Cocciaretto eliminata al secondo turno a Jiujiang: Lilli Tagger inarrestabile

Finisce al secondo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang, penultimo appuntamento stagionale del circuito femminile. La tennista marchigiana si è arresa in due set alla sorprendente Lilli Tagger, diciassettenne austriaca numero 235 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. La giovane promessa ha vinto con autorità per 6-4 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco, dominando soprattutto al servizio.

La chiave del match: il servizio

La differenza principale tra le due è arrivata proprio dal rendimento con la prima palla: Cocciaretto ha vinto solo il 50% dei punti con la prima, mentre Tagger ha chiuso con un ottimo 75%. L’azzurra ha inoltre concesso nove palle break, di cui quattro convertite dall’austriaca, e non è riuscita a incidere nei turni di risposta, vincendo appena 22 punti contro i 37 dell’avversaria.

Primo set: equilibrio fino al nono game

Il match si è messo subito in salita per Cocciaretto, che ha perso il servizio a zero nel terzo gioco. Tagger ha poi annullato una palla del controbreak nel quarto game, ma l’azzurra è riuscita a rientrare nel sesto, trovando il 3-3. Tuttavia, il nono game si è rivelato decisivo: dopo aver salvato tre palle break, Cocciaretto ha ceduto il servizio alla quarta occasione, permettendo alla rivale di chiudere il set 6-4.

Secondo set: dominio della giovane austriaca

Nel secondo parziale, il copione è stato simile ma con ancora più dominio da parte di Tagger. Dopo un immediato scambio di break nei primi due giochi, l’austriaca ha ripreso subito il comando, salendo 4-1 grazie a un tennis aggressivo e continuo. Cocciaretto non è più riuscita a reagire, cedendo ancora una volta il servizio nel quinto gioco e consegnando all’avversaria il 6-2 finale.

Per Lilli Tagger arriva così una vittoria di grande prestigio e il pass per i quarti di finale, mentre Cocciaretto conclude il torneo con la sensazione di aver sprecato un’occasione, complice un rendimento al servizio e in risposta nettamente inferiore al suo standard abituale.

WTA Jiujiang Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 4 2 0 Lilli Tagger Lilli Tagger 0 6 6 0 Vincitore: Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Lilli Tagger 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi