

Scritto da Manu09
Grazie anche ad altmaier

Siamo nelle mani di Vacherot

 56
Manu09 30-10-2025 14:50

Grazie anche ad altmaier

 55
Supporter dei poeti estinti (Guest) 30-10-2025 14:46

Scritto da Angy003
Vacherot non lo batte più nessuno,ci vorrebbe Alcaraz ma si è fatto impollinare da Norrie

Ma scrivi almeno in un italiano decente..non penso che Norrie sia un’ape e Alcaraz un fiore..

 54
Di Passaggio 30-10-2025 14:27

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Di Passaggio
Vacherot come Paolini. Finirà top ten in due anni?

Non voglio rubare il mestiere ai grandissimi “talent-scout” di LT, ma girano già le previsioni di un Vacherot in top-10 entro il Masters 1000 di Montecarlo!

Dove? Chi?

 53
PeteBondurant 30-10-2025 14:23

Scritto da PeteBondurant
Il body language di Aliassime e’ chiaro, il ragazzo e’ in riserva dall’ inizio del torneo se vincesse oggi con Vacherot prende una stesa de niente

* stesa nei denti

 52
PeteBondurant 30-10-2025 14:19

Il body language di Aliassime e’ chiaro, il ragazzo e’ in riserva dall’ inizio del torneo se vincesse oggi con Vacherot prende una stesa de niente

 51
compagno di cella di Becker (Guest) 30-10-2025 14:12

già detto ” che favola Vacherot ” ???

 50
sergioat 30-10-2025 14:08

@redazione
Volevo segnalare che nell’articolo sui risultati di ieri al n. 373 e 374 sono annunci in inglese di donne…
Ci vuole la registrazione!

 49
Detuqueridapresencia 30-10-2025 14:08

Scritto da Taxi Driver
Un saluto dalla sorridente Bangkok, lavoratori!!….oggi pub e Guinness sulla via della perdizione e partita del rosso in lingua Thai….mi sa che sono il Re del Mondo

Stà attento ai ladyboys: non è facile riconoscerli. La regola è che se è troppo bella e perfetta molto probabilmente è un uomo. Ocio 😆 😆 😆

 48
JOA20 (Guest) 30-10-2025 14:05

Auger-Aliassime se arriva ai quarti lo fa con la lingua di fuori, terzo giorno consecutivo in cui perde il primo set…

 47
Elvis (Guest) 30-10-2025 14:03

@ Taxi Driver (#4510533)
Direi che è un discreto OT, può interessare a qualcuno? Dubito!

 46
Silvy__89 (Guest) 30-10-2025 14:01

Dai che forse Altmaier fa un favore a Musetti.

 45
Annie3 30-10-2025 13:54

E comunque Vacherot non è monegasco, ma assolutamente francese: leggo infatti che è nativo di Roquebrune-Cap Martin, comune francese dove, in località Saint Roman, è ubicato anche il Montecarlo Country Club, esattamente al confine con Montecarlo ma ancora in territorio francese…un amico ha avuto casa poche centinaia di metri prima dei campi da tennis e conosco bene la zona: certo, il Principe si è subito incorporato questo tennista interessante esploso a Shangai che comunque aveva già, vista la vicinanza territoriale, premiato con wc nei 1000 di Montecarlo, quindi la Francia può dire a ragione di avere un suo rappresentante in queste fasi finali parigine…Norrie ha confermato di essere quello che è, pragmatico ma battibile, la sua carriera ne è l’esempio: grossa ingenuità di Alcaraz a non capire che doveva giocare come fa sulla terra, questa superficie è palesemente confezionata per aprire a più vasti scenari, allungare gli scambi, insomma assecondare i desiderata di una vasta platea di appassionati che da tempo chiedono attrezzi vecchio stile e campi meno veloci per il ritorno a un tennis “più divertente”…mah, io sono per un tennis più attuale, con i tempi attuali, e questo ibrido, che comunque prende in contropiede anche i terraioli come Musetti destabilizzando e non essendo né carne né pesce, non mi convince proprio, atmosfera da veloce ma contenuti old style, del resto sia Vacherot che Norrie hanno un dritto che ricorda molto quello di Rafa

 44
Angy003 (Guest) 30-10-2025 13:45

Vacherot non lo batte più nessuno,ci vorrebbe Alcaraz ma si è fatto impollinare da Norrie

 43
Gio (Guest) 30-10-2025 13:44

@ Muddy Waters (#4510654)

Non esageriamo…va di lusso se entrerà nei 15/20…il prox a rientrare in top 10 sarà il russo e poi forse anche fonseca arriverà in top. Poi nei 15 tornerà anche il greco mentre vedo sempre meno nei 10/15 ruud…anche shelton durerà nei 10? Dubito

 42
Andreas Seppi 30-10-2025 13:42

che storia Vacherot. Incredibile!

 41
compagno di cella di Becker (Guest) 30-10-2025 13:30

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
E ancora non avete visto il doppio Vacherot Constantin. Ne parlano molto bene

quella è QUASI una marca di orologi.. ma è Svizzera

 40
Maxiclimb (Guest) 30-10-2025 13:16

Scritto da Kb24
Vacche rotte , si fosse svegliato 2 mesi prima, rischiava di scalzare musetti e aliassime dalle finals

Calma, che chi si sveglia presto spesso va a dormire prima… 😉

Anche Karatsev è saltato fuori dal nulla e per qualche mese sembrava invincibile, poi si sono perse le tracce.
E’ capitato e capiterà ancora, io dubito che sia un giocatore da top30 stabile, ma staremo a vedere.

 39
Silvy__89 (Guest) 30-10-2025 13:14

Che bravo Vacherot! La più grande sorpresa di questo 2025

 38
sander (Guest) 30-10-2025 13:13

Scritto da Alvarez#1
Mi amigo Bruno dice che Sonego es un gran cantante de ópera.
Bravo!

Tu amigo Bruno, detto il Vespon, normalmente entende los silbidos (fischios) para los fiascos.

 37
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 30-10-2025 13:11

E ancora non avete visto il doppio Vacherot Constantin. Ne parlano molto bene

 36
Maxiclimb (Guest) 30-10-2025 13:11

Scritto da Aquila.
Oggi sono costretto ha tifare Daniel Altmaier, come al solito Musetti dimostra la sua fragilita mentale, intendiamoci era un derby e sono contento per Sonego. Se Musetti non riesce a partecipare alle Atp finals 2025, nonostante il ritiro da infortuni di Draper e Rune, un Medvedev in crisi di risultati, credo che mentalmente farà fatica ha rialzarsi, per carita sempre un ottimo giocatore ma che rischia di rimanere nella storia tra i giocatori da studiare a fine carriera il perchè con tanto talento hanno vinto poco in carriera.

Direi che è ancora prestissimo per valutare la carriera di Musetti, e anche per prevedere i contraccolpi psicologici di qualsivoglia risultato.
Certamente il dato delle finali perse (7 consecutive contando anche i challenger dell’anno scorso) è abbastanza insolito per un giocatore con la sua classifica, ma aspetterei per trarne delle sentenze definitive.

Per le Finals, tutto sommato forse sarebbe quasi meglio che non ci vada, visto che ci sta arrivando stressatissimo e abbastanza bollito, e a Torino contro i migliori al mondo rischierebbe di prendere delle brutte stese che certo non fanno bene all’autostima.
Grande traguardo qualificarsi per carità, ma se poi ci si rende conto di non essere ancora all’altezza, potrebbe persino rivelarsi controproducente.

D’altro canto, capisco che si tratta di tanti soldi e punti a cui è difficile rinunciare, inoltre non c’è nessuna certezza che i prossimi anni sarà ancora un traguardo alla sua portata… si spera di sì, ma la concorrenza non manca e i posti sono pochi, quindi forse anche spremersi per entrare a tutti costi adesso è comprensibile.

 35
guido Guest 30-10-2025 13:06

Derby monegasco in finale?

(una settimana in più di tornei e a Torino ci andava il Valentino, nomen omen)

 34
Mats 30-10-2025 13:06

Vacherot é proprio forte mentalmente. Affronta i momenti topici come fosse un professionista navigato. Non trema mai. Da Shangai l’unica cosa che gli ho visto sbagliare é stato il tie contro Fritz. Peccato per lui che la stagione sia agli sgoccioli perché é in un gran momento di forma.

 33
Pat (Guest) 30-10-2025 13:04

Ditemi com’è possibile che uno come Vacherot che per anni è stato il tipico tennista di challenger che a l’improviso gioca da top ten, è già successo nel passato ad altri giocatori e questo stato di grazia non dura a lungo,vedremo se succede la stessa cosa per il monegasco.

 32
Cogi53 30-10-2025 13:01

Vacherot continua la sua corsa avvolto in un’aurea di invincibilità. Cinismo allo stato puro nell’annullare le palle break e, che non guasta, anche con una notevole dose di fondoschiena (ha preso 3 nastri letali per Norrie).

 31
Brufen (Guest) 30-10-2025 13:00

Scritto da Muddy Waters
Vacherot prossimo numero uno!!!

In realtà sarebbe un sogno. Pensa se dopo tutti questi anni i Francesi trovassero finalmente il loro campione… che non è Francese! 😀

 30
Brufen (Guest) 30-10-2025 12:58

Il VACCA inarrestabile, ormai lanciato verso l’olimpo del tennis. Da oggi top 30. Capace vinca anche Parigi…

 29
Muddy Waters 30-10-2025 12:57

Vacherot prossimo numero uno!!!

 28
JOA20 (Guest) 30-10-2025 12:55

Vacheroba!

 27
no Sinner no Party (Guest) 30-10-2025 12:52

Scritto da Di Passaggio
Vacherot come Paolini. Finirà top ten in due anni?

Non voglio rubare il mestiere ai grandissimi “talent-scout” di LT, ma girano già le previsioni di un Vacherot in top-10 entro il Masters 1000 di Montecarlo!

 26
Giambi (Guest) 30-10-2025 12:52

Nel tennis non esiste la proprietà transitiva Norrie ha battuto Alcaraz, Vacherot Norrie ergo… però quello che sta facendo Vacherot improvvisamente è qualcosa di straordinario e apparentemente inspiegabile.

 25
Kb24 30-10-2025 12:52

Vacche rotte , si fosse svegliato 2 mesi prima, rischiava di scalzare musetti e aliassime dalle finals

 24
italo (Guest) 30-10-2025 12:50

se non ci fosse Sinner punterei 10 eurini sul bis di Vacherot..
Chissà che in finale non ci arrivi..

 23
Di Passaggio 30-10-2025 12:48

Vacherot come Paolini. Finirà top ten in due anni?

 22
JannikUberAlles 30-10-2025 12:43

Scritto da enzola barbera
@ JannikUberAlles (#4510583)
Quante ne sai, t’invidio! Superficie lenta, palle che scoppiano, terraiolo ed altro. Riesci a vedere tutto questo in TV? Beato te! enzo

Il mio segreto?

Non più di mezzo bicchiere di vino a pasto!

Ahahahah 🙂

 21
Markus. 30-10-2025 12:33

Si cerca invano il giovanissimo, futuro contendente di Carlos e Jannik e poi invece salta fuori il francomonegasco, solido come una roccia

 20
CannoniereKarlovic 30-10-2025 12:33

Una finale Sinner-Vacherot non la vedo così impronosticabile

 19
enzola barbera (Guest) 30-10-2025 12:06

@ JannikUberAlles (#4510583)

Quante ne sai, t’invidio! Superficie lenta, palle che scoppiano, terraiolo ed altro. Riesci a vedere tutto questo in TV? Beato te! enzo

 18
di Pablito ce n'è uno…… (Guest) 30-10-2025 12:05

Scritto da JannikUberAlles
Con questa superficie lenta e con le palle che si “scoppiano” dopo pochi colpi…
…credo che per Sinner possa diventare davvero spiacevole l’incontro con un “terraiolo” come Cerundolo.
Se la partita dovesse diventare troppo lunga e stancante potrebbe anche mollare!
Dipende tutto da come il nostro campionissimo si sente fisicamente e comunque credo che non voglia anzitutto compromettere le sue chance per le Finals di Torino.

anch’io spero che esca presto in ottica finals, anche se non è il tipo da fare questi calcoli, secondo me era meglio saltarlo proprio questo torneo

 17
Cogi53 30-10-2025 12:04

Norrie aveva perso 2 punti in 6 games sul proprio servizio. Nel tie break ne ha perso 3 😳 😳

 16
MI.RCO 30-10-2025 12:04

Vacherot,invincibile

 15
MI.RCO 30-10-2025 12:03

Vacherot,invicibile

 14
borg (Guest) 30-10-2025 11:52

@ Taxi Driver (#4510533)

@ Taxi Driver (#4510533)

menomale che non puoi inviarci le foto….

 13
Eman32 30-10-2025 11:49

Norrie Vacherot non la consiglierei a chi ricerca l’estetica del dritto

12
Giampi 30-10-2025 11:36

Scritto da JannikUberAlles
Con questa superficie lenta e con le palle che si “scoppiano” dopo pochi colpi…
…credo che per Sinner possa diventare davvero spiacevole l’incontro con un “terraiolo” come Cerundolo.
Se la partita dovesse diventare troppo lunga e stancante potrebbe anche mollare!
Dipende tutto da come il nostro campionissimo si sente fisicamente e comunque credo che non voglia anzitutto compromettere le sue chance per le Finals di Torino.

Terraiolo atipico, di certo non è un pallettaro perché spinge tanto con il diritto e serve bene..

 11
MAURO (Guest) 30-10-2025 11:17

Scritto da Alvarez#1
Mi amigo Bruno dice che Sonego es un gran cantante de ópera.
Bravo!

Confermo.

 10
Giallo Naso (Guest) 30-10-2025 11:14

@ JannikUberAlles (#4510583)

anche io lo penso, però cerundolo non sembra essere in formissima, ci ha messo parecchio per eliminare kecmanovic, che certamente non è un terraiolo

 9
JannikUberAlles 30-10-2025 11:00

Con questa superficie lenta e con le palle che si “scoppiano” dopo pochi colpi…

…credo che per Sinner possa diventare davvero spiacevole l’incontro con un “terraiolo” come Cerundolo.

Se la partita dovesse diventare troppo lunga e stancante potrebbe anche mollare!

Dipende tutto da come il nostro campionissimo si sente fisicamente e comunque credo che non voglia anzitutto compromettere le sue chance per le Finals di Torino.

 8
Gigi53 (Guest) 30-10-2025 10:48

Connors vede bene Fonseca,visto le ultime partite: battuta molto buona risposta da migliorare,gioca molto bene i punti importanti , quello che non mi convince è la parte fisica molto carente,se poi consideriamo gli slam al meglio dei 5 set lo vedo male,spero per lui in grossi miglioramenti

 7
pablito 30-10-2025 10:48

Poi dicono che Jannik non diverte e non si diverte ?
Bah. 😉

https://youtube.com/shorts/u59LfSw9NjY?si=haHymxzXWjllZrkp

 6
Alvarez#1 (Guest) 30-10-2025 10:42

Mi amigo Bruno dice che Sonego es un gran cantante de ópera.

Bravo!

 5
Cogi53 30-10-2025 10:28

Ovviamente tifo per Altmaier. Per l’incontro di Sinner temo un notevole dispendio di energie- Incrociamo le dita.

 4
Aquila. 30-10-2025 10:00

Oggi sono costretto ha tifare Daniel Altmaier, come al solito Musetti dimostra la sua fragilita mentale, intendiamoci era un derby e sono contento per Sonego. Se Musetti non riesce a partecipare alle Atp finals 2025, nonostante il ritiro da infortuni di Draper e Rune, un Medvedev in crisi di risultati, credo che mentalmente farà fatica ha rialzarsi, per carita sempre un ottimo giocatore ma che rischia di rimanere nella storia tra i giocatori da studiare a fine carriera il perchè con tanto talento hanno vinto poco in carriera.

 3
von Hayek 30-10-2025 09:59

Scritto da Taxi Driver
Un saluto dalla sorridente Bangkok, lavoratori!!….oggi pub e Guinness sulla via della perdizione e partita del rosso in lingua Thai….mi sa che sono il Re del Mondo

Tutto torna, preso con le mani nella marmellata.
Lascio a voi l’interpretazione dell’espressione circonlocutoria

 2
Taxi Driver 30-10-2025 09:21

Un saluto dalla sorridente Bangkok, lavoratori!!….oggi pub e Guinness sulla via della perdizione e partita del rosso in lingua Thai….mi sa che sono il Re del Mondo

 1
