ATP 250 Atene e Metz: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Berrettini entra a Metz
28/10/2025 10:27 Nessun commento
🇬🇷 Athens 250 – Indoor Hard – 28/16 – Sunday start, Saturday final
🇫🇷 Metz 250 – Indoor Hard – 28/16 – Sunday start, Saturday final
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Atene (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23
Main Draw (cut off: 56 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. frozen)
- 0. frozen)
- 0. frozen)
- 5. N. Djokovic
- 10. K. Khachanov
- 16. J. Mensik
- 19. J. Lehecka
- 25. S. Tsitsipas
- 29. L. Darderi
- 32. B. Nakashima
- 39. A. Muller
- 40. A. Popyrin
- 42. S. Baez
- 43. J. Fonseca
- 45. C. Ugo Carabelli
- 47. M. Kecmanovic
- 50. M. Giron
- 51. N. Borges
- 52. F. Marozsan
- 53. M. Fucsovics
- 56. R. Bautista Agut
Alternates
- 1. T. Martin Etc (58)
- 2. A. Mannarino (60)
- 3. S. Korda (63)
- 4. R. Opelka (64)
- 5. K. Majchrzak (66)
- 6. D. Dzumhur (67)
- 7. A. Kovacevic (68)
- 8. M. Bellucci (69)
- 9. M. Arnaldi (71)
- 10. P. Martinez (73)
- 11. A. Tabilo (74)
- 12. V. Royer (76)
- 13. A. Walton (77)
- 14. A. Vukic (79)
- 15. J. Fearnley (80)
- 16. J. de Jong (81)
- 17. L. Djere (82)
- 18. D. Goffin (83)
- 19. B. van de Zan (84)
- 20. A. Shevchenko (89)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Atene (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23
Main Draw (cut off: 100 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 40. V. Vacherot
- 60. S. Korda
- 62. R. Opelka
- 67. D. Dzumhur
- 73. A. Tabilo
- 75. K. Majchrzak
- 76. A. Walton
- 79. L. Djere
- 81. J. Fearnley
- 94. V. Kopriva
- 95. F. Misolic
- 98. J. Struff
- 99. M. McDonald
- 100. T. Agustin Tirante
-
Alternates
- 1. S. Mochizuki (102)
- 2. P. Carreno Bu (104)
- 3. D. Goffin (105)
- 4. E. Spizzirri (111)
- 5. L. Klein (126)
- 6. C. Tseng (127)
- 7. J. Faria (128)
- 8. J. Choinski (134)
- 9. C. Smith (135)
- 10. Y. Hanfmann (139)
- 11. F. Passaro (141)
- 12. M. Trungellit (142)
- 13. A. Pellegrino (144)
- 14. M. Echargui (145)
- 15. M. Lajal (149)
- 16. D. Merida (163)
- 17. H. Mayot (182)
- 18. A. Molcan (205)
- 19. C. Hemery (207)
- 20. N. Fatic (210)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Metz (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23
Main Draw (cut off: 54 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. A. Blockx
- 0. frozen)
- 0. frozen)
- 13. F. Auger-Aliassime
- 17. A. Bublik
- 22. F. Cobolli
- 26. U. Humbert
- 28. F. Tiafoe
- 31. T. Griekspoor
- 33. C. Norrie
- 34. A. Michelsen
- 35. G. Diallo
- 36. L. Tien
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. C. Moutet
- 44. Z. Bergs
- 46. L. Sonego
- 48. B. Bonzi
- 49. D. Altmaier
- 54. A. Rinderknech
-
Alternates
- 1. T. Martin Etc (58)
- 2. M. Berrettini (59)
- 3. A. Mannarino (60)
- 4. T. Atmane (61)
- 5. S. Korda (63)
- 6. R. Opelka (64)
- 7. A. Kovacevic (68)
- 8. M. Bellucci (69)
- 9. A. Cazaux (70)
- 10. P. Martinez (73)
- 11. A. Tabilo (74)
- 12. Q. Halys (75)
- 13. V. Royer (76)
- 14. A. Walton (77)
- 15. A. Vukic (79)
- 16. J. Fearnley (80)
- 17. J. de Jong (81)
- 18. L. Djere (82)
- 19. D. Goffin (83)
- 20. B. van de Zan (84)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Metz (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23
Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. N. Budkov Kjaer
- 0. frozen)
- 56. J. Brooksby
- 66. T. Atmane
- 69. A. Kovacevic
- 70. V. Royer
- 77. Q. Halys
- 82. J. de Jong
- 84. A. Vukic
- 86. B. van de Zandschulp
- 89. P. Martinez
- 91. A. Shevchenko
- 96. T. Schoolkate
- 97. H. Gaston
- 101. N. Basilashvili
Alternates
- 1. S. Mochizuki (102)
- 2. P. Carreno Bu (104)
- 3. D. Goffin (105)
- 4. E. Spizzirri (111)
- 5. R. Carballes (122)
- 6. L. Klein (126)
- 7. C. Tseng (127)
- 8. J. Faria (128)
- 9. B. Harris (130)
- 10. J. Choinski (134)
- 11. C. Smith (135)
- 12. N. Budkov Kja (136)
- 13. Y. Hanfmann (139)
- 14. F. Passaro (141)
- 15. M. Trungellit (142)
- 16. A. Pellegrino (144)
- 17. M. Echargui (145)
- 18. P. Herbert (148)
- 19. M. Lajal (149)
- 20. U. Blanchet (150)
-
