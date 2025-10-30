Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Shelton batte Rublev e si qualifica per le ATP Finals di Torino. Vacherot vola nei quarti a Parigi e entra per la prima volta nella top 30 ATP. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

Ben Shelton conquista una vittoria fondamentale al Rolex Paris Masters 2025, superando Andrey Rublev per 7-6, 6-3 e centrando così la prima qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Il russo chiude invece la propria stagione con questa sconfitta, mentre l’americano diventa il sesto giocatore ad assicurarsi un posto tra i maestri.

Valentin Vacherot conferma che quanto fatto a Shanghai non è stato un caso. Il monegasco raggiunge i quarti di finale al Rolex Paris Masters 2025, superando Cameron Norrie per 7-6(4), 6-4, e si affaccia così nella top 30 del ranking ATP. Un risultato che consolida la sua crescita e lo proietta verso la sfida contro Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

ATP Paris Cameron Norrie Cameron Norrie 6 4 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 7 6 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 C. Norrie 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cameron Norrievs Valentin Vacherot

Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier



ATP Paris Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 3 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 3 2 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Alexander Bublik (Non prima 16:00)



ATP Paris Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 6 2 Alexander Bublik [13] Alexander Bublik [13] 7 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Fritz 0-15 df 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolo vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs John Peers / JJ Tracy



ATP Paris Joe Salisbury / Neal Skupski [6] Joe Salisbury / Neal Skupski [6] 7 1 9 John Peers / JJ Tracy John Peers / JJ Tracy 6 6 11 Vincitore: Peers / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 J. Salisbury / Skupski 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-3 → 1-3 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Peers / Tracy 15-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 5-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 J. Salisbury / Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Paris Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 6 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 1 4 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 4-1 → 5-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Andrey Rublev (Non prima 14:30)



ATP Paris Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 7 6 Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 6 3 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs Alex de Minaur (Non prima 16:00)



ATP Paris Karen Khachanov [10] Karen Khachanov [10] 2 2 Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego vs Daniil Medvedev



ATP Paris Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 15 5 Daniil Medvedev [11] • Daniil Medvedev [11] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 30-0 30-15 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Paris Kevin Krawietz / Tim Puetz [5] Kevin Krawietz / Tim Puetz [5] 4 7 10 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 5 6 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 K. Krawietz / Puetz 1-0 1-1 ace 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 df 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 6-5 → 7-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-4 → 3-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Paris Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 7 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 5 3 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

