Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Shelton batte Rublev e si qualifica per le ATP Finals di Torino. Vacherot vola nei quarti a Parigi e entra per la prima volta nella top 30 ATP. In campo anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

Ben Shelton conquista una vittoria fondamentale al Rolex Paris Masters 2025, superando Andrey Rublev per 7-6, 6-3 e centrando così la prima qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Il russo chiude invece la propria stagione con questa sconfitta, mentre l’americano diventa il sesto giocatore ad assicurarsi un posto tra i maestri.
Valentin Vacherot conferma che quanto fatto a Shanghai non è stato un caso. Il monegasco raggiunge i quarti di finale al Rolex Paris Masters 2025, superando Cameron Norrie per 7-6(4), 6-4, e si affaccia così nella top 30 del ranking ATP. Un risultato che consolida la sua crescita e lo proietta verso la sfida contro Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.
Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Paris
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
4
7
10
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Krawietz / Puetz
1-0
1-1
ace
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
df
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
8-6
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
df
6-5 → 7-5
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
A. Krajicek / Mektic
5-4 → 5-5
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
4-4 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
3-2 → 3-3
K. Krawietz / Puetz
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
1-0 → 1-1
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
4-5 → 4-6
K. Krawietz / Puetz
3-5 → 4-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
3-4 → 3-5
K. Krawietz / Puetz
2-4 → 3-4
A. Krajicek / Mektic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
1-2 → 1-3
K. Krawietz / Puetz
0-2 → 1-2
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
K. Krawietz / Puetz
0-0 → 0-1
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
ATP Paris
Francisco Cabral / Lucas Miedler
7
6
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4]
5
3
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / Miedler
5-3 → 6-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
F. Cabral / Miedler
4-2 → 5-2
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
F. Cabral / Miedler
3-1 → 4-1
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
3-0 → 3-1
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
df
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
df
15-40
6-5 → 7-5
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
3-2 → 3-3
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP Paris
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek
4
7
7
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
10
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Bhambri / Pavlasek
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
7-7
7-8
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
Y. Bhambri / Pavlasek
5-6 → 6-6
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
5-5 → 5-6
Y. Bhambri / Pavlasek
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 5-5
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
4-4 → 4-5
Y. Bhambri / Pavlasek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
Y. Bhambri / Pavlasek
2-3 → 3-3
J. Cash / Glasspool
2-2 → 2-3
Y. Bhambri / Pavlasek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
J. Cash / Glasspool
1-1 → 1-2
Y. Bhambri / Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Cash / Glasspool
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Pavlasek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
Y. Bhambri / Pavlasek
3-4 → 4-4
J. Cash / Glasspool
3-3 → 3-4
Y. Bhambri / Pavlasek
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Cash / Glasspool
2-2 → 2-3
Y. Bhambri / Pavlasek
1-2 → 2-2
J. Cash / Glasspool
1-1 → 1-2
Y. Bhambri / Pavlasek
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
0-1 → 1-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Ma anche andasse a Torino, non va sicuramente, ma diciamo all’ultimo decide di andare, se Medvedev non vince Parigi chi lo sorpassa a Musetti??
Sinner non nutre aspettative su questo torneo, non mi è parso entusiasta della superficie.
Vediamo come va stasera.
Intanto Sonego sta impegnando Medvedev, forza Lorenzo.
Se lo fai girare sul dritto caro Danilo sono dolori.
Djokovic non andrà a Torino ma non si pronuncia perché così avrà la fila per andare a giocare al suo torneo , la fila di topten.
Musetti ha giocato la peggiore partita nel momento peggiore , se si mette male dovrà fare l’ultimo 250, chiedere una WC e dare forfait alla Davis.
Caro piper non so,intanto Volandri qualche problemino inizia ad averlo(su chi portare a Bologna) con Sonny a questi livelli….
Inoltre voglio Jannik vincente su Lollo in SF.
@ Krik Kroc (#4510905)
Eccetto Alcaraz nessun avversario può fermare Sinner(se in salute)
Sonny versione deluxe,avanti cosi 4/1.
Perchè ha battuto Rublev? hai dato un’occhiata a chi ha battuto Rublev ultimamente? E con Cobolli è stata una partita durissima
Ben sta crescendo sempre più.
Voglio prorio vedere Vacherot vs FAA (orario permettendo).
Battere Vacherot, di questi tempi, non è cosa da poco
@ Luca96 (#4510914)
Potrebbero affrontare qui ai quarti e, quindi, uno dei due uscirebbe dalla corsa alle Finals.
@ JOA20 (#4510903)
@ Krik Kroc (#4510905)
Lui ha giocato sempre sul campo 1, di solito quelli laterali sono più veloci del centrale, e in questo torneo la velocità sembra abbastanza differente
Alla fine Lorenzo ciccherà le finals per meno di 100 punti. Peccato.
Però ha una carriera davamti per riprovarci ed anche chiudere il 2025 nella top ten è stato un gran risultato.
Lets go Sonny.
Visto Shelton contro Cobolli e oggi. Su questo campo lento il Servizio fa una grossa differenza.
Shelton ostacolo molto serio per il nostro Sinner
Grande Alex vicinissimo al Best Ranking!
Anche Medvedev e Davidovich Fokina sono nella situazione di Bublik, devono vincere sia questa settimana sia la prossima per superare Musetti
Comunque Aliassime non riesce più a perdere, mannaggia a lui…
De Minaur con la vittoria di oggi raggiunge Fritz a pari punti nella race. L’ultimo posto alle Finals se lo giocano in 3 a questo punto: Musetti, Auger e Bublik se non è matematicamente fuori dalla corsa.
Shelton e De Minaur matematicamente qualificati, corretto? Manca solo l’ultimo posto?
… tra l’altro alcuni di questi cicli finiscono ancora prima di iniziare ahahah
Gli antagonisti fanno a turno, prima Fritz, poi Fonseca, poi Mensik, poi Shelton etc …e poi reiniziano il ciclo…ad esempio oggi inizia il turno di Shelton.
Se Bublik non avesse completamente ciccato Australian Open e Wimbledon uscendo al primo turno, sarebbe tranquillamente in lotta per le finals anche lui.
L’amico Fritz spiaggiato nella terra di Bublik…
Il numero quattro ATP più scarso della storia! Andiamo GOAT!!!
Partita spaventosa di bublik. Fritz annichilito. Se gioca così arriva in finale, nessuno può fermarlo in queste condizioni nella parte alta.
Ma Fritz non era il Vero antagonista di Jannik e Carlitos??
L’amico Fritz burn out…,2/5…Bublik magic.
Ah, si, certo !
Senza andare nella “preistoria”, magari dagli anni ’80-’90 in qua, diciamo da Lendl ?
Quando i tornei hanno incominciato ad essere significativi: mi sembra una statistica… simpatica !
Grazie. 😉
Cobolli e Rublev, giocano in maniera simile e hanno perso allo stesso modo con Shelton..
Gran bella partita fritz bublik, giocata sul filo dei nervi e gestita benissimo dal kazako fino ad ora
alla radio non sanno fare i conti
Mi correggo, nei 19 è compresa la partecipazione a Parigi dello scorso anno, quindi non deve eliminare nulla. In ogni caso se arriva alle semifinali sale a 3585, quindi Musetti resterebbe ottavo.
Al netto della stanchezza mentale evidente e dichiarata dallo stesso Lorenzo, sarebbe opportuno richiedere la WC nel torneo ellenico, per cercare di garantirsi un gruzzoletto maggiore di punti.
Non vi sono alternative.
Notando le rispettive liste dei partecipanti di Atene, Metz, vi è un ulteriore dislivello di partecipanti, come verificatosi tra Vienna e Basilea.
Torneo ellenico davvero tosto, zeppo di concorrenti temibili, a differenza di quello transalpino, ove eccetto qualche profilo è davvero alla portata.
Certo che il canadese è davvero fortunatello, tra lotto partecipanti tutt’altro che improbi, ed eliminazione clamorosa di Alcaraz, ha davvero beccato un triplo jolly…
esatto, fra l’altro è già a 19 risultati, quindi deve eliminare il peggiore, vale a dire i 55 punti di UC. Per come sta giocando, tre partite contro tennisti di medio livelli vinte in rimonta, la vedo difficile che possa arrivare in finale, ma gufare al contrario non è la mia specialità. Certo, Lorenzo in questa situazione ci si è cacciato da solo, sarebbe stata sufficiente la vittoria con Sonego per rendere necessaria la vittoria del canadese, così gliel’ha resa un po’ più facile. Dubito comunque che Auger vada a giocare un 250 la settimana prima per raggiungere Musetti, in queste condizioni rischierebbe di compromettere la sua partecipazione alla finals, anche riuscisse a qualificarsi.
Confesso che non ho i dati sufficienti. Tuttavia, non so quanto significativa questa statistica possa essere. Considera per esempio che Connors a 24 anni e due mesi aveva vinto ben 53 tornei! Negli anni ’70 alcuni tornei, specialmente WCT, avevano tabelloni da 12 giocatori …
Contentissimo per musetti ormai a un passo dal salutare Torino. Vediamo con questa batosta se si da na sveglia
Chissà perchè però sono settimi in classifica, si vede che è truccata….
Erler e Miedler non giocano insieme da un anno, tranne che per il tie di Davis contro l’Ungheria, dove hanno perso contro Maroszan-Piros. Erano un buon doppio, ma quest’anno hanno avuto partner diversi, Miedler Cabral ed Erler metà anno con Frantzen e l’altra con Galloway. Sono degli specialisti, ma giocando in casa i nostri non dovrebbero aver problemi, anche se, come sempre, a fine anno Bolelli comincia a sentire il peso degli anni. Da tempo scrivo che Vavassori dovrebbe ricostruire la coppia con Sonego, ma al momento Lorenzo sembra preferire giocare il doppio solo come allenamento.
allora ha scritto male l’utente precedente perchè ha scritto “semifinale a Parigi nessuna speranza per Musetti” e cmq in radio hanno appena detto che se Aliassime va in semi per Musetti significherebbe addio finals a meno che Nole… quindi non è chiaro.
Con Zapata Miralles 😀
Piu’ che Guinness direi Singha, e per la perdizione vera e propria, tralascio! 🙂
Giusto, in questo caso gli basterebbe la finale di Metz
Il doppio italiano di livello medio. Perdono con i più forti e possono vincere o perdere con gli altri
@ JOA20 (#4510835)
Scusa se fa semifinale a Parigi, non gli basterebbe fare finale a Metz? Deve vincerlo per forza?
Da qualche parte qualcuno ha già notato che i nostri eroi ieri hanno perso contro Erler A. (AUT) / Galloway R. (USA)?
Erler (nr. 38) con Lucas Miedler (nr. 29) saranno i nostri avversari nel doppio della prima giornata di Coppa Davis.
Speriamo che i singolari finascano 2-0 per noi
@ Solorete (#4510822)
No, Auger-Aliassime deve fare almeno finale a Parigi per superare Musetti questa settimana. Il che vuol dire battere Vacherot e uno tra Fritz/Bublik/Khachanov/de Minaur. Se si ferma in semifinale è obbligato a vincere il 250 di Metz, se esce domani Musetti è irraggiungibile.
veramente vi ricordo che Musetti può ancora chiedere una wc a Metz o Atene… poi dopo 3 mesi che gioca tutte le settimane e sta lontano da casa, con la secondogenita in arrivo, non so quanta voglia gli sia rimasta.. per me Musetti è e resta un top-playee
Tanti dicono che Auger Aliassime è in riserva, ma lui, imperterrito, pur perdendo il primo set, vince anche oggi in rimonta, tirando sempre più forte e sbagliando poco.
Shelton impressionante, personalmente non lo avevo mai visto giocare così bene, soprattutto sbagliando pochissimo (solo 13 gratuiti). Bruttissima gatta da pelare!!
OT.
“Mago” !
Trovi la classifica dei giocatori (top) per numero di tornei vinti
a 24 anni e due mesi ?
Tks. 😉
Esatto, basterebbe che battesse Vacheout e sarebbe appunto in semi. L’unica speranza per Musetti era di battere Sonego e Medvedev.
Aliassime è già a Torino.