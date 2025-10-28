Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Atene e Metz: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Berrettini entra a Metz

28/10/2025 10:27 Nessun commento
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren

🇬🇷 Athens 250 – Indoor Hard – 28/16 – Sunday start, Saturday final
🇫🇷 Metz 250 – Indoor Hard – 28/16 – Sunday start, Saturday final

ATP 250 Atene (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23

Main Draw (cut off: 56 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 5. N. Djokovic
  • 10. K. Khachanov
  • 16. J. Mensik
  • 19. J. Lehecka
  • 25. S. Tsitsipas
  • 29. L. Darderi
  • 32. B. Nakashima
  • 39. A. Muller
  • 40. A. Popyrin
  • 42. S. Baez
  • 43. J. Fonseca
  • 45. C. Ugo Carabelli
  • 47. M. Kecmanovic
  • 50. M. Giron
  • 51. N. Borges
  • 52. F. Marozsan
  • 53. M. Fucsovics
  • 56. R. Bautista Agut

Alternates

  • 1. T. Martin Etc (58)
  • 2. A. Mannarino (60)
  • 3. S. Korda (63)
  • 4. R. Opelka (64)
  • 5. K. Majchrzak (66)
  • 6. D. Dzumhur (67)
  • 7. A. Kovacevic (68)
  • 8. M. Bellucci (69)
  • 9. M. Arnaldi (71)
  • 10. P. Martinez (73)
  • 11. A. Tabilo (74)
  • 12. V. Royer (76)
  • 13. A. Walton (77)
  • 14. A. Vukic (79)
  • 15. J. Fearnley (80)
  • 16. J. de Jong (81)
  • 17. L. Djere (82)
  • 18. D. Goffin (83)
  • 19. B. van de Zan (84)
  • 20. A. Shevchenko (89)
ATP 250 Atene (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23

Main Draw (cut off: 100 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 40. V. Vacherot
  • 60. S. Korda
  • 62. R. Opelka
  • 67. D. Dzumhur
  • 73. A. Tabilo
  • 75. K. Majchrzak
  • 76. A. Walton
  • 79. L. Djere
  • 81. J. Fearnley
  • 94. V. Kopriva
  • 95. F. Misolic
  • 98. J. Struff
  • 99. M. McDonald
  • 100. T. Agustin Tirante
Alternates

  • 1. S. Mochizuki (102)
  • 2. P. Carreno Bu (104)
  • 3. D. Goffin (105)
  • 4. E. Spizzirri (111)
  • 5. L. Klein (126)
  • 6. C. Tseng (127)
  • 7. J. Faria (128)
  • 8. J. Choinski (134)
  • 9. C. Smith (135)
  • 10. Y. Hanfmann (139)
  • 11. F. Passaro (141)
  • 12. M. Trungellit (142)
  • 13. A. Pellegrino (144)
  • 14. M. Echargui (145)
  • 15. M. Lajal (149)
  • 16. D. Merida (163)
  • 17. H. Mayot (182)
  • 18. A. Molcan (205)
  • 19. C. Hemery (207)
  • 20. N. Fatic (210)
ATP 250 Metz (MD) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23

Main Draw (cut off: 54 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. A. Blockx
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 17. A. Bublik
  • 22. F. Cobolli
  • 26. U. Humbert
  • 28. F. Tiafoe
  • 31. T. Griekspoor
  • 33. C. Norrie
  • 34. A. Michelsen
  • 35. G. Diallo
  • 36. L. Tien
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. C. Moutet
  • 44. Z. Bergs
  • 46. L. Sonego
  • 48. B. Bonzi
  • 49. D. Altmaier
  • 54. A. Rinderknech
Alternates

  • 1. T. Martin Etc (58)
  • 2. M. Berrettini (59)
  • 3. A. Mannarino (60)
  • 4. T. Atmane (61)
  • 5. S. Korda (63)
  • 6. R. Opelka (64)
  • 7. A. Kovacevic (68)
  • 8. M. Bellucci (69)
  • 9. A. Cazaux (70)
  • 10. P. Martinez (73)
  • 11. A. Tabilo (74)
  • 12. Q. Halys (75)
  • 13. V. Royer (76)
  • 14. A. Walton (77)
  • 15. A. Vukic (79)
  • 16. J. Fearnley (80)
  • 17. J. de Jong (81)
  • 18. L. Djere (82)
  • 19. D. Goffin (83)
  • 20. B. van de Zan (84)
ATP 250 Metz (Q) Inizio torneo: 03/11/2025 | Ultimo agg.: 28/10/2025 10:23

Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 16/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. N. Budkov Kjaer
  • 56. J. Brooksby
  • 66. T. Atmane
  • 69. A. Kovacevic
  • 70. V. Royer
  • 77. Q. Halys
  • 82. J. de Jong
  • 84. A. Vukic
  • 86. B. van de Zandschulp
  • 89. P. Martinez
  • 91. A. Shevchenko
  • 96. T. Schoolkate
  • 97. H. Gaston
  • 101. N. Basilashvili

Alternates

  • 1. S. Mochizuki (102)
  • 2. P. Carreno Bu (104)
  • 3. D. Goffin (105)
  • 4. E. Spizzirri (111)
  • 5. R. Carballes (122)
  • 6. L. Klein (126)
  • 7. C. Tseng (127)
  • 8. J. Faria (128)
  • 9. B. Harris (130)
  • 10. J. Choinski (134)
  • 11. C. Smith (135)
  • 12. N. Budkov Kja (136)
  • 13. Y. Hanfmann (139)
  • 14. F. Passaro (141)
  • 15. M. Trungellit (142)
  • 16. A. Pellegrino (144)
  • 17. M. Echargui (145)
  • 18. P. Herbert (148)
  • 19. M. Lajal (149)
  • 20. U. Blanchet (150)
