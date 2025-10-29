Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Luca Nardi ITA, 2003.08.06
🇫🇮 Helsinki (Finlandia) – EUR 125 – Indoor Hard (IH)
🇹🇼 Taipei (Taiwan) – USD 100 – Indoor Hard (IH)
🇵🇪 Lima 3 (Perù) – USD 75 – Clay (CL)
🇯🇵 Matsuyama (Giappone) – USD 75 – Hard (H)
🇺🇸 Knoxville, TN (Stati Uniti) – USD 50 – Indoor Hard (IH)

Challenger Helsinki (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:13

Main Draw (cut off: 193 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 83. L. Nardi
  • 92. M. Cilic
  • 110. M. Landaluce
  • 112. B. Holt
  • 116. O. Virtanen
  • 117. M. Mmoh*pr
  • 120. D. Prizmic
  • 121. D. Lajovic
  • 125. N. Basavareddy
  • 140. S. Ofner
  • 159. L. Mikrut
  • 160. G. Zeppieri
  • 160. S. Napolitano*pr
  • 169. P. Kypson
  • 179. K. Coppejans
  • 184. L. Neumayer
  • 185. A. Galarneau
  • 190. C. Rodesch
  • 193. B. Hassan
Alternates

  • 1. G. Onclin (196)
  • 2. A. Molcan (205)
  • 3. J. Engel (206)
  • 4. C. Hemery (207)
  • 5. N. Fatic (210)
  • 6. V. Sachko (214)
  • 7. D. Added (215)
  • 8. S. Travaglia (220)
  • 9. B. Gojo (224)
  • 10. F. Cina (226)
  • 11. B. Zhukayev (237)
  • 12. L. Van Assche (238)
  • 13. V. Durasovic (248)
  • 14. A. Moro Canas (249)
  • 15. G. Blancaneau (250)
  • 16. M. Dodig (257)
  • 17. R. Bertola (259)
  • 18. H. Squire (264)
  • 19. L. Giustino (272)
  • 20. I. Gakhov (274)
  • 21. F. Cristian J (276)
  • 22. M. Topo (277)
  • 23. T. Paris (285)
  • 24. M. Kukushkin (289)

Challenger Helsinki (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:14

Main Draw (cut off: 377 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 90. R. Collignon
  • 196. G. Onclin
  • 225. S. Gueymard Wayenburg
  • 249. A. Moro Canas
  • 250. G. Blancaneaux
  • 257. M. Dodig
  • 259. R. Bertola
  • 264. H. Squire
  • 277. M. Topo
  • 289. M. Kukushkin
  • 291. T. Gentzsch
  • 299. E. Coulibaly
  • 300. E. Butvilas
  • 309. M. Brunold
  • 318. M. Martineau
  • 319. N. Gombos
  • 330. D. Yevseyev
  • 332. D. Dedura
  • 345. L. Marmousez
  • 377. M. Karol
Alternates

  • 1. S. Parker (385)
  • 2. A. Binda (393)
  • 3. J. Sels (401)
  • 4. B. Zapata Mir (410)
  • 5. R. Berankis (413)
  • 6. D. Masur (422)
  • 7. R. Molleker (425)
  • 8. L. Lokoli (430)
  • 9. O. Wallin (434)
  • 10. M. Malige (435)
  • 11. J. Forejtek (453)
  • 12. M. Moeller (457)
  • 13. N. Vylegzhani (459)
  • 14. V. Orlov (467)
  • 15. E. Dalla Vall (486)
  • 16. R. Albot (499)
  • 17. M. Janvier (509)
  • 18. M. Beauge (532)
  • 19. P. Fajta (536)
  • 20. M. Agwi (592)
  • 21. C. Vandermeer (593)
  • 22. B. Gadamauri (595)
Challenger Taipei (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:14

Main Draw (cut off: 412 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 106. C. O
  • 138. J. Duckworth
  • 154. Y. Nishioka
  • 155. J. Rodionov
  • 158. C. Wong
  • 167. Y. Watanuki
  • 174. R. Sakamoto
  • 177. T. Daniel
  • 181. B. Tomic
  • 195. J. McCabe
  • 213. Y. Shimizu
  • 229. Y. Hsiou Hsu
  • 243. E. Ymer
  • 262. O. Jasika
  • 271. M. Gengel
  • 294. A. Karatsev
  • 325. F. Bax
  • 368. K. Uchida
  • 398. H. Moriya
  • 407. L. Castelnuovo
  • 412. K. Samrej

Alternates

  • 1. N. Oberleitne (427)
  • 2. M. Sasikumar (432)
  • 3. A. Santillan (449)
  • 4. A. Weber (485)
  • 5. T. Huang (487)
  • 6. M. Imamura (507)
  • 7. M. Janvier (509)
  • 8. T. Wu (522)
  • 9. E. Zhu (579)
  • 10. A. Braynin (638)
  • 11. S. Rawat (669)
  • 12. K. Matsuda (672)
  • 13. M. Vrbensky (706)
  • 14. D. Lee (721)
  • 15. U. Park (739)
  • 16. J. Nam (763)
  • 17. T. Ichikawa (782)
  • 18. W. Trongcharo (825)
  • 19. S. Hazawa (834)
  • 20. D. Sumizawa (845)
  • 21. M. Zhu (912)
  • 22. T. Masabayash (992)
  • 23. Y. Inui (1172)
  • 24. T. Takamisawa (1348)

Challenger Taipei (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:15

Main Draw (cut off: 786 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 427. N. Oberleitner
  • 432. M. Sasikumar
  • 440. K. Singh
  • 449. A. Santillan
  • 485. A. Weber
  • 487. T. Huang
  • 493. D. Palan
  • 507. M. Imamura
  • 522. T. Wu
  • 541. M. Alkaya
  • 579. E. Zhu
  • 609. I. Marcondes
  • 664. P. Sornlaksup
  • 669. S. Rawat
  • 706. M. Vrbensky
  • 739. U. Park
  • 763. J. Nam
  • 782. T. Ichikawa
  • 783. L. Vithoontien
  • 786. S. Hamza Reguig
Alternates

  • 1. S. D Prajwal (805)
  • 2. N. Chappell (817)
  • 3. W. Trongcharo (825)
  • 4. S. Hazawa (834)
  • 5. D. Sumizawa (845)
  • 6. C. Duhan (876)
  • 7. E. Wallart (905)
  • 8. M. Zhu (912)
  • 9. K. Tamm (928)
  • 10. S. Sim (976)
  • 11. G. Lomakin (980)
  • 12. T. Masabayash (992)
  • 13. I. Nedelko (1017)
  • 14. N. Kumar Sinh (1110)
  • 15. Y. Inui (1172)
  • 16. T. Takamisawa (1348)
  • 17. O. Vasser (1383)
  • 18. J. De Cuyper (1454)
  • 19. R. Nakamura (1706)
  • 20. D. Yoshimura (1755)
Challenger Lima 2 (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:15

Main Draw (cut off: 223 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 85. M. Navone
  • 87. J. Manuel Cerundolo
  • 103. C. Taberner
  • 113. I. Buse
  • 119. T. Barrios Vera
  • 124. T. Boyer
  • 129. H. Dellien
  • 131. R. Andres Burruchaga
  • 133. V. Gaubas
  • 152. J. Pablo Ficovich
  • 168. H. Habib
  • 170. A. Barrena
  • 176. T. Monteiro
  • 201. A. Guillen Meza
  • 203. F. Agustin Gomez
  • 204. R. Pacheco Mendez
  • 208. J. Lucas Reis Da Silva
  • 216. Z. Kolar
  • 222. G. Alberto Olivieri
  • 223. G. Bueno
Alternates

  • 1. F. Diaz Acost (233)
  • 2. T. Skatov (236)
  • 3. J. Carlos Pra (239)
  • 4. A. Daniel Val (253)
  • 5. L. Midon (265)
  • 6. M. Cecchinato (266)
  • 7. I. Gakhov (274)
  • 8. M. Dellien (279)
  • 9. A. Andrade (284)
  • 10. A. Collarini (287)
  • 11. N. Kicker (295)
  • 12. M. Pucinelli (305)
  • 13. N. Sanchez Iz (306)
  • 14. C. Negritu (311)
  • 15. J. Pablo Vari (312)
  • 16. M. Damas (338)
  • 17. G. Villanueva (351)
  • 18. D. Dutra da S (358)
  • 19. F. Roncadelli (369)
  • 20. G. Ivan Justo (378)
  • 21. M. Kestelboim (395)
  • 22. J. Bautista T (399)
Challenger Lima 2 (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:15

Main Draw (cut off: 433 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 233. F. Diaz Acosta
  • 236. T. Skatov
  • 253. A. Daniel Vallejo
  • 265. L. Midon
  • 266. M. Cecchinato
  • 267. P. Martin Tiffon
  • 279. M. Dellien
  • 284. A. Andrade
  • 287. A. Collarini
  • 295. N. Kicker
  • 311. C. Negritu
  • 312. J. Pablo Varillas
  • 351. G. Villanueva
  • 358. D. Dutra da Silva
  • 369. F. Roncadelli
  • 378. G. Ivan Justo
  • 395. M. Kestelboim
  • 399. J. Bautista Torres
  • 406. F. Mena
  • 433. L. Joaquin Rodriguez
Alternates

  • 1. L. Emanuel Am (443)
  • 2. D. Jorda Sanc (451)
  • 3. J. Manuel La (511)
  • 4. P. Andre Sara (565)
  • 5. S. Gima (567)
  • 6. J. Estevez (631)
  • 7. S. De La Fuen (663)
  • 8. I. Monzon (734)
  • 9. B. Vilicich (748)
  • 10. J. Aguilar Ca (771)
  • 11. J. Pereira (792)
  • 12. C. Maria Zara (802)
  • 13. R. Dickerson (833)
  • 14. W. Leite (850)
  • 15. L. Ratti (865)
  • 16. J. Victor Cou (886)
  • 17. T. Cigarran (887)
  • 18. M. Zeitune (953)
  • 19. I. Nedelko (1017)
  • 20. J. Ingildsen (1030)
  • 21. P. Brown (1055)
  • 22. A. Huertas De (1088)
  • 23. F. Ribero (1112)
Challenger Matsuyama (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:16

Main Draw (cut off: 421 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 161. H. Rocha
  • 188. O. Crawford
  • 192. H. Grenier
  • 194. R. Peniston
  • 212. S. Shimabukuro
  • 245. F. Ferreira Silva
  • 246. R. Noguchi
  • 251. M. Huesler
  • 258. D. Kuzmanov
  • 275. A. Shelbayh
  • 292. G. Johns
  • 296. H. Barton
  • 297. Y. Uchiyama
  • 317. M. Bouzige
  • 324. R. Tokuda
  • 350. D. Ajdukovic
  • 353. M. Jones
  • 372. S. Shin
  • 381. H. Chung
  • 421. P. Sekulic
Alternates

  • 1. Y. Takahashi (441)
  • 2. H. Shiraishi (445)
  • 3. V. Orlov (467)
  • 4. R. Matsuda (475)
  • 5. M. Basing (481)
  • 6. K. Isomura (489)
  • 7. Y. Mochizuki (491)
  • 8. T. Kumasaka (521)
  • 9. M. Alkaya (541)
  • 10. I. Marcondes (609)
  • 11. Y. Kikuchi (614)
  • 12. A. Braynin (638)
  • 13. K. Matsuda (672)
  • 14. M. Wei Kang L (710)
  • 15. D. Lee (721)
  • 16. Y. Kawahashi (749)
  • 17. K. Bigun (765)
  • 18. T. Ichikawa (782)
  • 19. W. Trongcharo (825)
  • 20. S. Nakagawa (972)
Challenger Matsuyama (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:16

Main Draw (cut off: 772 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 115. Y. Bu
  • 441. Y. Takahashi
  • 445. H. Shiraishi
  • 475. R. Matsuda
  • 481. M. Basing
  • 489. K. Isomura
  • 491. Y. Mochizuki
  • 506. W. Shin
  • 521. T. Kumasaka
  • 524. A. Ritschard
  • 614. Y. Kikuchi
  • 620. N. Nakagawa
  • 665. H. Matsuoka
  • 672. K. Matsuda
  • 710. M. Wei Kang Leong
  • 721. D. Lee
  • 749. Y. Kawahashi
  • 751. K. Ogura
  • 772. T. Yamanaka
Alternates

  • 1. Y. Kusuhara (790)
  • 2. N. Honda (795)
  • 3. K. Saitoh (857)
  • 4. S. Nakagawa (972)
  • 5. R. Tabata (984)
  • 6. T. Masabayash (992)
  • 7. I. Nedelko (1017)
  • 8. P. Brown (1055)
  • 9. Y. Inui (1172)
  • 10. T. Takamisawa (1348)
  • 11. N. Tajima (1623)
  • 12. D. Yoshimura (1755)
  • 13. N. Trouve (1906)
  • 14. M. Alejandro (1993)
Challenger Knoxville (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:18

Main Draw (cut off: 331 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 189. J. Clarke
  • 197. N. Mejia
  • 199. J. Trotter
  • 219. D. Popko
  • 230. J. Monday
  • 240. M. Damm
  • 241. M. Krueger
  • 261. A. Rybakov
  • 278. T. Zink
  • 280. M. Soto
  • 286. S. Purtseladze
  • 290. A. Martin
  • 293. D. Glinka
  • 301. M. Rosenkranz
  • 314. A. Mayo
  • 320. C. Stebe*pr
  • 322. P. Maloney
  • 331. A. Perez

Alternates

  • 1. D. Blanch (340)
  • 2. A. Ilagan (359)
  • 3. C. Broom (367)
  • 4. I. Montes-De (370)
  • 5. O. Tarvet (382)
  • 6. S. Banerjee (387)
  • 7. A. Ghibaudo (409)
  • 8. T. Paroulek (429)
  • 9. C. Stebe (436)
  • 10. A. Thanos (444)
  • 11. S. Kozlov (450)
  • 12. B. Artnak (465)
  • 13. V. Orlov (467)
  • 14. M. Wiskandt (468)
  • 15. A. Fenty (483)
  • 16. T. McCormick (502)
  • 17. M. Kasnikowsk (518)
  • 18. C. Kingsley (531)
  • 19. R. Perot (540)
  • 20. E. Arutiunian (549)
  • 21. A. Martinez (552)

Challenger Knoxville (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 29/10/2025 12:19

Main Draw (cut off: 626 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 370. I. Montes-De La Torre
  • 409. A. Ghibaudo
  • 429. T. Paroulek
  • 444. A. Thanos
  • 450. S. Kozlov
  • 465. B. Artnak
  • 468. M. Wiskandt
  • 480. J. Friend
  • 483. A. Fenty
  • 548. D. King*pr
  • 552. A. Martinez
  • 555. D. Suresh
  • 558. K. Smith
  • 563. A. Azkara
  • 581. J. Boulais
  • 585. K. Miyoshi
  • 622. L. Borg
  • 626. S. Kirchheimer

Alternates

  • 1. C. Williams (666)
  • 2. Q. Vandecaste (679)
  • 3. P. Martinez G (705)
  • 4. F. Rocha (742)
  • 5. O. Weightman (754)
  • 6. S. Mitsui (755)
  • 7. N. Schachter (784)
  • 8. L. Pow (838)
  • 9. G. Brymer (860)*pr
  • 10. T. Serrano Lu (872)
  • 11. D. De Jonge (880)
  • 12. E. Bynoe (888)
  • 13. Z. Ludoski (902)
  • 14. E. Wallart (905)
  • 15. P. Makk (917)
  • 16. M. Borisiouk (918)
  • 17. M. Bobichon (921)
  • 18. K. Pannu (923)
  • 19. M. Kuhar (929)
  • 20. A. Delgado (963)
  • 21. S. Dominko (967)

