Cocciaretto eliminata al secondo turno a Jiujiang: Lilli Tagger inarrestabile
Finisce al secondo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang, penultimo appuntamento stagionale del circuito femminile. La tennista marchigiana si è arresa in due set alla sorprendente Lilli Tagger, diciassettenne austriaca numero 235 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. La giovane promessa ha vinto con autorità per 6-4 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco, dominando soprattutto al servizio.
La chiave del match: il servizio
La differenza principale tra le due è arrivata proprio dal rendimento con la prima palla: Cocciaretto ha vinto solo il 50% dei punti con la prima, mentre Tagger ha chiuso con un ottimo 75%. L’azzurra ha inoltre concesso nove palle break, di cui quattro convertite dall’austriaca, e non è riuscita a incidere nei turni di risposta, vincendo appena 22 punti contro i 37 dell’avversaria.
Primo set: equilibrio fino al nono game
Il match si è messo subito in salita per Cocciaretto, che ha perso il servizio a zero nel terzo gioco. Tagger ha poi annullato una palla del controbreak nel quarto game, ma l’azzurra è riuscita a rientrare nel sesto, trovando il 3-3. Tuttavia, il nono game si è rivelato decisivo: dopo aver salvato tre palle break, Cocciaretto ha ceduto il servizio alla quarta occasione, permettendo alla rivale di chiudere il set 6-4.
Secondo set: dominio della giovane austriaca
Nel secondo parziale, il copione è stato simile ma con ancora più dominio da parte di Tagger. Dopo un immediato scambio di break nei primi due giochi, l’austriaca ha ripreso subito il comando, salendo 4-1 grazie a un tennis aggressivo e continuo. Cocciaretto non è più riuscita a reagire, cedendo ancora una volta il servizio nel quinto gioco e consegnando all’avversaria il 6-2 finale.
Per Lilli Tagger arriva così una vittoria di grande prestigio e il pass per i quarti di finale, mentre Cocciaretto conclude il torneo con la sensazione di aver sprecato un’occasione, complice un rendimento al servizio e in risposta nettamente inferiore al suo standard abituale.
Marco Rossi
TAG: Circuito WTA, Elisabetta Cocciaretto
Ma la Tagger non è la tennista allenata da Francesca Schiavone?
Quest’anno ha vinto il Roland Garros Junior
Trovo troppa acrimonia nei Vostri commenti nei confronti della Coccia che, con tutti gli infortuni capitatole in carriera e coi limiti fisico strutturali che ha, fa già troppo!
Poi non dimentichiamo che Lilli Tagger ha molte probabilità di essere la prima tennista dai tempi delle nostre due moschettiere e di Carletta Suarez Navarro ad affacciarsi a livelli altissimi con rovescio monomane.
Naturalmente è ancora troppo presto per sapere quali risultati otterrà in un universo quasi totalmente bimane, ma le premesse già ci dicono che è molto, molto forte.
Lungi da me difendere Cocciaretto, ma sapete qual era il ranking di Jasmine alla sua età? Stava a malapena dentro la Top100. Non pretendo che Elisabetta diventi una Top10 stabile, ma in Top50 ci può stare.
@ Roberto (#4509644)
Ma Lei ha mai vista Lilli Tagger dal vivo?
Io sì, al Bonfiglio: sopravanzerà Cocciaretto (che invece ho vista solo in TV) di una quindicina di centimetri ed ha due spalle da nuotatrice che incutono timore solo a pensarci: da quella altezza e con quella struttura muscolare, diciassette anni o meno, in battuta non possono che piovere saette.
E coll’esperienza non potrà che migliorare!
Si, effettivamente davvero deludente. Dietro jasmine c’è poco, se non il nulla.
Mi spiace per la Coccia ma Lilli Tagger è in missione per conto delle divinità della racchetta e da qui in avanti io farò il tifo per lei chiunque sia la sua avversaria.
Beh, dipenderà anche dal contesto: in una ipotetica finale di un Torneo Maggiore contro un’Italiana tornerei al tifo nazionalistico, ma già in una sf, anche contro Gelsomina, tiferei austriaco.
Troppo importante per me è la sacralità del rovescio ad una mano, di cui la giovane tirolese è la sola profeta credibile.
@ Federico (#4509634)
Si è inammissibile lo scarso rendimento al servizio di coccoaretto 24 anni con una resa al 50% al servizio con una apparente acerba tennista da ampi margini di 17 anni che mi vince il 75% con la prima! Una delusione e’ dir poco, vuol dire scarsa applicazione e determinazione, e’ evidente che fisicamente lavora poco e male e se ha tutti gli infortuni che ha un motivo anche bioneccanico ci deve essere!
Cocciaretto, diciamocelo, è una grande delusione per gli appassionati italiani. Si pensava di aver trovato un ricambio generazionale, ma negli anni ha dimostrato tutti i suoi limiti, sia tecnici che, soprattutto mentali. Sono quelli a farmi dire che difficilmente riuscirà a essere una giocatrice vincente. Sicuramente si barcamenerà tra le prime 100 o 50, ma non ha la forza mentale per essere una giocatrice di vertice. Benvenuta alla Tagger, finalmente un rovescio a una mano nel tennis femminile!