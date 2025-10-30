Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Shelton batte Rublev e si qualifica per le ATP Finals di Torino. Vacherot vola nei quarti a Parigi e entra per la prima volta nella top 30 ATP. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

30/10/2025 16:30 155 commenti
Ben Shelton USA, 2002.10.09 - Foto Patrick Boren
Ben Shelton USA, 2002.10.09 - Foto Patrick Boren

Ben Shelton conquista una vittoria fondamentale al Rolex Paris Masters 2025, superando Andrey Rublev per 7-6, 6-3 e centrando così la prima qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Il russo chiude invece la propria stagione con questa sconfitta, mentre l’americano diventa il sesto giocatore ad assicurarsi un posto tra i maestri.

Valentin Vacherot conferma che quanto fatto a Shanghai non è stato un caso. Il monegasco raggiunge i quarti di finale al Rolex Paris Masters 2025, superando Cameron Norrie per 7-6(4), 6-4, e si affaccia così nella top 30 del ranking ATP. Un risultato che consolida la sua crescita e lo proietta verso la sfida contro Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Ottavi di Finale (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Cameron Norrie GBR vs Valentin Vacherot MON
ATP Paris
Cameron Norrie
6
4
Valentin Vacherot
7
6
Vincitore: Vacherot
Felix Auger-Aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
3
6
6
Daniel Altmaier
6
3
2
Vincitore: Auger-Aliassime
Taylor Fritz USA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 16:00)

ATP Paris
Taylor Fritz [4]
6
2
Alexander Bublik [13]
7
6
Vincitore: Bublik
Francisco Cerundolo ARG vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs John Peers AUS / JJ Tracy USA

ATP Paris
Joe Salisbury / Neal Skupski [6]
7
1
9
John Peers / JJ Tracy
6
6
11
Vincitore: Peers / Tracy
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Paris
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
1
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Ben Shelton USA vs Andrey Rublev RUS (Non prima 14:30)

ATP Paris
Ben Shelton [5]
7
6
Andrey Rublev [12]
6
3
Vincitore: Shelton
Karen Khachanov RUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 16:00)

ATP Paris
Karen Khachanov [10]
2
2
Alex de Minaur [6]
6
6
Vincitore: de Minaur
Lorenzo Sonego ITA vs Daniil Medvedev RUS

ATP Paris
Lorenzo Sonego
15
5
Daniil Medvedev [11]
30
2
Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Paris
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
4
7
10
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

ATP Paris
Francisco Cabral / Lucas Miedler
7
6
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4]
5
3
Vincitore: Cabral / Miedler
Yuki Bhambri IND / Adam Pavlasek CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Paris
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek
4
7
7
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
10
Vincitore: Cash / Glasspool
155 commenti.

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Jack (Guest) 30-10-2025 18:44

Scritto da Kenobi
Djokovic non andrà a Torino ma non si pronuncia perché così avrà la fila per andare a giocare al suo torneo , la fila di topten.
Musetti ha giocato la peggiore partita nel momento peggiore , se si mette male dovrà fare l’ultimo 250, chiedere una WC e dare forfait alla Davis.

Ma anche andasse a Torino, non va sicuramente, ma diciamo all’ultimo decide di andare, se Medvedev non vince Parigi chi lo sorpassa a Musetti??

 155
Carota Senior 30-10-2025 18:42

Sinner non nutre aspettative su questo torneo, non mi è parso entusiasta della superficie.
Vediamo come va stasera.
Intanto Sonego sta impegnando Medvedev, forza Lorenzo.

 154
piper 30-10-2025 18:40

Se lo fai girare sul dritto caro Danilo sono dolori.

 153
Kenobi 30-10-2025 18:40

Djokovic non andrà a Torino ma non si pronuncia perché così avrà la fila per andare a giocare al suo torneo , la fila di topten.

Musetti ha giocato la peggiore partita nel momento peggiore , se si mette male dovrà fare l’ultimo 250, chiedere una WC e dare forfait alla Davis.

 152
Don Budge fathers 30-10-2025 18:39

Scritto da piper

Scritto da Don Budge fathers
Sonny versione deluxe,avanti cosi 4/1.

Inoltre voglio Jannik vincente su Lollo in SF.

Caro piper non so,intanto Volandri qualche problemino inizia ad averlo(su chi portare a Bologna) con Sonny a questi livelli….

 151
piper 30-10-2025 18:36

Scritto da Don Budge fathers
Sonny versione deluxe,avanti cosi 4/1.

Inoltre voglio Jannik vincente su Lollo in SF.

 150
Jack (Guest) 30-10-2025 18:35

Scritto da Dateccitrungelliti

Scritto da cataflic
Comunque Aliassime non riesce più a perdere, mannaggia a lui…

Alla fine Lorenzo ciccherà le finals per meno di 100 punti. Peccato.
Però ha una carriera davamti per riprovarci ed anche chiudere il 2025 nella top ten è stato un gran risultato.

Dyoko non va dunque è dentro al 99% insieme al aliassime, se poi oggi Sonego vince, come sta facendo è dentro al 100%

 149
Supporter dei poeti estinti (Guest) 30-10-2025 18:33

@ Krik Kroc (#4510905)

Eccetto Alcaraz nessun avversario può fermare Sinner(se in salute)

 148
Don Budge fathers 30-10-2025 18:33

Sonny versione deluxe,avanti cosi 4/1.

 147
walden 30-10-2025 18:30

Scritto da Krik Kroc
Visto Shelton contro Cobolli e oggi. Su questo campo lento il Servizio fa una grossa differenza.
Shelton ostacolo molto serio per il nostro Sinner

Perchè ha battuto Rublev? hai dato un’occhiata a chi ha battuto Rublev ultimamente? E con Cobolli è stata una partita durissima

 146
piper 30-10-2025 18:27

Scritto da Krik Kroc
Visto Shelton contro Cobolli e oggi. Su questo campo lento il Servizio fa una grossa differenza.
Shelton ostacolo molto serio per il nostro Sinner

Ben sta crescendo sempre più.

 145
piper 30-10-2025 18:26

Scritto da cataflic
Comunque Aliassime non riesce più a perdere, mannaggia a lui…

Voglio prorio vedere Vacherot vs FAA (orario permettendo).

 144
guido Guest 30-10-2025 18:25

Scritto da Solorete

Scritto da von Hayek
Aliassime
[01] 25-08-25 _800 GSlam: USOpen = 2645 (15)
[02] 25-01-13 __50 GSlam: AustralianOpen = 355 (3)
[03] 25-06-30 __50 GSlam: Wimbledon = 1645 (13)
[04] 25-05-26 __10 GSlam: RolandGarros = 1395 (10)
[05] 25-08-04 _200 ATP1000: Cincinnati = 1845 (14)
[06] 25-09-29 _200 ATP1000: Shanghai = 2845 (16)
[07] 25-10-30 _200 ATP1000: Parigi = 3395 (19)
[08] 25-03-17 __50 ATP1000: Miami = 1185 (7)
[09] 25-05-05 ___0 ATP1000: Rome = 1185 (8)
[10] 25-02-24 _330 ATP500: Dubai = 1135 (6)
[11] 25-02-17 _200 ATP500: Doha = 805 (5)
[12] 25-05-19 _200 ATP500: Hamburg = 1385 (9)
[13] 25-10-20 _100 ATP500: Basel = 3195 (18)
[14] 25-01-06 _250 ATP250: Adelaide = 305 (2)
[15] 25-01-27 _250 ATP250: Montpellier = 605 (4)
[16] 25-10-13 _250 ATP250: Brussels = 3095 (17)
[17] 25-06-09 _100 ATP250: Stuttgart = 1495 (11)
[18] 25-06-23 _100 ATP250: Mallorca = 1595 (12)
[19] 24-12-30 __55 ATP250: UnitedCup = 55 (1)
Musetti 3645
Aliassime 3395 (vincesse contro Vacherot e perdesse al turno successivo 3595)
Nessuna speranza per Musetti nel caso in cui Aliassime arrivasse alle semifinali di Parigi.
Dovendo Aliassime scartare 55 punti della United Cup il suo distacco sarebbe di 105 punti che significa per il canadase dover arrivare in finale a Metz
Semprechè Musetti non ottenga una Wild Card per Atene o Metz. Anche Lorenzo dovrebbe però sacrtare 50 punti di altro 250

Esatto, basterebbe che battesse Vacheout e sarebbe appunto in semi. L’unica speranza per Musetti era di battere Sonego e Medvedev.
Aliassime è già a Torino.

Battere Vacherot, di questi tempi, non è cosa da poco

Luca96 30-10-2025 18:21

@ Luca96 (#4510914)

Potrebbero affrontare qui ai quarti e, quindi, uno dei due uscirebbe dalla corsa alle Finals.

Luca96 30-10-2025 18:19

141

Casual 30-10-2025 18:12

@ Krik Kroc (#4510905)

140

Dateccitrungelliti (Guest) 30-10-2025 18:10

Scritto da cataflic
Comunque Aliassime non riesce più a perdere, mannaggia a lui…

Alla fine Lorenzo ciccherà le finals per meno di 100 punti. Peccato.
139

Don Budge fathers 30-10-2025 18:05

Lets go Sonny.

Krik Kroc 30-10-2025 18:04

Visto Shelton contro Cobolli e oggi. Su questo campo lento il Servizio fa una grossa differenza.
Shelton ostacolo molto serio per il nostro Sinner

Palu 30-10-2025 18:04

136

JOA20 (Guest) 30-10-2025 18:01

Scritto da Luca96
De Minaur con la vittoria di oggi raggiunge Fritz a pari punti nella race. L’ultimo posto alle Finals se lo giocano in 3 a questo punto: Musetti, Auger e Bublik se non è matematicamente fuori dalla corsa.

Anche Medvedev e Davidovich Fokina sono nella situazione di Bublik, devono vincere sia questa settimana sia la prossima per superare Musetti

cataflic 30-10-2025 17:56

Comunque Aliassime non riesce più a perdere, mannaggia a lui…

Luca96 30-10-2025 17:50

133

Il GUEst 30-10-2025 17:48

132

Inox 30-10-2025 17:48

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Inox
Ma Fritz non era il Vero antagonista di Jannik e Carlitos??

Gli antagonisti fanno a turno, prima Fritz, poi Fonseca, poi Mensik, poi Shelton etc …e poi reiniziano il ciclo…ad esempio oggi inizia il turno di Shelton.

131

Pikario Furioso 30-10-2025 17:41

Scritto da Inox
Ma Fritz non era il Vero antagonista di Jannik e Carlitos??

130

zedarioz 30-10-2025 17:40

Se Bublik non avesse completamente ciccato Australian Open e Wimbledon uscendo al primo turno, sarebbe tranquillamente in lotta per le finals anche lui.

Don Budge fathers 30-10-2025 17:40

L’amico Fritz spiaggiato nella terra di Bublik…

Il GOAT Bublik 30-10-2025 17:40

127

Fi (Guest) 30-10-2025 17:40

126

Inox 30-10-2025 17:37

125

Don Budge fathers 30-10-2025 17:29

124

pablito 30-10-2025 17:27

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da pablito

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Tonino
Ma se Musetti deve andare a Torino solo grazie ai ritiri o alle sconfitte degli altri, mi dite che senso ha? Preferirei lo meritasse da solo sul campo…

E soprattutto, che senso ha questa domanda? Chi arriva nei primi 8 (o 9) lo fa grazie anche alle sconfitte altrui ovviamente.

OT.
“Mago” !
Trovi la classifica dei giocatori (top) per numero di tornei vinti
a 24 anni e due mesi ?
Tks.

Confesso che non ho i dati sufficienti. Tuttavia, non so quanto significativa questa statistica possa essere. Considera per esempio che Connors a 24 anni e due mesi aveva vinto ben 53 tornei! Negli anni ’70 alcuni tornei, specialmente WCT, avevano tabelloni da 12 giocatori …

Ah, si, certo !

Senza andare nella “preistoria”, magari dagli anni ’80-’90 in qua, diciamo da Lendl ?

Quando i tornei hanno incominciato ad essere significativi: mi sembra una statistica… simpatica !

Grazie. 😉

MI.RCO 30-10-2025 17:12

122

Fi (Guest) 30-10-2025 17:08

121

walden 30-10-2025 17:05

Scritto da Solorete

Scritto da JOA20
@ Solorete (#4510822)
No, Auger-Aliassime deve fare almeno finale a Parigi per superare Musetti questa settimana. Il che vuol dire battere Vacherot e uno tra Fritz/Bublik/Khachanov/de Minaur. Se si ferma in semifinale è obbligato a vincere il 250 di Metz, se esce domani Musetti è irraggiungibile.

allora ha scritto male l’utente precedente perchè ha scritto “semifinale a Parigi nessuna speranza per Musetti” e cmq in radio hanno appena detto che se Aliassime va in semi per Musetti significherebbe addio finals a meno che Nole… quindi non è chiaro.

120

walden 30-10-2025 17:03

Scritto da walden

Scritto da JOA20
@ Solorete (#4510822)
No, Auger-Aliassime deve fare almeno finale a Parigi per superare Musetti questa settimana. Il che vuol dire battere Vacherot e uno tra Fritz/Bublik/Khachanov/de Minaur. Se si ferma in semifinale è obbligato a vincere il 250 di Metz, se esce domani Musetti è irraggiungibile.

esatto, fra l’altro è già a 19 risultati, quindi deve eliminare il peggiore, vale a dire i 55 punti di UC. Per come sta giocando, tre partite contro tennisti di medio livelli vinte in rimonta, la vedo difficile che possa arrivare in finale, ma gufare al contrario non è la mia specialità. Certo, Lorenzo in questa situazione ci si è cacciato da solo, sarebbe stata sufficiente la vittoria con Sonego per rendere necessaria la vittoria del canadese, così gliel’ha resa un po’ più facile. Dubito comunque che Auger vada a giocare un 250 la settimana prima per raggiungere Musetti, in queste condizioni rischierebbe di compromettere la sua partecipazione alla finals, anche riuscisse a qualificarsi.

119

alano91 30-10-2025 16:59

Al netto della stanchezza mentale evidente e dichiarata dallo stesso Lorenzo, sarebbe opportuno richiedere la WC nel torneo ellenico, per cercare di garantirsi un gruzzoletto maggiore di punti.
Non vi sono alternative.

Notando le rispettive liste dei partecipanti di Atene, Metz, vi è un ulteriore dislivello di partecipanti, come verificatosi tra Vienna e Basilea.
Torneo ellenico davvero tosto, zeppo di concorrenti temibili, a differenza di quello transalpino, ove eccetto qualche profilo è davvero alla portata.
118

walden 30-10-2025 16:57

Scritto da JOA20
@ Solorete (#4510822)
No, Auger-Aliassime deve fare almeno finale a Parigi per superare Musetti questa settimana. Il che vuol dire battere Vacherot e uno tra Fritz/Bublik/Khachanov/de Minaur. Se si ferma in semifinale è obbligato a vincere il 250 di Metz, se esce domani Musetti è irraggiungibile.

117

WinItaly_ex_Berga 30-10-2025 16:57

Scritto da pablito

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Tonino
Ma se Musetti deve andare a Torino solo grazie ai ritiri o alle sconfitte degli altri, mi dite che senso ha? Preferirei lo meritasse da solo sul campo…

E soprattutto, che senso ha questa domanda? Chi arriva nei primi 8 (o 9) lo fa grazie anche alle sconfitte altrui ovviamente.

OT.
“Mago” !
Trovi la classifica dei giocatori (top) per numero di tornei vinti
a 24 anni e due mesi ?
Tks.

116

Maxi (Guest) 30-10-2025 16:43

115

 115
walden 30-10-2025 16:41

Scritto da Paul440

Scritto da von Hayek
Da qualche parte qualcuno ha già notato che i nostri eroi ieri hanno perso contro Erler A. (AUT) / Galloway R. (USA)?
Erler (nr. 38) con Lucas Miedler (nr. 29) saranno i nostri avversari nel doppio della prima giornata di Coppa Davis.
Speriamo che i singolari finascano 2-0 per noi

Il doppio italiano di livello medio. Perdono con i più forti e possono vincere o perdere con gli altri

114

walden 30-10-2025 16:41

Scritto da Paul440

Scritto da von Hayek
Da qualche parte qualcuno ha già notato che i nostri eroi ieri hanno perso contro Erler A. (AUT) / Galloway R. (USA)?
Erler (nr. 38) con Lucas Miedler (nr. 29) saranno i nostri avversari nel doppio della prima giornata di Coppa Davis.
Speriamo che i singolari finascano 2-0 per noi

Il doppio italiano di livello medio. Perdono con i più forti e possono vincere o perdere con gli altri

113

Solorete (Guest) 30-10-2025 16:39

Scritto da JOA20
@ Solorete (#4510822)
No, Auger-Aliassime deve fare almeno finale a Parigi per superare Musetti questa settimana. Il che vuol dire battere Vacherot e uno tra Fritz/Bublik/Khachanov/de Minaur. Se si ferma in semifinale è obbligato a vincere il 250 di Metz, se esce domani Musetti è irraggiungibile.

112

Detuqueridapresencia 30-10-2025 16:36

Scritto da tinapica

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Alvarez#1
Mi amigo Bruno dice che Sonego es un gran cantante de ópera.
Bravo!

No es grande quanto Caraballes – Carrera

Mancherebbe Placido Domingo…con chi lo abbiniamo?

Con Zapata Miralles 😀

Pikario Furioso 30-10-2025 16:31

Scritto da Taxi Driver
Un saluto dalla sorridente Bangkok, lavoratori!!….oggi pub e Guinness sulla via della perdizione e partita del rosso in lingua Thai….mi sa che sono il Re del Mondo

Piu’ che Guinness direi Singha, e per la perdizione vera e propria, tralascio! 🙂

JOA20 (Guest) 30-10-2025 16:30

Scritto da Il GUEst
@ JOA20 (#4510835)
Scusa se fa semifinale a Parigi, non gli basterebbe fare finale a Metz? Deve vincerlo per forza?

109

Paul440 (Guest) 30-10-2025 16:26

Scritto da von Hayek
Da qualche parte qualcuno ha già notato che i nostri eroi ieri hanno perso contro Erler A. (AUT) / Galloway R. (USA)?
Erler (nr. 38) con Lucas Miedler (nr. 29) saranno i nostri avversari nel doppio della prima giornata di Coppa Davis.
Speriamo che i singolari finascano 2-0 per noi

108

Il GUEst 30-10-2025 16:24

@ JOA20 (#4510835)

107

von Hayek 30-10-2025 16:23

Da qualche parte qualcuno ha già notato che i nostri eroi ieri hanno perso contro Erler A. (AUT) / Galloway R. (USA)?
Erler (nr. 38) con Lucas Miedler (nr. 29) saranno i nostri avversari nel doppio della prima giornata di Coppa Davis.
106

JOA20 (Guest) 30-10-2025 16:23

@ Solorete (#4510822)
105

Alberto Rossi 30-10-2025 16:22

Scritto da Solorete

Scritto da von Hayek
Aliassime
[01] 25-08-25 _800 GSlam: USOpen = 2645 (15)
[02] 25-01-13 __50 GSlam: AustralianOpen = 355 (3)
[03] 25-06-30 __50 GSlam: Wimbledon = 1645 (13)
[04] 25-05-26 __10 GSlam: RolandGarros = 1395 (10)
[05] 25-08-04 _200 ATP1000: Cincinnati = 1845 (14)
[06] 25-09-29 _200 ATP1000: Shanghai = 2845 (16)
[07] 25-10-30 _200 ATP1000: Parigi = 3395 (19)
[08] 25-03-17 __50 ATP1000: Miami = 1185 (7)
[09] 25-05-05 ___0 ATP1000: Rome = 1185 (8)
[10] 25-02-24 _330 ATP500: Dubai = 1135 (6)
[11] 25-02-17 _200 ATP500: Doha = 805 (5)
[12] 25-05-19 _200 ATP500: Hamburg = 1385 (9)
[13] 25-10-20 _100 ATP500: Basel = 3195 (18)
[14] 25-01-06 _250 ATP250: Adelaide = 305 (2)
[15] 25-01-27 _250 ATP250: Montpellier = 605 (4)
[16] 25-10-13 _250 ATP250: Brussels = 3095 (17)
[17] 25-06-09 _100 ATP250: Stuttgart = 1495 (11)
[18] 25-06-23 _100 ATP250: Mallorca = 1595 (12)
[19] 24-12-30 __55 ATP250: UnitedCup = 55 (1)
Musetti 3645
Aliassime 3395 (vincesse contro Vacherot e perdesse al turno successivo 3595)
Nessuna speranza per Musetti nel caso in cui Aliassime arrivasse alle semifinali di Parigi.
Dovendo Aliassime scartare 55 punti della United Cup il suo distacco sarebbe di 105 punti che significa per il canadase dover arrivare in finale a Metz
Semprechè Musetti non ottenga una Wild Card per Atene o Metz. Anche Lorenzo dovrebbe però sacrtare 50 punti di altro 250

Esatto, basterebbe che battesse Vacheout e sarebbe appunto in semi. L’unica speranza per Musetti era di battere Sonego e Medvedev.
Aliassime è già a Torino.

104

Cogi53 30-10-2025 16:20

Tanti dicono che Auger Aliassime è in riserva, ma lui, imperterrito, pur perdendo il primo set, vince anche oggi in rimonta, tirando sempre più forte e sbagliando poco.
103

pablito 30-10-2025 16:16

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Tonino
Ma se Musetti deve andare a Torino solo grazie ai ritiri o alle sconfitte degli altri, mi dite che senso ha? Preferirei lo meritasse da solo sul campo…

E soprattutto, che senso ha questa domanda? Chi arriva nei primi 8 (o 9) lo fa grazie anche alle sconfitte altrui ovviamente.

OT.

“Mago” !

Trovi la classifica dei giocatori (top) per numero di tornei vinti
a 24 anni e due mesi ?

102

Solorete (Guest) 30-10-2025 16:12

Scritto da von Hayek
Aliassime
[01] 25-08-25 _800 GSlam: USOpen = 2645 (15)
[02] 25-01-13 __50 GSlam: AustralianOpen = 355 (3)
[03] 25-06-30 __50 GSlam: Wimbledon = 1645 (13)
[04] 25-05-26 __10 GSlam: RolandGarros = 1395 (10)
[05] 25-08-04 _200 ATP1000: Cincinnati = 1845 (14)
[06] 25-09-29 _200 ATP1000: Shanghai = 2845 (16)
[07] 25-10-30 _200 ATP1000: Parigi = 3395 (19)
[08] 25-03-17 __50 ATP1000: Miami = 1185 (7)
[09] 25-05-05 ___0 ATP1000: Rome = 1185 (8)
[10] 25-02-24 _330 ATP500: Dubai = 1135 (6)
[11] 25-02-17 _200 ATP500: Doha = 805 (5)
[12] 25-05-19 _200 ATP500: Hamburg = 1385 (9)
[13] 25-10-20 _100 ATP500: Basel = 3195 (18)
[14] 25-01-06 _250 ATP250: Adelaide = 305 (2)
[15] 25-01-27 _250 ATP250: Montpellier = 605 (4)
[16] 25-10-13 _250 ATP250: Brussels = 3095 (17)
[17] 25-06-09 _100 ATP250: Stuttgart = 1495 (11)
[18] 25-06-23 _100 ATP250: Mallorca = 1595 (12)
[19] 24-12-30 __55 ATP250: UnitedCup = 55 (1)
Musetti 3645
Aliassime 3395 (vincesse contro Vacherot e perdesse al turno successivo 3595)
Nessuna speranza per Musetti nel caso in cui Aliassime arrivasse alle semifinali di Parigi.
Dovendo Aliassime scartare 55 punti della United Cup il suo distacco sarebbe di 105 punti che significa per il canadase dover arrivare in finale a Metz
Semprechè Musetti non ottenga una Wild Card per Atene o Metz. Anche Lorenzo dovrebbe però sacrtare 50 punti di altro 250

Esatto, basterebbe che battesse Vacheout e sarebbe appunto in semi. L’unica speranza per Musetti era di battere Sonego e Medvedev.
101

« Commenti più vecchi (100 precedenti)