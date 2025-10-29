Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
29/10/2025 12:21
🇫🇮 Helsinki (Finlandia) – EUR 125 – Indoor Hard (IH)
🇹🇼 Taipei (Taiwan) – USD 100 – Indoor Hard (IH)
🇵🇪 Lima 3 (Perù) – USD 75 – Clay (CL)
🇯🇵 Matsuyama (Giappone) – USD 75 – Hard (H)
🇺🇸 Knoxville, TN (Stati Uniti) – USD 50 – Indoor Hard (IH)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Helsinki (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:13
Main Draw (cut off: 193 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 83. L. Nardi
- 92. M. Cilic
- 110. M. Landaluce
- 112. B. Holt
- 116. O. Virtanen
- 117. M. Mmoh*pr
- 120. D. Prizmic
- 121. D. Lajovic
- 125. N. Basavareddy
- 140. S. Ofner
- 159. L. Mikrut
- 160. G. Zeppieri
- 160. S. Napolitano*pr
- 169. P. Kypson
- 179. K. Coppejans
- 184. L. Neumayer
- 185. A. Galarneau
- 190. C. Rodesch
- 193. B. Hassan
-
-
Alternates
- 1. G. Onclin (196)
- 2. A. Molcan (205)
- 3. J. Engel (206)
- 4. C. Hemery (207)
- 5. N. Fatic (210)
- 6. V. Sachko (214)
- 7. D. Added (215)
- 8. S. Travaglia (220)
- 9. B. Gojo (224)
- 10. F. Cina (226)
- 11. B. Zhukayev (237)
- 12. L. Van Assche (238)
- 13. V. Durasovic (248)
- 14. A. Moro Canas (249)
- 15. G. Blancaneau (250)
- 16. M. Dodig (257)
- 17. R. Bertola (259)
- 18. H. Squire (264)
- 19. L. Giustino (272)
- 20. I. Gakhov (274)
- 21. F. Cristian J (276)
- 22. M. Topo (277)
- 23. T. Paris (285)
- 24. M. Kukushkin (289)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Helsinki (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:14
Main Draw (cut off: 377 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 90. R. Collignon
- 196. G. Onclin
- 225. S. Gueymard Wayenburg
- 249. A. Moro Canas
- 250. G. Blancaneaux
- 257. M. Dodig
- 259. R. Bertola
- 264. H. Squire
- 277. M. Topo
- 289. M. Kukushkin
- 291. T. Gentzsch
- 299. E. Coulibaly
- 300. E. Butvilas
- 309. M. Brunold
- 318. M. Martineau
- 319. N. Gombos
- 330. D. Yevseyev
- 332. D. Dedura
- 345. L. Marmousez
- 377. M. Karol
-
Alternates
- 1. S. Parker (385)
- 2. A. Binda (393)
- 3. J. Sels (401)
- 4. B. Zapata Mir (410)
- 5. R. Berankis (413)
- 6. D. Masur (422)
- 7. R. Molleker (425)
- 8. L. Lokoli (430)
- 9. O. Wallin (434)
- 10. M. Malige (435)
- 11. J. Forejtek (453)
- 12. M. Moeller (457)
- 13. N. Vylegzhani (459)
- 14. V. Orlov (467)
- 15. E. Dalla Vall (486)
- 16. R. Albot (499)
- 17. M. Janvier (509)
- 18. M. Beauge (532)
- 19. P. Fajta (536)
- 20. M. Agwi (592)
- 21. C. Vandermeer (593)
- 22. B. Gadamauri (595)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Taipei (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:14
Main Draw (cut off: 412 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 106. C. O
- 138. J. Duckworth
- 154. Y. Nishioka
- 155. J. Rodionov
- 158. C. Wong
- 167. Y. Watanuki
- 174. R. Sakamoto
- 177. T. Daniel
- 181. B. Tomic
- 195. J. McCabe
- 213. Y. Shimizu
- 229. Y. Hsiou Hsu
- 243. E. Ymer
- 262. O. Jasika
- 271. M. Gengel
- 294. A. Karatsev
- 325. F. Bax
- 368. K. Uchida
- 398. H. Moriya
- 407. L. Castelnuovo
- 412. K. Samrej
Alternates
- 1. N. Oberleitne (427)
- 2. M. Sasikumar (432)
- 3. A. Santillan (449)
- 4. A. Weber (485)
- 5. T. Huang (487)
- 6. M. Imamura (507)
- 7. M. Janvier (509)
- 8. T. Wu (522)
- 9. E. Zhu (579)
- 10. A. Braynin (638)
- 11. S. Rawat (669)
- 12. K. Matsuda (672)
- 13. M. Vrbensky (706)
- 14. D. Lee (721)
- 15. U. Park (739)
- 16. J. Nam (763)
- 17. T. Ichikawa (782)
- 18. W. Trongcharo (825)
- 19. S. Hazawa (834)
- 20. D. Sumizawa (845)
- 21. M. Zhu (912)
- 22. T. Masabayash (992)
- 23. Y. Inui (1172)
- 24. T. Takamisawa (1348)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Taipei (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:15
Main Draw (cut off: 786 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 427. N. Oberleitner
- 432. M. Sasikumar
- 440. K. Singh
- 449. A. Santillan
- 485. A. Weber
- 487. T. Huang
- 493. D. Palan
- 507. M. Imamura
- 522. T. Wu
- 541. M. Alkaya
- 579. E. Zhu
- 609. I. Marcondes
- 664. P. Sornlaksup
- 669. S. Rawat
- 706. M. Vrbensky
- 739. U. Park
- 763. J. Nam
- 782. T. Ichikawa
- 783. L. Vithoontien
- 786. S. Hamza Reguig
-
Alternates
- 1. S. D Prajwal (805)
- 2. N. Chappell (817)
- 3. W. Trongcharo (825)
- 4. S. Hazawa (834)
- 5. D. Sumizawa (845)
- 6. C. Duhan (876)
- 7. E. Wallart (905)
- 8. M. Zhu (912)
- 9. K. Tamm (928)
- 10. S. Sim (976)
- 11. G. Lomakin (980)
- 12. T. Masabayash (992)
- 13. I. Nedelko (1017)
- 14. N. Kumar Sinh (1110)
- 15. Y. Inui (1172)
- 16. T. Takamisawa (1348)
- 17. O. Vasser (1383)
- 18. J. De Cuyper (1454)
- 19. R. Nakamura (1706)
- 20. D. Yoshimura (1755)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lima 2 (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:15
Main Draw (cut off: 223 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 85. M. Navone
- 87. J. Manuel Cerundolo
- 103. C. Taberner
- 113. I. Buse
- 119. T. Barrios Vera
- 124. T. Boyer
- 129. H. Dellien
- 131. R. Andres Burruchaga
- 133. V. Gaubas
- 152. J. Pablo Ficovich
- 168. H. Habib
- 170. A. Barrena
- 176. T. Monteiro
- 201. A. Guillen Meza
- 203. F. Agustin Gomez
- 204. R. Pacheco Mendez
- 208. J. Lucas Reis Da Silva
- 216. Z. Kolar
- 222. G. Alberto Olivieri
- 223. G. Bueno
-
Alternates
- 1. F. Diaz Acost (233)
- 2. T. Skatov (236)
- 3. J. Carlos Pra (239)
- 4. A. Daniel Val (253)
- 5. L. Midon (265)
- 6. M. Cecchinato (266)
- 7. I. Gakhov (274)
- 8. M. Dellien (279)
- 9. A. Andrade (284)
- 10. A. Collarini (287)
- 11. N. Kicker (295)
- 12. M. Pucinelli (305)
- 13. N. Sanchez Iz (306)
- 14. C. Negritu (311)
- 15. J. Pablo Vari (312)
- 16. M. Damas (338)
- 17. G. Villanueva (351)
- 18. D. Dutra da S (358)
- 19. F. Roncadelli (369)
- 20. G. Ivan Justo (378)
- 21. M. Kestelboim (395)
- 22. J. Bautista T (399)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lima 2 (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:15
Main Draw (cut off: 433 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 233. F. Diaz Acosta
- 236. T. Skatov
- 253. A. Daniel Vallejo
- 265. L. Midon
- 266. M. Cecchinato
- 267. P. Martin Tiffon
- 279. M. Dellien
- 284. A. Andrade
- 287. A. Collarini
- 295. N. Kicker
- 311. C. Negritu
- 312. J. Pablo Varillas
- 351. G. Villanueva
- 358. D. Dutra da Silva
- 369. F. Roncadelli
- 378. G. Ivan Justo
- 395. M. Kestelboim
- 399. J. Bautista Torres
- 406. F. Mena
- 433. L. Joaquin Rodriguez
-
Alternates
- 1. L. Emanuel Am (443)
- 2. D. Jorda Sanc (451)
- 3. J. Manuel La (511)
- 4. P. Andre Sara (565)
- 5. S. Gima (567)
- 6. J. Estevez (631)
- 7. S. De La Fuen (663)
- 8. I. Monzon (734)
- 9. B. Vilicich (748)
- 10. J. Aguilar Ca (771)
- 11. J. Pereira (792)
- 12. C. Maria Zara (802)
- 13. R. Dickerson (833)
- 14. W. Leite (850)
- 15. L. Ratti (865)
- 16. J. Victor Cou (886)
- 17. T. Cigarran (887)
- 18. M. Zeitune (953)
- 19. I. Nedelko (1017)
- 20. J. Ingildsen (1030)
- 21. P. Brown (1055)
- 22. A. Huertas De (1088)
- 23. F. Ribero (1112)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Matsuyama (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:16
Main Draw (cut off: 421 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 161. H. Rocha
- 188. O. Crawford
- 192. H. Grenier
- 194. R. Peniston
- 212. S. Shimabukuro
- 245. F. Ferreira Silva
- 246. R. Noguchi
- 251. M. Huesler
- 258. D. Kuzmanov
- 275. A. Shelbayh
- 292. G. Johns
- 296. H. Barton
- 297. Y. Uchiyama
- 317. M. Bouzige
- 324. R. Tokuda
- 350. D. Ajdukovic
- 353. M. Jones
- 372. S. Shin
- 381. H. Chung
- 421. P. Sekulic
-
Alternates
- 1. Y. Takahashi (441)
- 2. H. Shiraishi (445)
- 3. V. Orlov (467)
- 4. R. Matsuda (475)
- 5. M. Basing (481)
- 6. K. Isomura (489)
- 7. Y. Mochizuki (491)
- 8. T. Kumasaka (521)
- 9. M. Alkaya (541)
- 10. I. Marcondes (609)
- 11. Y. Kikuchi (614)
- 12. A. Braynin (638)
- 13. K. Matsuda (672)
- 14. M. Wei Kang L (710)
- 15. D. Lee (721)
- 16. Y. Kawahashi (749)
- 17. K. Bigun (765)
- 18. T. Ichikawa (782)
- 19. W. Trongcharo (825)
- 20. S. Nakagawa (972)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Matsuyama (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:16
Main Draw (cut off: 772 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 115. Y. Bu
- 441. Y. Takahashi
- 445. H. Shiraishi
- 475. R. Matsuda
- 481. M. Basing
- 489. K. Isomura
- 491. Y. Mochizuki
- 506. W. Shin
- 521. T. Kumasaka
- 524. A. Ritschard
- 614. Y. Kikuchi
- 620. N. Nakagawa
- 665. H. Matsuoka
- 672. K. Matsuda
- 710. M. Wei Kang Leong
- 721. D. Lee
- 749. Y. Kawahashi
- 751. K. Ogura
- 772. T. Yamanaka
-
-
Alternates
- 1. Y. Kusuhara (790)
- 2. N. Honda (795)
- 3. K. Saitoh (857)
- 4. S. Nakagawa (972)
- 5. R. Tabata (984)
- 6. T. Masabayash (992)
- 7. I. Nedelko (1017)
- 8. P. Brown (1055)
- 9. Y. Inui (1172)
- 10. T. Takamisawa (1348)
- 11. N. Tajima (1623)
- 12. D. Yoshimura (1755)
- 13. N. Trouve (1906)
- 14. M. Alejandro (1993)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Knoxville (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:18
Main Draw (cut off: 331 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 189. J. Clarke
- 197. N. Mejia
- 199. J. Trotter
- 219. D. Popko
- 230. J. Monday
- 240. M. Damm
- 241. M. Krueger
- 261. A. Rybakov
- 278. T. Zink
- 280. M. Soto
- 286. S. Purtseladze
- 290. A. Martin
- 293. D. Glinka
- 301. M. Rosenkranz
- 314. A. Mayo
- 320. C. Stebe*pr
- 322. P. Maloney
- 331. A. Perez
Alternates
- 1. D. Blanch (340)
- 2. A. Ilagan (359)
- 3. C. Broom (367)
- 4. I. Montes-De (370)
- 5. O. Tarvet (382)
- 6. S. Banerjee (387)
- 7. A. Ghibaudo (409)
- 8. T. Paroulek (429)
- 9. C. Stebe (436)
- 10. A. Thanos (444)
- 11. S. Kozlov (450)
- 12. B. Artnak (465)
- 13. V. Orlov (467)
- 14. M. Wiskandt (468)
- 15. A. Fenty (483)
- 16. T. McCormick (502)
- 17. M. Kasnikowsk (518)
- 18. C. Kingsley (531)
- 19. R. Perot (540)
- 20. E. Arutiunian (549)
- 21. A. Martinez (552)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Knoxville (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:19
Main Draw (cut off: 626 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 370. I. Montes-De La Torre
- 409. A. Ghibaudo
- 429. T. Paroulek
- 444. A. Thanos
- 450. S. Kozlov
- 465. B. Artnak
- 468. M. Wiskandt
- 480. J. Friend
- 483. A. Fenty
- 548. D. King*pr
- 552. A. Martinez
- 555. D. Suresh
- 558. K. Smith
- 563. A. Azkara
- 581. J. Boulais
- 585. K. Miyoshi
- 622. L. Borg
- 626. S. Kirchheimer
Alternates
- 1. C. Williams (666)
- 2. Q. Vandecaste (679)
- 3. P. Martinez G (705)
- 4. F. Rocha (742)
- 5. O. Weightman (754)
- 6. S. Mitsui (755)
- 7. N. Schachter (784)
- 8. L. Pow (838)
- 9. G. Brymer (860)*pr
- 10. T. Serrano Lu (872)
- 11. D. De Jonge (880)
- 12. E. Bynoe (888)
- 13. Z. Ludoski (902)
- 14. E. Wallart (905)
- 15. P. Makk (917)
- 16. M. Borisiouk (918)
- 17. M. Bobichon (921)
- 18. K. Pannu (923)
- 19. M. Kuhar (929)
- 20. A. Delgado (963)
- 21. S. Dominko (967)
TAG: Circuito Challenger
