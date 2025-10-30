Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Vacherot vola nei quarti a Parigi e entra per la prima volta nella top 30 ATP. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

Valentin Vacherot conferma che quanto fatto a Shanghai non è stato un caso. Il monegasco raggiunge i quarti di finale al Rolex Paris Masters 2025, superando Cameron Norrie per 7-6(4), 6-4, e si affaccia così nella top 30 del ranking ATP. Un risultato che consolida la sua crescita e lo proietta verso la sfida contro Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

ATP Paris Cameron Norrie Cameron Norrie 6 4 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 7 6 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 C. Norrie 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cameron Norrievs Valentin Vacherot

Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier



ATP Paris Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 30 3 6 4 Daniel Altmaier • Daniel Altmaier 0 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Altmaier 0-15 0-30 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Alexander Bublik (Non prima 16:00)



Francisco Cerundolo vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)



Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Zverev



Court 1 – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs John Peers / JJ Tracy



ATP Paris Joe Salisbury / Neal Skupski [6] Joe Salisbury / Neal Skupski [6] 7 1 9 John Peers / JJ Tracy John Peers / JJ Tracy 6 6 11 Vincitore: Peers / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 J. Salisbury / Skupski 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-3 → 1-3 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Peers / Tracy 15-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 5-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 J. Salisbury / Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Paris Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 6 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 1 4 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 4-1 → 5-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Andrey Rublev (Non prima 14:30)



ATP Paris Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 30 5 Andrey Rublev [12] • Andrey Rublev [12] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs Alex de Minaur (Non prima 16:00)



Lorenzo Sonego vs Daniil Medvedev



Court 2 – ore 11:00

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Paris Kevin Krawietz / Tim Puetz [5] Kevin Krawietz / Tim Puetz [5] 4 7 10 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 5 6 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 K. Krawietz / Puetz 1-0 1-1 ace 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 df 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 6-5 → 7-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-4 → 3-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Paris Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 7 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 5 3 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

